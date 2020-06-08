Учительница случайно сбросила свое обнаженное фото в Viber-группу села, ей устроили травлю и оштрафовали за хулиганство
58-летняя женщина хотела отправить фотографию дочери, чтобы та показала снимок врачу, но по ошибке опубликовала в Viber-группе села. Односельчане активно пересылали фото друг другу, а после пожаловались на учительницу в полицию.
Решение взыскать с женщины 51 грн. административного штрафа за хулиганство принял Попильнянский райсуд, информирует Цензор.НЕТ.
"Хулиганке" Наталье — 58 лет. 27 из них она проработала учителем украинского языка и литературы в сельской школе. До скандала занимала должность заместителя директора.
Свое обнаженное фото Наталья опубликовала в Viber-группе сельского продуктового магазина, в которой его хозяева публикуют информацию о продуктах и принимают заказы. В группе состоит 109 человек. Фотография была опубликована в полночь. Учительница говорит, что хотела отправить ее дочери, чтобы та обрезала часть снимка и показала его врачу.
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"У меня такой телефон — стекло побитое. Я себе нажала и все. Я спокойно легла спать. Утром открываю Viber, смотрю: магазин "Кошик", 57 участников. Мне стало плохо", — рассказала Наталья журналистам телеканала СТБ.
Фотографию увидели не только те, кто состоит в группе магазина. Односельчане активно пересылали ее друг другу. А после пожаловались на учительницу в полицию. Суд признал педагога виновной в хулиганстве и постановил уплатить 51 грн. штрафа и 420 грн. судебного сбора.
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Должности заместителя директора женщина лишилась, теперь она просто учитель. По словам дирекции школы, увольнять педагога не стали, так как ей осталось всего 2 года до пенсии.
"Я не вижу в этом вины. Виновата, что не проверила. Не могу передать, я до сегодняшнего дня пью успокоительное. Я вам не могу передать, какое у меня состояние", — говорит учительница.
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мусора мрази
государство Украина - немецкая .....
Ніт, не хочу це бачити
Так может эта тетка действительно случайно опубликовала фото,может такая реакция толпы из-за того что у нас из бошками нелады и ощущаем удовлетворение издеваясь над ней?
Без мозгов.
Ещё в Ветхом завете описаны злословящие у колодца.... Люди как люди....
Страшно уявити, яким стане наше суспільство, коли виростуть діти, навчені такими "вчительками".
...Чи то вже настали біблійні "останні часи"?
Якщо вмієте, прочитайте хоча б заголовок статті. Коли справитесь, можете радіти: сьогодні двійка вам не загрожує.
Тицьнути своє... дещо специфічне фото туди, де... його не дуже треба могла у двох випадках: або не тямлячи, що робить, або будучи аморальною особою. Як міркуєте: чого може навчити така особа?
Щодо аморальності. Радий, що ви гідно оцінили мій жарт. Хоча в наші дурнуваті часи в таких жартах нерідко лише частка жарту... Є подібні приклади, повірте.
Іноді занудство буває корисним .
просто нет слов . наплодили быдла по пьяне))))
поэтому и живем в говне уже много лет. уверен, что случись подобное в любом населенном пункте страны, было бы все один в один как с этим селом. качество народонаселения близко к нулю. короче , говно народ))))))