Учительница случайно сбросила свое обнаженное фото в Viber-группу села, ей устроили травлю и оштрафовали за хулиганство

58-летняя женщина хотела отправить фотографию дочери, чтобы та показала снимок врачу, но по ошибке опубликовала в Viber-группе села. Односельчане активно пересылали фото друг другу, а после пожаловались на учительницу в полицию.

Решение взыскать с женщины 51 грн. административного штрафа за хулиганство принял Попильнянский райсуд, информирует Цензор.НЕТ.

"Хулиганке" Наталье — 58 лет. 27 из них она проработала учителем украинского языка и литературы в сельской школе. До скандала занимала должность заместителя директора.

Свое обнаженное фото Наталья опубликовала в Viber-группе сельского продуктового магазина, в которой его хозяева публикуют информацию о продуктах и принимают заказы. В группе состоит 109 человек. Фотография была опубликована в полночь. Учительница говорит, что хотела отправить ее дочери, чтобы та обрезала часть снимка и показала его врачу.

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"У меня такой телефон — стекло побитое. Я себе нажала и все. Я спокойно легла спать. Утром открываю Viber, смотрю: магазин "Кошик", 57 участников. Мне стало плохо", — рассказала Наталья журналистам телеканала СТБ.

Фотографию увидели не только те, кто состоит в группе магазина. Односельчане активно пересылали ее друг другу. А после пожаловались на учительницу в полицию. Суд признал педагога виновной в хулиганстве и постановил уплатить 51 грн. штрафа и 420 грн. судебного сбора.

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Должности заместителя директора женщина лишилась, теперь она просто учитель. По словам дирекции школы, увольнять педагога не стали, так как ей осталось всего 2 года до пенсии.

"Я не вижу в этом вины. Виновата, что не проверила. Не могу передать, я до сегодняшнего дня пью успокоительное. Я вам не могу передать, какое у меня состояние", — говорит учительница.