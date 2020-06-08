Боестолкновение с погибшими на Донбассе - уже не та новость, которая интересна читателю из Западной Европы, - австрийский журналист

Один из немногих австрийских журналистов, пишущих об Украине Штефан Шохер считает, что среди читательской аудитории Западной Европы новости о Донбассе уже не вызывают интереса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал изданию Ukrainian Time .

Штефан - автор материала о крымских татарах, который он сделал на заказ радио Ö1, которое входит в национальную телерадиокомпанию Австрии. В течение 10 дней проект радио Nebenan, посвященный странам-соседям ЕС, рассказывал об Украине, в том числе - о современной политической и социальной ситуации. Ukrainian Time поинтересовался, как возник материал, и поставил вопросы, касающиеся работы журналиста.

Шохер отметил: "В октябре 2019 г. со мной связалась редакция Ö1, чтобы заказать материал о крымских татарах. Я проанализировал свои контакты, обдумал, как работать над темой и в конце февраля полетел в Украину, чтобы собрать материал - как оказалось, даже слишком много. Ведь 9 часов аудиоматериала я должен переделать на несколько цитат и комментариев. Это было вызовом. Я работаю для печатных СМИ. Написать большой текст для меня не проблема, это вопрос нескольких часов. А здесь подход совершенно другой".

Говоря о том, как давно он пишет про Украину, журналист подчеркнул: "Первой моей большой задачей была Оранжевая революция - и это просто потому, что я был раньше в Украине с поездкой делегации и имел несколько контактов. Поэтому в то время я поехал в Киев как журналист Kurier и задержался там, создав круг друзей и знакомых. Когда позже я захотел выучить русский язык - просто потому, что это язык, с помощью которого вы можете попасть в Центральную Азию и Афганистан, - было ясно, что я буду делать это в Киеве, потому что у меня уже был круг общения, и я полюбил страну и город. Пока я там был, конечно, этот круг знакомств еще больше расширился. Так оно продолжалось и в дальнейшем".

Издание поставило такой вопрос: "Насколько нам известно, вы сейчас работаете фрилансером. Для которых СМИ Вы пишете? Много заказов на украинскую тематику? Какова позиция редакции по этим темам? Вы чувствуете "усталость от Украины" у редакторов и читателей? Если да, то какая, по вашему мнению, причина?"

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На что Шохер сказал: "Я работаю журналистом-фрилансером. В Австрии я сейчас много делаю для Furche, пишу для немецких, люксембургских и швейцарских СМИ, а также для некоторых отраслевых изданий.

Что касается Украины, то очень трудно в течение длительного времени освещать конфликт, который длится так долго, с незначительной динамикой, но который, прежде с всего, происходит на разных уровнях. И я также понимаю определенную усталость со стороны редакторов. Да, она есть. Потому что, как ни прискорбно, просто нападение с погибшим на востоке Украины - это не новость, которая представляет огромный интерес для западноевропейской читательской аудитории, ведь это происходит ежедневно. В то же время, должен также сказать, что мало смысла предоставлять военной составляющей этой войны сверхбольшое значение. Потому что военные действия в этой войне не являются тем, что делает ее такой, какой она есть на самом деле: гибридная война. И это происходит на уровне информации, на уровне агитации, выборе слов, массовой психологии, распределения воспоминаний и истории, а также - в форме боевых действий.

Причем я склонен приписывать последним второстепенную роль. Я думаю, что речь идет о поиске и отборе этих нюансов - ведь они и есть действительно новостями. Вызов заключается в том, чтобы найти, идентифицировать, проверить эти нюансы среди непрерывного потока новостей и информации, а затем превратить их в соответствующую историю. Я убежден, что для этих историй есть читательская аудитория, и большинство редакций это знают. Но, конечно, не все".