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Новости Агрессия России против Украины
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Боестолкновение с погибшими на Донбассе - уже не та новость, которая интересна читателю из Западной Европы, - австрийский журналист

Боестолкновение с погибшими на Донбассе - уже не та новость, которая интересна читателю из Западной Европы, - австрийский журналист

Один из немногих австрийских журналистов, пишущих об Украине Штефан Шохер считает, что среди читательской аудитории Западной Европы новости о Донбассе уже не вызывают интереса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал изданию Ukrainian Time .

Штефан - автор материала о крымских татарах, который он сделал на заказ радио Ö1, которое входит в национальную телерадиокомпанию Австрии. В течение 10 дней проект радио Nebenan, посвященный странам-соседям ЕС, рассказывал об Украине, в том числе - о современной политической и социальной ситуации. Ukrainian Time поинтересовался, как возник материал, и поставил вопросы, касающиеся работы журналиста.

Шохер отметил: "В октябре 2019 г. со мной связалась редакция Ö1, чтобы заказать материал о крымских татарах. Я проанализировал свои контакты, обдумал, как работать над темой и в конце февраля полетел в Украину, чтобы собрать материал - как оказалось, даже слишком много. Ведь 9 часов аудиоматериала я должен переделать на несколько цитат и комментариев. Это было вызовом. Я работаю для печатных СМИ. Написать большой текст для меня не проблема, это вопрос нескольких часов. А здесь подход совершенно другой".

Говоря о том, как давно он пишет про Украину, журналист подчеркнул: "Первой моей большой задачей была Оранжевая революция - и это просто потому, что я был раньше в Украине с поездкой делегации и имел несколько контактов. Поэтому в то время я поехал в Киев как журналист Kurier и задержался там, создав круг друзей и знакомых. Когда позже я захотел выучить русский язык - просто потому, что это язык, с помощью которого вы можете попасть в Центральную Азию и Афганистан, - было ясно, что я буду делать это в Киеве, потому что у меня уже был круг общения, и я полюбил страну и город. Пока я там был, конечно, этот круг знакомств еще больше расширился. Так оно продолжалось и в дальнейшем".

Издание поставило такой вопрос: "Насколько нам известно, вы сейчас работаете фрилансером. Для которых СМИ Вы пишете? Много заказов на украинскую тематику? Какова позиция редакции по этим темам? Вы чувствуете "усталость от Украины" у редакторов и читателей? Если да, то какая, по вашему мнению, причина?"

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На что Шохер сказал: "Я работаю журналистом-фрилансером. В Австрии я сейчас много делаю для Furche, пишу для немецких, люксембургских и швейцарских СМИ, а также для некоторых отраслевых изданий.

Что касается Украины, то очень трудно в течение длительного времени освещать конфликт, который длится так долго, с незначительной динамикой, но который, прежде с всего, происходит на разных уровнях. И я также понимаю определенную усталость со стороны редакторов. Да, она есть. Потому что, как ни прискорбно, просто нападение с погибшим на востоке Украины - это не новость, которая представляет огромный интерес для западноевропейской читательской аудитории, ведь это происходит ежедневно. В то же время, должен также сказать, что мало смысла предоставлять военной составляющей этой войны сверхбольшое значение. Потому что военные действия в этой войне не являются тем, что делает ее такой, какой она есть на самом деле: гибридная война. И это происходит на уровне информации, на уровне агитации, выборе слов, массовой психологии, распределения воспоминаний и истории, а также - в форме боевых действий.

Причем я склонен приписывать последним второстепенную роль. Я думаю, что речь идет о поиске и отборе этих нюансов - ведь они и есть действительно новостями. Вызов заключается в том, чтобы найти, идентифицировать, проверить эти нюансы среди непрерывного потока новостей и информации, а затем превратить их в соответствующую историю. Я убежден, что для этих историй есть читательская аудитория, и большинство редакций это знают. Но, конечно, не все".

Автор: 

Австрия (808) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+16
Он описывает реальное положение дел. А твоё - "зажравшийся европейский люмпен" это как-то по рашистски звучит.
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08.06.2020 21:54
+15
уставшие от войны "украинцы" - это те кто голосует за бойко-рабиновича-мертведчука и петушария.
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08.06.2020 22:01
+15
А з якого той "зажравшийся ЕС "люмпен" повинен не їсти та не спати із за нашого.... - якщо тут більшості насрати на Війну , а інша половина каже що мишебратья...
А найголовнішше - "наш" прЄз каже (остання пресс0конференція) , що там - на ФРОНТІ - е якісь!!! дві чи три " "протівоборствующиеся" сторони - це повний кіздец
А у того "люмпену" своїх проблем вистачае...
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08.06.2020 22:01
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А что,по мнению журнашлюхи,интересно зажравшемуся европейскому люмпену?!
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08.06.2020 21:47 Ответить
Золотой гроб.
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08.06.2020 21:52 Ответить
Застосування ядерної зброї терористами на Донбасі буде більш цікавим єврОПєйському читачу? Тоді чекайте, скоро ситуація дійде до застосування ядерної зброї!
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08.06.2020 22:01 Ответить
Ядерное? Скорее всего...
Бойове зіткнення із загиблими на Донбасі - вже не та новина, яка цікава читачеві із Західної Європи, - австрійський журналіст - Цензор.НЕТ 2918
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08.06.2020 22:43 Ответить
Он описывает реальное положение дел. А твоё - "зажравшийся европейский люмпен" это как-то по рашистски звучит.
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08.06.2020 21:54 Ответить
А з якого той "зажравшийся ЕС "люмпен" повинен не їсти та не спати із за нашого.... - якщо тут більшості насрати на Війну , а інша половина каже що мишебратья...
А найголовнішше - "наш" прЄз каже (остання пресс0конференція) , що там - на ФРОНТІ - е якісь!!! дві чи три " "протівоборствующиеся" сторони - це повний кіздец
А у того "люмпену" своїх проблем вистачае...
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08.06.2020 22:01 Ответить
А кого у нас это интересует ?...кроме родных и друзей ? Привыкли мы к смертям ...
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08.06.2020 21:47 Ответить
та реальних Патріотів та про-Українців...
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08.06.2020 22:02 Ответить
тем более когда смертей на дорогах, в пожарах и в водоемах раз в 100 больше.
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09.06.2020 00:08 Ответить
Он прав.Уже и украинцы устали от этого.Каждый день одно и тоже и ничего не меняется.Обычные будни.
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08.06.2020 21:47 Ответить
уставшие от войны "украинцы" - это те кто голосует за бойко-рабиновича-мертведчука и петушария.
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08.06.2020 22:01 Ответить
Ты, когда упоминаешь украинцев, уточняй, какие из украинцев... правильно, 73% - аккурат лохторат придурка из квартала... они, этот изнеженный, утомленный фронтовыми сводками лохторат, даже не догадывается, что вот это "одно и то же", без динамики и особых событий, позволяет ему сладко спать и вкусно жрать...
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08.06.2020 22:03 Ответить
Біогумос(73%, вже рік, як шок!!!), на ньому проростає все! Шкода, що зєльоно-плісняве простає теж... Де та хлорка... де та "білизна", де той шмайсер, що то зупинить!!!
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08.06.2020 22:36 Ответить
Это понятно , вирусобесие всё отправило на заднмй план
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08.06.2020 21:50 Ответить
Да они там на половину полупокерные!
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08.06.2020 21:51 Ответить
Мудрый нарид выбравший бубочку обвиняет европейцев в полупокерности?
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08.06.2020 21:57 Ответить
А это то тут причем? Все есть как есть с 2015 года.
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08.06.2020 23:54 Ответить
А что с 2015 года? Пока был Порошенко Лахта зарабатывала на всех его заявлениях и инициативах на международном уровне, чтобы через канализацию их пропустить в головы зерады, а сейчас - не на чем...
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09.06.2020 01:29 Ответить
Я не знаю кто там и на чем зарабатывал. Я озвучил известный исторический факт относительно течения войны на Донбасе. Мне лично не интересны Ваши собственные домыслы. Просто есть факт, что благодаря Минским соглашениям мы получили данную ситуацию на Донбассе. Вторые минские соглашения были заключены в 2015 году во время президентства Порошенко и это второй факт. Третий факт заключается в том, что Порошенко себя все время позиционировал президентом мира. В своих выступлениях он не единожды делал на этом акцент. Вся информация есть в открытом доступе. Вот собственно все что я хотел озвучить. Без какой-либо личной оценки данной ситуации.
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09.06.2020 01:41 Ответить
Тебе на бутылку нужно срочно присесть, бо иначе простатит, импотенция, и чичня крута!))
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08.06.2020 22:08 Ответить
Боестолкновение с погибшими на Донбассе - уже не та новость, которая интересна читателю из Западной Европы, - австрийский журналист - Цензор.НЕТ 509
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08.06.2020 21:57 Ответить
"А еще геи и любители негров, толерасты и дерьмократы. И живут лучше потому что нам кредиты выдали и живут с процентов МВФ."
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08.06.2020 22:10 Ответить
А в чем то зрада? ЕС натягивает санкцииями парашию - путин кричит от боли на весь мир, чтобы сняли. Америка задушила СП-2, а Турция - кастрировала турецкий поток, Польша - сделала нерентабельным газопровод через Беларусь и украиская труба стала основной для поставок кацапского газа в ЕС. Весь мир чпокает путлеровские амбиции по экономическому удушению Украины. Поэтому насрать что там думают люмпены австрии или швейцарии за кружкой пива - мир нас поддерживает 6-й год подряд. Никто не устал.
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08.06.2020 21:58 Ответить
Прекрасно, все страны обрубали концы - и только одна Украина гордо качает от агрессора газ!
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08.06.2020 22:07 Ответить
да...это печальная правда...горькая...и наш "хлавнакамандующий" ни хрена не делает для обратного..."мир любой ценой"-его "максимум"...
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08.06.2020 22:00 Ответить
Боестолкновение с погибшими на Донбассе - уже не та новость, которая интересна читателю из Западной Европы, - австрийский журналист - Цензор.НЕТ 5291
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08.06.2020 22:00 Ответить
"Боестолкновение с погибшими на Донбассе" - это как? зомби-апокалипсис? мастера заголовка блин
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08.06.2020 22:10 Ответить
Я вже написав про це на Форумі.
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08.06.2020 22:12 Ответить
О чем? Что бы цензор исправил цитату целовека на ту, которую он не говорил?
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08.06.2020 22:38 Ответить
Щоб виправили заголовок.
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09.06.2020 05:07 Ответить
Взята цитата человека, нравится она или нет, но это его слова. В заголовок всегда выносит я основная мысль статьи, поэтому повторяю вопрос, что ты хочешь от редакторов?
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09.06.2020 05:32 Ответить
сегодня на еспресо прочёл, что погибший, выпавший из автомобиля, ударившийся о бетонный парапет и сразу умерший, отказался от госпитализации.
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08.06.2020 22:26 Ответить
А ви же не хотіли, щоб померлий погодився?😲
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08.06.2020 22:32 Ответить
Вероятно, медики ему сказали :"вставай, зае..ал ты. .баный шашлык" а он промолчал. Поэтому написали что ушёл в отказ.
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08.06.2020 22:37 Ответить
🙄
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09.06.2020 05:07 Ответить
Ну а как они должны реагировать? 6 лет рашу санкциями давят, себе в ущерб иной раз, а гидрант мир в глазах путена видит. Оно то как, ежели мы вам не нужны, то нахер и вы нам всрались.
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08.06.2020 22:43 Ответить
Шохер почти как шухер
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08.06.2020 22:44 Ответить
Украинцы больше не верят в быструю победу над рашызмом. Поэтому, делают вид что его не существует.
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08.06.2020 23:09 Ответить
Они просто все внимание переключили на слушания в Гааге.
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08.06.2020 23:23 Ответить
всем накласть на ту Гаагу.
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09.06.2020 00:10 Ответить
Но там же подсудимые признаются, что выполняли команды Путина.
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09.06.2020 06:32 Ответить
Схерали? Они вообще на суд не явились и не собираются.
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09.06.2020 19:45 Ответить
_Атака рашистами стран Балтии и Польши оживит интерес евромещан к происходящему за пределами их газонов.
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08.06.2020 23:59 Ответить
Раше оно даром не надо.
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09.06.2020 00:11 Ответить
Теракты с погибшими европейцами - не та новость, которая теперь интересна украинцам.
Побольше вам таких новостей, господа европейские журналисты.
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09.06.2020 03:23 Ответить
Вот кабы ракетой, да по АЭС,- было бы интересно! И, это уже - реально...
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09.06.2020 08:47 Ответить
да уже давно понятно, что им плевать на нас.
было странно, если бы все 6 лет тема локальной войны за 2000 км интересовала их каждый день.
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09.06.2020 11:43 Ответить
Боестолкновение с погибшими на Донбассе - уже не та новость, которая интересна читателю из Западной Европы, - австрийский журналист
Почему-то вспомнилась старая частушка:
Вот закончилась война,
я осталась одна.
Я и лошадь, я и бык,
я и баба и мужик
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09.06.2020 19:57 Ответить
Пётр Алексеич знает, как поддержать интерес.
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10.06.2020 13:42 Ответить
 
 