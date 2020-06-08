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Вкладывать госсредства в совместное производство сериалов с россиянами нельзя, - министр культуры Ткаченко

Вкладывать госсредства в совместное производство сериалов с россиянами нельзя, - министр культуры Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что вкладывать государственные средства в совместное производство сериалов с россиянами нельзя, но частные инициативы это вопрос экономики.

"Относительно темы сериалов. Я хотел бы отметить, что в данном случае речь идет не только о языке, но также и об экономике. Я был продюсером сериалов, и наверное один из немногих, кто остановил сотрудничество с россиянами после 2014 года. Это мой личный выбор как частного предпринимателя. Если речь идет о государственных средствах, то вкладывать государственные средства в совместное производство с россиянами нельзя, пока у нас есть страна-агрессор", - сказал Ткаченко в эфире телеканала "UA: Первый", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

В то же время министр отметил, что если говорить о частных инициативах, то это вопрос экономики.

"Если этот сериал продается в Россию, таких фактов очень много, то это позволяет взять больше средств для съемок в Украине, с украинскими актерами, украинскими режиссерами, украинскими сервисами", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко обещает во вторник обсудить с Одесским облсоветом увольнение Ройтбурда

Автор: 

кино (1535) Ткаченко Александр (429)


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Топ комментарии
+14
да вы шо !!!!

а Липецкий продакшен ЗЕльонки ?
А Сваты, а Родня, а прочая Херня.... ?
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08.06.2020 22:40
+12
так то ж Барыга-Мародер-Свинарчук-Шоколадный !!!!

а ЗЕля не торгует на крови!
ЗЕля честный !

только вот продакшены ЗЕлины в рашке пыхтят, Сватов и прочую хрень взахлеб смотрят и

роялти ЗЕле из рашки течет безбрежною рекой !
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08.06.2020 23:01
+8
Частные инициативы сотрудничества с агрессором - это вопрос оскотинившихся черных сущностей,которые зарабатывают бабло совместно с убийцами украинцев и сатанвой и за это ответят перед Высшими силами.
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08.06.2020 22:49
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Правила форума Совет форумчан
да вы шо !!!!

а Липецкий продакшен ЗЕльонки ?
А Сваты, а Родня, а прочая Херня.... ?
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08.06.2020 22:40 Ответить
Частные инициативы сотрудничества с агрессором - это вопрос оскотинившихся черных сущностей,которые зарабатывают бабло совместно с убийцами украинцев и сатанвой и за это ответят перед Высшими силами.
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08.06.2020 22:49 Ответить
совместное производство с россиянами нельзя, пока у нас есть страна-агрессор", - сказал Ткаченко



Оказывается, не Россия - агрессор,

а просто у нас есть страна-агрессор.
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08.06.2020 22:52 Ответить
У вас и апалченцы есть и атсеченные гражданские
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08.06.2020 23:28 Ответить
пААвстанцы(ц) Моника на дебатах.
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08.06.2020 23:37 Ответить
апалченцы не у нас, а у вас,

а отсечённые гражданские есть в любой стране на пути прохождения военной колонны.

У вас повенная колонна прям по телам гражданских марширует ?
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08.06.2020 23:47 Ответить
так то ж Барыга-Мародер-Свинарчук-Шоколадный !!!!

а ЗЕля не торгует на крови!
ЗЕля честный !

только вот продакшены ЗЕлины в рашке пыхтят, Сватов и прочую хрень взахлеб смотрят и

роялти ЗЕле из рашки течет безбрежною рекой !
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08.06.2020 23:01 Ответить
Що характерно, ці факти не викликають у зебілів жодного когнітивного дисонансу. І без проблем вписуються в їхній поки що більш-менш комфортабельний ЗЕлений марічкосвіт...
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08.06.2020 23:32 Ответить
Зебилы даже то, что Зеленский брал деньги у ФСБ, преподносят, как его подвиг,

мол, им на патроны меньше осталось.
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08.06.2020 23:50 Ответить
ну вы даете !!!!!!
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09.06.2020 01:27 Ответить
это не я даю.

Это ФСБ давало деньги Зеленскому на съёмку кино.

https://censor.net/news/3107513/kompaniya_zelenskogo_poluchila_35_mln_rubleyi_iz_gosbyudjeta_rf_na_proizvodstvo_filma_vniz_dokument
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09.06.2020 01:53 Ответить
Вкладывать госсредства в совместное производство сериалов с россиянами нельзя, - министр культуры Ткаченко - Цензор.НЕТ 3223
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08.06.2020 23:59 Ответить
а зачем ты мне лайкнула ?

Ты ж год тому назад добилась, чтобы так стало.
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08.06.2020 23:14 Ответить
А продавать ВАЗы на Украине мона? Вы или крестик снимите или кросы оденьте..
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08.06.2020 22:40 Ответить
на Украине мона.

Палисся
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08.06.2020 22:53 Ответить
"на Украине", животное руснявое?
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08.06.2020 23:39 Ответить
Русь ненавидишь? Какую, древнюю или изначальную?
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08.06.2020 23:51 Ответить
Ненавижу вонючюю русню, которая пишет "на Украине".
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08.06.2020 23:55 Ответить
Болван, так писал Тарас Шевченко.
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08.06.2020 23:58 Ответить
зверек, так сейчас пишут дикари с северных болот и их фюрер.
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08.06.2020 23:59 Ответить
Болван, они ещё в джинсах ходят, это тоже неправильно? А блины можно есть?Просвети нас, светоч культуры.
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09.06.2020 00:04 Ответить
Спалился - имей мужество признать. Шо ты крутишь задом, как Моника у русни в сауне? Пшло вон,скользкое создание...
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09.06.2020 00:07 Ответить
Болван, Шевченко задом не крутил, это ты погорячился.
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09.06.2020 00:17 Ответить
а вот це із Шевченка ти знаєшь?

Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.


гарно писав Кобзар, чи не так ?
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09.06.2020 01:31 Ответить
Оффтоп, мы обсуждаем другой вирш.
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09.06.2020 07:46 Ответить
Где Шевченко писал : "продавать ВАЗы на Украине" ?
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09.06.2020 00:30 Ответить
Про вазы Шевченко не писал. А у мереть хотел на Украине.
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09.06.2020 07:47 Ответить
Данон - Бойкот !!!!!!!!!!!!!!!

максимальный репост !
и кошмарики в супермаркете !
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08.06.2020 22:44 Ответить
ты реально считаешь, что те, кто голосовал за "какая разница" перестануть жрать качапский хавчик из-за такой мелочи, как стрельба Пореченкова в украинцев ?

он же не в них стрелял
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08.06.2020 22:56 Ответить
если честно, то я и раньше эту хрень в упор в супермаркетах не видел, не то что покупал
хочешь йогурта - сделай сам из закваски !

но "листи щастя" Данону написав за адресою:

http://danone.ua/contacts/pitannja-onlain/

і вам раджу - хай потішаться "макетинговим ходом" !
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08.06.2020 23:05 Ответить
Из неважного: дочь Урганта (того который мычал про красноармейцев, рубящих в капусту украинцев) живёт с негром, который на акции нёс плакатик "мы трахаем ваших дочерей".
Я это к тому, что Пореченков своё получит.
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08.06.2020 23:13 Ответить
и ты своё получишь
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08.06.2020 23:16 Ответить
уже.
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08.06.2020 23:21 Ответить
что, уже "пострадал" от негра ?

"торжественный парад" ведь только 20 июня
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09.06.2020 01:34 Ответить
Не понял, какой парад и при чём тут негр.
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09.06.2020 07:45 Ответить
Вкладывать госсредства в совместное производство сериалов с россиянами нельзя, - министр культуры Ткаченко - Цензор.НЕТ 6322
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08.06.2020 22:44 Ответить
Бизнес на крови, зелебобы, не?
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08.06.2020 22:51 Ответить
После первых пяти - шести серий рабыни изауры в девяносто каком-то году я и на цветной телевизор - Электрон не мог смотреть без содрогания . ( Не дай Боже поломается , -- тёща меня сожрёт если телемастер вдруг заболел ) ... . Сейчас живу во втором браке много лет и сериалы ни я ни жена не смотрим вообще . )) Да и телевизор почти не включаем .
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08.06.2020 22:59 Ответить
Кому то интересно какая по счёту у тебя жена? Почему ты такой назойливый, Вова?
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08.06.2020 23:07 Ответить
Я с тобой ещё ни разу не общался и думаю , что и в дальнейшем не буду . Могу посоветовать тебе прочесть Ярослава Гашека " Похождения бравого солдата Швейка " . Совкодрочерам из / психиатрическая больница № 1 / , -- этот бестселлер назойливым и поучительным никогда не будет .
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08.06.2020 23:28 Ответить
советы будешь своей прямой кишке давать, куда личинку откладывать.
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08.06.2020 23:33 Ответить
Ну так на бутылку и садись , - заодно и днк своё внукам сохранится . ПНХ .
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08.06.2020 23:45 Ответить
тебе надо ты и садись, эксперт по бутылкам.
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08.06.2020 23:49 Ответить
вы мизантроп и не любите ни Сватов, ни Родню, ни Херню !
"так жить нельзя" - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC документально -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 публицистический фильм ватника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Станислава Говорухина
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08.06.2020 23:10 Ответить
У него ещё и мизогиния..
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08.06.2020 23:23 Ответить
тебя никто не спрашивал, гнусь !
кыш отсюда !
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09.06.2020 01:36 Ответить
Болван, тут вопросы я задаю.
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09.06.2020 07:42 Ответить
У нас главное ложно народ заморочить и дальше воровать.лобода поёт в рашке на сотни тысяч долларов-народ негодует.медведчук торгует с рашкой нефтепродуктами на миллиарды долларов при пете и,петро гетьман.Проклятые артисты!
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08.06.2020 23:00 Ответить
не надо так откровенно лизат бубочке, а то он уже посрать не может
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08.06.2020 23:07 Ответить
Говорит лизатель петиного очка.Владелец трёх телеканалов.Монопольный импортёр соляры при "гетьмане."медведчук.Заботливо поднятый из нафталина и сделанный педром "кардиналом ришелье".
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08.06.2020 23:23 Ответить
Який вапрос язика?? Лише за одну цю фразу можна відкривати кримінальне впровадження, бо це ставить під сумнів існування української нації та української держави, як такої!
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08.06.2020 23:03 Ответить
Суд по делу MH17. У США есть снимки запуска ракеты из "Бука", но они их не дадут,так как у Москвы тоже есть снимки на чиновника высокого ранга Белого Дома и Украине от этого не весело,я вообще за то,чтобы не мешать Украине сыграть партию шахмат между Трампом и кремлёвским Фюрером.
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08.06.2020 23:07 Ответить
«Одесская киностудия. Я знаю, что у лжи нет границ, потому что это невежество и хамство, которое я постоянно слышу по этому поводу. Так вот, хочу заявить, что никакого конфликта интересов не будет. Мои акции готовятся к продаже, и не в какой-то слепой траст, прощу прощения. Это дело будет сделано в ближайшее время», - говорил ТКАЧЕНКО в Раде, отбиваясь от нападок недоброжелателей.

По данным издания, ло середины прошлого года 50% + 1 акция киностудии принадлежала государству, 50% без одной акции - ООО «Новая киностудия», собственниками которой числились Александр Ткаченко и Игорь Коломойский.
Когда в прошлом парламенте поднялся шум против приватизации Одесской киностудии в дело вступил застройщик Андрей Ваврыш - драйвер мэрских амбиций Ткаченко в Киеве, пишет Shadow anonymous. Они переформатировали собственность. Доля "Новой киностудии" (49,99%) была поделена в пропорции 24,99% на 25% с ООО "Медиа коворкинг", которая принадлежит панамской компании "Тревор БИЗНЕС С.А." (на нее записана SAGA Development Вавриша), а также юристу Дмитрию Овсию.

Сама ООО "Новая киностудия" оформлена на британскую Cinema Love Ltd. Эта фирма упомянута в декларации Ткаченко за прошлый год, как его с женой собственность. Но на сегодня акции Ткаченко переоформлены на Вячеслава Миенко, которого Наблюдательный совет "1+1" назначил генеральным директором телеканала в августе прошлого года. Тогда они и оффшор на него записали, и адрес лондонский сменили с Suite 1, Percy Street, 5, Fitzrovia, London, W1T 1DG United Kingdom на International House Barking Road London E13. До этого за год на фирме побывали два номинальных директора Мишель Эндрю Брут и Сандра Джина Эспарон.
http://ord-ua.com/2020/06/07/tkachenko-nadezhno-perepryatal-akcii-odesskoj-kinostudii-kotorye-poobeshal-prodat/
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08.06.2020 23:15 Ответить
Игр Коломойский у вас собственник всего.. Как такое может быть? Если человек удачно купил акции он инвестор и бизнесмен, папик, спонсор, или просто богатый буратин, а не собственник. Поймите, что проститутка не может быть собственностью. Это как переходящее красное знамя.
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08.06.2020 23:29 Ответить
6 червня 1768 року козацький загін Максима Залізняка вирушив з Холодного Яру під Чигирином у похід проти поляків - в Україні почалось повстання, що увійшло в історію під назвою Коліївщина. Воно супроводжувались масовою різаниною євреїв, католиків та уніатів і було придушене через місяць російськими військами.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Finhistoria%2Fkolvshchina%3Ffbclid%3DIwAR2RzBABwUzRB8TRyFToYE9zbB0xrt8Mdog0zTp6lNFEdp9n1ssx_q222DA&h=AT0JCV7zoBPTx6W9yA1x1klXZ91eSo4w4oyJ8_SgNpJFKMZNtYWieaDZ7JGLOequiyEyNuUPdshUbpodzdO8sTy4v6iIoUA2fjTrexiFuqUt7vJppQwdpLzZDSc6DoEyKxoA&__tn__=H-R&c[0]=AT1mHPn8EI0ClY1hx3M99ohp8498fDxiHBXrhoLj1VcFG82FXGtcEA76gFCX0waBTWtqZwm0Jiw54CZRtfcZfapVewd6j7RTWc5l82PqH1gPRZfoGeRIhHml5Wh0Hf-wzRyHgYw-AfeaWBOkhhJmrVmgOYFOR5MjaWBrE2nb1nhMqac1ZfQ согласится наверное на это совместное кино.Россия Вкладывать госсредства в совместное производство сериалов с россиянами нельзя, - министр культуры Ткаченко - Цензор.НЕТ 3726
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08.06.2020 23:28 Ответить
Зачем озвучивать то что и так понятно.
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08.06.2020 23:59 Ответить
Правильно сказал.
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09.06.2020 00:05 Ответить
Падонаг! Одеську кіностудію вкрав у держави. Шахрай стоїть на чолі культури України, як з цим далі жити, не уявляю.
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09.06.2020 00:07 Ответить
Ты ,падло ,совсем охренел?Тоесть частникам можно!И на любые темы? Типа как рашка русскоговорящих защищает и какой у них царь справедливый? ****, удавись лучше и не вякай , а то повесят!
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09.06.2020 00:28 Ответить
ткаченко , не пошло бы ты по шпалам с чемоданом за поребрик ?!
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09.06.2020 01:31 Ответить
Відвертий цинізм. Криваві проші не тхнуть.
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09.06.2020 02:20 Ответить
Шо правда?

А ЗЕзидент не только вкладывал деньги в совместные проекты, но еще и получал бабло от Министерства культуры Роиси на свои говно-фильмы.
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09.06.2020 03:20 Ответить
 
 