Назарову могут 16 июня огласить окончательный приговор по делу о сбитом в Луганском аэропорту Ил-76, - сестра погибшего десантника Гайдук
Апелляционный суд Днепропетровской области 16 июня может объявить приговор генерал-майору Вооруженных Сил Украины, бывшему начальнику оперативного штаба АТО Виктору Назарову по делу о сбитом в Луганском аэропорту в 2014 году Ил-76.
Об этом "Громадському радіо" сообщила потерпевшая в этом деле, сестра погибшего десантника Ильи Гайдука Иляна Гайдук, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы ожидаем заключительное судебное заседание, мы очень надеемся, что оно будет последним, 16 июня. Мы получили результаты военной экспертизы, повторной, которую заказывал Назаров, и в этой экспертизе говорится, что Назаров однозначно ответственное лицо за этот перелет и должен был его правильно спланировать", - говорит Иляна Гайдук.
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Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.
Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.
14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
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А от те,що бойового генерала судить не військовий трибунал,що складається з людей,розуміючих всі військові аспекти,а якийсь пересічний райсуд- І Є ЗЛОЧИН !
Почему?
Тебе долго и бесполезно это объяснять, особенно после тупого заявления "Если знал, что могут сбить и посылал--ЗНАЧИТ ВИНОВАТ".
По земле--30 км, оставалось только воздухом.
Назаров принял непростое решение (как и много раз перед этим).
Всего в Луганском аэропорту сели 19ть наших бортов.
И ПОЧТИ на каждый были разведданные, что есть риск сбития.
Более того, ПЕРЕД злощасным бортом успешно сел другой борт.
Он садился "по афгански", круто и без огней, фары включил у самой земли.
Командир сбитого борта включил прожекторы заранее.
У вес, без исключения летающих там бортах (самолётах и вертолётах).
Каждый день. Очень рано утром, начальник разведки (направления, сектора, группы и т.д.) докладывает данные о противнике.
Это то, что добыли и обновили ЗА прошедшую ночь.
В течении суток, информация обновляется. Что-то добавляется, что-то исчезает.
Эту информацию, доводят ДО ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ.
Но ещё раньше, информацию получают начальники разведки войсковых частей, которые находятся в данном районе или будут в нём задействованы.
В секторе "А", и до появления самолётов ВТА, работала бригада армейской авиации и самолёты штурмовой авиации.
И лётчикам на предполётных постановках задач, ВСЕГДА доводилась обстановка. В первую очередь по состоянию ПВО противника.
Тем более что, 06.06.14 уже был сбит АН-30Б. Разведчик. И сбит именно ПЗРК "Верба".
А до этого пять вертолётов от огня курупнокалиберного пулемёта и ПЗРК.
Эти данные есть на всех уровнях. Во всех документах.
Так что, не несите чушь про отсутствие данных.
Ну а теперь другой вопрос.
Ну знают лётчики о наличии систем и средств ПВО в районе ведения БД, им что, не летать?
Это тоже самое можно сказать и про танкистов. Они точно знают что, у противника есть противотанковые средства. Разные. От ПТ мин, РПГ, ПТУР и ПТ орудий. Ну и танков. Знают. Так что им, в бой не ходить?
Так что Назаров здесь ни при каких делах.
Точно с таким же успехом, можно Ваньку-ротного под суд отдать, за то что при совершении марша попал под обстрел из "Града".
И что?
Эти группы были везде. И в ДАПе, и под Краматорским аэродромом. Везде. И везде они применяли стрелковое оружие, тяжёлое вооружение и ПЗРК.
Смотри видео о действиях в воздухе над ДАПом. Уже тогда знали. Спецназ доложил с уточнением, потом начал вести огонь на поражение, но... Но командование ЗНАЯ о наличии средств ПВО - всё равно применило авиацию. И успешно.
Так что "обилие нерелевантной информации" оставь себе и своему скудному мозгу.
Если не можешь понять причинно-следственную связь и сделать простейший анализ - свободен.
То что ты мокшанин, уже понятно.
Под маской дурака таился дыбил...
То, что ТИБЕ известно про информацию Назарова - НЕ МОЖЕТ быть принято судом как доказательство.
Зорче всматривайся в свою попу в поисках причинно-следственной связи!
Анализов тебе в пределах нормы!
Тебя уже послали убогий))))
В бан быдло.
Вместо того, чтобы попытаться понять человеческую речь, ты продолжаешь гавниться и извергать завывания...
Вот чему не перестаю удивляться - начинал почти как нормальный человек, но оказалось - гавно в душе не удержать....
О чём с той разговаривать?
На твой тупой вопрос (после разжёвывания самого смысла получения и доведения информации), ты умудрился задать точно такой тупой вопрос и ещё суд сюда приплёл))))
Заодно умник, изучи квалификацию того суда. Особенно, не в вопросах эмоций (а там только эмоции родственников), а в специальной составляющей (профессионально-военной).
Так что, прощай мокша. На раисе такие все. Тупые.
Как говорил Зеленский - а какая разница?
И остальные вопросы?
Так что для меня разница огромная, общаюсь я с адекватом или с быдлом из сраной раисы.
Прощай быдло мацковское.