Назарову могут 16 июня огласить окончательный приговор по делу о сбитом в Луганском аэропорту Ил-76, - сестра погибшего десантника Гайдук

Апелляционный суд Днепропетровской области 16 июня может объявить приговор генерал-майору Вооруженных Сил Украины, бывшему начальнику оперативного штаба АТО Виктору Назарову по делу о сбитом в Луганском аэропорту в 2014 году Ил-76.

Об этом "Громадському радіо" сообщила потерпевшая в этом деле, сестра погибшего десантника Ильи Гайдука Иляна Гайдук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем заключительное судебное заседание, мы очень надеемся, что оно будет последним, 16 июня. Мы получили результаты военной экспертизы, повторной, которую заказывал Назаров, и в этой экспертизе говорится, что Назаров однозначно ответственное лицо за этот перелет и должен был его правильно спланировать", - говорит Иляна Гайдук.

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Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

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