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Новости Приговор генералу Назарову
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Назарову могут 16 июня огласить окончательный приговор по делу о сбитом в Луганском аэропорту Ил-76, - сестра погибшего десантника Гайдук

Назарову могут 16 июня огласить окончательный приговор по делу о сбитом в Луганском аэропорту Ил-76, - сестра погибшего десантника Гайдук

Апелляционный суд Днепропетровской области 16 июня может объявить приговор генерал-майору Вооруженных Сил Украины, бывшему начальнику оперативного штаба АТО Виктору Назарову по делу о сбитом в Луганском аэропорту в 2014 году Ил-76.

Об этом "Громадському радіо" сообщила потерпевшая в этом деле, сестра погибшего десантника Ильи Гайдука Иляна Гайдук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем заключительное судебное заседание, мы очень надеемся, что оно будет последним, 16 июня. Мы получили результаты военной экспертизы, повторной, которую заказывал Назаров, и в этой экспертизе говорится, что Назаров однозначно ответственное лицо за этот перелет и должен был его правильно спланировать", - говорит Иляна Гайдук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело Назарова ходит по экспертизам уже 2 года: заблокированы апелляция и расследование в другом производстве, - адвокат Погосян

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Также на Цензор.НЕТ: Рассмотрение апелляции осужденного по делу о катастрофе Ил-76 в 2014 году Назарова открыто затягивают, - сестра погибшего десантника Гайдук

Автор: 

приговор (1211) Назаров Виктор (151)


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Топ комментарии
+8
дожились..за збиті наші літаки кацапськими терористами ,садим не окупантів а своїх
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08.06.2020 23:16
+7
Назаров сбил?
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08.06.2020 23:16
+7
Если знал, что могут сбить и посылал--ЗНАЧИТ ВИНОВАТ. Надо дать на всю катушку, что бы другие мозгами шевелили, а не жопами. Должны понимать, что руководят человеческими судьбами, а собаками и кошками.
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08.06.2020 23:21
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дожились..за збиті наші літаки кацапськими терористами ,садим не окупантів а своїх
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08.06.2020 23:16 Ответить
Це звется ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за прийняті аба не прийняті рішення на війні
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08.06.2020 23:24 Ответить
на войне свои законы, в том числе когда посылают на верную смерть ради достижения других целей. и от ошибки никто не застрахован, судить за это разлагать армию
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08.06.2020 23:55 Ответить
Назаров сбил?
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08.06.2020 23:16 Ответить
Ну не кацапські ж терористи !
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09.06.2020 06:15 Ответить
Сидеть не будет. Обменяют с парашей на таксиста из Лугандона.
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08.06.2020 23:18 Ответить
На продолжение очередного сериала "Сваты"
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08.06.2020 23:20 Ответить
Если знал, что могут сбить и посылал--ЗНАЧИТ ВИНОВАТ. Надо дать на всю катушку, что бы другие мозгами шевелили, а не жопами. Должны понимать, что руководят человеческими судьбами, а собаками и кошками.
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08.06.2020 23:21 Ответить
"а НЕ собаками и кошками."
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08.06.2020 23:22 Ответить
Он что, ясновидящий? Иран молодец - своих военных защищает, хотя это их халатность. А здесь в военной обстановке действовал военный командир. Но враги оказались хитрее и подлее. Вы специально это делаете, чтобы потом ни один командир не отдввал ни один приказ? Засудить его могут только враги.
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08.06.2020 23:31 Ответить
В случае с Ираном - это явно не халатность, а приказ.
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09.06.2020 00:02 Ответить
Ну тогда нельзя и пожарных посылать на пожар- а вдруг они там пострадают . Пусть сидят по- домам.
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08.06.2020 23:35 Ответить
а как же разведка боем, например. все знают что будет, но посылают...
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08.06.2020 23:52 Ответить
вот тебя бы туда, ты бы накомандовал, да...
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08.06.2020 23:53 Ответить
Будь-який командир на війні знає: посилаючи солдатів на бойове завдання,є великий шанс їх загибелі.
А от те,що бойового генерала судить не військовий трибунал,що складається з людей,розуміючих всі військові аспекти,а якийсь пересічний райсуд- І Є ЗЛОЧИН !
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09.06.2020 06:14 Ответить
По одной фразе, сразу видно что ты - АБСОЛЮТНЫЙ БАРАН.
Почему?
Тебе долго и бесполезно это объяснять, особенно после тупого заявления "Если знал, что могут сбить и посылал--ЗНАЧИТ ВИНОВАТ".
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09.06.2020 12:28 Ответить
Чего растягивать процесс с этой гнидой?
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08.06.2020 23:23 Ответить
то есть сепары или коцапы с базукой - неувиноватые, нужно судить своих... ну и уроды
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08.06.2020 23:51 Ответить
Розумний і ініціативний генерал ?-В тюряжку його !
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09.06.2020 05:59 Ответить
Питання відповідальності вояків під час війни - за всі часи було дуже складне, ... по ситуації та особі...Діяти, як Жуков - баби щє нарожають - беззаперечно злочин. Ховатися по штабах не приймаючи ніяких рішучих дій - теж не варіант для діла по захисту Вітчизни...Як пояснити рідним загиблих.... - ось питання. Якщо генерал був гідний та потрібен Україні - знайдуть вихід, навіть з покаранням...таких фактів в історії безліч. Ну, а якщо ні - то понесе відповідальність по повній...Тяжкі зірки генеральські, не тільки на банкетах вихвалятися ломпасами....
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09.06.2020 09:08 Ответить
А БЕЗ бортів загинули б всі вояки в аеропорту. Назароп прийняв непросте рішення..
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09.06.2020 09:29 Ответить
Без самолётов наших десантников в аэропорту ожидала верная смерть.
По земле--30 км, оставалось только воздухом.
Назаров принял непростое решение (как и много раз перед этим).
Всего в Луганском аэропорту сели 19ть наших бортов.
И ПОЧТИ на каждый были разведданные, что есть риск сбития.
Более того, ПЕРЕД злощасным бортом успешно сел другой борт.
Он садился "по афгански", круто и без огней, фары включил у самой земли.
Командир сбитого борта включил прожекторы заранее.
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09.06.2020 09:28 Ответить
Вопрос в том, была ли у него информация об опасности на подлёте или нет.
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09.06.2020 11:40 Ответить
У всех она была.
У вес, без исключения летающих там бортах (самолётах и вертолётах).
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09.06.2020 12:30 Ответить
Ага. "У всех оно було", "да кто ж не знает", "и дураку понятно, что" - ахриненные доказательства для суда.
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09.06.2020 15:08 Ответить
Для общего Вашего развития.
Каждый день. Очень рано утром, начальник разведки (направления, сектора, группы и т.д.) докладывает данные о противнике.
Это то, что добыли и обновили ЗА прошедшую ночь.
В течении суток, информация обновляется. Что-то добавляется, что-то исчезает.
Эту информацию, доводят ДО ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ.
Но ещё раньше, информацию получают начальники разведки войсковых частей, которые находятся в данном районе или будут в нём задействованы.
В секторе "А", и до появления самолётов ВТА, работала бригада армейской авиации и самолёты штурмовой авиации.
И лётчикам на предполётных постановках задач, ВСЕГДА доводилась обстановка. В первую очередь по состоянию ПВО противника.
Тем более что, 06.06.14 уже был сбит АН-30Б. Разведчик. И сбит именно ПЗРК "Верба".
А до этого пять вертолётов от огня курупнокалиберного пулемёта и ПЗРК.
Эти данные есть на всех уровнях. Во всех документах.
Так что, не несите чушь про отсутствие данных.

Ну а теперь другой вопрос.
Ну знают лётчики о наличии систем и средств ПВО в районе ведения БД, им что, не летать?
Это тоже самое можно сказать и про танкистов. Они точно знают что, у противника есть противотанковые средства. Разные. От ПТ мин, РПГ, ПТУР и ПТ орудий. Ну и танков. Знают. Так что им, в бой не ходить?

Так что Назаров здесь ни при каких делах.
Точно с таким же успехом, можно Ваньку-ротного под суд отдать, за то что при совершении марша попал под обстрел из "Града".
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09.06.2020 16:57 Ответить
Если ты дурак - это нельзя компенсировать обилием нерелевантной информации. И даже выученным назубок уставом караульной службы. Дело это слушалось в суде, ключевым вопросом СУДА была ли у Назарова информация о диверсионной группе в полосе посадки на момент отдачи приказа или он получил её позже.
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09.06.2020 17:33 Ответить
У Назарова БЫЛА информация о нахождении в районе Луганска различных вооружённых групп.

И что?
Эти группы были везде. И в ДАПе, и под Краматорским аэродромом. Везде. И везде они применяли стрелковое оружие, тяжёлое вооружение и ПЗРК.
Смотри видео о действиях в воздухе над ДАПом. Уже тогда знали. Спецназ доложил с уточнением, потом начал вести огонь на поражение, но... Но командование ЗНАЯ о наличии средств ПВО - всё равно применило авиацию. И успешно.
Так что "обилие нерелевантной информации" оставь себе и своему скудному мозгу.
Если не можешь понять причинно-следственную связь и сделать простейший анализ - свободен.
То что ты мокшанин, уже понятно.
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09.06.2020 20:10 Ответить
история, леденящая кровь..
Под маской дурака таился дыбил...
То, что ТИБЕ известно про информацию Назарова - НЕ МОЖЕТ быть принято судом как доказательство.
Зорче всматривайся в свою попу в поисках причинно-следственной связи!
Анализов тебе в пределах нормы!
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10.06.2020 09:58 Ответить
И опять мокшанин подал свой вопль))))
Тебя уже послали убогий))))
В бан быдло.
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10.06.2020 10:42 Ответить
Если идиот проклянёт весь мир - небо не рухнет на землю....
Вместо того, чтобы попытаться понять человеческую речь, ты продолжаешь гавниться и извергать завывания...
Вот чему не перестаю удивляться - начинал почти как нормальный человек, но оказалось - гавно в душе не удержать....
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10.06.2020 12:41 Ответить
Мокша, ты простых вещей связать не можешь.
О чём с той разговаривать?
На твой тупой вопрос (после разжёвывания самого смысла получения и доведения информации), ты умудрился задать точно такой тупой вопрос и ещё суд сюда приплёл))))
Заодно умник, изучи квалификацию того суда. Особенно, не в вопросах эмоций (а там только эмоции родственников), а в специальной составляющей (профессионально-военной).
Так что, прощай мокша. На раисе такие все. Тупые.
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10.06.2020 18:21 Ответить
Залатая рыбка может удержать в своём мозгу только то, что она видит одним глазом... Но для тибя даже это недостижимо... О чём речь была - ведь не важно, правильно? Главное - зачерпнуть Мудрости Гугля и блеснуть перед публикой, а про что.....
Как говорил Зеленский - а какая разница?
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10.06.2020 20:26 Ответить
Мокша, а в Гугле, есть описание работы представителей разведки?
И остальные вопросы?
Так что для меня разница огромная, общаюсь я с адекватом или с быдлом из сраной раисы.
Прощай быдло мацковское.
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10.06.2020 20:30 Ответить
 
 