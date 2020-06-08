За сутки 8 июня на Буковине зафиксирован 31 новый случай инфицирования коронавирусом, - ОГА

В Черновицкой области в течение 8 июня зафиксировали 31 новый случай инфицирования коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"На Буковине сегодня, 8 июня, официально подтвержден еще 31 случай заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 282 образца", - написал глава области.

В то же время, по его словам, сегодня от COVID-19 выздоровели 17 жителей области - тесты дважды показали отрицательный результат.

Таким образом, общее количество инфицированных в Черновицкой области с первого установленного случая составляет 3729 человек.

По состоянию на утро 8 июня в Украине лабораторно подтвердили 27 462 случая COVID-19, в том числе 797 летальных. Выздоровели 12 195 человек.

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