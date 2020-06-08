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Факт запрета въезда в Украину актера не может служить основанием для запрета фильмов, в которых он снимался, - министр Ткаченко

Факт запрета въезда в Украину актера не может служить основанием для запрета фильмов, в которых он снимался, - министр Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что факт запрета въезда в Украину иностранного актера не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие этот человек был запрещены.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр заявил в эфире телеканала "UA: Первый", комментируя исключение российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

"Во-первых я считаю, что и санкции были введены необоснованно. Во-вторых, давайте различать. Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта. Я много раз спрашивал это у руководителей прошлой власти… На мой взгляд одно дело, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, например Охлобыстина, Пореченкова, тогда это должно касаться так называемых черных списков. Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в черные списки, и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку", - сказал Ткаченко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вкладывать госсредства в совместное производство сериалов с россиянами нельзя, - министр культуры Ткаченко

Министр отметил, что с этим вопросом необходимо разобраться, чтобы внесение в такие "черные списки" было прозрачным и понятным.

"По моему мнению, только тот факт, что кому-то запрещен въезд не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие эти люди были запрещены", – добавил Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине снова начали снимать в главных ролях актеров из России: в киноиндустрии сейчас может произойти откат назад, - актриса Жураковская

Автор: 

актер (295) запрет (1705) Ткаченко Александр (429)


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Топ комментарии
+71
Порєченкова ще запроси - су**.
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08.06.2020 23:39
+62
Исходя из дебильной логики, чувака с инсультным лицом Ткаченко :То-есть введен запрет на личность Гитлера , но "Майн кампф" можно издавать ?
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08.06.2020 23:44
+52
Це тільки початок «діяльності»міністра-українофоба.
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08.06.2020 23:42
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Страница 2 из 2
а я почему то думаю что может...как то так...если он падло за распад моей страны, то как то мне лично после его публичной мысли...лично я стараюсь не смотреть и не слушать...таких высокообразованных и как бы особо умных и т.п...особей человекообразных...и фсьо...а то как по другому...инша думка мне не цикава...фсьо...
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09.06.2020 00:25 Ответить
Так может покажем фильм "Путь на родину"? Вы что , там совсем ох#ели?
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09.06.2020 00:25 Ответить
Нашли шедевры, Сваты, с участием лысого убогого актеришки с внешностью алкаша. У него все роли одинаково бездарные. Эту блевотину только под пытками смотреть, впрочем, как и зеКВН-скую самодеятельность. Назовите, хоть один достойный фильм киношной фабрики им. Геббельса-Петросяна. Там все актеришки вылезли из КВН или дурдома. О сценарии и его воплощении вообще молчу. Просто идет отмывка бабла и дебилизация мокшанских идиотов. Посмотрите фильмы конца 30-х - там такая же хрень - шпионы, тупой юмор, вранье и победобесие и сравните с сегодняшней московией. Одними аншлагами можно в дурдом попасть. Там дна нет. Новый министр макулатуры. как начал, так и закончит вместе с карликом-носом.
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09.06.2020 00:30 Ответить
Подвійні стандарти. Кругом одні подвійні стандарти. У всіх на кухні расейський газ, в супермаркетах купа товарів з рашки ( косметичні засоби, побутова техніка), діюче ж/д та автобусне сполучення з агресором, відкриті кордони з ворогом, кондитерський бізнес в тилу врага , і тут раптом як грім серед ясного неба - якийсь сраний актьорішко посягає на нашу незалежність. Ми як дальтоніки, які все бачать в одному кольорі.
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09.06.2020 00:35 Ответить
Факт запрета въезда в Украину актера не может служить основанием для запрета фильмов, в которых он снимался, - министр Ткаченко - Цензор.НЕТ 52
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09.06.2020 00:39 Ответить
Це і є стратегія кремля щодо України. І нажаль зараз вона реалізується.
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09.06.2020 01:32 Ответить
ти його за двері, а ВОНО в вікно лізе!
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09.06.2020 07:28 Ответить
то в яку сторону нада мінять стандарти? Газ не расєйський, а європєйский. Кордони і торгівлю з мордором тра' закривати
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09.06.2020 00:42 Ответить
дятелко, лизни *****, бо какая разница
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09.06.2020 00:52 Ответить
если росс газ, добытый газпромом, поставляется через "виртуальную" точку импорта через "европейских" спекулянтов, то они уже считается патриотычным.
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09.06.2020 02:25 Ответить
Мразота, що згадувала про Липецьку фабрику не має жодного права мати хоч якісь справи з мордором
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09.06.2020 14:50 Ответить
а в чьом тагда смисл запрєта? Получаєця живйом ніззя, а кіном воно може заїхати і срати тут в моск зрітєлю
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09.06.2020 00:38 Ответить
теперь вы поняли зачем назначили министром Тыкаченко ?

банально до смешного: БАБЛО ! БАБЛО ! БАБЛО !!!

для роялти ЗЕбенька-продакшен



это Министр культуры Украины ?
Тыкаченко - мелкий вонючий хорек в бабломате ЗЕбени !
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09.06.2020 00:40 Ответить
Он даже не мелкий вонючий хорек, он просто де-Билл.
Показ фильмов - это ПИАР или ПРОМОУШН преступника.
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09.06.2020 02:59 Ответить
Як там в Америці з актором,який гомік-----і його не знімають,і фільми не показують.
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09.06.2020 11:55 Ответить
Факт запрета въезда в Украину актера не может служить основанием для запрета фильмов, в которых он снимался, - министр Ткаченко - Цензор.НЕТ 570
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09.06.2020 00:44 Ответить
Нова символіка нового війська: свячені ножі і дуб Максима Залізняка

93-а окрема механізована бригада Збройних сил України, яка базується у Дніпрі, отримає почесне ім'я "Холодний Яр", нові шеврони та бойовий прапор.

https://www.istpravda.com.ua/short/2018/01/23/151937/
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09.06.2020 01:06 Ответить
погуляли гайдамаки цими ножами по Правобежжю

кажете Порох це Вальцман?
і поеми Шевченка "Гайдамаки" не читав?
і про Умань не знав ?

ню-ню, ЗЕльоные .....
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09.06.2020 01:12 Ответить
Зачем было обрезать картинку?
Факт запрета въезда в Украину актера не может служить основанием для запрета фильмов, в которых он снимался, - министр Ткаченко - Цензор.НЕТ 1704
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09.06.2020 03:10 Ответить
Альбом был записан под впечатлением после Майдана в начале войны с Роисей.
Я сам имел честь немного поучаствовать.
На вот посмотри и вспомни:
https://youtu.be/FyvvsMHLztM Кліп "Прокинься воїн" (посилання).

Но вы же так устали от войны, что выбрали предателя ЗЕ.
А теперь вот картинки красивые постите.
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09.06.2020 03:16 Ответить
Може новий міністр краще би хвилювався за створення українського якісного культурного продукту, і як підтримати тих, хто може це зробити, замість того щоб піарити путінських пропагандистів.
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09.06.2020 00:52 Ответить
нового міністра хвилює лише потік бабла із лайна в кішені ЗЕбені

ото і вся українська культура у виконанні ЗЕбень
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09.06.2020 01:08 Ответить
зескот, вы сделали себя в жопу разом
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09.06.2020 00:53 Ответить
маятник настроїв в Україні вже набирає швидкість у зворотньому для ЗЕбень напрямку

але вогни не бажають цього бачити
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09.06.2020 01:15 Ответить
Да да - скоро (с)
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09.06.2020 07:34 Ответить
Все, в отставку!
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09.06.2020 01:12 Ответить
Ну чему Вы удивляетесь? Искусственное образование (оно же россия), является главным рынком сбыта для продукции студии "квартал 95". Неужели Вы думаете, что Зеленский рассматривает россию как врага? НЕТ. Уж я то знаю. Плюс к этому, Кривой рог - территория, на 90 % заселенная ватниками, там нет ничего украинского (кроме, разве что, любительских коллективов народных танцев). Поэтому, с приходом моего земляка - президента, ситуация, касательно сопротивлению агрессору, очень усложнилась. И еще одно. Насколько я вижу из событий последних нескольких лет, кремль поменял стратегию захвата Украины. Можно выделить три условных стратегии: 1) Военная (на данный момент россии не просто будет это сделать, разве что разбомбить наши города авиацией и ракетами, но думаю разрушенная Украина им не нужна, да и условный запад вполне возможно усилит санкции), 2) Экономическая (экономически "задушить", но благо МВФ помогает), 3) Политическая (эта стратегия подразумевает приход к власти пятой колонны, а вот это вполне реально, т.к. часть этой пятой колонны уже находится у власти. Если взять во внимание, что за последний год четыре канала ушли к Медведчуку, и ходят слухи, что Пинчук продает свои три канала не то Медведчуку, не то россиянам, то картина вырисовывается не очень хорошая. Ответьте пожалуйста, что нужно сделать, чтобы эту стратегию не смогли реализовать враги. Ваше мнение).
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09.06.2020 01:18 Ответить
Что можно сделать? Телевизор смотрят в основном пенсионеры. Молодежь висит в соцсетях. Нужно активизировать работу в соцсетях, как это делает Путин.
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09.06.2020 03:11 Ответить
Согласен с Вашим анализом. Только есть одно НО. Ну, хорошо, Мертветчук президент, Рабинович - спикер парламента. Аннулировали ассоциацию с ЕС, вступили в таежный союз. И что дальше????? Денег от всего этого на данной территории точно не прибавилось. А у путлера появилось еще миллионов 30 таких же тупых и ленивых, но при этом буйных, их охранять нужно. На все это требуются запредельные ресурсы, которых у него просто нет. В шахматах это называется цугцванг .
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09.06.2020 07:29 Ответить
Все це вже було - вивчай історію краще.
Далі 30 млн будуть поділені на військових для захвату інших земель та жебраків котрих розселять по імперії
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09.06.2020 14:56 Ответить
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что факт запрета въезда в Украину иностранного актера не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие этот человек был запрещены. Источник: https://censor.net/n3200730
то есть шо получаестя- запрет въезда за фильм который....... шо-шо ??? незапрещён !!! но тогда
по логике на каком основании запрет въезда ? ну значит и запрет надо отменять потомушо это
абсурд - запред въезда за незапрещённый фильм.... до этого времени существовала мужская
логика и непостижимая для неё женская..... оказалось есть ещё более непостижимая для обеих-
- зебильная логика...................
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09.06.2020 01:20 Ответить
Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко ----- гірше не буде, зате поржемо... Добридень зелена жопа?
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09.06.2020 10:22 Ответить
Ткаченко кто такой?
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09.06.2020 02:04 Ответить
бизнес-партнер зеленского
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09.06.2020 07:20 Ответить
Если бредить так, как этот Ткаченко, то недалеко и до ретроспективы фильмов с участием Пореченкова на "г+г" и медведчуковских помойках...
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09.06.2020 02:06 Ответить
Так именно этого они и хотят. Быдлу не хватает быдлячего кацапского кина.
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09.06.2020 03:18 Ответить
К Ткаченко только один вопрос,чей Крым и кто аккупировал Лугандон 🐸🐸🐸
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09.06.2020 02:47 Ответить
Українці напали на українців через те що українці не бажали розмовляти українською, ті українці що не бажали розмовляти українською так не бажали що вирішили розмовляти російською і стати росією.
Це не наркологічна маячня - це офіційна позиція МІД РФ
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09.06.2020 14:34 Ответить
Если подсчитать все задекларированные Зелей доходы, приплюсовать еще доходы других актеров квартала, то становится понятным, что ни квартал, ни фильмы не дали суммарно столько поступлений. Возникает мысль, что Зеля сидит на финансовом подсосе у власть имущих. Становится понятным цель назначения Ткаченко: нужно как-то и оправдать предстоящие доходы Зели, а чем, как ни якобы доходами от фильмов. А тут существующий запрет на их прокат в Украине и неморальность (из-за имеющейся войны) их продвижения в московии. Должность то плевая - в любой момент можно слететь. Его ведь пророчили в меры Киева.
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09.06.2020 05:43 Ответить
Не мытьём, так катаньем...
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09.06.2020 05:46 Ответить
Надо эту шайку гнать до Ростова сейчас,потом будет поздно.
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09.06.2020 05:58 Ответить
Уже поздно.
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09.06.2020 07:58 Ответить
Чому б тоді і порєчєнкова не показувати? Какая разніца?
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09.06.2020 06:20 Ответить
Скоро.
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09.06.2020 06:32 Ответить
Если любитель рузьке мир играет в фильме какого-то явного гордона, то может и есть смысл не снимать фильм с проката.
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09.06.2020 06:21 Ответить
ну це точно не той випадок.
Але ваша думка правильна )))
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09.06.2020 14:32 Ответить
Що стосується цього лайна(серіали) , то треба робити все , щоб було цього калу як найменше - бачите , як подуріли деякі громадяни , вибрали персонаж з серіалу . А що стосується іншого лайна(ткаченко) , то його треба не ставити на міністерські посади , а депортувати в паРАШУ .
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09.06.2020 06:41 Ответить
бубочке бабло нужно зарабатываь, а вы сватов запрещаете , барыги
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09.06.2020 06:42 Ответить
вот так, из-за молчания украинцев, вата возвращается в Украину... а пора было бы таких людей типа портнова и ткаченко с бондаренко вообще выслать за пределы Украины... а по большому счету Украина НУЖДАЕТСЯ В ПОСЛЕДНЕЙ РЕВОЛЮЦИИ...
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09.06.2020 06:48 Ответить
А чим ще ватник може набивати ефір? Тільки ватою.
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09.06.2020 06:50 Ответить
Головне- пам'ятайте. Устами Ткаченко говорить Бєня Коломойський.
Все дуже просто. Бєню таки міцно взяли за фаберже США і єдиний шанс для нього уникнути американської в'язниці до останнього подиху- це купити місце в кооперативі ;Озєро;.
Ціною Кремль назвав Україну.
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09.06.2020 06:54 Ответить
Предатель,сволочь
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09.06.2020 07:00 Ответить
https://www.facebook.com/renat.shvaleev/videos/3041284362625258/
Порєченков у касці з написом ;преса; стріляє по українцях.

Зебіли, що ж ви наробили?-
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.

Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах...

;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х...р, не пи...іть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!

На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;

А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...

Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
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09.06.2020 07:09 Ответить
вважав Ткаченко розумною людиною ... а виявилось що воно курва ...
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09.06.2020 07:29 Ответить
Він розумний. Тільки гроші у нього в пріоритеті над совістю.
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09.06.2020 09:17 Ответить
Запрет на прокат фильмов с зашквареными кацапскими "октерами" єто в первую очередь економические санкции по отношению к нарушителям.
Любая студия в Козломордии снимая кино и приглашая таких уродов сознательно идет на потерю 40 миллионов потенциальных зрителей в Украине. Но зебилоид Ткаченко теперь говорит подобным деятелям, - ниче страшного, теперь спокойно срите на ту Украину, - финансово вы ниче не потеряете. Просто мразь...
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09.06.2020 07:35 Ответить
уррра!!! скоро на всех экранах страны! охлобыстин и пореченков! встречайте!
зебилы, вы зробылы це разом!
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09.06.2020 07:38 Ответить
Факт запрета въезда в Украину актера не может служить основанием для запрета фильмов, в которых он снимался, - министр Ткаченко - Цензор.НЕТ 8817
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09.06.2020 07:48 Ответить
Неделя это он уже слишком долго министр, надо повышать до министра зеленки и мусорных баков.
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09.06.2020 07:59 Ответить
Ну, как вам очередной замаскированный под украинца хитрожопый?
Такие скоро Гиркина с Янеком в Украину пустят...
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09.06.2020 08:13 Ответить
факт изнасилования твоей дочери не причина что бы тебе не ходить на концерты к насильнику. так г. Ткаченко?
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09.06.2020 08:35 Ответить
провладний пітух ткачєнко що сили лащиться своєю сракою до двуголової курки - *****...
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09.06.2020 08:49 Ответить
Подвійні стандарти. Кругом одні подвійні стандарти. У всіх на кухні расейський газ, в супермаркетах купа товарів з рашки ( косметичні засоби, побутова техніка), діюче ж/д та автобусне сполучення з агресором, відкриті кордони з ворогом, кондитерський бізнес в тилу врага , і тут раптом як грім серед ясного неба - якийсь сраний актьорішко посягає на нашу незалежність. Ми як дальтоніки, які не розрізняють кольорів.
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09.06.2020 09:10 Ответить
Про газ - не знаю... А хто вас заставляє купувати москальські товари?
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09.06.2020 09:27 Ответить
Значить торгівля з окупантом-агресором вас не дивує?
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09.06.2020 10:33 Ответить
Давайте Інтернів, Сватів та інший шлак. Засирайте людям мозок (бо інакше почнуть думати, і за ваше кодло не проголосують).
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09.06.2020 09:15 Ответить
Ну, ось - почалось те, чого усі чекали... Серед цих зрадників винятків немає...
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09.06.2020 09:26 Ответить
Цим зеленим тваринам щось пояснювати нема змісту, якщо родився дебілом - дебілом і помре.
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09.06.2020 09:34 Ответить
Люди смотрят сериалы, привыкают к актерам, верят им . А он высказывает свое мнение и его мысли оседают в головах людей . И актер уже не просто актер, а пропагандист. Если ему запретили въезд, значит он или высказывался против Украины или нарушил законы Украины . И маститый режиссер следующий раз внимательно посмотрит каких актеров приглашать , чтобы его фильмы не пылились на полках . А актеры не будут выступать пропагандистами . А то они довыступались, что Табаков назвал украинцев людьми второго сорта .
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09.06.2020 09:43 Ответить
Врагам не должно быть место нигде. просто, вся фигня с самого начала тянется своей гибридностью - то назовем этим, этим торгуем, а этим нельзя и тп., люди расслабились или запутались. ну а так, конечно, Вы правы.
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09.06.2020 09:57 Ответить
головне щоб не було антисемітизму (на сторожі цього стоїть безсмєнний Аваков), ну а українофобія - то такі пустощі для пархатих
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09.06.2020 14:28 Ответить
такіЖда факт заборони не може бути причиною заборони фільмів з участю актора... АЛЕ ФАКт падлючості порєчєнцева, як і інших фашистських покидьків МУСИТЬ БУТИ причиною ЗАБОРОНИ ДЕМОНСТРАЦІЇ ФІЛЬМІВ з його участю.
ЦЕ Ж типова шизофренія - ЗАБОРОНЯТИ В'ЇЗД аkt перераховувати покидьку ґонорари та роялті за його фільми
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09.06.2020 09:45 Ответить
Українці, довго ще будемо терпіти ці знущання над Україною?! Чи може все ж таки повернемо справжнього Гетьмана, поки ще можна хоч шось врятувати?!
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09.06.2020 09:49 Ответить
Зеленые подпуйловники...
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09.06.2020 10:21 Ответить
та у шмарклі в мішпусі усі - Д Е Б І Л И
це ж не функції міністра культури давати оцінку діям СБУ
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09.06.2020 11:13 Ответить
С места - в карьер, главное подковы не потерять.
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09.06.2020 11:21 Ответить
І взагалі, те що якась людина очолювала якійсь третій рейх - це ще не привід не вивчати безсмертний твір цієї людини в шкільній програмі
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09.06.2020 14:27 Ответить
А х..ли там ,а там і на пляшку запропонує сісти.
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09.06.2020 18:39 Ответить
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