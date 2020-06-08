Факт запрета въезда в Украину актера не может служить основанием для запрета фильмов, в которых он снимался, - министр Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что факт запрета въезда в Украину иностранного актера не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие этот человек был запрещены.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр заявил в эфире телеканала "UA: Первый", комментируя исключение российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

"Во-первых я считаю, что и санкции были введены необоснованно. Во-вторых, давайте различать. Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта. Я много раз спрашивал это у руководителей прошлой власти… На мой взгляд одно дело, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, например Охлобыстина, Пореченкова, тогда это должно касаться так называемых черных списков. Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в черные списки, и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку", - сказал Ткаченко.

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Министр отметил, что с этим вопросом необходимо разобраться, чтобы внесение в такие "черные списки" было прозрачным и понятным.

"По моему мнению, только тот факт, что кому-то запрещен въезд не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие эти люди были запрещены", – добавил Ткаченко.

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