Суд в США установил залог миллион долларов полицейскому, обвиняемому в убийстве, которое стало катализатором массовых протестов

В США суд установил залог в сумме миллиона долларов для сотрудника полиции Миннеаполиса, который обвиняется в убийстве Джорджа Флойда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет AP.

Во время 11-минутного слушания в суде обвиняемый Дерек Шовен почти ничего не говорил. Он принимал участие в заседании при помощи видеосвязи из тюрьмы строгого режима. Его защитник Эрик Нельсон не оспаривал первоначальный залог в $500 000.

Отмечается, что он также не общался с прессой после заседания.

Следующее заседание относительно Дерека Шовена назначено на 29 июня. Сегодня было первое судебное слушание по его обвинению.

Шовен обвиняется в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени в связи со смертью Флойда 25 мая. Флойд, темнокожий мужчина в наручниках, умер после того, как полицейский в течение нескольких минут прижимал свое колено к его шее, даже после того, как Флойд перестал двигаться и пытался сказать, что не может дышать.

Напомним, в США в связи со смертью при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда возникла волна протестов. В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час.

Полиция разогнала протестующих у Белого дома газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией. В самом Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час.

Ранее стало известно, что Пентагон по приказу президента Дональда Трампа велел армии приготовить военную полицию для дислоцирования в Миннеаполис для подавления протестов и беспорядков.