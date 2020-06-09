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Суд в США установил залог миллион долларов полицейскому, обвиняемому в убийстве, которое стало катализатором массовых протестов

Суд в США установил залог миллион долларов полицейскому, обвиняемому в убийстве, которое стало катализатором массовых протестов

В США суд установил залог в сумме миллиона долларов для сотрудника полиции Миннеаполиса, который обвиняется в убийстве Джорджа Флойда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет AP.

Во время 11-минутного слушания в суде обвиняемый Дерек Шовен почти ничего не говорил. Он принимал участие в заседании при помощи видеосвязи из тюрьмы строгого режима. Его защитник Эрик Нельсон не оспаривал первоначальный залог в $500 000.

Отмечается, что он также не общался с прессой после заседания.

Следующее заседание относительно Дерека Шовена назначено на 29 июня. Сегодня было первое судебное слушание по его обвинению.

Шовен обвиняется в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени в связи со смертью Флойда 25 мая. Флойд, темнокожий мужчина в наручниках, умер после того, как полицейский в течение нескольких минут прижимал свое колено к его шее, даже после того, как Флойд перестал двигаться и пытался сказать, что не может дышать.

Напомним, в США в связи со смертью при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда возникла волна протестов. В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час.

Полиция разогнала протестующих у Белого дома газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией. В самом Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час.

Ранее стало известно, что Пентагон по приказу президента Дональда Трампа велел армии приготовить военную полицию для дислоцирования в Миннеаполис для подавления протестов и беспорядков.

Автор: 

протест (5857) США (26528)


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Топ комментарии
+25
Цензор тролит...
Не выдержал все таки этого цирка вокруг убиенного уголовника...

Суд в США установи залог миллион долларов полицейскому, обвиняемому в убийстве Флойда, которое стало катализатором массовых протестов - Цензор.НЕТ 1300
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09.06.2020 00:30
+22
для всех кто любит наркотики и алкоголь независимо от цвета кожи Флойд является братом
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09.06.2020 00:28
+21
что это за ХРЕНЬ ?

я только собирался написаить, что покойный негр был не ангелом,
особенно по эпизоду грабежа с приставленным к животу беременной пистолетом
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09.06.2020 00:47
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опять убийство ? подох Флойд от сердечного приступа ибо жрал наркоту и алкоголь , не работал имел ишемическую болезнь сердца и высокое давление . полицейский его НЕ УБИВАЛ . НЕ УБИВАЛ !
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09.06.2020 09:10 Ответить
Ви зека Хряка вибирали?А як жеж тоді "свобода" підтримувати 5-ть разів арештованого ще до трагічної його загибелі злочинця-зека з 6-ма роками стажу в США?А як жеж просувати "димократію",що іще 15 липня 2017 року в цьому місті Америки 40-річну австралійсько-американську жінку Джастін Дамдон (народження Ruszczyk) вбила руками Мохамед Нуор-сомалійсько-американського офіцера поліції Міннеаполісу(дали 12.5 років)?Це ж "несправедливо",що зараз,коли також чорний злочинець загинув від білого поліцейського,то це абсолютно навіть не буде помста,чи якийсь там расизм,а тільки індивідуальне безглуздя свавільного копа,який має також понести відповідне покарання.Це ж "нечесно" у рік виборів президента,якщо по факту на сьогодні,кількість "мирних" протестантів,зарештованих по всій Америці за вандалізм,грабежі,розбій із-за цього випадку,перевищила вже 10-ть тисяч,щоб це було не що інше,як спланована байданутими ЗМІ радикалізація американського суспільсва проти конкурентів-республіканців.Інакше ж організатори цього "блакгейту" повинні також нести повну моральну та юридичну відповідальність за цю акцію,яка нічого спільного з демократією та свободою не має.Чому о Біблію,де "Життя кожної людини безцінне"не витерти ноги,написавши "Чорне життя безцінне",якщо воно в злочинців насправді тільки чорне і є,незалежно від кольору шкіри?Тому перш ніж якусь свободу відстоювати для Антіфи,вам слід спочатку вночі пройтися по чорному районові вільної Америки і бути,як мінімум обпльованим чорношкірим без будь якої на те причини,тоді ви краще зрозумієте,чому такі злі тут полісмени,які патрулюють ці райони,і чому стимул.чеки на 1200 доларів США від Трампа на час пандемії для Антіфашів-це мізер у порівнянні з тим,що вони по бутікам вночі награбують.Навіщо ж вам патякати про свободу,коли в вашій Україні за "пупін введі вайська" не заарештували та не засудили жодного злочинця?Чому відразу не дати самому собі насрати на голову якійсь скотині зелено-каломойній,чи шоколадно-колорадній,якій мародерство- понад усе,а не Україна?(Сарказм)
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09.06.2020 09:11 Ответить
Плив-плив і на березі всрався. Це про останнє речення.
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09.06.2020 11:04 Ответить
Избирательная компания Джо Байдена началась с того что сторонники демократической партии устроили массовые погромы и грабежи в городах и шататах Америки где у власти уже много лет находятся члены демократической партии . причем погромщики , грабители и убийцы обвиняли в беспорядках республиканцев и лично Трампа не имеющего никого отношения к бардаку созданному местными властями штатов и поддержнанному местными же судьями назначенными обамой и клинтоном . Демпартия являвшееся исторически партией поддерживающей рабство и партия основавшая Куклусклан предъявляет обвинения в расизме консервативным политикам США . Именно демпартия настойчиво проталкивает идею выплаты черным репарации в размере 4 триллионов долларов и абсолютно не может ответиь на вопрос кто должен платить такие деньги и самое главное кому ? Не говоря уже о том что основой работорговли являлись африканские цари и вожди племен продававшие рабов арабским перекупщикам . Да и глядя правде в глаза - американским рабам африканского происхождения повезло если стравнить уровень жизни их соплеменников в Африке с американским . Так что тут неизвестно кто кому должен платить за бесплатную доставку до американского континента , еду , питье одежду и жилье .
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09.06.2020 09:23 Ответить
Для дебилов твердящих об убийстве статистика . В 2019 году полицейские застрелили 19 белых безоружных человек . В этом же 2019 году полицейские застрелили 9 черных . В 2015 году при Обаме было застрелено 39 безоружных белых граждан США и только 15 черных . Кто тут будет говорить о расизме ?
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09.06.2020 09:31 Ответить
омериканцы сошли с ума
этот ниггер , пишут , приставлял пекаль к животу беременной,
его следовало давно повесить
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09.06.2020 09:53 Ответить
Интересно американское общество как отреагирует соберет сумму, жертве 13 лимонов собрали посмотрим на этот вывернутый мир
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09.06.2020 10:09 Ответить
Ех, не вистачало щоб генпрокурор слабав "Мурку" на похоронах.
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09.06.2020 11:53 Ответить
Українські злодії в законі рвали волосся на дупі від такого ставлення до простого гопника.
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09.06.2020 11:54 Ответить
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