Как выиграть $410 миллионов в ночь со вторника на среду. Реклама

Главный приз лотереи Мега Миллионы США еще раз аккумулировал, и теперь на кону грандиозная сумма, 410 миллионов долларов США. Украинцы официально могут принять участие в тираже во вторник.

32, 35, 37, 47, 55 и "Мегабол" 22. Эти номера могли разом сделать кого-то мультимиллионером… тем не менее, никто не отметил их в своем билете перед тиражом в минувшую пятницу. Первый приз американской лотереи "Мега Миллионы" (Mega Millions) вновь аккумулировал, и в ближайший вторник, 9 июня, составит уже 410 млн долларов.

Принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

К слову, трое участников сумели угадать пять из шести вышеозначенных номеров – победители забрали домой утешительный приз в $1 миллион каждый!

Еще 21 победителей, сумевших угадать четыре из шести выигрышных номеров, получили по $10,000 каждый! К слову, 6 из них выбрали опцию "мегаплайер", благодаря которой любой второстепенный приз увеличивается в несколько раз, в зависимости от номера, под которым выпадает соответствующий шар Мегаплайер, и получили на руки $30,000 вместо $10,000!

В общей сложности, по результатам тиража в минувший вторник было зарегистрировано 579,016 выигравших билетов.

Играть в Mega Millions из Украины?

В этот вторник, 9 июня, американская лотерея Mega Millions разыгрывает самый большой джекпот в мире – 410 миллионов долларов! Эта сумма вызвала ажиотаж среди любителей лотерей, которые расхватывают билеты! Вы можете быть удивлены, но совсем не исключено, что этот невероятный приз достанется игроку из Украины...

Вот как это работает: по правилам американских лотерей, принять участие в тиражах могут игроки из любой страны мира, при условии того, что лотерейный билет был приобретен в США. Именно эту услугу предоставляет theLotter: компания имеет представителей в США, ответственных за покупку билетов в официальных точках продажи. Эти билеты приобретаются от имени игроков с выбранными ими номерами. Затем они сканируются и загружаются в учетную запись игрока на сайте в качестве неопровержимого доказательства покупки. Сами физические билеты хранятся в сейфе компании.

Как побороться за $410 миллионов из Украины?

Процесс покупки билета очень прост, и занимает считанные минуты:

Создайте учетную запись на сайте theLotter. Выберите лотерею Mega Millions из 45 доступных на сайте лотерей. Отметьте на форме ваши любимые номера, или доверьтесь фортуне, нажав на кнопку "Авто-выбор". Выберите количество полей, которые вы хотите заполнить, или увеличьте свои шансы на выигрыш с систематической формой или вступив в синдикат. Подтвердите покупку билета.

Вот и все! Все что вам нужно сделать после этого, это дождаться результатов!

Новость публикуется на правах рекламы