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США и РФ договорились о переговорах по ядерному вооружению и пригласили на них Китай

США и РФ договорились о переговорах по ядерному вооружению и пригласили на них Китай

США и Россия договорились о времени и месте проведения в июне переговоров по ядерному вооружению и пригласили на них Китай.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил в Twitter специальный представитель США по контролю над вооружениями Маршалл Билингсли.

"Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел России Рябковым о времени и месте проведения переговоров в июне по ядерному оружию. Китай также приглашен. Как продемонстрирует себя Китай и будет ли добросовестно вести переговоры? ", - написал спецпредставитель США.

23 мая в администрации президента США Дональда Трампа обсудили вопросы возможного проведения нового испытательного ядерного взрыва. Их Соединенные Штаты не проводили с 1992 года. Тогда The Washington Post со ссылкой на анонимные источники среди высокопоставленных чиновников сообщал, что демонстрация возможности их провести может помочь во время переговоров с Россией и Китаем, поскольку Вашингтон стремится заключить трехсторонний договор по урегулированию ядерного вооружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России назвали условия применения ядерного оружия

Автор: 

Китай (2949) переговоры (4928) россия (95441) США (26528) ядерное оружие (1330)


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Топ комментарии
+6
Хто би там що не казав.Але ядерна зброя,найголовніша з усіх існуючих видів озброєнь..На жаль саме тому з московитами будуть домовлятися і рахуватися
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09.06.2020 01:14
+5
Копіпаста з лурки:

...как ни странно, именно создатели ядерного оружия сделали для установления мира во всем мире больше, чем кто бы то ни было. История ХХ века наглядно показывает, что до появления ядерного оружия крупные войны начинались с интервалом около двадцати лет (срок, необходимый, чтобы выросло новое поколение, годное к строевой службе) и были с каждым разом всё более и более кровопролитными. И только страх перед ядерным оружием остановил в начале шестидесятых годов развитие Карибского кризиса в новую мировую войну. Если раньше у политиков так и чесались ручки начать новую победоносную войну, то после бомбардировки двух маленьких японских городков о войне мечтали уж совсем отморозки и придурки, которых мало кто воспринимал всерьез. Ну, а после того, как последствия мировой ядерной войны (в первую очередь ядерная зима) были осознаны в полной мере (параллельно с увеличением до запредельного числа боеголовок и усовершенствованием средств доставки до той степени, что их уже ничто не сможет остановить), о более-менее крупной войне между цивилизованными странами™ и речи не идет. Только о локальных конфликтах между банановыми республиками. Так-то!
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09.06.2020 01:13
+4
І з ісраельом переговори проведіть. Запросіть мойшу, сагу і бєню.
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09.06.2020 02:01
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Копіпаста з лурки:

...как ни странно, именно создатели ядерного оружия сделали для установления мира во всем мире больше, чем кто бы то ни было. История ХХ века наглядно показывает, что до появления ядерного оружия крупные войны начинались с интервалом около двадцати лет (срок, необходимый, чтобы выросло новое поколение, годное к строевой службе) и были с каждым разом всё более и более кровопролитными. И только страх перед ядерным оружием остановил в начале шестидесятых годов развитие Карибского кризиса в новую мировую войну. Если раньше у политиков так и чесались ручки начать новую победоносную войну, то после бомбардировки двух маленьких японских городков о войне мечтали уж совсем отморозки и придурки, которых мало кто воспринимал всерьез. Ну, а после того, как последствия мировой ядерной войны (в первую очередь ядерная зима) были осознаны в полной мере (параллельно с увеличением до запредельного числа боеголовок и усовершенствованием средств доставки до той степени, что их уже ничто не сможет остановить), о более-менее крупной войне между цивилизованными странами™ и речи не идет. Только о локальных конфликтах между банановыми республиками. Так-то!
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09.06.2020 01:13 Ответить
https://censor.net/user/413583 Ну війни після другої світової продовжуються.Але ці війни глобальні.
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09.06.2020 01:16 Ответить
Глобальні, але у форматі локальних (наприклад, США та СРСР бодалися у В'єтнамі та інших місцях "опосередковано"... бо прямий конфлікт - це пахне радіоактивним попелом).
Копіпаста досить стара, до речі... бо зараз вже є один ботоксний відморозок, і його, на жаль, доводиться сприймати як загрозу...
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09.06.2020 01:24 Ответить
https://censor.net/user/413583 Але для в'єтнамців різниці не було.Їх загинуло більше мільйона.
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09.06.2020 01:37 Ответить
Тому й напарили договори про нерозповсюдження. Щоб по всьому глобусу витратний матеріал мати в надлишку.
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09.06.2020 02:00 Ответить
С таким же успехом можно утверждать, что государство Израиль обязано своим существованием Гитлеру. До второй мировой 80 лет попыток оканчивались крахом из-за малого количества евреев в Палестине.
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09.06.2020 02:35 Ответить
Хто би там що не казав.Але ядерна зброя,найголовніша з усіх існуючих видів озброєнь..На жаль саме тому з московитами будуть домовлятися і рахуватися
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09.06.2020 01:14 Ответить
Тому треба починати готувати підписантів Будапештського меморандуму до визнання того факту, що він є порушеним.
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09.06.2020 05:37 Ответить
Они ниочём не договорятся . ( гусь , лебедь , рак и щука ) .
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09.06.2020 01:25 Ответить
Договорятся. Вот только московиты не выполнят свою часть договора. Нормальные люди это понимают, а вот Трамп...
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09.06.2020 01:29 Ответить
Вывод - нам надо восстановить ядерное оружие , и тогда с нами будут вести переговоры на другом уровне!
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09.06.2020 01:44 Ответить
И кто нам даст это сделать? Неужели те, кто таки вынудил нас от него отказаться?
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09.06.2020 01:49 Ответить
А кто дал сделать США,России,Индии,Китаю?Сами делали и никого не
спрашивали.
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09.06.2020 08:30 Ответить
Ну Вы и сравнили - тогда другие времена были, становление нынешних. когда-то можно было высадиться на берег и сделать все вокруг своим - это же не значит, что щас так получится.
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09.06.2020 10:09 Ответить
Это крупные геополитические игроки. Уже с наличествующим ЯО. Мы таковыми к сожалению не являемся. Мы зависим от экономической и политической поддержки Штатов и ЕС. Нравится это нам или нет. В случае если мы в данном вопросе проявим излишнюю самостоятельность. Нам очень быстро объяснят что так делать крайне нежелательно. Ядерный расклад в мире сложился. Его менять никто не настроен.
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10.06.2020 01:15 Ответить
И где наша независимость?
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10.06.2020 22:47 Ответить
Вам не кажется, что вопрос несколько не по адресу?. Спросите об этом всех наших гарантов, которые были все эти годы независимости.
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11.06.2020 21:12 Ответить
А почему мы должны кого то спрашивать?Сейчас любой студент имея урановую руду может это сделать в гараже , все давно описано и разжевано , а у нас , там более , оно было и носители есть.Либо мы станем страной с которой будут считаться , либо нагрела вообще вся эта возня!
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10.06.2020 02:13 Ответить
Вы можете никого не спрашивать. Ни когда кушать садитесь за стол, ни когда там поспать дома решили лечь. Но вот незадачка, когда Вы начнете у себя дома накапливать ядерные отходы с могильников и создавать "грязную" бомбу и об этом узнают соседи как думаете что будет? Да Вы в своей квартире даже перфоратором без спроса соседей поработать в выходной не сможете. Может оказаться чревато. Доходчиво объяснил? И в мире принято считаться с субъектами политики. Благодаря же нашим керманычам за все годы независимости мы превратились в объект политики. Разницу замечаете? Кто будет считаться с коррумпированными высокопоставленными казнокрадами? Вопрос риторический.
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10.06.2020 02:58 Ответить
"Благодаря же нашим керманычам за все годы независимости мы превратились в объект политики. "- эти самые керманычи и не будут этого делать , им не нужна Украина , они служат интересам узкого круга товарищей , которые просто рубят бабло , в том числе и на горе людей , и им все равно Россия, Китай , хоть Марс , лиж бы их денежки росли и множились .И для этого они используют самый простой путь - развал государства.Есть и другой путь - создание государства , но он тяжелый и долгий и не для них. Поэтому все эти разговоры лишь теория , а на практике - столбы на Крещатике плачут по этим уродам!
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10.06.2020 03:09 Ответить
І з ісраельом переговори проведіть. Запросіть мойшу, сагу і бєню.
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09.06.2020 02:01 Ответить
Либо в РФ произошёл дворцовый переворот, либо в США, либо в Китае.
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09.06.2020 02:25 Ответить
США и РФ договорились о переговорах по ядерному вооружению и пригласили на них Китай - Цензор.НЕТ 6101
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09.06.2020 04:30 Ответить
Ліпше домовлятись аніж конфліктувати.
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09.06.2020 05:52 Ответить
Так вы же недоговороспособные от слова вообще, я бы сказала - животные какие то злобные,неадекВатные
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09.06.2020 07:29 Ответить
С теперешним рашистско-неофашистским режимом балалаечной вести любые переговоры бесполезно и даже вредно , с Китаем можно
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09.06.2020 07:27 Ответить
США -знаю,Китай -знаю,а ...
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09.06.2020 07:59 Ответить
Моржовия. Имеется в виду моржовия.
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09.06.2020 12:29 Ответить
На Будапештском договорняке бросили через плечо Украину, пообещав безопасность, целостность, суверенитет. После разоружения на Украину сразу напала Россия, и война продолжается до сегодня. Перед тем как снова договариваться с Россией, пусть вначале Россия выполнит Будапештские обязательства, пусть признает международное право, границы Украины, возвратит оккупированные территории Украины. Как можно вести после всего этого переговори с Россией о ядерном вооружении, если Россия страна агрессор и оккупанти и ничего заранее не собтрается выполнять. Или цель этих переговоров теперь кинуть через плечо Китай.
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09.06.2020 08:56 Ответить
фэйспалм
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09.06.2020 10:19 Ответить
Я наверное Вам большую тайну открою. Мир и его интересы не вращаются вокруг Украины. Представьте себе, есть еще очень много других политических интересов крупных держав, которые касаются безопасности и их самих, и даже всего мирового сообщества. Это геополитика и Украина далеко не самая большая часть ее.
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10.06.2020 01:19 Ответить
 
 