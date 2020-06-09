США и РФ договорились о переговорах по ядерному вооружению и пригласили на них Китай

США и Россия договорились о времени и месте проведения в июне переговоров по ядерному вооружению и пригласили на них Китай.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил в Twitter специальный представитель США по контролю над вооружениями Маршалл Билингсли.

"Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел России Рябковым о времени и месте проведения переговоров в июне по ядерному оружию. Китай также приглашен. Как продемонстрирует себя Китай и будет ли добросовестно вести переговоры? ", - написал спецпредставитель США.

23 мая в администрации президента США Дональда Трампа обсудили вопросы возможного проведения нового испытательного ядерного взрыва. Их Соединенные Штаты не проводили с 1992 года. Тогда The Washington Post со ссылкой на анонимные источники среди высокопоставленных чиновников сообщал, что демонстрация возможности их провести может помочь во время переговоров с Россией и Китаем, поскольку Вашингтон стремится заключить трехсторонний договор по урегулированию ядерного вооружения.

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