США и РФ договорились о переговорах по ядерному вооружению и пригласили на них Китай
США и Россия договорились о времени и месте проведения в июне переговоров по ядерному вооружению и пригласили на них Китай.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил в Twitter специальный представитель США по контролю над вооружениями Маршалл Билингсли.
"Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел России Рябковым о времени и месте проведения переговоров в июне по ядерному оружию. Китай также приглашен. Как продемонстрирует себя Китай и будет ли добросовестно вести переговоры? ", - написал спецпредставитель США.
23 мая в администрации президента США Дональда Трампа обсудили вопросы возможного проведения нового испытательного ядерного взрыва. Их Соединенные Штаты не проводили с 1992 года. Тогда The Washington Post со ссылкой на анонимные источники среди высокопоставленных чиновников сообщал, что демонстрация возможности их провести может помочь во время переговоров с Россией и Китаем, поскольку Вашингтон стремится заключить трехсторонний договор по урегулированию ядерного вооружения.
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...как ни странно, именно создатели ядерного оружия сделали для установления мира во всем мире больше, чем кто бы то ни было. История ХХ века наглядно показывает, что до появления ядерного оружия крупные войны начинались с интервалом около двадцати лет (срок, необходимый, чтобы выросло новое поколение, годное к строевой службе) и были с каждым разом всё более и более кровопролитными. И только страх перед ядерным оружием остановил в начале шестидесятых годов развитие Карибского кризиса в новую мировую войну. Если раньше у политиков так и чесались ручки начать новую победоносную войну, то после бомбардировки двух маленьких японских городков о войне мечтали уж совсем отморозки и придурки, которых мало кто воспринимал всерьез. Ну, а после того, как последствия мировой ядерной войны (в первую очередь ядерная зима) были осознаны в полной мере (параллельно с увеличением до запредельного числа боеголовок и усовершенствованием средств доставки до той степени, что их уже ничто не сможет остановить), о более-менее крупной войне между цивилизованными странами™ и речи не идет. Только о локальных конфликтах между банановыми республиками. Так-то!
Копіпаста досить стара, до речі... бо зараз вже є один ботоксний відморозок, і його, на жаль, доводиться сприймати як загрозу...
спрашивали.