Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, ликвидированы трое наемников РФ, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На все вражеские провокации украинские воины дали результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступные действия", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел позиций ВСУ неподалеку от Новотроицкого с использованием 82 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. Такие же гранатометы враг задействовал около Марьинки.

По защитникам Водяного агрессор вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Богдановки обстреливал из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники дважды открывали огонь по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Орехово. Для обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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По позициям неподалеку от Новолуганского враг два раза вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по окрестностям Новоалександровки - из ручных противотанковых гранатометов. Возле населенных пунктов Хутор Вольный и Травневе противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Вследствие обстрелов со стороны агрессора один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Наши военнослужащие вовремя и жестко давали оккупационным подразделениям достойный отпор. Все попытки захватчиков дестабилизировать ситуацию будут и в дальнейшем получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - сообщили в штабе.

По данным разведки, 8 июня украинские защитники уничтожили троих оккупантов.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем по опорным пунктам ВСУ неподалеку от Орехово. Также гранатометы различных систем противник применил вблизи Новолуганского и Шумов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов оборонительные укрепления на подступах к Марьинке.

"Такие коварные действия врага без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям врага украинские подразделения решительно подавили активность противника.

За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - сообщили в пресс-центе ОС.



