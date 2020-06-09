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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский заявил, что хотел заболеть коронавирусом: На себе пройти этот этап, но потом решили, что перебор. ВИДЕО

Зеленский заявил, что хотел заболеть коронавирусом: На себе пройти этот этап, но потом решили, что перебор. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это страшно".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье "Украинской правды" "Хотел заразиться коронавирусом". Два дня с президентом Зеленским"

"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче.

Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", - сказал президент.

Хотя глава государства и утверждает, что не боится заболеть COVID-19, от такой идеи все же отказались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус никуда не исчез, социальная дистанция и масочный режим продолжаются, - Зеленский

"Решили, что слишком. Что перебор", – сказал Зеленский.

И добавил, что его не простила бы семья. "Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы".

Зеленский (20185) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+76
Олигофрению он уже поборол ?
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09.06.2020 07:32
+57
Осел если не сморозит какую нить чушь утра...то значит день он прожил зря...
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09.06.2020 07:34
+54
зеленский остановил войну, освободил Донбасс, вернул Крым. Хотел коронавирус уничтожить, но действие кокаина закончилось.
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09.06.2020 07:39
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Страница 3 из 3
Блин, естествоиспытатель. Лучше экипируйся по-настоящему, да сутки на "нуле", со своими солдатами. Верховный Главнокомандующий.....
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09.06.2020 09:48 Ответить
Пропоную заразити спочатку Яременка,а він вже потім через Табу хай заразить поїхавшого квнщіка
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09.06.2020 09:50 Ответить
Это пзд ... кого выбрали 73%... ИДИОТ
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09.06.2020 09:53 Ответить
Взагалі-то, лише за ці слова в нормальній державі воно б негайно було відсторонене від влади і поміщено в психіатричну лікарню на примусове лікування. Лише за це, блін! Воно ж абсолютно неадекватне, воно ж абсолютно не тямить на якій воно посаді, які в нього обов`язки і яка відповідальність! Зебіли, до вас і ще досі не дійшло, яке чмо ви в президенти вбрали?
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09.06.2020 09:54 Ответить
Тьху яке ж воно дурне і брехливе
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09.06.2020 09:55 Ответить
Яке ж воно тупе...
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09.06.2020 10:03 Ответить
Очередной бредосик
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09.06.2020 10:06 Ответить
гнида, лучше расскажи, зачем отправил за решётку Кузьменко и Антоненко ?
у гниды мозгов, как у сцывохи
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09.06.2020 10:10 Ответить
Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус: На собі пройти цей етап, але потім вирішили, що перебор - Цензор.НЕТ 2284
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09.06.2020 10:11 Ответить
во-во-во заразись,заразислуг зеленых и сдохни - мы будем благодарны
э
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09.06.2020 10:19 Ответить
хотеть не вредно
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09.06.2020 10:23 Ответить
этот зеленый недомерок СЕРЬЕЗНО БОЛЕН !!!!! КТО РУКОВОДИТ ГОСУДАРСТВОМ ??????
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09.06.2020 12:12 Ответить
Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус: На собі пройти цей етап, але потім вирішили, що перебор - Цензор.НЕТ 733
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09.06.2020 12:19 Ответить
По ходу он и в армию хотел пойти !
Минимум четыре раза...
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09.06.2020 10:29 Ответить
... но подумал, что это перебор
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11.06.2020 12:42 Ответить
Нє тєбє, Зє!льопуха, рєшать болєть ілі нє болєть - ето коронавірус сам рєшит
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09.06.2020 10:32 Ответить
Тихо шифером шурша крыша едет неспеша
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09.06.2020 10:43 Ответить
Ути_бозе_мой
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09.06.2020 10:57 Ответить
Бог вообще снисходителен к убогим,пьяницам,дуракам и наркоманам.
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09.06.2020 11:14 Ответить
Этот день стал бы красным в украинском календаре, но разве может комик стать трагиком.
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09.06.2020 11:18 Ответить
Видосик не срабатывают. Нужно больше шоу для дебилов. Сценаристы пашут 24/7
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09.06.2020 11:19 Ответить
Типа Зеленский в пробке стоит (на видео)? На каких идиотов это рассчитано?
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09.06.2020 11:53 Ответить
На ЗеЛОХторат. Лоботомированный Голоборотьком,кстати украденным у автора.
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09.06.2020 16:46 Ответить
яке дурне! а на фронт он не хотел пойти, чтобы пройти этот этап?
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09.06.2020 11:34 Ответить
лучше заразись гепатитом или спидом, может крякнешь быстрей, а то ещё 4 года ждать последний аккорд 95 шапито.
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09.06.2020 11:38 Ответить
Инфантильность, граничащая с дебилизмом.

Не говоря уже о том, что это откровение изобилует противоречиями "доказать, что это не страшно, чтобы люди поняли, что это страшно".
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09.06.2020 11:43 Ответить
Спетлять не получилось- вот и крутится 2ды потерпевшее монико ишако Оманское
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09.06.2020 12:06 Ответить
Так может сифилисом??? Чего только короной
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09.06.2020 11:52 Ответить
изолировать с банковой и перевезти в любую городскую больницу Кривого Рога, где годами нет инсулина. показывать видосики реальном времени: лечащий персонал и обеспечении лекарственными препаратами. во де будэ цирк.
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09.06.2020 11:58 Ответить
****, і таких 73 відсотка...
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09.06.2020 12:02 Ответить
Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус: На собі пройти цей етап, але потім вирішили, що перебор - Цензор.НЕТ 8971
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09.06.2020 12:07 Ответить
прикиньте, а было бы не плохо. оселоманский хватает корону и привет. на осень внеочередные , без всяких проблем. все довольны , все смеются. )))))
это набросок сценаристов 95 квартала для нового фильма "слуга народа 3" - Выход из тупика. ))))))
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09.06.2020 12:16 Ответить
А сифилисом не хотел дебил зеленый
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09.06.2020 12:38 Ответить
Как знать, как знать насколько чистоплотно было пианино.
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09.06.2020 12:44 Ответить
А чего, покашлял бы на камеру, показал бы прыщщ, сказал-заболел ковидом, и самоизолировался на месяц в Оман, на пляж. 73% нарида поверят, не могут же эти глаза лгать...
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09.06.2020 13:10 Ответить
Який безстрашний клоун ,аж страшно.На кого це розраховано на таких же ідіотів.
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09.06.2020 14:36 Ответить
Корону в лоб, так корону в лоб, він кролика переплюнув.
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09.06.2020 20:50 Ответить
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZXOgEofx0g2mriTALVev0Z3EsRYCPncN1pu9mRex3xQzfY72O50CLkRh7Iimx91nvBvxlXpUlRny_J2Tk0aTsuqDZ5bTytXulp8U_n-Kfuk3p88smbKGwIg_sntE_1ItnQ&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

1 ч.
·

А закон об обязанностях "первой леди" он придумал ДО идеи о заражении на Банковой или как следствие?
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09.06.2020 14:47 Ответить
видно опять хочет закосить и свалить на отдых
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09.06.2020 16:29 Ответить
Спочатку у відставку, Вова, а потім хворій чим хочеш.
_____________
Але українцям треба визначитись - кого вони оберуть на дострокових цього літа?
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09.06.2020 16:46 Ответить
Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус: На собі пройти цей етап, але потім вирішили, що перебор - Цензор.НЕТ 1852
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09.06.2020 17:04 Ответить
Я всего ожидал от такого Президента, но такой глупости не ожидал.
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09.06.2020 17:44 Ответить
Не перша й не остання.
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09.06.2020 23:50 Ответить
Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус: На собі пройти цей етап, але потім вирішили, що перебор - Цензор.НЕТ 4004
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09.06.2020 21:12 Ответить
Распорядок дня Зеленского:
7:00 - подъем
7:10 - умыться, побриться
7:30 - зарядка (включая для мозга)
8:00 - завтрак
8:30 - прийти на работу (мини-подвиг)
9:00 - совершить подвиг, заболеть короновирусом
9:30 - 12:00 - болеть
12:00 - обед
13:00 - совершить подвиг, выздороветь от короновируса
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09.06.2020 21:52 Ответить
Зебилы разрывают ся в экстазе, надрачивая на своего Вошьдя.
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09.06.2020 22:25 Ответить
Заболеть аферовирусом очень тяжело) это нужно или инсульт или инфаркт получить. Тогда у тебя могут найти корону) а так этот коронавирус он же барановирус и так присутствует в организме Зе)
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10.06.2020 01:27 Ответить
Хорошая вещь кокс, с ним и корона не страшна
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10.06.2020 02:38 Ответить
Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус: На собі пройти цей етап, але потім вирішили, що перебор - Цензор.НЕТ 3599
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10.06.2020 19:03 Ответить
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