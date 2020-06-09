Зеленский заявил, что хотел заболеть коронавирусом: На себе пройти этот этап, но потом решили, что перебор. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это страшно".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье "Украинской правды" "Хотел заразиться коронавирусом". Два дня с президентом Зеленским"

"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче.

Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", - сказал президент.

Хотя глава государства и утверждает, что не боится заболеть COVID-19, от такой идеи все же отказались.

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"Решили, что слишком. Что перебор", – сказал Зеленский.

И добавил, что его не простила бы семья. "Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы".