Всемирный Банк прогнозирует падение экономики: "Спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны"

Пандемия коронавируса и карантинные меры по ее сдерживанию оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику, погрузив ее в глубокую рецессию. По прогнозам Всемирного банка, в этом году экономику планеты ждет сжатие на 5,2%

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в выпуске доклада Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.

По данным ВБ, этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.

На фоне серьезных потрясений, затронувших внутренний спрос и предложение, торговлю и финансы, в странах с развитой экономикой в 2020 году ожидается сжатие экономической активности на 7%. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах (СФРРС) в этом году прогнозируется спад на 2,5% – первая всеобъемлющая рецессия в этой группе стран, как минимум, за шестьдесят лет. Доходы на душу населения, как ожидается, снизятся в этом году на 3,6% – и это ввергнет миллионы людей в крайнюю бедность.

Сложнее всего приходится тем странам, в которых течение пандемии приняло особенно тяжелый характер, и которые серьезно зависят от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования. И хотя масштабы потрясений в различных регионах разнятся, у всех СФРРС есть свои слабости, которые усугубляются внешними шоками. Более того, весьма вероятно, что перебои с доступом к школьному обучению и первичной медицинской помощи окажут долговременное негативное воздействие на развитие человеческого капитала.

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"Это чрезвычайно отрезвляющий прогноз: весьма вероятно, что нынешний кризис оставит глубокие шрамы и станет причиной крупных общемировых проблем", – признала вице-президент Группы Всемирного банка по вопросам справедливого роста, финансов и институтов Джейла Пазарбашиоглу. – "Наша задача номер один – преодолеть эту глобальную чрезвычайную ситуацию в здравоохранении и экономике. После этого мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы найти способы как можно более быстрого и устойчивого оживления экономики – и не допустить дальнейшего роста масштабов бедности и безработицы".

Базовый прогноз составлен исходя из предположений о том, что спад пандемии будет достаточным для отмены национальных мер по ее смягчению в странах с развитой экономикой к середине года, а в СФРРС – немного позже, что неблагоприятные глобальные последствия сгладятся во втором полугодии, а сбои на финансовых рынках не будут продолжительными, и в этом случае прогнозируется, что в 2021 году рост мировой экономики оживится и достигнет 4,2% – при этом в странах с развитой экономикой он составит 3,9%, а в СФРРС ускорится до 4,6%. Однако этот прогноз отличается крайней неопределенностью, и налицо преобладание рисков негативного развития ситуации, включая повышенную продолжительность пандемии, потрясения в финансовой системе и нарушения глобальных торгово-сбытовых связей. Еcли события будут развиваться по пессимистическому сценарию, то в этом году мировую экономику может ожидать сжатие на целых 8%, а затем, в 2021 году, – вялый восстановительный рост немногим более чем на 1%, при этом производство в СФРРС сократится в этом году почти на 5%.