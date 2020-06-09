Всемирный Банк прогнозирует падение экономики: "Спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны"
Пандемия коронавируса и карантинные меры по ее сдерживанию оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику, погрузив ее в глубокую рецессию. По прогнозам Всемирного банка, в этом году экономику планеты ждет сжатие на 5,2%
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в выпуске доклада Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.
По данным ВБ, этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.
На фоне серьезных потрясений, затронувших внутренний спрос и предложение, торговлю и финансы, в странах с развитой экономикой в 2020 году ожидается сжатие экономической активности на 7%. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах (СФРРС) в этом году прогнозируется спад на 2,5% – первая всеобъемлющая рецессия в этой группе стран, как минимум, за шестьдесят лет. Доходы на душу населения, как ожидается, снизятся в этом году на 3,6% – и это ввергнет миллионы людей в крайнюю бедность.
Сложнее всего приходится тем странам, в которых течение пандемии приняло особенно тяжелый характер, и которые серьезно зависят от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования. И хотя масштабы потрясений в различных регионах разнятся, у всех СФРРС есть свои слабости, которые усугубляются внешними шоками. Более того, весьма вероятно, что перебои с доступом к школьному обучению и первичной медицинской помощи окажут долговременное негативное воздействие на развитие человеческого капитала.
"Это чрезвычайно отрезвляющий прогноз: весьма вероятно, что нынешний кризис оставит глубокие шрамы и станет причиной крупных общемировых проблем", – признала вице-президент Группы Всемирного банка по вопросам справедливого роста, финансов и институтов Джейла Пазарбашиоглу. – "Наша задача номер один – преодолеть эту глобальную чрезвычайную ситуацию в здравоохранении и экономике. После этого мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы найти способы как можно более быстрого и устойчивого оживления экономики – и не допустить дальнейшего роста масштабов бедности и безработицы".
Базовый прогноз составлен исходя из предположений о том, что спад пандемии будет достаточным для отмены национальных мер по ее смягчению в странах с развитой экономикой к середине года, а в СФРРС – немного позже, что неблагоприятные глобальные последствия сгладятся во втором полугодии, а сбои на финансовых рынках не будут продолжительными, и в этом случае прогнозируется, что в 2021 году рост мировой экономики оживится и достигнет 4,2% – при этом в странах с развитой экономикой он составит 3,9%, а в СФРРС ускорится до 4,6%. Однако этот прогноз отличается крайней неопределенностью, и налицо преобладание рисков негативного развития ситуации, включая повышенную продолжительность пандемии, потрясения в финансовой системе и нарушения глобальных торгово-сбытовых связей. Еcли события будут развиваться по пессимистическому сценарию, то в этом году мировую экономику может ожидать сжатие на целых 8%, а затем, в 2021 году, – вялый восстановительный рост немногим более чем на 1%, при этом производство в СФРРС сократится в этом году почти на 5%.
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Черный лебедь..
что ж ты вье-о-о-шься надо мной?
ты добы-ы-и-чи не дожде-е-ошься-а-а...
черный лебедь - я не твой...
На жаль, це так.
Тому притомні уряди мали б розібратися у цій ситуації.
Але я сильно сумніваюся, що правда комусь потрібна.
І важлива.
Нова реальність, яку нам нав*язують, називається - Королівство Кривих Дзеркал. Де - агресивна і однозначна підміна понять та цінностей.
Треба передивитися ту казку ...
Бо ж не всі готові жити в тому =королівстві= ...
Перспективы по регионам:Восточная Азия и Тихоокеанский регион. По прогнозам, темпы экономического роста в регионе упадут до 0,5%
Ближний Восток и Северная Африка. ожидается спад экономической активности на 4,2%
Южная Азия. прогнозируется сжатие экономической активности на 2,7%
Африка к югу от Сахары. предстоит спад экономической активности на 2,8%
... в Украине уже минус 40%