На Ривненщине за сутки выявили 26 новых случаев COVID-19, всего - 2093, из них 44 летальных, - ОГА

В Ривненской области за минувшие сутки, 8 июня, подтвердили 26 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 8 июня на Ривненщине зарегистрированы 6 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 8 июня на Ривненщине зарегистрированы 20 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

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По его словам, новым больным от 5 до 70 лет.

Всего в области зарегистрированы 2093 случая заболевания COVID-19. Из них в инфекционных отделениях находится 138 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 44 случая летальных. Преодолели COVID-19 - 1098 человек.

В работе лабораторий области остаются 52 образца.





