COVID-19: наибольшее количество жертв в США, Великобритании и Бразилии. Всего в мире 7,19 млн инфицированных и 408,7 тыс. умерших. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 9 июня в мире зарегистрировали 7,19 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 7 199 546 случаев инфицирования и 408 737 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 113 055 (+ 586 за сутки), заболевших - 2 026 493 (+ 19 044 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 710 887 инфицированных (+ 18 925 за сутки) и 37 312 (+ 813 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 476 658 человека (+ 8 985 за сутки), количество смертей - 5 971 (+ 112 за сутки).

В Испании зарегистрировали 288 797 (+ 167 за сутки) пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.

В Великобритании – 287 399 заболевших (+ 1 205 за сутки), умерли 40 597 пациента (+ 55).

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Индия опередила Италию по числу заболевших: 265 928 (+ 8 442 за сутки), 7 473 летальных случая (+266 за сутки)

В Италии зафиксировали COVID-19 у 235 278 (+ 280) человек. Умерли 33 964 (+ 65) человек.

Напомним, по состоянию на утро 8 июня в Украине лабораторно подтверждены 27 462 случая COVID-19. За сутки - 463 новых случая. Девять человек умерли от болезни.