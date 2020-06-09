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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: наибольшее количество жертв в США, Великобритании и Бразилии. Всего в мире 7,19 млн инфицированных и 408,7 тыс. умерших. ИНФОГРАФИКА

COVID-19: наибольшее количество жертв в США, Великобритании и Бразилии. Всего в мире 7,19 млн инфицированных и 408,7 тыс. умерших. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 9 июня в мире зарегистрировали 7,19 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 7 199 546 случаев инфицирования и 408 737 смертей из-за коронавируса.

COVID-19: наибольшее количество жертв в США, Великобритании и Бразилии. Всего в мире 7,19 млн инфицированных и 408,7 тыс. умерших 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 113 055 (+ 586 за сутки), заболевших - 2 026 493 (+ 19 044 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 710 887 инфицированных (+ 18 925 за сутки) и 37 312 (+ 813 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 476 658 человека (+ 8 985 за сутки), количество смертей - 5 971 (+ 112 за сутки).

В Испании зарегистрировали 288 797 (+ 167 за сутки) пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.

В Великобритании – 287 399 заболевших (+ 1 205 за сутки), умерли 40 597 пациента (+ 55).

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Индия опередила Италию по числу заболевших: 265 928 (+ 8 442 за сутки), 7 473 летальных случая (+266 за сутки)

В Италии зафиксировали COVID-19 у 235 278 (+ 280) человек. Умерли 33 964 (+ 65) человек.

COVID-19: наибольшее количество жертв в США, Великобритании и Бразилии. Всего в мире 7,19 млн инфицированных и 408,7 тыс. умерших 02

Напомним, по состоянию на утро 8 июня в Украине лабораторно подтверждены 27 462 случая COVID-19. За сутки - 463 новых случая. Девять человек умерли от болезни.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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не-а! большинство тех, кого можно назвать жертвами вирусочка, это жертвы дурантина. и они отнюдь не в США. вспомним прогноз ООН, что количество голодающих увеличится на 250 000 000.
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09.06.2020 08:27 Ответить
Да, некоторые с голодухи уже зябликов есть начали. А некоторые даже крыс. Представляете?
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09.06.2020 14:47 Ответить
Восхищён... мастерством ведения честной дискуссии.
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10.06.2020 03:20 Ответить
І шо ЦІКАВО в США статистика ВІРНА та й населення 333млн.. Тому кількість зараджених на 1млн в США лише на 8 місті В СВІТІ А в фєдєрастії і населення 142млн... та й ділять ще"на2" бо пукіну не подобається правда..
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09.06.2020 08:56 Ответить
 
 