ВОЗ о возможности заразиться коронавирусом от человека без симптомов: "Это происходит очень редко"
Передача нового типа коронавируса COVID-19 от человека к человеку в случае бессимптомного течения заболевания происходит "очень редко".
Об этом заявила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новым болезням Мария Ван Керхове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Она отметила, что некоторые люди, в первую очередь молодые и здоровые, во время болезни имеют легкие симптомы коронавируса, или вовсе их не имеют. И хотя ранее специалисты заявляли, что вирус может передаваться, даже если у носителя нет симптомов, сейчас в ВОЗ утверждают, что это далеко не основной способ распространения инфекции.
"Судя по данным, которые мы имеем, редко можно встретить человека без симптомов, который передал бы вирус другому лицу, - сказала Ван Керхове. - Это происходит очень редко".
Она добавила, что в связи с новыми данными, действия правительств должны сосредоточиться на выявлении и изоляции больных COVID-19 с симптомами, а также на отслеживании их контактных лиц.
В то же время эксперт признала, что некоторые исследования свидетельствуют о передаче вируса во время бессимптомного течения заболевания, и чаще всего это происходит в домах престарелых, а также в домашних условиях.
Ван Керхове добавила, что в настоящее время необходимы дополнительные исследования, чтобы действительно ответить на вопрос о том, может ли коронавирус широко распространяться через бессимптомных носителей.
"На самом деле мы хотим сосредоточиться на симптоматических случаях, - добавила специалист. - Если бы мы действительно следили за всеми симптоматическими случаями, выделяли бы эти случаи, следили за контактами и изолировали бы эти контакты, мы бы резко сократили (вспышку. - Ред.)".
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Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/health/country/volodimir-zelenskiy-zelenskiy-pro-te-yak-hotiv-zarazitisya-koronavirusom-novini-ukrajini-11028296.html
не с нами тот против нас Где научные секты с споры с апонентами каранобесия. Секта боится отвечать за свое воровство. Вот и все.
http://niidi.ru/dotAsset/eed9b132-1dc0-4adc-8833-092e5e36fa66.pdf КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ) ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ БОЛЬНЫМ КОРЬЮ
https://www.google.com/search?ei=qIzfXoKIBO3KrgTutZbYBQ&q=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%22+%D0%BA%D1%96%D1%80+%22%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%22&oq=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%22+%D0%BA%D1%96%D1%80+%22%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%22&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQzQIyBQgAEM0CMgUIABDNAjIFCAAQzQIyBQgAEM0COgQIABBHUPUxWKJBYMRIaABwAXgAgAFziAHXAZIBAzAuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiC_P2_6fTpAhVtpYsKHe6aBVsQ4dUDCAw&uact=5 Дитячі інфекційні хвороби у практиці сімейного лікаря Навчально-методичний посібник
Що, дохтур, тепер забажаєш протокол, написаний латиною?
http://nmu-s.net/load/detskie_infekcii/klinicheskie_protokoly/14_protokol_diagnostiki_ta_likuvannja_koru_u_ditej/78-1-0-837
ПС А ще "дивним чином" ще й геном вірусів кору в Україні і на Росії збігається.
А нащо тобі саме український протокол? Що у в Україні кір унікальний?
https://www.cdc.gov/measles/hcp/index.html
Як знайдеш, шось без симптомів, клич, подивлюсь.
https://censor.net/ua/user/126283
Заразный, но бессимптомной кори тоже не бывает. Противогаз тебе поможет.
https://censor.net/ua/comments/locate/3200746/019214e5-f554-71c1-9916-e3d7b5c42611
https://censor.net/ua/comments/locate/3200746/019214e5-f554-71c1-9916-e3d7b5c42611ти написав неправду.
А сам я в больничку не граюся. В принципі, якщо виникне така потреба, то безсимптомні форми кору можна діагностувати, наприклад, за допомогою ПЦР тестів.
Самые большие капли, содержащие САМОЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВИРУСОВ содержат крупные (до 0,5 мм в диаметре) капли, что вылетают при кашле и чихании. Если НЕТ кашля и чихания - человек выделяет МЕНЬШЕ вирусов.
Долой прививки!