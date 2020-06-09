ВОЗ о возможности заразиться коронавирусом от человека без симптомов: "Это происходит очень редко"

Передача нового типа коронавируса COVID-19 от человека к человеку в случае бессимптомного течения заболевания происходит "очень редко".

Об этом заявила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новым болезням Мария Ван Керхове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она отметила, что некоторые люди, в первую очередь молодые и здоровые, во время болезни имеют легкие симптомы коронавируса, или вовсе их не имеют. И хотя ранее специалисты заявляли, что вирус может передаваться, даже если у носителя нет симптомов, сейчас в ВОЗ утверждают, что это далеко не основной способ распространения инфекции.

"Судя по данным, которые мы имеем, редко можно встретить человека без симптомов, который передал бы вирус другому лицу, - сказала Ван Керхове. - Это происходит очень редко".

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Она добавила, что в связи с новыми данными, действия правительств должны сосредоточиться на выявлении и изоляции больных COVID-19 с симптомами, а также на отслеживании их контактных лиц.

В то же время эксперт признала, что некоторые исследования свидетельствуют о передаче вируса во время бессимптомного течения заболевания, и чаще всего это происходит в домах престарелых, а также в домашних условиях.

Ван Керхове добавила, что в настоящее время необходимы дополнительные исследования, чтобы действительно ответить на вопрос о том, может ли коронавирус широко распространяться через бессимптомных носителей.

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"На самом деле мы хотим сосредоточиться на симптоматических случаях, - добавила специалист. - Если бы мы действительно следили за всеми симптоматическими случаями, выделяли бы эти случаи, следили за контактами и изолировали бы эти контакты, мы бы резко сократили (вспышку. - Ред.)".