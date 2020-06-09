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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ о возможности заразиться коронавирусом от человека без симптомов: "Это происходит очень редко"

ВОЗ о возможности заразиться коронавирусом от человека без симптомов:

Передача нового типа коронавируса COVID-19 от человека к человеку в случае бессимптомного течения заболевания происходит "очень редко".

Об этом заявила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новым болезням Мария Ван Керхове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она отметила, что некоторые люди, в первую очередь молодые и здоровые, во время болезни имеют легкие симптомы коронавируса, или вовсе их не имеют. И хотя ранее специалисты заявляли, что вирус может передаваться, даже если у носителя нет симптомов, сейчас в ВОЗ утверждают, что это далеко не основной способ распространения инфекции.

"Судя по данным, которые мы имеем, редко можно встретить человека без симптомов, который передал бы вирус другому лицу, - сказала Ван Керхове. - Это происходит очень редко".

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Она добавила, что в связи с новыми данными, действия правительств должны сосредоточиться на выявлении и изоляции больных COVID-19 с симптомами, а также на отслеживании их контактных лиц.

В то же время эксперт признала, что некоторые исследования свидетельствуют о передаче вируса во время бессимптомного течения заболевания, и чаще всего это происходит в домах престарелых, а также в домашних условиях.

Ван Керхове добавила, что в настоящее время необходимы дополнительные исследования, чтобы действительно ответить на вопрос о том, может ли коронавирус широко распространяться через бессимптомных носителей.

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"На самом деле мы хотим сосредоточиться на симптоматических случаях, - добавила специалист. - Если бы мы действительно следили за всеми симптоматическими случаями, выделяли бы эти случаи, следили за контактами и изолировали бы эти контакты, мы бы резко сократили (вспышку. - Ред.)".

Автор: 

болезнь (589) ВОЗ (777) карантин (16729) эпидемия (789) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Хорошо рисоваться тогда, когда ты уверен, что если что, тебя вылечат. Вот если бы он потом и лечился бы где-нибудь в Кагарлыцкой районной инфекционной больнице, причем теми же лекарствами, что и все остальные - тогда бы пусть и рассказывал про свои мечты.
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09.06.2020 08:56
+6
так на хрена таскаем дурацкие маски? по 30-тиградусной жаре?
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09.06.2020 08:31
+3
выгонят эту Марию Ван Керхове с треском. ибо не фиг выступать против "линии партии" на разгон коронаистерии.
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09.06.2020 08:32
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так на хрена таскаем дурацкие маски? по 30-тиградусной жаре?
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09.06.2020 08:31 Ответить
Memento mori
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09.06.2020 08:34 Ответить
кто-то очень любит хорошо жить. для этого ему нужно втюхать эти самые маски при одуренной рентабельности. помните цены в декабре? а вот 30-го марта мне удалось купить самый дешёвый намордник только 30 гр. а во многих местах их не было в продаже вообще.
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09.06.2020 08:35 Ответить
Так не таскай.
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09.06.2020 09:10 Ответить
Вірити ВОЗ не можна від слова взагалі. Вони весь час або переслідують певну замовну мету (цього разу інтереси Китаю) або просто несуть ахінею. Вони колись казали, що маски не допомагають. Чому я, людина далека від медицини, був певен, що це повна дурня, просто логічно подумавши?
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09.06.2020 11:13 Ответить
Передача нового типа коронавируса COVID-19 от человека к человеку в случае бессимптомного течения заболевания происходит "очень редко". (с) Как и беременность без секса...
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09.06.2020 08:32 Ответить
выгонят эту Марию Ван Керхове с треском. ибо не фиг выступать против "линии партии" на разгон коронаистерии.
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09.06.2020 08:32 Ответить
*** это новый вид гриппа ! просто маски в закрытых помещениях и социальная дистанция !! а вот эти сказки,что там через продукты ,через деньги можно заразиться ,это всё сказки для грязнуль )
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09.06.2020 08:42 Ответить
этот материал доступен на русском "Щоб люди зрозуміли, що це не чума": Зеленський розповів, як хотів заразитися коронавірусом 08:35, 09 червня 2020 КРАЇНА 463 0 Президент мав бажання на собі пройти цей етап, "щоб людям було легше". Володимир Зеленський хотів захворіти на коронавірус / фото president.gov.ua Президент України хотів на власному прикладі показати, як це бути зараженим на коронавірус. Володимир Зеленський намагався в такий спосіб показати, що робить хвороба. Про ідею зараження коронавірусом, щоб на власному досвіді це показати, Зеленський розповів в інтерв'ю "Українській правді". Читайте також Зеленський заявив про позитивну тенденцію щодо подолання епідемії COVID-19 в Україні "Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше. Коли був у нас момент депресії, ми зібралися. Я запропонував нашим: "Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально". Щоб люди розуміли - це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу. Але щоб люди зрозуміли і те, що це не чума. Щоб не було депресії. На самому початку був момент дуже страшний, коли люди вважали, що ми всі помремо", - розповів Володимир Зеленський. Однак від цієї ідеї відмовилися. "Вирішили, що занадто. Що перебір", - відзначив Президент України. Також, за словами Зеленського, такий його крок йому б не пробачила родина. "Сказали б, що я божевільний. І, в принципі, мали б рацію", - підсумував Володимир Зеленський.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/health/country/volodimir-zelenskiy-zelenskiy-pro-te-yak-hotiv-zarazitisya-koronavirusom-novini-ukrajini-11028296.html
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09.06.2020 08:51 Ответить
Хорошо рисоваться тогда, когда ты уверен, что если что, тебя вылечат. Вот если бы он потом и лечился бы где-нибудь в Кагарлыцкой районной инфекционной больнице, причем теми же лекарствами, что и все остальные - тогда бы пусть и рассказывал про свои мечты.
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09.06.2020 08:56 Ответить
І навіщо вибрали божевільного?
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09.06.2020 08:56 Ответить
з міркування "аби не Порошенко"
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09.06.2020 09:04 Ответить
Нет симптомов - нет болезни. Очень редко - это никогда. Потому шо - как докажешь, шо заразился от бессимптомного, если его случайно не проверить фуфло-ПЦР тестом?
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09.06.2020 09:13 Ответить
Церковники и те спорят о кононах на своих Соборах. И только у сектантов принцип кто
не с нами тот против нас Где научные секты с споры с апонентами каранобесия. Секта боится отвечать за свое воровство. Вот и все.
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09.06.2020 09:26 Ответить
То есть,если бессимптомный кашлянет просто так возле тебя,то очень редко заразишься?
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09.06.2020 09:32 Ответить
Если только туберкулезом.
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09.06.2020 12:40 Ответить
Бессимптомные не кашляют, т.к. кашель - это симптом.
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09.06.2020 12:44 Ответить
Бессимптомные курильщики ещё как кашляют. Особенно по ночам...
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09.06.2020 13:11 Ответить
ОРВИ на то и ОРВИ, шо просто обязаны быть хоть слабые симптомы.
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09.06.2020 13:40 Ответить
Человек объясняет Вам, что кашель у бессимптомного нпстителя ковида может быть вызван другим фактором - раздражением, другим заболеванием и тп.
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09.06.2020 14:53 Ответить
Мне про бессимптомное орви чухать не надо, это не герпес.
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09.06.2020 14:55 Ответить
А про то, что непривитый, заболевший корью, заразен уже за четыре дня до появления первых симптомов тебе тоже неизвестно?
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09.06.2020 15:03 Ответить
Заразный, но бессимптомной кори тоже не бывает. Противогаз тебе поможет.
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09.06.2020 15:08 Ответить
Бессимптомная форма кори характеризуется отсутствием клинических проявлений.
http://niidi.ru/dotAsset/eed9b132-1dc0-4adc-8833-092e5e36fa66.pdf КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ) ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ БОЛЬНЫМ КОРЬЮ
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09.06.2020 15:16 Ответить
Лечишь анализы?
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09.06.2020 15:21 Ответить
Я же тебе уже писал, в больничку и доктора иди с женой своей играй.
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09.06.2020 15:25 Ответить
Український протокол викладай, шоб всі бачили.
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09.06.2020 16:15 Ответить
Класифікація За формою:типова, атипова, абортивна, мітигована, гіперергічна, стерта, безсимптомна, кір у щеплених, кір при антибіотико- та гормонотерапії;

https://www.google.com/search?ei=qIzfXoKIBO3KrgTutZbYBQ&q=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%22+%D0%BA%D1%96%D1%80+%22%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%22&oq=%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%22+%D0%BA%D1%96%D1%80+%22%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%22&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQzQIyBQgAEM0CMgUIABDNAjIFCAAQzQIyBQgAEM0COgQIABBHUPUxWKJBYMRIaABwAXgAgAFziAHXAZIBAzAuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiC_P2_6fTpAhVtpYsKHe6aBVsQ4dUDCAw&uact=5 Дитячі інфекційні хвороби у практиці сімейного лікаря Навчально-методичний посібник

Що, дохтур, тепер забажаєш протокол, написаний латиною?
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09.06.2020 16:25 Ответить
Це не є протокол, і дивним чином видання 2016 р. збігається з расєйським протоколом від 15-го.
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09.06.2020 16:47 Ответить
Протокол можеш скачати тут.
http://nmu-s.net/load/detskie_infekcii/klinicheskie_protokoly/14_protokol_diagnostiki_ta_likuvannja_koru_u_ditej/78-1-0-837

ПС А ще "дивним чином" ще й геном вірусів кору в Україні і на Росії збігається.
А нащо тобі саме український протокол? Що у в Україні кір унікальний?
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09.06.2020 17:09 Ответить
То як збираєшся ставити кір без симптомів за протоколом? І тут пошукай.
https://www.cdc.gov/measles/hcp/index.html

Як знайдеш, шось без симптомів, клич, подивлюсь.
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09.06.2020 17:29 Ответить
Я тобы показав, що тут

https://censor.net/ua/user/126283

Заразный, но бессимптомной кори тоже не бывает. Противогаз тебе поможет.
https://censor.net/ua/comments/locate/3200746/019214e5-f554-71c1-9916-e3d7b5c42611
https://censor.net/ua/comments/locate/3200746/019214e5-f554-71c1-9916-e3d7b5c42611ти написав неправду.
А сам я в больничку не граюся. В принципі, якщо виникне така потреба, то безсимптомні форми кору можна діагностувати, наприклад, за допомогою ПЦР тестів.
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09.06.2020 21:25 Ответить
То шукай і діагностуй, бо у нас такого не роблять навіть при спалахах.
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09.06.2020 21:33 Ответить
Іди дружиною своєю командуй. Я без тебе знаю, що мені робити.
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09.06.2020 22:00 Ответить
І в Штатах, дивлюсь, теж так не діють.
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09.06.2020 21:39 Ответить
Береги глаза. Или ты и так в герметичных очках ходишь?
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09.06.2020 14:56 Ответить
В больничку и доктора иди с женой своей играй. А я о своих глазах сам позабочусь.
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09.06.2020 15:04 Ответить
Когда я написал "просто так" я это и имел ввиду,-что "человек бессимптомный" поперхнулся слюной,крошкой чего-то или что нибудь подобное. Ну,а кому-то хочется просто поболтать.
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09.06.2020 18:09 Ответить
Идиот на идиоте...
Самые большие капли, содержащие САМОЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВИРУСОВ содержат крупные (до 0,5 мм в диаметре) капли, что вылетают при кашле и чихании. Если НЕТ кашля и чихания - человек выделяет МЕНЬШЕ вирусов.
Долой прививки!
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09.06.2020 16:00 Ответить
 
 