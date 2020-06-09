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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 49 новых случаев COVID-19, всего 2211 инфицированных и 73 умерших, - горсовет

За сутки на Львовщине выявили 49 новых случаев COVID-19, всего 2211 инфицированных и 73 умерших, - горсовет

По состоянию на утро 9 июня на Львовщине подтвердили 2211 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратился 5091 человек, госпитализированы - 789, на амбулаторном лечении - 4302, выписаны - 601. Сейчас в больнице находятся 178 человек, из них в реанимации - 7, на аппаратах ИВЛ - 1.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 2211 человек, 73 человека умерли. 531 пациент выздоровел", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 220 ПЦР-тестов, из которых 49 - положительные (из них - 38 это жители Львова).

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Напомним, по состоянию на утро 8 июня в Украине лабораторно подтверждены 27 462 случая COVID-19. За сутки - 463 новых случая. Девять человек умерли от болезни.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2890)


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Интересно, найдётся ли желающий возразить мне, если я скажу, что заголовок манипулятивный.
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09.06.2020 08:40 Ответить
Та відмініть вже той карантин! Хай заразіться всі зєбіли і виздихають хочаб третина!
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09.06.2020 08:52 Ответить
"За добу на Львівщині виявили 49 нових випадків COVID-19, загалом 2211 інфікованих і 73 померлих, - міськрада" - 10 років садік брехав про сміття, дороги, яка підстава вірити йому про фігню котрої не існує?
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09.06.2020 09:19 Ответить
 
 