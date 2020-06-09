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На вопрос о Бандере должно ответить время. Не нужно провоцировать украинское общество, - Зеленский

На вопрос о Бандере должно ответить время. Не нужно провоцировать украинское общество, - Зеленский

На вопрос о месте лидера ОУН Степана Бандеры в истории должно ответить время, считает президент Владимир Зеленский.

Об этом он заявил в интервью Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос какая историческая фигура больше всего захватывает президент ответил: "Я с большим уважением отношусь к Кравчуку. Он дал Украине независимость. Чтобы там не было. Много всего говорят. Но кто такой Кравчук сегодня? Он - первый президент Украины. Понятно, что люди поддержали на референдуме. Все это понятно. Но..."

"Дипломатия, переговоры и хитрость Богдана Хмельницкого - там у него всего было очень много. Он воевал, потом с ними садился за стол. Затем мирился, затем союзничал. Все выкручивал, что потом забрал обратно в Украину. Есть очень много разного о Богдане Хмельницком - о чем-то договорился, кому-то продался. Все это, знаете, мелочи, из которых не складывается история Украины", - добавил Зеленский.

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Отвечая на вопрос, считает ли он Бандеру героем, Зеленский сказал, что все люди, которые защищали независимость Украины, являются ее героями. "У нас от героя до врага - один шаг", - в то же время отметил он.

Зеленский подчеркнул, что на востоке Украины нет однозначности в отношении к истории Бандеры. "Не нужно, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на вопросы, на которые должно ответить время", - заявил президент.

Автор: 

Бандера (751) Зеленский (20185) история (2017)


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Топ комментарии
+89
Бовдуре !Він давно вже зайняв свое почесне місце , але тобі йолопе цього не зрозуміти
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09.06.2020 08:47
+87
Хитрожопость - в каждом слове...
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09.06.2020 08:45
+85
а то общество, которое провоцирует вопрос о Степане Андреевиче... оно точно украинское?
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09.06.2020 08:45
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Страница 4 из 4
Безповоротні втрати західноукраїнського населення під окупаційним режимом Польщі в першій половині 20 століття становили в кілька сотень людей. А загибель українського народу в цей самий час під кривавим і також окупаційним сталінським режимом кремлівських комуно-фашистів в поневоленій українській державі УНР (окупаційна назва урср) від розстрілів, голодомору, репресій і геноциду..) були набагато більші в кілька мільйонів чоловік.
Видно не слов'яни кацапи але чомусь нібито лізуть в наші брати, вони дуже таки шалено до безтями любили нас українців - слов'ян, на відміну від слов'ян пшеків (поляків). Дивно ???
-
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09.06.2020 14:51 Ответить
Бендера,Шухевич Герои Украины!!!
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09.06.2020 14:22 Ответить
Окуповану в 1922 році жахливими кремлівськими бандитами - більшовиками Українську державу УНР московські окупанти перетворили в свою кацапську колонію урср. А в 1941 році Україна вже була окупована (змінився окупант) гітлерівською Німеччиною яка спочатку дієво підтримувала відновлення суверенної Української держави як союзного Рейху але незалежної держави. Але Гітлер злочинно збрехав він затвердив Україну як землю - колонію Германії. Райхскомісаріат Україна (нім. Reichskommissariat Ukraine ) - створена 20 серпня 1941 роки як адміністративно-територіальна одиниця в складі нацистської Німеччини (Третього рейху) під німецькою адміністрацією на окупованій німецькими військами території вже поневоленій України після сталінських окупантів.. Тобто гітлерівські загарбники теж як і кремлівські окупанти стали категорично діяти проти незалежної української держави за яке так мужньо билися патріоти УПА і весь український народ, в тому числі і його великі керівники патріоти і Герої України - Бандера Степан Андрійович, Шухевич Роман Йосипович і інші..
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09.06.2020 14:43 Ответить
ОБЩЕСТВО УЖЕ ОТВЕТИЛО !!! ТЫ ЯНУКОВОЩА ВЕРНИ И ПОСАДИ !!!
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09.06.2020 16:56 Ответить
Щось схоже на правильне рішення,мовчіть не каламутьте.
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09.06.2020 18:35 Ответить
зеленский конечно большое зло. в первую очередь в том что он запускает дерибан знмли. но здесь он прав. а критикуют здесь порохоботы и агентура московии которые пытаются расколоть украинцев. давайте строить у себя европу. а с бандерой постепенно наладится.
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09.06.2020 19:23 Ответить
Бандерою українців не розколюють, а відділяють від хохляцтва, типу тебе!
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09.06.2020 21:04 Ответить
На питання про Бандеру має відповісти час. Не потрібно провокувати українське суспільство, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3214
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09.06.2020 21:12 Ответить
правильно ответил.
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10.06.2020 02:14 Ответить
как же ты утомил, ей-Богу
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10.06.2020 02:35 Ответить
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