На вопрос о Бандере должно ответить время. Не нужно провоцировать украинское общество, - Зеленский

На вопрос о месте лидера ОУН Степана Бандеры в истории должно ответить время, считает президент Владимир Зеленский.

Об этом он заявил в интервью Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос какая историческая фигура больше всего захватывает президент ответил: "Я с большим уважением отношусь к Кравчуку. Он дал Украине независимость. Чтобы там не было. Много всего говорят. Но кто такой Кравчук сегодня? Он - первый президент Украины. Понятно, что люди поддержали на референдуме. Все это понятно. Но..."

"Дипломатия, переговоры и хитрость Богдана Хмельницкого - там у него всего было очень много. Он воевал, потом с ними садился за стол. Затем мирился, затем союзничал. Все выкручивал, что потом забрал обратно в Украину. Есть очень много разного о Богдане Хмельницком - о чем-то договорился, кому-то продался. Все это, знаете, мелочи, из которых не складывается история Украины", - добавил Зеленский.

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Отвечая на вопрос, считает ли он Бандеру героем, Зеленский сказал, что все люди, которые защищали независимость Украины, являются ее героями. "У нас от героя до врага - один шаг", - в то же время отметил он.

Зеленский подчеркнул, что на востоке Украины нет однозначности в отношении к истории Бандеры. "Не нужно, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на вопросы, на которые должно ответить время", - заявил президент.