В Украине за сутки - 394 новых случая COVID-19, умерли 13 человек, всего зафиксировали 27 856 случаев
По состоянию на 9 июня в Украине лабораторно подтверждены 27 856 случаев COVID-19. За сутки - 394 новых случая. 13 человек умерли от болезни.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса.
Днем ранее сообщалось о 463 новых случаях заболевания COVID-19, за 7 июня - о 485 новых случаях, за 6 июня – о 550 новых заболевших, 5 июня – о 553.
За сутки умерли 13 пациентов (стуками ранее - девять), всего - 810.
За последние сутки выздоровел 217 человек (сутками ранее - 141), всего - 12 412.
Всего в Украине сейчас болеет 14 634 человек, что на 164 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (49), Закарпатской (39) и Житомирской (38) областях.
В Днепропетровской, Хмельницкой, Николаевской, Полтавской, Херсонской и Луганской областях новых случаев коронавирусной болезни не выявили.
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Єти карантинніе мері вводятся не для того, чтобы уничтожить вирус, а для того, чтобы избежать ОДНОВРЕМЕННОГО МАССОВОГО заболевания, превосходящего численность кроватей в больницах.
цену дуранитина считаешь нулевой?
для тебя права человека дрянь?
Мыть руки перед едой ущемляет тебя? Ешь с лопаты, я не против.
Как и все эти крикливые идиоты, что вирус не может отягчить инфаркт, инсульт и онко?
Не умеешь читать или просто не понимаешь смысла прочитанного?
Кто доказал, что медведица гонялась за Машей в сарафане, а не чадре?
главное - скока тестов делают, и скока из них депутаты, попы и прочий скам.
и еще нюанс, среди "сегодня выявленных" - часть уже была помянута - "3 дня", ибо тестов то ждать до 2-х недель. Так то.