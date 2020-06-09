В Украине за сутки - 394 новых случая COVID-19, умерли 13 человек, всего зафиксировали 27 856 случаев

По состоянию на 9 июня в Украине лабораторно подтверждены 27 856 случаев COVID-19. За сутки - 394 новых случая. 13 человек умерли от болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

Днем ранее сообщалось о 463 новых случаях заболевания COVID-19, за 7 июня - о 485 новых случаях, за 6 июня – о 550 новых заболевших, 5 июня – о 553.

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За сутки умерли 13 пациентов (стуками ранее - девять), всего - 810.

За последние сутки выздоровел 217 человек (сутками ранее - 141), всего - 12 412.

Всего в Украине сейчас болеет 14 634 человек, что на 164 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (49), Закарпатской (39) и Житомирской (38) областях.

В Днепропетровской, Хмельницкой, Николаевской, Полтавской, Херсонской и Луганской областях новых случаев коронавирусной болезни не выявили.











