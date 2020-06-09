За сутки в Киеве 33 новых случая COVID-19, среди них один медик, два человека умерли, - Кличко. КАРТА
Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 33 человека. Среди них 1 медик. Двое больных умерли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.
Сегодня в Киеве уже 3523 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За период пандемии от коронавируса умерли 79 человек.
Заболели:
- 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет
- 12 мужчин от 19 до 73 лет
- 1 мальчик, которому 9 лет.
В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.
Выздоровели за минувшие сутки 37 киевлян. Всего коронавирус преодолели 925 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Святошинском районе - 7. В Оболонском и Подольском - по 5 случаев.
"Не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя", - добавил Кличко.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 9 июня в Украине лабораторно подтверждены 27 856 случаев COVID-19. За сутки - 394 новых случая. 13 человек умерли от болезни.
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