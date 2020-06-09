За сутки в Киеве 33 новых случая COVID-19, среди них один медик, два человека умерли, - Кличко. КАРТА

Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 33 человека. Среди них 1 медик. Двое больных умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

Сегодня в Киеве уже 3523 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За период пандемии от коронавируса умерли 79 человек.

Заболели:

- 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет

- 12 мужчин от 19 до 73 лет

- 1 мальчик, которому 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 72 новых случая COVID-19, среди них 6 медиков, всего 3 490 инфицированных, - Кличко. КАРТА

Выздоровели за минувшие сутки 37 киевлян. Всего коронавирус преодолели 925 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Святошинском районе - 7. В Оболонском и Подольском - по 5 случаев.

"Не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя", - добавил Кличко.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 9 июня в Украине лабораторно подтверждены 27 856 случаев COVID-19. За сутки - 394 новых случая. 13 человек умерли от болезни.