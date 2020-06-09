"Зеленая" ассоциация призвала Геруса подать в отставку с должности председателя энергетического комитета Рады
Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус должен подать в отставку за действия, которые привели к кризису в энергоотрасли и доводят до банкротства "зеленую" энергетику.
Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный на пресс конференции в "Интерфакс-Украина".
"Мы усматриваем в действиях регулятора НКРЭКУ признаки преступлений, мы подали несколько исков в суд и заявления о преступлении в полицию, Службу безопасности Украины и постараемся доказать, что искусственными методами нам осуществляется неоплата для доведения области к банкротству. В частности сейчас расследуется дело, когда регулятор произвольно, не пользуясь прогнозом, который сделан "Укрэнерго", оператором систем распределения, совершил во время расчета ее тарифа в два раза занизил объемы электрической энергии, производимой нашей зеленой энергетикой. То есть им сказано было выработают столько-то миллионов кВт-ч, а они взяли и сделали этот прогноз меньше. Из-за этого у "Гарантированного покупателя" сейчас в тарифе не хватает денег", - сказал Тынный.
Кроме того, он считает, что к преступным схемам в энергоотрасли причастен глава энергетического комитета ВР Андрей Герус, и подчеркнул, что он должен подать в отставку.
"Что касается господина Геруса, то он же у нас политик, он депутат, он сам своими руками не делает, кроме того, что обещает отблагодарить нам и все, что с этим связано. Поэтому это политически мотивированная история, мы искренне призываем его к отставке, потому что это самое позорное и непрофессиональное руководство энергетическим комитетом в истории Украины вообще наверное за все годы", - сказал Тынный.
Напомним, ранее шведско-украинский предприниматель, один из крупнейших инвесторов в "зеленую" энергетику в Украине Карл Стурен заявил, что "зеленая" генерация за последние 4 месяца не получила оплату за электроэнергию, в отличие от других энергокомпаний, что иностранные инвесторы расценивают как политический заказ главы энергокомитета ВР Андрея Геруса.
До этого премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что правительство находится на финальной стадии переговоров с инвесторами в секторе возобновляемой энергетики по решению проблемы "зеленого" тарифа.
В свою очередь иностранные инвесторы, которые представляют более 10 стран, в письме к премьер-министру Украины заявили о готовности пойти на добровольное снижение "зеленых" тарифов, чтобы подписать Меморандум о взаимопонимании и решить проблемы сектора ВЭ.
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Цифри говорять, що НЕЗАЛЕЖНО від розвитки економіки, все з'їдають олігархи і їх прислуга. А власне тим, хто створює всі багатства нічого не залишається. Говорити повинні не цифри о "середній температурі по лікарні", а прийняті закони про демократичний справедливий устрій держави. Тоді і "середня температура" буде нормальною.
Вибір повинен був проходити між ідеологічними платформами, а не між олігархом і "німим" без будь-якої ідеології. Як згодом виявилось, такий німий нічим іншим, ніж лялькою олігархів і не може бути.
Провину за те, що не спромоглись за роки Незалежності створити дієву демократичну партію визнаємо і спробуємо виправитись.
Так само і під час цих виборів. Такий вже ми нарід - нащадки козаків, що не терпимо, коли нам брешуть в очі і роблять протилежне від того, що обіцяють. Перемогли одного іуду, переможемо і нинішнього.
Їх і нашу податкові системи, їх і нашу правові системи, їх і наш рівень життя. І во всьому наш совковий мафіозно-феодальний хаос є антиподом їхньої демократичного порядку. Економіка - це похідна від суспільно-політичної організації суспільства, а не навпаки. Але вузьколобі "розумні економісти" цього не розуміють.
А про економіку зовсів не зрозомів Ваш спіч, тобто Ви порівняли ВВП на душу населення 2013 і 2014-2019, я вказав, що для людини головне не ВВП а купівельна спроможність, тобто скільки людина може придбати. До речі я не економіст, а працівник сфери ІТ.
Ми живемо в час, коли в світі домінує концепція держави як суспільно-політичного договору ВІЛЬНИХ громадян. Тобто вільні РІВНОПРАВНІ громадяни створюють державу для задоволення своїх спільних потреб: охорони зовнішніх кордонів, забезпечення економічного розвитку, СПРАВЕДЛИВОГО розподілу благ від економічної діяльності, страхування він каліцтва, нещасних випадків і втрати здоров'я тощо.
Для того, щоб така держава функціонувала нормально, треба щоб більшість громадян погодилась з принципами державотворення. Бо люди ж різні. Ось РІВНОПРАВНІ громадяни і створили такий собі демократичний збірник постулатів, порушення яких буде протирічити самої концепції держави і того така держава закономірно розпадеться:
1) громадяни рівноправні
2) діє верховенство права (тобто закони не протирічать концепції держави - Конституції)
3) демократичне обрання органів влади (і президента як гаранта Конституції і не більше)
4) вільна ринкова економіка.
Як бачимо, економіка - це лише останній пункт в такій концепції державотворення. Не буде перших трьох - не буде вільної ринкової економіки, і буде не демократична держава, а тоталітарна (авторитарна) мафіозно-феодальна держава, яка не задовільняє потреби всіх громадян, а служить лише для гноблення більшості громадян панівним класом і перерозподілу суспільного багатства на їх користь.
Пробачте за довгий вступ, але він необхідний, щоб зрозуміти, що в такій державі (а такою є Україна) економічні показники брехливі і мають зовсім інший сенс, ніж в демократичних. Податки є насправді даниною і виконують лише фіскальну функцію (і стягуються багато разів за один і той саме податок), а не функцію регулювання економічного взаємовигідного розвитку, бюджет перерозподіляється виключно на користь правлячої верхівки. Подивіться, наприклад, Розділ ХII Закону про Судоустрій чи Розділ Х (там же) і порівняйте їх з законодавством "для звичайних" громадян, наприклад, Законом про пенсійне страхування. Панує абсолютний (навмисний) хаос, відсутність елементарної логіки в законодавстві, а закони протирічать як здоровому глузду, так і Конституції.
Жонглювання економічними показниками у нас лише привід відволікти увагу від справжніх причин нашого жалюгідного стану. Економіка ніколи нормально не запрацює, якщо не привести законодавство в відповідність з Конституцією. Тобто не забезпечити безумовне виконання постулатів 1...4.
PS. А те, що ви IT-ник - це добре Значить мізки спроможні сприйняти дійсність як вона є, а не та що вбита нам в голову совковими тоталітарними догмами.
на выборах вспомните
Взагалі весь цей поділ на кращого чи гіршого олігарха - те відволікання уваги від системних питань - мафіозно-феодального устрою України. Від тотального порушення Конституції в законах про владні інституції. Країна стає НЕПРАВОВОЮ, в якій все вирішує не ПРАВО (система законів, які відповідають Конституції), а мафіозно-феодальною, в якій все вирішує начальник-феодал.
Свідки віщаєш, volley? З Ольгіно?
Сейчас никто в отставку не подаёт и на допросы не ходит.
Почему учредитель Тынный не обращается к преЗеденту с его монобольшинством?
Они могут сделать это без согласия с самим Герусом за один день.
Очередная игра в доброго царя и плохого Геруса.
Ну очень он не нравится Ахметову. И с чего бы это?
Чи співпраця з окупантом вже не торгівля на крові?
Нихрена не разбираясь в энергетике - мнение о Герусе меняется от статьи к статье с точностью до наоборот....
То он вроде сволочь, убивающий атомную энергетику, то молодец, давящий "зелёных"....