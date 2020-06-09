"Зеленая" ассоциация призвала Геруса подать в отставку с должности председателя энергетического комитета Рады

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус должен подать в отставку за действия, которые привели к кризису в энергоотрасли и доводят до банкротства "зеленую" энергетику.

Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный на пресс конференции в "Интерфакс-Украина".



"Мы усматриваем в действиях регулятора НКРЭКУ признаки преступлений, мы подали несколько исков в суд и заявления о преступлении в полицию, Службу безопасности Украины и постараемся доказать, что искусственными методами нам осуществляется неоплата для доведения области к банкротству. В частности сейчас расследуется дело, когда регулятор произвольно, не пользуясь прогнозом, который сделан "Укрэнерго", оператором систем распределения, совершил во время расчета ее тарифа в два раза занизил объемы электрической энергии, производимой нашей зеленой энергетикой. То есть им сказано было выработают столько-то миллионов кВт-ч, а они взяли и сделали этот прогноз меньше. Из-за этого у "Гарантированного покупателя" сейчас в тарифе не хватает денег", - сказал Тынный.



Кроме того, он считает, что к преступным схемам в энергоотрасли причастен глава энергетического комитета ВР Андрей Герус, и подчеркнул, что он должен подать в отставку.



"Что касается господина Геруса, то он же у нас политик, он депутат, он сам своими руками не делает, кроме того, что обещает отблагодарить нам и все, что с этим связано. Поэтому это политически мотивированная история, мы искренне призываем его к отставке, потому что это самое позорное и непрофессиональное руководство энергетическим комитетом в истории Украины вообще наверное за все годы", - сказал Тынный.



Напомним, ранее шведско-украинский предприниматель, один из крупнейших инвесторов в "зеленую" энергетику в Украине Карл Стурен заявил, что "зеленая" генерация за последние 4 месяца не получила оплату за электроэнергию, в отличие от других энергокомпаний, что иностранные инвесторы расценивают как политический заказ главы энергокомитета ВР Андрея Геруса.



До этого премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что правительство находится на финальной стадии переговоров с инвесторами в секторе возобновляемой энергетики по решению проблемы "зеленого" тарифа.



В свою очередь иностранные инвесторы, которые представляют более 10 стран, в письме к премьер-министру Украины заявили о готовности пойти на добровольное снижение "зеленых" тарифов, чтобы подписать Меморандум о взаимопонимании и решить проблемы сектора ВЭ.