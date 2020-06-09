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"Зеленая" ассоциация призвала Геруса подать в отставку с должности председателя энергетического комитета Рады

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус должен подать в отставку за действия, которые привели к кризису в энергоотрасли и доводят до банкротства "зеленую" энергетику.

Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный на пресс конференции в "Интерфакс-Украина".

"Мы усматриваем в действиях регулятора НКРЭКУ признаки преступлений, мы подали несколько исков в суд и заявления о преступлении в полицию, Службу безопасности Украины и постараемся доказать, что искусственными методами нам осуществляется неоплата для доведения области к банкротству. В частности сейчас расследуется дело, когда регулятор произвольно, не пользуясь прогнозом, который сделан "Укрэнерго", оператором систем распределения, совершил во время расчета ее тарифа в два раза занизил объемы электрической энергии, производимой нашей зеленой энергетикой. То есть им сказано было выработают столько-то миллионов кВт-ч, а они взяли и сделали этот прогноз меньше. Из-за этого у "Гарантированного покупателя" сейчас в тарифе не хватает денег", - сказал Тынный.

Кроме того, он считает, что к преступным схемам в энергоотрасли причастен глава энергетического комитета ВР Андрей Герус, и подчеркнул, что он должен подать в отставку.

"Что касается господина Геруса, то он же у нас политик, он депутат, он сам своими руками не делает, кроме того, что обещает отблагодарить нам и все, что с этим связано. Поэтому это политически мотивированная история, мы искренне призываем его к отставке, потому что это самое позорное и непрофессиональное руководство энергетическим комитетом в истории Украины вообще наверное за все годы", - сказал Тынный.

Напомним, ранее шведско-украинский предприниматель, один из крупнейших инвесторов в "зеленую" энергетику в Украине Карл Стурен заявил, что "зеленая" генерация за последние 4 месяца не получила оплату за электроэнергию, в отличие от других энергокомпаний, что иностранные инвесторы расценивают как политический заказ главы энергокомитета ВР Андрея Геруса.

До этого премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что правительство находится на финальной стадии переговоров с инвесторами в секторе возобновляемой энергетики по решению проблемы "зеленого" тарифа.

В свою очередь иностранные инвесторы, которые представляют более 10 стран, в письме к премьер-министру Украины заявили о готовности пойти на добровольное снижение "зеленых" тарифов, чтобы подписать Меморандум о взаимопонимании и решить проблемы сектора ВЭ.

Автор: 

отставка (3150) энергетика (2547) Герус (184) НКРЭКУ (479) альтернативная энергетика (123) Тынный Игорь (32)


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Топ комментарии
+9
Ахметовское шакалье завыло! Хотят больше денюх!
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09.06.2020 09:27
+4
"Зелена" асоціація закликала Геруса подати у відставку з посади голови енергетичного комітету Ради - Цензор.НЕТ 3170
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09.06.2020 09:30
+4
Геруса, вообще-то, легко и просто выгнать с должности главы комитета путем голосования членов комитета.
Почему учредитель Тынный не обращается к преЗеденту с его монобольшинством?
Они могут сделать это без согласия с самим Герусом за один день.

Очередная игра в доброго царя и плохого Геруса.
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09.06.2020 09:31
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Правила форума Совет форумчан
Нормальное население куклу олигорхата не выбрало бы.
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09.06.2020 09:40 Ответить
А який вибір краще? Олігархи при владі чи їх ляльки?
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09.06.2020 09:53 Ответить
Цифры в помощь.
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09.06.2020 09:54 Ответить
Які цифри?
Цифри говорять, що НЕЗАЛЕЖНО від розвитки економіки, все з'їдають олігархи і їх прислуга. А власне тим, хто створює всі багатства нічого не залишається. Говорити повинні не цифри о "середній температурі по лікарні", а прийняті закони про демократичний справедливий устрій держави. Тоді і "середня температура" буде нормальною.
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09.06.2020 10:01 Ответить
Ну вот вы и выбрали себе тупую куклу олигархов. Наверное для справедливости и лучшей жизни? Теперь можете жаловаться на жизнь сами себе.
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09.06.2020 10:07 Ответить
В принципі, згоден
Вибір повинен був проходити між ідеологічними платформами, а не між олігархом і "німим" без будь-якої ідеології. Як згодом виявилось, такий німий нічим іншим, ніж лялькою олігархів і не може бути.
Провину за те, що не спромоглись за роки Незалежності створити дієву демократичну партію визнаємо і спробуємо виправитись.
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09.06.2020 10:23 Ответить
Это все хорошо и правильно. Но это вопрос будущего. А сейчас вы должны расплачиваться в магазине не красивыми и умными словами, а противными цифрами. И от работодателя вы тоже хотите получить побольше этих самых цифр, а не красивых фраз. И что можно сказать о избирателях, которые выбирают не думая ЗАВЕДОМО худший вариант, а потом плачутся на ухудшение жизни?
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09.06.2020 10:33 Ответить
Якщо так розмірковувати, то Янукович був "завідомо кращий варіант", ніж Порошенко. Навіть в 2018 (і 2019) році ВВП на душу населення не досяг рівня 2013 (в межах контролюємих територій), а темпи зростання . Але ж хотілось жити не в мафіозно-феодальній країні, яка займає перше місце Європі по рівню бідності і корупції, а нормальній демократичній державі, яка динамічно розвивається. Того і Майдан, того і надія на краще життя.

Так само і під час цих виборів. Такий вже ми нарід - нащадки козаків, що не терпимо, коли нам брешуть в очі і роблять протилежне від того, що обіцяють. Перемогли одного іуду, переможемо і нинішнього.
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09.06.2020 10:48 Ответить
Володимире, по-перше вибору між Януковичем і Порошенко не було, тому як перший, як "лох" утік, а по-друге це не зовсім вірно порівнювати ВВП по рокам, а краще порівняти індекси реальної заробітної платні ( це відсоткове відношення номінальної заробітної платні до індексу споживчих цін) Так ось по рокам: 2013 -106,8% 2014 -86,5% 2015 -90,1% 2016 -106,5% 2017 -118,9% 2018 - 109,7% 2019 -111,4%, тобто бачимо що українці вийшли на довоєнний рівень 2013 року у 2016 , а у 2017-2018 роках найкрашій показник. Якщо був би вибір, то розумний економіст обрав би Порошенко
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09.06.2020 14:26 Ответить
Але якщо чесно то в цьому питанні і до Зеленського пока немає питань, тому як показники ціх індексів майже не змінились.
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09.06.2020 14:34 Ответить
Вибачте за помилку "цих індексів"
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09.06.2020 14:36 Ответить
Як добре, що у нас все ж таки досі не скасована демократія і вибирає не "розумний економіст", а громадяни, які зараз (після підписання договору про Асоціацію - безперечний плюс Порошенка) можуть власноруч порівнювати організацію суспільства і життя в демократичних країнах і в Україні.
Їх і нашу податкові системи, їх і нашу правові системи, їх і наш рівень життя. І во всьому наш совковий мафіозно-феодальний хаос є антиподом їхньої демократичного порядку. Економіка - це похідна від суспільно-політичної організації суспільства, а не навпаки. Але вузьколобі "розумні економісти" цього не розуміють.
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09.06.2020 15:30 Ответить
Володимире, я порівнював ще у радянські часи і тоді порівняння було не нашу користь. Наприклад мій дідусь герой 2-ої світової. 3.5 роки на передовій, після війни помер майже на роботі, грошей завжди не вистачало. І ось я побачив німців віком мого дідуся, а деякі з них напевно воювали на стороні гітлера. В мене з тих пір питання: - Хто кому програв у війні? І за таким прикладами далеко не треба йти. Бачили радянське кіно "Операция Ы", там в 3-ій частині до бабці, пенсійного віку, котра ще і сторожує приходить студент, та приносить гроші за квартиру.і бабця не в шовках.
А про економіку зовсів не зрозомів Ваш спіч, тобто Ви порівняли ВВП на душу населення 2013 і 2014-2019, я вказав, що для людини головне не ВВП а купівельна спроможність, тобто скільки людина може придбати. До речі я не економіст, а працівник сфери ІТ.
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09.06.2020 17:13 Ответить
Сенс мого спічу в тому, що економічні показники в державах з різним суспільно-політичним устроєм мають зовсім інший сенс і порівнювати їх некоректно.

Ми живемо в час, коли в світі домінує концепція держави як суспільно-політичного договору ВІЛЬНИХ громадян. Тобто вільні РІВНОПРАВНІ громадяни створюють державу для задоволення своїх спільних потреб: охорони зовнішніх кордонів, забезпечення економічного розвитку, СПРАВЕДЛИВОГО розподілу благ від економічної діяльності, страхування він каліцтва, нещасних випадків і втрати здоров'я тощо.

Для того, щоб така держава функціонувала нормально, треба щоб більшість громадян погодилась з принципами державотворення. Бо люди ж різні. Ось РІВНОПРАВНІ громадяни і створили такий собі демократичний збірник постулатів, порушення яких буде протирічити самої концепції держави і того така держава закономірно розпадеться:
1) громадяни рівноправні
2) діє верховенство права (тобто закони не протирічать концепції держави - Конституції)
3) демократичне обрання органів влади (і президента як гаранта Конституції і не більше)
4) вільна ринкова економіка.

Як бачимо, економіка - це лише останній пункт в такій концепції державотворення. Не буде перших трьох - не буде вільної ринкової економіки, і буде не демократична держава, а тоталітарна (авторитарна) мафіозно-феодальна держава, яка не задовільняє потреби всіх громадян, а служить лише для гноблення більшості громадян панівним класом і перерозподілу суспільного багатства на їх користь.

Пробачте за довгий вступ, але він необхідний, щоб зрозуміти, що в такій державі (а такою є Україна) економічні показники брехливі і мають зовсім інший сенс, ніж в демократичних. Податки є насправді даниною і виконують лише фіскальну функцію (і стягуються багато разів за один і той саме податок), а не функцію регулювання економічного взаємовигідного розвитку, бюджет перерозподіляється виключно на користь правлячої верхівки. Подивіться, наприклад, Розділ ХII Закону про Судоустрій чи Розділ Х (там же) і порівняйте їх з законодавством "для звичайних" громадян, наприклад, Законом про пенсійне страхування. Панує абсолютний (навмисний) хаос, відсутність елементарної логіки в законодавстві, а закони протирічать як здоровому глузду, так і Конституції.

Жонглювання економічними показниками у нас лише привід відволікти увагу від справжніх причин нашого жалюгідного стану. Економіка ніколи нормально не запрацює, якщо не привести законодавство в відповідність з Конституцією. Тобто не забезпечити безумовне виконання постулатів 1...4.

PS. А те, що ви IT-ник - це добре Значить мізки спроможні сприйняти дійсність як вона є, а не та що вбита нам в голову совковими тоталітарними догмами.
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09.06.2020 19:05 Ответить
народ читайте, запоминайте, как пидсвынкы визжат
на выборах вспомните
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09.06.2020 11:03 Ответить
Ты посмотри, сколько бабломойской и кремлевской мерзости повылазило. Пытаются тотальное воровство геруса с бабломойскаим оправдать тем, что типа ахметка будет от этого выйграше. Не терплю гудка, но еще более отвратителен бабломойский, вор и аферист конченный, и его редкая тварь герус. И все под прикрытием "честного антикоррупционера" осла оманского. Не надо тут киздеть, манкурты, вам же баш бубочкак обещал инвестиции зарубежные, вот они, че развылись убогие? Вашего любимого шефа беньку обижают, не дают красть ему очередной ********?
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09.06.2020 10:47 Ответить
А чим гудок кращий (чи гірший) коломойського чи порошенка?
Взагалі весь цей поділ на кращого чи гіршого олігарха - те відволікання уваги від системних питань - мафіозно-феодального устрою України. Від тотального порушення Конституції в законах про владні інституції. Країна стає НЕПРАВОВОЮ, в якій все вирішує не ПРАВО (система законів, які відповідають Конституції), а мафіозно-феодальною, в якій все вирішує начальник-феодал.
Свідки віщаєш, volley? З Ольгіно?
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09.06.2020 11:00 Ответить
эту СВОЛОЧЬ надо СУДИТЬ --за сдачу Государственных интересов !!!!!! НО МУДРЫЙ ОМАНСКИЙ ОСЕЛ---не видит в этом ничего плохого,КАКАЯ РАЗНИЦА !!!!!!
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09.06.2020 12:10 Ответить
Фигня всё это.
Сейчас никто в отставку не подаёт и на допросы не ходит.
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09.06.2020 09:24 Ответить
Ахметовское шакалье завыло! Хотят больше денюх!
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09.06.2020 09:27 Ответить
'Зелёная' ассоциация, всё-таки
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09.06.2020 09:31 Ответить
"Зелена" асоціація закликала Геруса подати у відставку з посади голови енергетичного комітету Ради - Цензор.НЕТ 3170
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09.06.2020 09:30 Ответить
Походу Ляшку проиграл, а свидетелем был сам Ренат Леонидович.
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09.06.2020 10:15 Ответить
Геруса, вообще-то, легко и просто выгнать с должности главы комитета путем голосования членов комитета.
Почему учредитель Тынный не обращается к преЗеденту с его монобольшинством?
Они могут сделать это без согласия с самим Герусом за один день.

Очередная игра в доброго царя и плохого Геруса.
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09.06.2020 09:31 Ответить
Смотрящего от Бени и снимут? Не смешите Бенины пейсы.
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09.06.2020 09:39 Ответить
Так зачем эти смешные воззвания к Герусу?
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09.06.2020 09:43 Ответить
Кто их знает? Непрямое обращение к главной Бениной кукле, например."Да уберите же его"
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09.06.2020 09:53 Ответить
Такие все стеснительные стали ..., раньше у них был один виновный во всех проблемах, и его имя кричали по любому поводу.
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09.06.2020 09:58 Ответить
Ага. Зараз. Це безцінний кадр, відданий коломойському, та іншим олігархам. З першого для роботи старанно поглиблюючий торгівлю на крові та енергетичну залежність України від "братського кацапського народу"
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09.06.2020 09:40 Ответить
У нас на работе из-под палки заставляют людей подписываться под петицией к президенту, чтобы Геруса отправили в отставку.
Ну очень он не нравится Ахметову. И с чего бы это?
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09.06.2020 15:30 Ответить
Не знаю кому він подобається, та на кацапів паше, аж гай гуде.
Чи співпраця з окупантом вже не торгівля на крові?
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09.06.2020 18:03 Ответить
Вот так...
Нихрена не разбираясь в энергетике - мнение о Герусе меняется от статьи к статье с точностью до наоборот....
То он вроде сволочь, убивающий атомную энергетику, то молодец, давящий "зелёных"....
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09.06.2020 09:45 Ответить
всех этих "знергетиков" надо посадить, за мародерство в военный час!
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09.06.2020 10:13 Ответить
Герус-мелочь. Этих мальков уберём сразу после импичмента шмаркли.
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09.06.2020 10:15 Ответить
 
 