В районе ООС с 10 июня частично восстанавливается работа КПВВ: маска, социальная дистанция и температурный скрининг обязательны

С 11:00 10 июня восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11:00 до 14:00 и осуществляться:



- для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";

- для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам:



- при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов);

- которые едут для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).

Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в сдаче ВНО и лица, сопровождающие их будут освобождены от мероприятий обязательной самоизоляции или обсервации.

Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории.

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