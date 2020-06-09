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В районе ООС с 10 июня частично восстанавливается работа КПВВ: маска, социальная дистанция и температурный скрининг обязательны

В районе ООС с 10 июня частично восстанавливается работа КПВВ: маска, социальная дистанция и температурный скрининг обязательны

С 11:00 10 июня восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11:00 до 14:00 и осуществляться:

- для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";
- для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам:

- при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов);
- которые едут для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).

Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в сдаче ВНО и лица, сопровождающие их будут освобождены от мероприятий обязательной самоизоляции или обсервации.

Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин Молдовы вел возлюбленную в Украину в обход пограничников знакомиться с родней. ФОТО

Автор: 

граница (5256) карантин (16729) операция Объединенных сил (6766) КПВВ (330) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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маски то фигня. Надо каждого новороса на три недели на обсерацию.
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09.06.2020 09:39 Ответить
"Не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз"
https://censor.net/news/3200705/******************************************************************************* сразу будут пропускать только абитуриентов и лиц, которые их сопровождают. Для всех остальных - обязательная двухнедельная обсервация.
Фёдоров дию не будет переписывать. Но заставит 2 дии ставить, не одновременно, а одна за одной. Четыре недели Вас устроит?
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09.06.2020 11:53 Ответить
Дарот Дамбаса знов почне годувати всю Україну.
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09.06.2020 09:46 Ответить
А зачем восстанавливать работу КПВВ?
Закрыли, а через 20 лет, эти КПВВ как найдём и откроем. Но тогда это будет воспринято энтузиазмом поумневших орков.
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09.06.2020 10:10 Ответить
И хлынет поток орков (полноводной рекой) ежедневно с 11:00 до 14:00 после оформления граждан приоритетной категории Источник: https://censor.net/n3200757
Дыровцы с нетерпением поглядывают на часы. Ну когда же, когда? Без открытия линии пересечения с другой стороны (пока подтверждения нет) - это благостные заверения о намерениях. Ограничения по времени и категориям - для кошелька.
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09.06.2020 11:39 Ответить
А в Ростове эпидемия
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09.06.2020 10:52 Ответить
В районе ООС с 10 июня частично НЕ восстанавливается работа КПВВ: маска, социальная дистанция и температурный скрининг НЕ обязательны.

штаб ООС, сообщает - это была проверка готовности с 11:00 до 14:00.
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09.06.2020 16:12 Ответить
 
 