В районе ООС с 10 июня частично восстанавливается работа КПВВ: маска, социальная дистанция и температурный скрининг обязательны
С 11:00 10 июня восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.
Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11:00 до 14:00 и осуществляться:
- для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";
- для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".
При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.
Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам:
- при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов);
- которые едут для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).
Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в сдаче ВНО и лица, сопровождающие их будут освобождены от мероприятий обязательной самоизоляции или обсервации.
Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории.
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https://censor.net/news/3200705/******************************************************************************* сразу будут пропускать только абитуриентов и лиц, которые их сопровождают. Для всех остальных - обязательная двухнедельная обсервация.
Фёдоров дию не будет переписывать. Но заставит 2 дии ставить, не одновременно, а одна за одной. Четыре недели Вас устроит?
Закрыли, а через 20 лет, эти КПВВ как найдём и откроем. Но тогда это будет воспринято энтузиазмом поумневших орков.
Дыровцы с нетерпением поглядывают на часы. Ну когда же, когда? Без открытия линии пересечения с другой стороны (пока подтверждения нет) - это благостные заверения о намерениях. Ограничения по времени и категориям - для кошелька.
штаб ООС, сообщает - это была проверка готовности с 11:00 до 14:00.