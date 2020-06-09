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дети (6345) карантин (16728) Минздрав (4883) врачи (1503) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

За сутки COVID-19 заболели 39 детей и 34 медика, всего 2 003 ребенка и 5 135 медиков, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 39 детей и 34 медика, всего 2 003 ребенка и 5 135 медиков, - Степанов

За время пандемии коронавируса в Украине заболели 2 003 ребенка, а также 5 135 медицинских работников.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 394 человека. Из них 39 детей, а также 34 медработника", - отметил глава Минздрава.

По словам министра, были госпитализированы 59 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев.

"Всего за все время пандемии заболели 27 856. Из них 2 003 ребенка, а также 5 135 медиков", - рассказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врачам, борющимся с коронавирусом, выплатили все надбавки за апрель, - Степанов

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эта зе-мразь вызывает рвотный рефлекс...
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09.06.2020 09:49 Ответить
Стебанов!
1. скока тестов сделали седня и сколько дней тем тестам рез-ты которых вчера подтвердились?
2. что ты делаешь для борьбы с микробом?
3. что ты ваще делаешь в кресле министра?
4. ты надоел, несите нового министра! можем сделать лотерею - купи билетик за 1грн. и выиграй "работы" Мизсдоха, то есть Минвыздорова
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09.06.2020 09:49 Ответить
 
 