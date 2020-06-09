Блогер Казанский заявил об участии в ТКГ по Донбассу: Переселенцы получили возможность решать судьбу родного региона
Украинский блогер Денис Казанский, который из-за оккупации Донбасса Россией был вынужден переехать на контролируемую украинскими властями территорию, заявил о своем включении в состоав Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"С сегодняшнего дня я принимаю участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Напомню, что она называется трехсторонней, так как сторонами переговоров считаются Украина, РФ и ОБСЕ ("ЛДНР" не сторона конфликта)", - сообщил Казанский.
Он уточнил, что речь идет не о Консультационном совете, который планировали создать ранее и против которого выступило общество: "От идеи создания такого совета отказались, и его не будет". По его словам, речь идет о пунктах 11 и 12 комплекса мер по выполнению Минских соглашений, в которых говорится, что вопросы касающиеся местных выборов в отдельных районах, а также закон об особом статусе этих районов должен обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
"Долгое время от отдельных районов выступали почему-то граждане России - Дейнего и Никонорова, которых никто не выбирал и которые почему-то присвоили себе право говорить от имени Донбасса. При этом переселенцы - коренные дончане и луганчане, которые родились и выросли на Донбассе, и которых террором и преследований вынудили уехать, почему-то были лишены возможности решать судьбу своего родного региона. Теперь же ситуация изменилась, к переговорам привлечена группа коренных жителей Донбасса, выехавших в 2014 году из-за преследований и угроз, в число которых вошел и я", - добавил блогер.
Казанский обозначил, что украинская сторона в ТКГ выступает против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.
"Что же касается возможных будущих выборов на неподконтрольной территории, то наша позиция такая, что они возможны только после получения Украины контроля над границей и проходить могут исключительно по украинским законам - с возвращением украинского ТВ, украинских журналистов, украинских политических партий и переселенцев", - резюмировал блогер.
Пожалуйста, подождите...
корінні- це пророщені з корня, але переселенці??? Що зайняли "порожні" оселі винищених до корінних?
Будет очень жаль, если хитрожопое правящее кодло найбет к нему ключики...
Похоже Вас, и еще ряд Патриотов, используют в качестве маскировки -
полических гешефтов хитрожопой своры.
Постарайтесь это побыстрее понять!
Похоже что Ермак неплохо учится у Кремля, или просто выполняет прямые его указания...
Ну а Казанский, хм...
Ермак не вызывает никакого доверия; Россия открыто говорит о том, что он представляет ФСБ России. Да зачем говорит - это ясно из его поведения, особенно после "отдыха семьи президента в Омане" (вы верите? Я - нет.)
Именно по инициативе господина Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого не было, говорилось об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Ермак, несомненно, проводит в жизнь интересы агрессора. Появились предложения о выборах в октябре в ордло, о воде в Крым, о посадке Порошенко. Лицемерно прикрывая свои цели якобы сохранением жизней. Не будет страны - не будет защиты.
А ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕМ,КТО ПРОТИВ "ЗРАДЫ ", НАДО БЫТЬ НАЧЕКУ!!!!!
И я отвечаю на вопрос: для маскировки выполнения плана агрессора: подчиить себе Украину.