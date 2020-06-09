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Донбасс (26950) Казанский Денис (311) Трехсторонняя контактная группа (842)

Блогер Казанский заявил об участии в ТКГ по Донбассу: Переселенцы получили возможность решать судьбу родного региона

Блогер Казанский заявил об участии в ТКГ по Донбассу: Переселенцы получили возможность решать судьбу родного региона

Украинский блогер Денис Казанский, который из-за оккупации Донбасса Россией был вынужден переехать на контролируемую украинскими властями территорию, заявил о своем включении в состоав Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня я принимаю участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Напомню, что она называется трехсторонней, так как сторонами переговоров считаются Украина, РФ и ОБСЕ ("ЛДНР" не сторона конфликта)", - сообщил Казанский.

Он уточнил, что речь идет не о Консультационном совете, который планировали создать ранее и против которого выступило общество: "От идеи создания такого совета отказались, и его не будет". По его словам, речь идет о пунктах 11 и 12  комплекса мер по выполнению Минских соглашений, в которых говорится, что вопросы касающиеся местных выборов в отдельных районах, а также закон об особом статусе этих районов должен обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей. 

Смотрите также: Казанский о россиянах Дейнего и Никоноровой в ТКГ: Теперь очевидно, что настаивающие на прямых переговорах с ОРДЛО на самом деле призывают пойти на уступки РФ. ВИДЕО

"Долгое время от отдельных районов выступали почему-то граждане России - Дейнего и Никонорова, которых никто не выбирал и которые почему-то присвоили себе право говорить от имени Донбасса. При этом переселенцы - коренные дончане и луганчане, которые родились и выросли на Донбассе, и которых террором и преследований вынудили уехать, почему-то были лишены возможности решать судьбу своего родного региона. Теперь же ситуация изменилась, к переговорам привлечена группа коренных жителей Донбасса, выехавших в 2014 году из-за преследований и угроз, в число которых вошел и я", - добавил блогер.

Казанский обозначил, что украинская сторона в ТКГ выступает против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

"Что же касается возможных будущих выборов на неподконтрольной территории, то наша позиция такая, что они возможны только после получения Украины контроля над границей и проходить могут исключительно по украинским законам - с возвращением украинского ТВ, украинских журналистов, украинских политических партий и переселенцев", - резюмировал блогер.

Блогер Казанский заявил об участии в ТКГ по Донбассу: Переселенцы получили возможность решать судьбу родного региона 01
Блогер Казанский заявил об участии в ТКГ по Донбассу: Переселенцы получили возможность решать судьбу родного региона 02
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Топ комментарии
+33
Во всяком случае, Казанский - был и есть на проукраинских позициях.
Надеюсь, от него будет посыл для ОБСЕ, что на Донбассе без вмешательства РФ никакой войны бы не было.
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09.06.2020 09:53
+24
Денис Казанский патриот и уважаемый человек. Такой и должен быть в ТКГ, что бы следить за нашими зрадниками,которых хватает и не дать слить наши интересы, россии.
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09.06.2020 09:55
+19
и это круто!!! Удачи тебе Денис в этой безнадежной операции...
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09.06.2020 09:49
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Страница 2 из 2
При цьому переселенці - корінні донеччани і луганчани, які народилися і виросли на Донбасі,Джерело: https://censor.net/ua/n3200762

корінні- це пророщені з корня, але переселенці??? Що зайняли "порожні" оселі винищених до корінних?
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09.06.2020 10:10 Ответить
Прогнозы соевой зрады опять не сбываются...не Сивохо, а Казанский...и это хорошо.
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09.06.2020 10:12 Ответить
Зеб, не имеет значение - кто делает субъектами "представителей" разных точек зрения отдельного региона Украины. Региона, а не всей Украины.
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09.06.2020 10:51 Ответить
Деб, ты на столько упоротый, что никак не хочешь признать, что зелени удалось переиграть (незначительно, но все же) кацапье на их же поле - просили услышать Донбасс - вот вам представители Донбасса, слушайте.
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09.06.2020 11:40 Ответить
И после этого ты будешь продолжать считать, что Лукашенко ты бы не выбрал, будучи в Беларуси?
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09.06.2020 13:47 Ответить
Деніс Казанський патріот і я впевненний буде відстоювати проукраїнську позицію,тому нехай щастить тобі Денисе!
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09.06.2020 10:17 Ответить
Он может конечно и патриот, а может быть просто - полезный идиот, для путина полезный.
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09.06.2020 10:45 Ответить
Все правильно , - Кто будит деоккупировать и устанавливать справедливость . С русскими паспортами и замешенными в разбоях приютит как всегда россия .А все остальные вернутся.Всех кто сейчас вещает о хунте , - дать каждому по Заслуге и личному вкладе в разжигании ненависти .Готовится нужно уже сегодня и кто и где будит работать в Донецке и Луганске .
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09.06.2020 10:18 Ответить
Точно, в Лугандоне должны орки с переселенцами выяснять - идёт гражданская война или нет, выясняя - кто прав...
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09.06.2020 10:55 Ответить
А что Здесь Выяснять . Как зашли группы россии и Посеяли хаос и нищету, -И он уже пророс и дает Плоды и не Радужные и Горьки на Вкус. Не выяснять нужно , а восстанавливать все , что разрушил русский мир. И Думать было нужно прежде чем пускать его в свой Дом.
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09.06.2020 11:11 Ответить
И чем эта трехсторонняя контактная группа по Донбассу отличается от контактной группы? Только названием? Это называется не мытьем так катаньем.Источник: https://censor.net/n3200762
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09.06.2020 10:19 Ответить
Якусь латентну сепарню понабирали
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09.06.2020 10:20 Ответить
хотілось би ще Андрія Луганського там побачити
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09.06.2020 10:21 Ответить
Згоден. Людина розбирається в ситуації та наводить переконливі аргументи.
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09.06.2020 10:27 Ответить
Он бы отказался, надеюсь, т.к. никто из отдельных регионов, а только вся Украина, не может что-то выяснять с орками...
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09.06.2020 10:56 Ответить
ДЕНИС! УДАЧИ ТЕБЕ ТЕРПЕНИЯ И ВЫДЕРЖКИ!!!!!
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09.06.2020 10:23 Ответить
Файне рішення! Бажаю успіху у боротьбі з коричньовою чумою!
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09.06.2020 10:41 Ответить
Денис - достойный человек.
Будет очень жаль, если хитрожопое правящее кодло найбет к нему ключики...
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09.06.2020 10:53 Ответить
Уже подобрали и это видно из того, что он участвует в этой акции...
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09.06.2020 10:57 Ответить
Г-н Казанский!
Похоже Вас, и еще ряд Патриотов, используют в качестве маскировки -
полических гешефтов хитрожопой своры.
Постарайтесь это побыстрее понять!
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09.06.2020 11:17 Ответить
Это правильный шаг. Нормальные дончане-украинцы смогут высказать мордам из-за поребрика каково оно. Для контр пропаганды самое то.
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09.06.2020 11:29 Ответить
один из трюков фсб -- легитимизировать, "создать видимость" путем включения в игру нескольких "нормальных"...
Похоже что Ермак неплохо учится у Кремля, или просто выполняет прямые его указания...

Ну а Казанский, хм...
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09.06.2020 11:32 Ответить
Очередная партия игры в пятьдесят оттенков серого. До сих пор считал, что подобные вопросы, касающиеся территориальной целостности и безопастности граждан страны, должны обсуждаться и решаться на уровне высшего руководства государства, а не блогерами, всякими там "бывшими" и иного рода "патриотами". Клоуны-стрелочники, бл@дь...
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09.06.2020 11:35 Ответить
Минуточку! Я выражаю полное уважение господину Денису Казанскому, прочитав его материалы в фейсбуке. Но всё не так просто. Кто ещё в этой "группе привлечённых жителей Донбасса"? Как она формировалась и кем утверждена? Ведь уехавших из оккупированных территорий сотни и тысячи! Выборов-то группы не было, хотя их можно было организовать по интернету. А что, если большинство "группы" начнёт плясать под дудку РФ-ордло-Ермака?
Ермак не вызывает никакого доверия; Россия открыто говорит о том, что он представляет ФСБ России. Да зачем говорит - это ясно из его поведения, особенно после "отдыха семьи президента в Омане" (вы верите? Я - нет.)
Именно по инициативе господина Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого не было, говорилось об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Ермак, несомненно, проводит в жизнь интересы агрессора. Появились предложения о выборах в октябре в ордло, о воде в Крым, о посадке Порошенко. Лицемерно прикрывая свои цели якобы сохранением жизней. Не будет страны - не будет защиты.
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09.06.2020 11:42 Ответить
Шановне товариство! Спочатку потрібно взяти під контроль кордон Донбасу с РФ, а вже потім вирішувати питання з представниками. Не треба ставити воза попереду коня.
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09.06.2020 12:13 Ответить
Який з того Єрмака "господін"!
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09.06.2020 12:16 Ответить
Это опасные игры, и однозначно такого шулера как российская империя нынешняя власть Украины не переиграет.
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09.06.2020 12:27 Ответить
Подберите сопли и слушайте - Расия может решить конфликт исключительно на СОБСТВЕННЫХ условиях. Поэтому наша задача - тянуть резину до бесконечности, ставя неприемлемые для Расии условия и размахивая своей гуманностью, чтоб Запад не думал о снятии санкций.
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09.06.2020 12:34 Ответить
Казанскому довіряю як справжньому громадянину України, але є що сказати про вибори в Донецьку і Луганську - навіть як що ми будемо контролювати кордон, буде ТБ України і повернуться переселенці, більщість голосів мабуть буде за ватних кандидатів типу медведчука, бойка і інший проросійський треш, тому на мою думку в Донецьку і Луганську краще років 10 зовсім ніяких виборів не проводити, але це вже проблеми України і кацапи тут свого носа совати на повинні
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09.06.2020 12:37 Ответить
Было бы правильно,действительно, лишить избирательного права ВСЕХ оставшихся на оккупированной территории ,лет на 5 минимум,а получивших паспорта оккуппанта на 10 лет, с временным видом на жительство! Кто не согласен - за поребик пусть едут....И нечего их жалеть... Умные - поймут!

А ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕМ,КТО ПРОТИВ "ЗРАДЫ ", НАДО БЫТЬ НАЧЕКУ!!!!!
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10.06.2020 05:54 Ответить
И я задаю себе вопрос: для кого это сделано? - Для ордло? - Они разразятся проклятиями, не более. - Для Западных нормандских партнёров? Они будут склоняться к мысли, что это подтверждение внутриукраинского конфликта. - Для России - то же.
И я отвечаю на вопрос: для маскировки выполнения плана агрессора: подчиить себе Украину.
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09.06.2020 12:44 Ответить
Удачи там.
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09.06.2020 13:14 Ответить
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