Возобновление поставок воды в оккупированный Крым может быть поводом для расширения агрессии РФ, - Чубаров

Вопрос подачи воды в оккупированный Крым для президента России Владимира Путина может быть не столько причиной для расширения агрессии, сколько поводом.

Об этом в интервью "Громадскому радио" заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Чубаров, резкое падение цен на нефть, последствия коронавирусной инфекции привели к падению рейтинга Путина и он сейчас делает такие действия, чтобы вновь продемонстрировать российскому обществу якобы свои возможности, что они никак не изменились, как было в 2014 году, когда Россия захватила Крым.

"Нехватка воды в оккупированном Крыму является относительной, но действительно в Крыму не хватает воды необходимой для рекреационной сферы для пансионатов, санаториев. Не хватает воды для строительства жилья для колонизации Крыма гражданами России, не хватает для военных объектов и это вопрос воды для Путина еще может быть не столько причиной для расширения агрессии, сколько поводом. Это повод для того, чтобы поднять свой рейтинг, продемонстрировать миру, что он способен на решительные действия, "обеспечить" водой Крым и надо показать гуманитарные аспекты, мол я не хотел бы брать под контроль дополнительную территорию Украины, но у меня нет другого выхода, поскольку они оставили без воды граждан Крыма он будет пытаться так утверждать и поэтому нужно быть внимательными к действиям Путина, особенно после 1 июля", - отметил лидер Меджлиса.

Также Чубарову кажется не случайным то, что в течение 2 месяцев в Украине состоялось тестирование ветвей власти и политиков вопросом по обеспечению оккупированного Крыма днепровской водой.

"Абсолютно подавляющее количество крымских татар при оккупации России и контроля Крыма Россией считает, что у крымских татар просто нет будущего. Это не пафосные слова, просто история за последние 235 лет нам предоставляет много трагических примеров для такого заключения и большинство крымских татар ждут восстановления суверенитета Украины над Крымом, и они понимают, что если произойдет восстановление водоснабжения - это будет говорить об отказе Украины от Крыма , и поэтому здесь позиция крымских татар она почти единогласная", - подытожил Чубаров.

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