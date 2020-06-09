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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26005) путин (30489) россия (93025) Чубаров (939) водоснабжение (719) крымские татары (2710) вода (918)

Возобновление поставок воды в оккупированный Крым может быть поводом для расширения агрессии РФ, - Чубаров

Возобновление поставок воды в оккупированный Крым может быть поводом для расширения агрессии РФ, - Чубаров

Вопрос подачи воды в оккупированный Крым для президента России Владимира Путина может быть не столько причиной для расширения агрессии, сколько поводом.

Об этом в интервью "Громадскому радио" заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Чубаров, резкое падение цен на нефть, последствия коронавирусной инфекции привели к падению рейтинга Путина и он сейчас делает такие действия, чтобы вновь продемонстрировать российскому обществу якобы свои возможности, что они никак не изменились, как было в 2014 году, когда Россия захватила Крым.

"Нехватка воды в оккупированном Крыму является относительной, но действительно в Крыму не хватает воды необходимой для рекреационной сферы для пансионатов, санаториев. Не хватает воды для строительства жилья для колонизации Крыма гражданами России, не хватает для военных объектов и это вопрос воды для Путина еще может быть не столько причиной для расширения агрессии, сколько поводом. Это повод для того, чтобы поднять свой рейтинг, продемонстрировать миру, что он способен на решительные действия, "обеспечить" водой Крым и надо показать гуманитарные аспекты, мол я не хотел бы брать под контроль дополнительную территорию Украины, но у меня нет другого выхода, поскольку они оставили без воды граждан Крыма он будет пытаться так утверждать и поэтому нужно быть внимательными к действиям Путина, особенно после 1 июля", - отметил лидер Меджлиса.

Также Чубарову кажется не случайным то, что в течение 2 месяцев в Украине состоялось тестирование ветвей власти и политиков вопросом по обеспечению оккупированного Крыма днепровской водой.

"Абсолютно подавляющее количество крымских татар при оккупации России и контроля Крыма Россией считает, что у крымских татар просто нет будущего. Это не пафосные слова, просто история за последние 235 лет нам предоставляет много трагических примеров для такого заключения и большинство крымских татар ждут восстановления суверенитета Украины над Крымом, и они понимают, что если произойдет восстановление водоснабжения - это будет говорить об отказе Украины от Крыма , и поэтому здесь позиция крымских татар она почти единогласная", - подытожил Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не даст воду в оккупированный РФ Крым. Это принципиальная позиция, - Резников

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Топ комментарии
+15
Дебил..
Или спать..
Путин *****.
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09.06.2020 10:41
+12
Це добре, що ти гнидо в курсі українських новин.
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09.06.2020 10:42
+11
Це добре, гнидо, що тебе вже навчили писати "в Україні".
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09.06.2020 10:43
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Вода же не бесплатно будет подаваться. а за деньги. На которые будут закупаться для населения газ, уголь, дизтопливо, минудобрения и прочее, чего нет в Украине.
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09.06.2020 10:28 Ответить
Дебил..
Или спать..
Путин *****.
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09.06.2020 10:41 Ответить
Це добре, гнидо, що тебе вже навчили писати "в Україні".
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09.06.2020 10:43 Ответить
А, за деньги. Напоминает анекдот про то, сколько стоит английская королева.
Зайдем с другой стороны. Я согласен подавать воду в Крым за деньги. По $60 000 за литр. Не бывает таких цен? Так нет, бывает, именно столько стоит литровая бутылка Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani. Согласны покупать по такой цене 380 кубометров воды в секунду? А денег на это хватит у вашей бензоколонки?
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09.06.2020 10:48 Ответить
Да, а мы на эти деньги купим пару сотен F-35, боевых вертолетов, боеприпасы и многое другое, чего нет в Украине.
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09.06.2020 10:51 Ответить
так КРІМ єто УКраина!!! и ті своим согражданам предагаешь єто???
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09.06.2020 11:15 Ответить
Крым - Украина, а коллаборанты - не украинцы, поэтому пить им мочу *****.
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09.06.2020 11:21 Ответить
Співгроадянам надали можливість евакуюватися з під агресора. Війна зла штука.
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09.06.2020 12:45 Ответить
Да, пусть учатся сначала думать, потом делать. А поскольку у этих людей мышление развито слабо, то нужно давить на рефлексы: учишься думать - пьёшь, не стараешься - иди купайся в море.
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09.06.2020 16:07 Ответить
Вот вы уже и согласились. На это и рассчитывают те, кто зондирует население вбросами о поставке воды.А расчет цены будет уже происходить в тишине и без вас.
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09.06.2020 12:08 Ответить
Докладываю. В Украине также нет телевизоров и айфонов. Но у меня хватает денег, чтобы всё это купить на свободном рынке. И ума, чтобы не вмешивать в это государство.
А те, кто думает иначе, по совковому, называются у нас ватниками
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09.06.2020 10:48 Ответить
73% наверняка думают по другому. А если это им пообещать бесплатно, то они и за это с радостью проголосуют на референдуме.
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09.06.2020 12:04 Ответить
А свою ду(п)у за деньги не согласен, тварь рашистская?
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09.06.2020 11:03 Ответить
Так треба негайно створити схему нейтралізації загрози при захопленні відповідних споруд. Негайно приступити до будівництва. Забезпечити плани евакуації громадян. Розробити плани відбиття агресії. Розміщення кількох артилерійських полків з озброєнням площадного враження відіб'є бажання лізти на нашу територію. Хто сунувся - вогонь на знищення. Не жувати соплі, а відкривати нищівний вогонь.
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09.06.2020 10:29 Ответить
Когда полчища россии рванутся в Украину , - крымские татары если станут живым щитом на пути и преградят и покажут всему Миру , что за мир на своей земле, а если надо то и с оружием в руках будут отстаивать Свободу , а не будут чистить сапоги Оккупантам.
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09.06.2020 10:31 Ответить
Они с Донбасса рванутся, мимо татар. Которые в недоумении будут стоять "живым щитом"....
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09.06.2020 10:34 Ответить
Не переоценивайте крымских татар. Я это пишу не от недостатка патриотизма, а реально зная многих татар.
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09.06.2020 12:08 Ответить
Почитайте Внимательно , что Написал, а я уже знаю прочитав Вас , что Вы имели ввиду.Если что то Происходит Нужно смотреть вглубь Корней и они приведут к многим как бы не решенным вопросам.
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09.06.2020 12:37 Ответить
Наверное вы где-то запятые пропустили, или слово "если" лишнее. В таком виде ваш пост непонятен.
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09.06.2020 12:49 Ответить
Це добре, що ти гнидо в курсі українських новин.
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09.06.2020 10:42 Ответить
самое прикольное , кацапское говно под америкосовским флагом тявкать начало. в спам пи дары ))))
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09.06.2020 10:43 Ответить
От дивина: за баригу та торгівця на крові Пороха питання подачі води до Криму виникло і вирішилось один раз. А за нинішнього найвеличнішого та найчеснішого і найсміливішого - вже раз п'ятий, якщо не більше тіко за півроку. Але для тих 30%, що ще лишилися у нинішнього це нічого не значитиме, бо "какая разніца"
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09.06.2020 10:43 Ответить
А як вирішив Сивий Гетьман питання постачання води Лугандону?
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09.06.2020 10:48 Ответить
Відповідь на це питання буде у відповідній темі. А по суті цієї є що сказати?
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09.06.2020 11:06 Ответить
Ни о какой подачи воды в Крым и речи не может быть.
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09.06.2020 10:48 Ответить
Какая вода. С первой водой в Крым поплывет действующая власть!
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09.06.2020 11:00 Ответить
ты забыл уточнить- в гробах
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09.06.2020 11:04 Ответить
Почему она не поплыла с делом Шеремета? Она не поплыла с продажей, зерна, масок, земли. Она не поплывёт с издевательствами Коломойского и НИКОГДА не поплывёт (без чужого вмешательства) от видосиков. Чего ей плыть с продажей воды в Крым? С разведением войск? Оставьте, батенька.

Витая в придуманной реальности мы пропускаем действительно происходящие события.
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09.06.2020 11:24 Ответить
Воду в Крым можно и давно нужно дать заденьги ив обмен на установление контроля над границами в части ДНР и ЛНР. мы забираем огромную территорию под свой контроль,проводим выборы и финиш. Иначе эти самозванные короли не откажутся от своих кресел и все закончится как в ПРИДНЕСТРОВЬЕ- бесконечные дебаты,бесполезные ШТАЙМАЙЕРЫ и вечнная нажива навойне и горькие слезы матерей.... У нас достаточно мудаков от политики согласных на войну до последней гривны... А деокупация Крыма по прежнему останетсянашей задачей которую придется решать дипломатическим путем.
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09.06.2020 11:00 Ответить
баран ты, виктор
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09.06.2020 11:06 Ответить
Необходимо принять закон о запрете подачи воды в оккупированный Крым. Пока Крым, оккупирован ни какой подачи воды. Чтобы никто не смог пойти на сговор с оккупантами
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09.06.2020 11:02 Ответить
Пусть мочу пьют (с)
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09.06.2020 11:20 Ответить
Поновлення поставок води в окупований Крим може бути приводом для розширення агресії РФ, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6522
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09.06.2020 11:22 Ответить
Сколько можно писать, что в Херсонской области сейчас активно расширяются площади под орошением. Какая вода в Крым? Самим нужна.
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09.06.2020 12:06 Ответить
Зараз в цілому світі проблеми з питною водою. Україна всіх не здатна забезпечити. Ну, а ***** згідно міжнародним законам має побудувати водогін, наприклад з Дону по мосту..
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09.06.2020 12:48 Ответить
***** любит и страдает по утерянному "СССР" ? так пусть начнет знаменитый совплановский прожект "переброс северных рек", а хоть в тот же Крым - и будет всем щастье.
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09.06.2020 12:53 Ответить
 
 