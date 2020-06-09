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Донбасс (26950) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш (134)

Журналист Гармаш вошел в ТКГ по Донбассу: Власть вспомнила, что не только любители РФ имеют отношение к ОРДЛО

Журналист Гармаш вошел в ТКГ по Донбассу: Власть вспомнила, что не только любители РФ имеют отношение к ОРДЛО

Журналист, главный редактор издания "ОстроВ" Сергей Гармаш оторый из-за оккупации Донбасса Россией был вынужден переехать на контролируемую украинскими властями территорию, заявил о своем включении в состоав Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Наше руководство действительно вспомнило о том, что не только любители России имеют отношение к отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины, но и мы, те, кого эти "патриоты" выгнали из своих домов. И мы, по любому, имеем больше отношения к Украине, чем новоиспеченные владельцы краснокожей российской паспортины", - написал Гармаш.

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Он уточнил, что переговоров с террористами не будет.

"Мы, как представители ОРДЛО, будем вести консультации с нашей властью и согласовывать, либо не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам относительно Донбасса. В конце концов, нам там жить и не учитывать наши интересы – значит создавать почву для будущих, теперь уже действительно - гражданских, конфликтов. Россия, как сторона конфликта, тоже может "приглашать" туда кого угодно, но поскольку Донецкая и Луганская области (вместе с их отдельными районами) являются административными единицами Украины (и это признает весь мир, в том числе и Москва), то логично, что Киев сам определяет с кем ему консультироваться на переговорах с Россией", - написал он.

Ранее о своем включении в состав ТКГ по Донбассу сообщил донецкий блогер Денис Казанский.

Журналист Гармаш вошел в ТКГ по Донбассу: Власть вспомнила, что не только любители РФ имеют отношение к ОРДЛО 01
Журналист Гармаш вошел в ТКГ по Донбассу: Власть вспомнила, что не только любители РФ имеют отношение к ОРДЛО 02
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Топ комментарии
+6
Кто другие представители ОРДЛО, кроме Казанского и пылкого сторонника Зе Гармаша?
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09.06.2020 10:53
+6
Браво! Як на мене, то це дуже потужний хід!
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09.06.2020 10:56
+4
В чому компроміс? Влада пропонє виконати всі кацапські вимоги. Вибори, без деокупації, та "особий статус"- федералізація. Це не компроміс, а капітуляція
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09.06.2020 11:08
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А ещё займите чем-то полезным ахметовских выходцев с Донбасса. А то уже лезут в меры...
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09.06.2020 10:52 Ответить
Кто другие представители ОРДЛО, кроме Казанского и пылкого сторонника Зе Гармаша?
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09.06.2020 10:53 Ответить
Браво! Як на мене, то це дуже потужний хід!
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09.06.2020 10:56 Ответить
бесперспективный. Идея правильная но это чисто способ потроллить Путина - не более.
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09.06.2020 12:26 Ответить
У рамках підписанного- це дуже файне рішення!
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09.06.2020 12:30 Ответить
"ОстроВ". Не "ОстріВ".
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09.06.2020 10:57 Ответить
Это, что бы никто не догадался)
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09.06.2020 11:31 Ответить
Хоть что-то позитивное сделали.
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09.06.2020 11:01 Ответить
В чому компроміс? Влада пропонє виконати всі кацапські вимоги. Вибори, без деокупації, та "особий статус"- федералізація. Це не компроміс, а капітуляція
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09.06.2020 11:08 Ответить
Всё как и хотел парашен: сперва выборы, потом - граница. Но ты же не скулил тогда, верно?
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09.06.2020 11:13 Ответить
" Все требования ОРДЛО уже озвучили"

Какие такие требования ОРДЛО? Кто озвучил? Граждане РФ? А какое право у граждан РФ озвучивать требования ОРДЛО? Ведь это отдельные районы Донецкой и Луганской областей УКРАИНЫ! И граждане РФ по этому поводу свои требования могут засунуть себе в зад.
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09.06.2020 11:53 Ответить
В Минских соглашениях нет никаких требованиях ОРДЛО - это соглашения между воющими сторонами - Украиной и РФ при посредничестве ОБСЕ. И за невыполнение Минских соглашений на РФ наложен отдельный пакет санкций.
И да, Минские соглашения интерпритируются сторонами совершенно по-разному: Украина указывает на то, что в Минских четко прописаны выборы по УКРАИНСКИМ ЗАКОНАМ, а это невозможно, пока Украина не получит контроль над территорией, а РФ пытается добиться признания Украиной назначенных РФ марионеток (ибо никаких реальных выборов в оккупации быть не может, все это фикция).
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09.06.2020 12:31 Ответить
Закончится это тогда, когда вы, оккупанты кацапские, свалите с нашей территории - ни раньше, ни позже.
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09.06.2020 12:32 Ответить
Куди ви лізете, хлопці? Вами освячуть ганебні справи!
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09.06.2020 11:13 Ответить
Нормальные журналисты становятся прикрытием политических гешефтов ЗЕбила?
Чудный ход!
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09.06.2020 11:13 Ответить
,,нам там жить,, Да ни за что на свете я не вернусь в этот ,,павлинарий,,
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09.06.2020 11:36 Ответить
где клоун, там дерьмо. бедосик однако, карма у него такая ))))
полетел в оман поговорить , помер глава омана))))
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09.06.2020 11:46 Ответить
У мене враження, що патріотами- переселенцями хочуть прикрити, як фіговим листком, зрадницькі плани зеленлї влади. Єрмаки просто використовують патріотів, від яких нічого не залежить і які нічого не вирішують
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09.06.2020 11:54 Ответить
Можливо, але й Казанський і Гармаш не прості, їм пальця в рота краще не ткати. Побачимо.
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09.06.2020 13:32 Ответить
 
 