Журналист Гармаш вошел в ТКГ по Донбассу: Власть вспомнила, что не только любители РФ имеют отношение к ОРДЛО
Журналист, главный редактор издания "ОстроВ" Сергей Гармаш оторый из-за оккупации Донбасса Россией был вынужден переехать на контролируемую украинскими властями территорию, заявил о своем включении в состоав Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Наше руководство действительно вспомнило о том, что не только любители России имеют отношение к отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины, но и мы, те, кого эти "патриоты" выгнали из своих домов. И мы, по любому, имеем больше отношения к Украине, чем новоиспеченные владельцы краснокожей российской паспортины", - написал Гармаш.
Он уточнил, что переговоров с террористами не будет.
"Мы, как представители ОРДЛО, будем вести консультации с нашей властью и согласовывать, либо не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам относительно Донбасса. В конце концов, нам там жить и не учитывать наши интересы – значит создавать почву для будущих, теперь уже действительно - гражданских, конфликтов. Россия, как сторона конфликта, тоже может "приглашать" туда кого угодно, но поскольку Донецкая и Луганская области (вместе с их отдельными районами) являются административными единицами Украины (и это признает весь мир, в том числе и Москва), то логично, что Киев сам определяет с кем ему консультироваться на переговорах с Россией", - написал он.
Ранее о своем включении в состав ТКГ по Донбассу сообщил донецкий блогер Денис Казанский.
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Какие такие требования ОРДЛО? Кто озвучил? Граждане РФ? А какое право у граждан РФ озвучивать требования ОРДЛО? Ведь это отдельные районы Донецкой и Луганской областей УКРАИНЫ! И граждане РФ по этому поводу свои требования могут засунуть себе в зад.
И да, Минские соглашения интерпритируются сторонами совершенно по-разному: Украина указывает на то, что в Минских четко прописаны выборы по УКРАИНСКИМ ЗАКОНАМ, а это невозможно, пока Украина не получит контроль над территорией, а РФ пытается добиться признания Украиной назначенных РФ марионеток (ибо никаких реальных выборов в оккупации быть не может, все это фикция).
Чудный ход!
полетел в оман поговорить , помер глава омана))))