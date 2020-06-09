Журналист Гармаш вошел в ТКГ по Донбассу: Власть вспомнила, что не только любители РФ имеют отношение к ОРДЛО

Журналист, главный редактор издания "ОстроВ" Сергей Гармаш оторый из-за оккупации Донбасса Россией был вынужден переехать на контролируемую украинскими властями территорию, заявил о своем включении в состоав Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Наше руководство действительно вспомнило о том, что не только любители России имеют отношение к отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины, но и мы, те, кого эти "патриоты" выгнали из своих домов. И мы, по любому, имеем больше отношения к Украине, чем новоиспеченные владельцы краснокожей российской паспортины", - написал Гармаш.

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Он уточнил, что переговоров с террористами не будет.

"Мы, как представители ОРДЛО, будем вести консультации с нашей властью и согласовывать, либо не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам относительно Донбасса. В конце концов, нам там жить и не учитывать наши интересы – значит создавать почву для будущих, теперь уже действительно - гражданских, конфликтов. Россия, как сторона конфликта, тоже может "приглашать" туда кого угодно, но поскольку Донецкая и Луганская области (вместе с их отдельными районами) являются административными единицами Украины (и это признает весь мир, в том числе и Москва), то логично, что Киев сам определяет с кем ему консультироваться на переговорах с Россией", - написал он.

Ранее о своем включении в состав ТКГ по Донбассу сообщил донецкий блогер Денис Казанский.



