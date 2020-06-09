Оснований для открытия залов ресторанов и кафе в Киеве пока нет, - КГГА

В Киевской городской государственной администрации не видят оснований для открытия залов ресторанов и кафе. Пока в столице слишком большой показатель заболеваемости коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина рассказал советник мэра Киева, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

Он отметил, что на этой неделе комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вряд ли будет рассматривать данный вопрос.

"Пока для этого нет никаких оснований. Сегодня показатель интенсивности (заболевания коронавирусом - ред.) - 15,23 человек на 100 тысяч населения. Соответственно, будет зависеть от эпидемической ситуации. Прогнозы давать довольно сложно, с 31 мая фиксируем тенденцию роста", - рассказал Бондаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 33 новых случая COVID-19, среди них один медик, два человека умерли, - Кличко. КАРТА

Напомним, в Украине с 5 июня разрешили работу внутренних залов ресторанов и кафе с определенными ограничениями.

При этом власти Киеве решили не открывать залы ресторанов.

Отметим, по состоянию на 9 июня Киев и еще семь областей не готовы к ослаблению карантина, в столице за прошлые сутки подтвердили 33 новых заболевания COVID-19.