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Новости Денис Ермак и Гео Лерос
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Ермак Андрей (1240) Лерос Гео (378) Ермак Денис (92)

Ермак знакомым рассказывает, что у него на меня огромная папка дел, что мне хана, - "слуга народа" Лерос

Ермак знакомым рассказывает, что у него на меня огромная папка дел, что мне хана, -

Андрей Ермак, будучи канцеляром Офиса Президента, занимается незаконным сбором информации.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Гео Лерос.

Лерос отметил, что глава Офиса Президента систематически "передает приветы". 

"Когда встречается с моими знакомыми, коллегами, он по поводу и без повода вспоминает меня. И как бы между прочим всегда рассказывает, что у него на меня - воотакенная огромная папка дел. И все - мне хана!" - рассказал нардеп.

Лерос считает, что тем самым Ермак "подтверждает, что, будучи канцеляром Офиса Президента, занимается незаконным сбором информации".

А после выступления нардепа в Раде, во время которого он обещал посадить Ермака, Леросу передали, что глава Офиса Президента "планирует совершить в его отношении "какую-то провокацию или даже хуже".

Читайте: Зеленский о пленках Ермака: "Для меня это пустое дело. Я знаю, кто хотел шантажировать записями меня лично"

"Нифига у него нет, ко мне пытались привязать что угодно, но я не нарушал закон, к "схемам" не имею никакого отношения, поэтому их попытки ничем не увенчались. Он - параноик, неадекват и некомпетентность в одном флаконе", - подчеркнул нардеп "Слуги народа".

"Я искренне уверен, что сказанные во время пресс-конференции президента слова о пленках ему подбросил Ермак. Мол, скажи, что кто-то тебя шантажировал. Этим он фактически поставил президента в сложное положение. Выходит, что, по словам президента, летом и в сентябре обстоятельства записей были уже ему известны, и шантажировать планировали его лично. Значит, кто-то в Офисе Президента знал о факте зафиксированной коррупции на пленках; при этом кто-то собирался шантажировать президента. И я требую предоставить информацию о том, писал ли кто-то заявление в правоохранительные органы, какой номер в ЕРДР этого дела и когда оно зарегистрировано. Я хочу знать, кто смел шантажировать президента. Хочу знать, кто скрыл эти преступления. Эти люди должны сидеть в тюрьме - раз уж делается такое громкое заявление, что, мол, в ОП было известно о коррупции на плёнках, а Денис Ермак продолжил ходить в Офис Президента. Получается, продавать должности было согласованным действием", - объяснил Лерос.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Гео Леросом читайте здесь.

Читайте: Зампрокурора Киева Стояновский врет, что не знаком со смотрящим Комарницким, - "слуга народа" Лерос

Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

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Топ комментарии
+9
Конечно, тебе тварь главное, чтобы не правду нашли и посадили реального предателя и вора ермака, а наверно Порошенко, правда? А бубочке с ермаком можно тырить миллионы, за бабло ставить людей на должности, кацапам сдавать Украину , и главное ссать всем зеленогнойным в глаза, день и ночь. Как вы малоросские твари уже надоели всем!
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09.06.2020 11:05
+7
"Он - параноик, неадекват и некомпетентность в одном флаконе", - подчеркнул нардеп "Слуги народа" Источник: https://censor.net/n3200779

Коротка, але влучна характеристика... І, здається, не тіко Єрмака
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09.06.2020 11:04
+7
Ермак знакомым рассказывает, что у него на меня огромная папка дел, что мне хана, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 9708
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09.06.2020 11:20
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Правила форума Совет форумчан
Задушите друг дружку в объятиях!
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09.06.2020 10:54 Ответить
Личный пиар Лероса продолжается и это неспроста.
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09.06.2020 10:55 Ответить
да идите вы в со своими разборками!! Достало!
Все эти склолки только внимание отвлекать. Толку ноль. Наелись по гланды!
Работать, мля, когда начнете? Посадки где??? Не знаешь как - нех шастать!
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09.06.2020 10:58 Ответить
Конечно, тебе тварь главное, чтобы не правду нашли и посадили реального предателя и вора ермака, а наверно Порошенко, правда? А бубочке с ермаком можно тырить миллионы, за бабло ставить людей на должности, кацапам сдавать Украину , и главное ссать всем зеленогнойным в глаза, день и ночь. Как вы малоросские твари уже надоели всем!
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09.06.2020 11:05 Ответить
ты, мразь, сразу на.... следом за парашами, бубочками и прочая.
больше не пиши мне. с хамлом брезгую
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09.06.2020 11:43 Ответить
Бубочка
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09.06.2020 17:58 Ответить
Поки Пороха не посадите - не буде зебобікам щастя!
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09.06.2020 11:05 Ответить
Ермак знакомым рассказывает, что у него на меня огромная папка дел, что мне хана, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 9708
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09.06.2020 11:20 Ответить
Semenych, по-твоему работать суть есть сажать? Семеныч, вот я никого не посадил, а свою работу считаю успешной... что скаешь, семеныч?
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09.06.2020 11:24 Ответить
Относительно тебя, https://censor.net/user/424078, как бы тебе помягче.... как-то по фиг какую работу ты успешно работаешь. Совершенно.
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09.06.2020 11:48 Ответить
Да и мне собсна насрать на тебя... и шо это я твоими думками заморачиваюсь...
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09.06.2020 14:12 Ответить
"Он - параноик, неадекват и некомпетентность в одном флаконе", - подчеркнул нардеп "Слуги народа" Источник: https://censor.net/n3200779

Коротка, але влучна характеристика... І, здається, не тіко Єрмака
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09.06.2020 11:04 Ответить
http://sd.net.ua/2020/06/05/krupneyshimi-zemlevladelcami-v-rade-okazalis-slugi-naroda.html Крупнейшими землевладельцами в Раде оказались «Слуги народа»

Ермак знакомым рассказывает, что у него на меня огромная папка дел, что мне хана, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 2784
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09.06.2020 11:05 Ответить
Ермак знакомым рассказывает, что у него на меня огромная папка дел, что мне хана, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 7211
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09.06.2020 11:08 Ответить
Ермак знакомым рассказывает, что у него на меня огромная папка дел, что мне хана, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 5029

Ермак знакомым рассказывает, что у него на меня огромная папка дел, что мне хана, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 8820

Ермак знакомым рассказывает, что у него на меня огромная папка дел, что мне хана, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 8458
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09.06.2020 11:09 Ответить
в общем:
глава ОП - параноик, неадекват и некомпетентность в одном флаконе.

у *********** - туман в голове.
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09.06.2020 11:15 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25148470.html Коротко

Коллективное безумие - побочный эффект коллективного разума.
* * *
Українською правильно не "козел", а "цап". А "козел" - це скорочення від "Команда Зеленського".
* * *
Не хочешь получать идиотские советы - не делись идиотами своими проблемами.
* * *
Разговаривал со знакомым инопланетянином, говорит что у них там все сейчас нас смотрят и что этот сезон - ваще огонь.
* * *
Ничтожество всегда полагает, что власть - это беззаконие.
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09.06.2020 11:25 Ответить
По першому пункту є теорія, що зістрибують з катушок масово, а повертаються назад кожен індивідуально.
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09.06.2020 11:32 Ответить
скажи мне кто глава твоей администрации и я скажу кто ты))))))
глава дерьмак, дальше я думаю расшифровывать не надо )))))
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09.06.2020 11:40 Ответить
Казалось бы лерос разоблачает антиукраинских агентов беса путлера, т.е. помогает зе, но зе отчаянно сопротивляется и продолжает верить коллаборанту ермаку, значит наш през Зермак.
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09.06.2020 12:06 Ответить
На него скорее всего анонимно в ютуб /инет/ выложат "компромат" личного характера /ниже пояса/, это стандартная месть системы!
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09.06.2020 13:40 Ответить
Чому Єрмак ще не за гратами за співпрацю з російськими окупантами?
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09.06.2020 13:53 Ответить
Є папка на Гео Лероса. Але на російськом, бо щойно з моцькви прислали. Ще не переклали українською, тому Єрмак і зволікає. І адаптувати треба до українського КПК. Навіщо Гєо брав участь у несанкційному мітінгу на Болотній? В Києві нема вулиці Болотної? Хм. Це проблема. Єрмаку є над чим попрацювати. У фсб не дурні служать, щось придумає
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09.06.2020 16:42 Ответить
 
 