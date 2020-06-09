Ермак знакомым рассказывает, что у него на меня огромная папка дел, что мне хана, - "слуга народа" Лерос

Андрей Ермак, будучи канцеляром Офиса Президента, занимается незаконным сбором информации.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Гео Лерос.

Лерос отметил, что глава Офиса Президента систематически "передает приветы".

"Когда встречается с моими знакомыми, коллегами, он по поводу и без повода вспоминает меня. И как бы между прочим всегда рассказывает, что у него на меня - воотакенная огромная папка дел. И все - мне хана!" - рассказал нардеп.

Лерос считает, что тем самым Ермак "подтверждает, что, будучи канцеляром Офиса Президента, занимается незаконным сбором информации".

А после выступления нардепа в Раде, во время которого он обещал посадить Ермака, Леросу передали, что глава Офиса Президента "планирует совершить в его отношении "какую-то провокацию или даже хуже".

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"Нифига у него нет, ко мне пытались привязать что угодно, но я не нарушал закон, к "схемам" не имею никакого отношения, поэтому их попытки ничем не увенчались. Он - параноик, неадекват и некомпетентность в одном флаконе", - подчеркнул нардеп "Слуги народа".

"Я искренне уверен, что сказанные во время пресс-конференции президента слова о пленках ему подбросил Ермак. Мол, скажи, что кто-то тебя шантажировал. Этим он фактически поставил президента в сложное положение. Выходит, что, по словам президента, летом и в сентябре обстоятельства записей были уже ему известны, и шантажировать планировали его лично. Значит, кто-то в Офисе Президента знал о факте зафиксированной коррупции на пленках; при этом кто-то собирался шантажировать президента. И я требую предоставить информацию о том, писал ли кто-то заявление в правоохранительные органы, какой номер в ЕРДР этого дела и когда оно зарегистрировано. Я хочу знать, кто смел шантажировать президента. Хочу знать, кто скрыл эти преступления. Эти люди должны сидеть в тюрьме - раз уж делается такое громкое заявление, что, мол, в ОП было известно о коррупции на плёнках, а Денис Ермак продолжил ходить в Офис Президента. Получается, продавать должности было согласованным действием", - объяснил Лерос.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Гео Леросом читайте здесь.

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Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.