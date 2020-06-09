В ВСУ за сутки выявили четыре новых случая COVID-19, всего - 293, - Командование Медсил

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро вторника, 9 июня, зафиксировано четыре новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10:00 9 июня в Вооруженных силах Украины болеет 144 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 145 человек, летальных случаев – 4", - сказано в сообщении медиков.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19.

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В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона находятся 2 военнослужащих. Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 2 военнослужащих Киевской области. Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 616 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток, 43 человека.