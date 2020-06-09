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"Слуга народа" Лерос: Ермак собеседует весь Кабмин, возложил на себя функцию премьера, главы ОП и вице-президента Украины

Глава Офиса Президент Андрей Ермак "влезает во все - кадровые назначения (от начальника ЖЭКа в Киеве до премьер-министра), международную политику и бизнес.

Об этом нардеп фракции "Слуга народа" Гео Лерос рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Парламентарий отметил, что Ермак жаждет поклонения его статусу, все его ждут в приемной по три часа, он так тренирует людей.

"Я ему сразу дал понять, что разговариваю на равных и хамства не потерплю. Его испугало, что я могу высказывать своё мнение, и президент услышит правду. А это - холодный душ, а не теплая ванная. Он сразу начал вычеркивать меня из графика (хотя раньше я мог зайти и без этого), начал устаивать новые порядки, не допускать замов к президенту", - добавил Лерос.

По словам нардепа, работа Офиса Президента остановилась.

"Более того, он собеседует весь Кабинет Министров, и везде у него - шкурный интерес! На сегодняшний день мне кажется, что он возложил на себя функцию премьер-министра Украины, функцию главы Офиса Президента, функцию вице-президента Украины. Человек влезает во все - кадровые назначения (от начальника ЖЭКа в Киеве до премьер-министра), международную политику и бизнес. Все подмял под себя! Ну, это просто абсурд. Займись своим делом, куда ты пришел! Я не понимаю, зачем президенту вообще нужен человек с таким функционалом?" - подчеркнул Лерос.

Полный текст интревью с нардепом "Слуги народа" Гео Леросом читайте здесь.

Также читайте: Ермак знакомым рассказывает, что у него на меня огромная папка дел, что мне хана, - "слуга народа" Лерос

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Топ комментарии
+43
Ну что, зелебобы, "аби не Порох" ? Вами теперь завхоз правит. Новое, блин, личико.
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09.06.2020 11:23
+32
Ермак - это завхоз. Помещение проветривать, туалетную бумагу заносить - вот его работа.
Происходящее сейчас - это театр абсурда.
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09.06.2020 11:51
+23
Порох был проукраинским президентом, а вы - крысы.
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09.06.2020 12:10
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"Я не понимаю, зачем президенту вообще нужен человек с таким функционалом?Источник: https://censor.net/n3200783"
а разве сволочь моника что то решает?? ))))
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09.06.2020 13:50 Ответить
Новий срач у Зю!-клоаці. Коли вони врешті пожеруть одне одного разом з мештами?
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09.06.2020 13:54 Ответить
Єрмак - агент ФСБ з позивним "Козирь"
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09.06.2020 16:47 Ответить
Вова, Вова, пока ты думаешь, как узаконить функции Ленки, боись, что бы сам "первой леди" у Ермака не стал!
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09.06.2020 17:11 Ответить
Він хоче у пуйла.
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09.06.2020 18:29 Ответить
дЕрмак просто усыновил Бубочку , закрыл от проблем , как мужичонка бабенку .
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09.06.2020 18:22 Ответить
Витя Оващь в Ростове упал со стула когда прочитал эту новость, такого днища даже при нем небыло
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09.06.2020 18:29 Ответить
Во-первых завхоз рулит нами не в первой, а во вторых постельничный царя всегда весомая фигура!
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09.06.2020 19:13 Ответить
Его место давным-давно на нарах, а он падло, всюду свой сопливый нос сунет, ну что же, друг зе...
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09.06.2020 19:49 Ответить
это не президент,а кукла в народе названая "картонная дурилка".
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09.06.2020 20:03 Ответить
Зеленский марионетка он ничего не решает.
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09.06.2020 21:00 Ответить
Так собеседует или перетрахивает
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09.06.2020 21:09 Ответить
Кстати да Ермак ,а где зерно Я думаю без него не обошлось
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09.06.2020 21:24 Ответить
А там, де і маски.
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09.06.2020 23:24 Ответить
это результат поездки ваЗЕлинв в Оман.....
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09.06.2020 22:17 Ответить
дЕрьмак сразу понял, как управлять клоуном.

он вынул из клоунской задницы руку Бэни и всунул туда свою руку.

и теперь вертит клоуном как захочет.
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10.06.2020 00:16 Ответить
а когда клоун становится временно ненужным, его вводят в наркотическую кому.
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10.06.2020 00:20 Ответить
Проблема в том, что Осел Оманский не только глуп и неопытен, но он еще и крайне ленив! Работает по несколько часов в день, все выходные и праздники--святое дело!, ну и отдыхал раз 10 за год)---этим пользуется ермак и прочая дворня , избавляя его от нудной работы --зебила это устраивает! Его максимум ---видосики и выступления в лукашенко-стайле, или х-йло-стайле в зависимости от ситуации...Свадебный генерал, самовлюбленный и недалекий.
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10.06.2020 01:31 Ответить
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