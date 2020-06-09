"Слуга народа" Лерос: Ермак собеседует весь Кабмин, возложил на себя функцию премьера, главы ОП и вице-президента Украины

Глава Офиса Президент Андрей Ермак "влезает во все - кадровые назначения (от начальника ЖЭКа в Киеве до премьер-министра), международную политику и бизнес.

Об этом нардеп фракции "Слуга народа" Гео Лерос рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Парламентарий отметил, что Ермак жаждет поклонения его статусу, все его ждут в приемной по три часа, он так тренирует людей.

"Я ему сразу дал понять, что разговариваю на равных и хамства не потерплю. Его испугало, что я могу высказывать своё мнение, и президент услышит правду. А это - холодный душ, а не теплая ванная. Он сразу начал вычеркивать меня из графика (хотя раньше я мог зайти и без этого), начал устаивать новые порядки, не допускать замов к президенту", - добавил Лерос.

По словам нардепа, работа Офиса Президента остановилась.

"Более того, он собеседует весь Кабинет Министров, и везде у него - шкурный интерес! На сегодняшний день мне кажется, что он возложил на себя функцию премьер-министра Украины, функцию главы Офиса Президента, функцию вице-президента Украины. Человек влезает во все - кадровые назначения (от начальника ЖЭКа в Киеве до премьер-министра), международную политику и бизнес. Все подмял под себя! Ну, это просто абсурд. Займись своим делом, куда ты пришел! Я не понимаю, зачем президенту вообще нужен человек с таким функционалом?" - подчеркнул Лерос.

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