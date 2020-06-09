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Министр культуры Ткаченко о сотрудничестве украинских продюсеров с Россией: Не могу им запретить

Министр культуры Ткаченко о сотрудничестве украинских продюсеров с Россией: Не могу им запретить

Министр культуры Александр Ткаченко допускает сотрудничество украинских производителей кино с российскими компаниями.

Об этом он сказал в интервью Lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Для себя лично (такое сотрудничество. - Ред.) исключаю. Но запретить такую ​​ко-продукцию частным продюсерам я не могу. Если кто-то из этих продюсеров видит возможным для себя и выгодным продавать эти сериалы в Россию, юридически им это не запретишь", - сказал министр.

По его мнению, такая кооперация будет способствовать развитию украинской киноиндустрии.

"Тем более, заработают рибейты, а сейчас поправки в закон, которые позволят им заработать лучше, - добавил чиновник.

При этом он категорически против, чтобы рибейты заработали для россиян, а также чтобы совместные проекты с РФ получали госфинансирование

Кроме того, Ткаченко признался, что во время войны в 2017 году Украина заплатила РФ за права на сценарий и адаптацию российского фильма Ментовские войны, который продюсировал он сам. При этом Ткаченко утверждает, что сознательно прекратил сотрудничество с россиянами еще в 2014 году.

Ткаченко также заявил, что Украине стоит пересмотреть "черные списки" российских актеров, которым запрещен въезд в Украину.

"Запреты должны касаться не только въезда на территорию Украины, но и визуальных продуктов, где они участвуют. Например, Пореченков или Охлобыстин, или гуру всех российских режиссеров Михалков для меня лично в черных списках", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вкладывать госсредства в совместное производство сериалов с россиянами нельзя, - министр культуры Ткаченко

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Топ комментарии
+25
Ткаченко признался, что во время войны в 2017 году Украина заплатила РФ за права на сценарий и адаптацию российского фильма Ментовские войны, который продюсировал он сам (с)
Нарид должен быть доволен - он добился своего. Зачем нам "Киборги", "Черкассы" или "Наши котики" - "ментовские войны" важнее...
ЗЕорганизмы, что тут еще скажешь
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09.06.2020 11:27
+20
Министр культуры Ткаченко о сотрудничестве украинских продюсеров с Россией: Не могу им запретить - Цензор.НЕТ 7220
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09.06.2020 11:21
+20
Министр культуры Ткаченко о сотрудничестве украинских продюсеров с Россией: Не могу им запретить - Цензор.НЕТ 683

не можеш козел? Тоді запрошуй, тим паче вони вже приїздили, кіно знімали..
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09.06.2020 11:22
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Министр культуры Ткаченко о сотрудничестве украинских продюсеров с Россией: Не могу им запретить - Цензор.НЕТ 7220
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09.06.2020 11:21 Ответить
Янукович бежал в РФ, потому что против него был Запад, больше негде ему было укрыться. Против Зеленского Запад ничего не имеет, поэтому если его прогонит другая власть, сможет уехать куда угодно, как это сделал Саакашвили.
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09.06.2020 14:35 Ответить
не встигне
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09.06.2020 14:43 Ответить
гнида
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09.06.2020 11:22 Ответить
а что сей гей может?
хоть сраку свою поставить кадырке и пуцьке - способен?
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09.06.2020 11:22 Ответить
Министр культуры Ткаченко о сотрудничестве украинских продюсеров с Россией: Не могу им запретить - Цензор.НЕТ 683

не можеш козел? Тоді запрошуй, тим паче вони вже приїздили, кіно знімали..
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09.06.2020 11:22 Ответить
Чмо !
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09.06.2020 11:49 Ответить
*****!
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09.06.2020 11:23 Ответить
Гібридний міністр.....гібридні всі
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09.06.2020 11:23 Ответить
Бизнес на крови, ка бы...
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09.06.2020 11:26 Ответить
Ткаченко признался, что во время войны в 2017 году Украина заплатила РФ за права на сценарий и адаптацию российского фильма Ментовские войны, который продюсировал он сам (с)
Нарид должен быть доволен - он добился своего. Зачем нам "Киборги", "Черкассы" или "Наши котики" - "ментовские войны" важнее...
ЗЕорганизмы, что тут еще скажешь
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09.06.2020 11:27 Ответить
Так и есть, ментально мы не далеко от кацапов ушли. Не могут уйти просто так годы в составе кацапской империи, совка. Сейчас прохожу мимо школы, у всех из телефонов звучит кацапский быдло реп, что несомненно свидетельствует о крайне низком интеллекте нынешних школьников и их родителей в большинстве своем и это возле Киева. 73 процента олигофренов из ничего не берется
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09.06.2020 11:32 Ответить
Была возможность продолжать уход от лаптестана, но эту возможность нарид спустил в унитаз
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09.06.2020 11:35 Ответить
Да, простый и мудрый нарид.......
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09.06.2020 11:36 Ответить
К сожалению, да. Но всегда можно инициировать закон о штафах или уголовных сроках. Но такого не будет. Пои этой власти по крайней мере
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09.06.2020 11:28 Ответить
А как же тема предвыборной компании Г+ Г « проклятые барыги торгуют на крови»?
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09.06.2020 11:28 Ответить
Твоя задача, как министра Украины, не тащить это г-но в Украину.
Но ты, как и твой хозяин Беня, готов зарабатывать на всем без разбору.
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09.06.2020 11:28 Ответить
Из всех искусств важнейшим для нас является кино. Владимир Ильич Ленин
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09.06.2020 11:29 Ответить
это уже прошлое. сегодня из всех исскуств важнейшим является исскуство властей рубить бабло. на всём.
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09.06.2020 11:32 Ответить
Пока население будет потреблять подобную продукцию, такие ткаченки будут жить и процветать.
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09.06.2020 11:31 Ответить
Сериалы и фильмы в рашку продавали и всегда будут. И про Порошенко и при царе горохе. Потому что никто кроме рашки украинскую продукцию покупать не станет. А им надо хоть как-то окупать свое "творчество".
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09.06.2020 11:31 Ответить
Абы что ляпнуть? Или ты "знаток" в области отечественного синематографа?
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09.06.2020 11:33 Ответить
Зайдите на запрещенный Яндекс(Яндекс-Эфир, КинопоискHD) и посмотрите сколько там украинских сериалов. Или посмотрите на программы кацап-тв.

Міністр культури Ткаченко про співпрацю українських продюсерів з Росією: Не можу їм заборонити - Цензор.НЕТ 918
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09.06.2020 11:40 Ответить
Українська продукція для інтелектуалів - фільми Плем'я і Донбас - отримали нагороди фестивалю в Каннах і після цього їх аж бігом купували на Заході...

А продукція для бидло-люмпенів (серіали про сватов і мєнтов) - так, нікому не потрібна, крім рашки...
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09.06.2020 11:38 Ответить
Я уже молчу о том, что наверняка АндрейКр не слышал о фильме "Захар Беркут", с Робертом Патриком в главной роли. Тут ведь jedem das seine - кому быдло-сериалы, а кому Беркут и Киборги
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09.06.2020 11:49 Ответить
Наверно порох бубочку уговорил назначить Ткаченко всё никак не угомониься но боюсь 73% новый министр "какаяразница"
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09.06.2020 11:34 Ответить
каломойшене говно - ватный министр культуры))))
членограй, это очередной зашквар))))
еще минус в репу))))))
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09.06.2020 11:35 Ответить
Яка "культура", такі й міністри!
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09.06.2020 11:39 Ответить
Стаття 111. Державна зрада

1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України,

- Це вже чи ще ні?
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09.06.2020 11:39 Ответить
Всех любителей торговли с "бл*тским народом" нужно на недельку на передовую,чтоб на своей шкуре оценили все прелести "сотрудничества" .Чтоб жилье их элитное разбомбили к ......Чтоб дети их посилели в подвалах.
А то для них войны нет,есть бизнес.
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09.06.2020 11:39 Ответить
Сейчас нацкорпус собирает митинг за отставку Ткаченко и готовятся обьявить ультиматум власти за торговлю на крови.........где-то в параллельной вселенной
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09.06.2020 11:39 Ответить
Ну шо, зебіли, расєюшка всьо бліжє і бліжє. Ви задоволені?
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09.06.2020 11:40 Ответить
Більшість виборців зедауна дійсно задоволені цим. А реально не задоволені тим що ту халяву яку зе чмо наобіцяло перед виборами не настала
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09.06.2020 11:44 Ответить
срсрДрочер і поц.
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09.06.2020 11:43 Ответить
Это существо без хребта, пресмыкающее, типичный хохол, вот почему вовчик взял его в свою команду.
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09.06.2020 11:44 Ответить
Пока в Украине некоторые политики и журналисты говорят о "гражданской войне", Донецк тем временем готовится отмечать 12 июня государственный праздник днр - День России... Этот день России порохом пропах,это радость со слезами у донецких на ....
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09.06.2020 11:45 Ответить
Конечно не можешь. И это логично.
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09.06.2020 11:49 Ответить
Тебе запроданця призначили задля всебічного сприя2ня.
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09.06.2020 11:58 Ответить
ну естественно он же сам на рен тв кажись в москвабаде был каким то там ***/директором з чего то там ..
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09.06.2020 12:05 Ответить
ЗеГнидное чмо министр культуры ...
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09.06.2020 12:08 Ответить
Хоть что-то этот урод очкастый в пользу Украины и украинского языка брякнуть может? Подпуйловник зеленый. На каких кастингах этих дегенератов Зеля выбирает?
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09.06.2020 12:12 Ответить
Г + Г ЦЕ ДІАГНОЗ

ЦЕ Ж СТОСУЄТЬСЯ І ІНШИХ ХТО ВИПУСКАЄ ВАТНІ СЕРІАЛИ ТИПУ "ПЕС" ТА ІНШИЙ ТРЕШ ОКУПАЦІЙНИЙ.
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09.06.2020 12:46 Ответить
Міністр культури Ткаченко про співпрацю українських продюсерів з Росією: Не можу їм заборонити - Цензор.НЕТ 4038
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09.06.2020 12:49 Ответить
Міністр культури Ткаченко про співпрацю українських продюсерів з Росією: Не можу їм заборонити - Цензор.НЕТ 2893
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09.06.2020 12:51 Ответить
Міністр культури Ткаченко про співпрацю українських продюсерів з Росією: Не можу їм заборонити - Цензор.НЕТ 2591
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09.06.2020 12:53 Ответить
Ну, какой же хитрожопый запретит гешефты?
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09.06.2020 13:06 Ответить
Так враження,що він несповна розуму.Хоча,при владі зараз всі такі. Вибрані папріколу...
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09.06.2020 13:14 Ответить
Коли вже нарешті всі ці зеленські і слуги олігархів зникнуть назавжди? Таких покидьків нігде більше не знайти.
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09.06.2020 13:51 Ответить
нахрен ты нужен если ниче не можешь
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09.06.2020 15:44 Ответить
Вопросов нет, но сначала пусть эти "продюсеры" создадут патриотичный фильм с показом на телеканалах Украины о войне с российско-фашисткими захватчиками на востоке Украины и потом пусть едут в Москву налаживать там "сотрудничество".
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09.06.2020 17:24 Ответить
Новоназначенный уже просит зелёнку на свою голову.
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10.06.2020 13:48 Ответить
 
 