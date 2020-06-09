Министр культуры Ткаченко о сотрудничестве украинских продюсеров с Россией: Не могу им запретить
Министр культуры Александр Ткаченко допускает сотрудничество украинских производителей кино с российскими компаниями.
Об этом он сказал в интервью Lb.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Для себя лично (такое сотрудничество. - Ред.) исключаю. Но запретить такую ко-продукцию частным продюсерам я не могу. Если кто-то из этих продюсеров видит возможным для себя и выгодным продавать эти сериалы в Россию, юридически им это не запретишь", - сказал министр.
По его мнению, такая кооперация будет способствовать развитию украинской киноиндустрии.
"Тем более, заработают рибейты, а сейчас поправки в закон, которые позволят им заработать лучше, - добавил чиновник.
При этом он категорически против, чтобы рибейты заработали для россиян, а также чтобы совместные проекты с РФ получали госфинансирование
Кроме того, Ткаченко признался, что во время войны в 2017 году Украина заплатила РФ за права на сценарий и адаптацию российского фильма Ментовские войны, который продюсировал он сам. При этом Ткаченко утверждает, что сознательно прекратил сотрудничество с россиянами еще в 2014 году.
Ткаченко также заявил, что Украине стоит пересмотреть "черные списки" российских актеров, которым запрещен въезд в Украину.
"Запреты должны касаться не только въезда на территорию Украины, но и визуальных продуктов, где они участвуют. Например, Пореченков или Охлобыстин, или гуру всех российских режиссеров Михалков для меня лично в черных списках", - сказал он.
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хоть сраку свою поставить кадырке и пуцьке - способен?
не можеш козел? Тоді запрошуй, тим паче вони вже приїздили, кіно знімали..
Нарид должен быть доволен - он добился своего. Зачем нам "Киборги", "Черкассы" или "Наши котики" - "ментовские войны" важнее...
ЗЕорганизмы, что тут еще скажешь
Но ты, как и твой хозяин Беня, готов зарабатывать на всем без разбору.
А продукція для бидло-люмпенів (серіали про сватов і мєнтов) - так, нікому не потрібна, крім рашки...
членограй, это очередной зашквар))))
еще минус в репу))))))
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України,
- Це вже чи ще ні?
А то для них войны нет,есть бизнес.
ЦЕ Ж СТОСУЄТЬСЯ І ІНШИХ ХТО ВИПУСКАЄ ВАТНІ СЕРІАЛИ ТИПУ "ПЕС" ТА ІНШИЙ ТРЕШ ОКУПАЦІЙНИЙ.