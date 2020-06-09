Министр культуры Ткаченко о сотрудничестве украинских продюсеров с Россией: Не могу им запретить

Министр культуры Александр Ткаченко допускает сотрудничество украинских производителей кино с российскими компаниями.

Об этом он сказал в интервью Lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Для себя лично (такое сотрудничество. - Ред.) исключаю. Но запретить такую ​​ко-продукцию частным продюсерам я не могу. Если кто-то из этих продюсеров видит возможным для себя и выгодным продавать эти сериалы в Россию, юридически им это не запретишь", - сказал министр.

По его мнению, такая кооперация будет способствовать развитию украинской киноиндустрии.

"Тем более, заработают рибейты, а сейчас поправки в закон, которые позволят им заработать лучше, - добавил чиновник.

При этом он категорически против, чтобы рибейты заработали для россиян, а также чтобы совместные проекты с РФ получали госфинансирование

Кроме того, Ткаченко признался, что во время войны в 2017 году Украина заплатила РФ за права на сценарий и адаптацию российского фильма Ментовские войны, который продюсировал он сам. При этом Ткаченко утверждает, что сознательно прекратил сотрудничество с россиянами еще в 2014 году.

Ткаченко также заявил, что Украине стоит пересмотреть "черные списки" российских актеров, которым запрещен въезд в Украину.

"Запреты должны касаться не только въезда на территорию Украины, но и визуальных продуктов, где они участвуют. Например, Пореченков или Охлобыстин, или гуру всех российских режиссеров Михалков для меня лично в черных списках", - сказал он.

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