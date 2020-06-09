15% опубликованных мною материалов предоставили коллеги по фракции, которые сами не рискнули этого сделать, - "слуга народа" Лерос

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос рассказал, что во фракции многие нардепы его поддерживают, а некоторые делятся с ним информацией, которую сами не рискнули бы опубликовать.

Об этом Лерос рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, он видит в глазах многих своих коллег осознанную поддержку того, чем занимается.

"Все во фракции понимают: что-то идет не так. Скажу больше: примерно 15% материалов, которые я опубликовал, предоставили коллеги по фракции. Это люди, которые сами не рискнули это сделать. Предоставили мне, а я это сделал. И вообще, за последнюю парламентскую неделю я познакомился с коллегами, с которыми ранее не общался. Люди подходят ко мне и говорят: молодец, что ты это делаешь. Не останавливайся!" - рассказал Лерос.

Парламентарий отмечает, что он возможно своего рода сигнал Зеленскому, что не все в порядке. Просто люди еще не готовы выступить, но уже хотят.

В то же время, Лерос отметил, что ни разу, ни копейки денег за публикацию, за оформление каких-то материалов не брал.

"Материальные блага я не получал, не получаю и не буду получать. Думаю, если бы такие факты или провокации имели место быть, Ермак бы в первую очередь воспользовался этим и привел доказательства. А так это просто технология смещения акцентов и дешевых попыток дискредитации меня как источника информации", - объяснил нардеп.

Полный текст интервью с народным депутатом "Слуги народа" Гео Леросом читайте здесь.

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