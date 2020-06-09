Зеленский о шутке про Украину и проститутку: "За такие вещи мне стыдно"

По словам президента Зеленского, он не сравнивал Украину с проституткой, а шутка была о финансовой несамостоятельности государства.

Об этом он рассказал Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос стыдно ли ему за шутки из прошлого "Квартала" об Украине, Зеленский ответил: "Не надо стесняться каких-то ошибок. Хотя их никто не хотел делать, кого-то обижать. Даже в юморе".

"Я никогда не называл Украину проституткой. Это - первое... Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял, как шутку и сравнение Украины с "проституткой", то за такие вещи мне стыдно. И я - не прав. Но шутка была о другом. Шутка была, я считаю, о несамостоятельности финансовой. И это так и есть. Несамостоятельность украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права управлять нами", - добавил Зеленский.

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"Несколько минутами ранее он рассказывал журналистам о том, как сумел добиться увеличения транша МВФ двумя телефонными звонками главе Фонда Кристин Лагард", - отмечает издание.

Еще до президентства во время одного из номеров о международных кредитах в шоу "Вечерний Квартал" Зеленский сказал, что "Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых: готова принять в любом количестве, с любой стороны". Тогда зеленский заявил: "Это шутка о нашей власти, а не о людях: не нужно выискивать в творчестве "Квартала" то, чего нет и никогда не будет".