Зеленский о шутке про Украину и проститутку: "За такие вещи мне стыдно"
По словам президента Зеленского, он не сравнивал Украину с проституткой, а шутка была о финансовой несамостоятельности государства.
Об этом он рассказал Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос стыдно ли ему за шутки из прошлого "Квартала" об Украине, Зеленский ответил: "Не надо стесняться каких-то ошибок. Хотя их никто не хотел делать, кого-то обижать. Даже в юморе".
"Я никогда не называл Украину проституткой. Это - первое... Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял, как шутку и сравнение Украины с "проституткой", то за такие вещи мне стыдно. И я - не прав. Но шутка была о другом. Шутка была, я считаю, о несамостоятельности финансовой. И это так и есть. Несамостоятельность украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права управлять нами", - добавил Зеленский.
"Несколько минутами ранее он рассказывал журналистам о том, как сумел добиться увеличения транша МВФ двумя телефонными звонками главе Фонда Кристин Лагард", - отмечает издание.
Еще до президентства во время одного из номеров о международных кредитах в шоу "Вечерний Квартал" Зеленский сказал, что "Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых: готова принять в любом количестве, с любой стороны". Тогда зеленский заявил: "Это шутка о нашей власти, а не о людях: не нужно выискивать в творчестве "Квартала" то, чего нет и никогда не будет".
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Подивишся пресконференцію, послухаєш виступи, побачиш як воно шаурму жере, послухаєш як відноситься до української державної мови, як називає україну повією і хочеться гукнути:"Всесвіте, забери це створіння з очей моїх нахрін навіки-вічні"!
заткнулся бы и помалкивал про порноактрису, протитуткой он таки не называл ))))
...резиденту українофобу , ЗЕбілу капітулянту і всім депутатам Верховної Ради треба несамовито, безмежно и віддано любити рідну Україну так як її заповідав любити Великий Український геній Т Г. Шевченко. Для якого нічого - нічогісінько в світі і навіть самого Господа Бога не було Вищого як рідна Україна!
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"Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що прокляну святого Бога
За неї душу погублю. "
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Уривок з величного вірша Тараса Григоровича Шевченка:
На жаль що екс-кловун ...резидент для якого Україна це повія, так і багато продажних депутатів поточної і схоже що анти-української Верховної Ради зовсім не любят рідну Україну як її заповідав любити Т Г. Шевченко.
Та й не всі парламентарі, які нібито навіть " Слуги " та і ще ніби як українського народу, але викликає дуже великий сумнів що вони вірять і в самого Бога в рідній українській церкві ПЦУ .... І чи є вони взагалі є депутатами вищого законодавчого органу Української держави. А не парламентаріями філіалу нелегітимної кацапської думи з проклятої ворожої паРаши, бо навіть злочинно хочуть знищити українську: мову, церкву, історію, територіальну цілісність і навіть своєю капітуляцією і суверенитет Української держави...
Т.Г.Шевченко українців любив так,як вони Зеленського. Недаром написав:"німії подлії раби не любить,а розпинать ви вчились брата о роде суєтний проклятий коли ти видохнеш."
Іншими словами, якщо коли Зеленський минулого разу порівнював Україну з порноактрисою, то чим Україна стала в такому разі завдяки самому Зеленському?..
"Гастролер. Він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях".
нам тоже стыдно, а кому от этого легче??