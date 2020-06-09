Жертвами COVID-19 в РФ уже стали более 6 тыс. человек, число инфицированных достигло 485 тыс.

В России за последние сутки зарегистрировано 8595 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с вирусом.

Накануне прирост составил 8985 человек. Общее число заболевших достигло 485 253.

Скончался за последние сутки 171 человек, общее число погибших достигло 6142. Выздоровели 11 709 человек, за все время - 242 397.

Больше всего зараженных за сутки:

- в Москве — 1572 (за все время выявлено 198 590),

- в Московской области — 39 (45 722),

- в Санкт-Петербурге — 318 (19 153),

- в Нижегородской области — 292 (12 734),

- в Свердловской области — 242 (7910).

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Как сообщалось ранее, мэр Москвы Сергей Собянин отменил самоизоляцию и режим пропусков с 9 июня. Он объяснил это снижением распространения коронавируса в столице. Ограничения будут снимать поэтапно с 9, 16 и 23 июня. Однако обозначенные в указе мэра сроки могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации. Обязательное ношение масок и перчаток сохраняется.