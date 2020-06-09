РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4611 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 197 18
карантин (16728) россия (93025) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Жертвами COVID-19 в РФ уже стали более 6 тыс. человек, число инфицированных достигло 485 тыс.

Жертвами COVID-19 в РФ уже стали более 6 тыс. человек, число инфицированных достигло 485 тыс.

В России за последние сутки зарегистрировано 8595 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с вирусом. 

Накануне прирост составил 8985 человек. Общее число заболевших достигло 485 253.

Скончался за последние сутки 171 человек, общее число погибших достигло 6142. Выздоровели 11 709 человек, за все время - 242 397.

Больше всего зараженных за сутки:

- в Москве — 1572 (за все время выявлено 198 590),

- в Московской области — 39 (45 722),

- в Санкт-Петербурге — 318 (19 153),

- в Нижегородской области — 292 (12 734),

- в Свердловской области — 242 (7910).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиянам разрешили выезд за рубеж к родственникам, на работу и лечение

Как сообщалось ранее, мэр Москвы Сергей Собянин отменил самоизоляцию и режим пропусков с 9 июня. Он объяснил это снижением распространения коронавируса в столице. Ограничения будут снимать поэтапно с 9, 16 и 23 июня. Однако обозначенные в указе мэра сроки могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации. Обязательное ношение масок и перчаток сохраняется.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
так это у москалей завтра-послезавтра маленький юбилей будет . полумиллионный заболевший
показать весь комментарий
09.06.2020 11:55
+2
та щоб вони там усі повиздихали разом з главпітухом ******!
показать весь комментарий
09.06.2020 11:57
+1
Єту цифру 6 тысяч можно множить на 5 минимум. В недогосударстве тотального вранья врут во сем и всегда
показать весь комментарий
09.06.2020 12:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так это у москалей завтра-послезавтра маленький юбилей будет . полумиллионный заболевший
показать весь комментарий
09.06.2020 11:55 Ответить
Если бы столько в ящик сыграли
показать весь комментарий
09.06.2020 11:57 Ответить
та щоб вони там усі повиздихали разом з главпітухом ******!
показать весь комментарий
09.06.2020 11:57 Ответить
Коронабесие продолжается.
Вирус, однако, испугался Собянина, и отступил в Москве.
показать весь комментарий
09.06.2020 11:57 Ответить
не - это собянин испугался пу
https://graniru.org/Politics/Russia/Election/m.279203.html
показать весь комментарий
09.06.2020 12:15 Ответить
Єту цифру 6 тысяч можно множить на 5 минимум. В недогосударстве тотального вранья врут во сем и всегда
показать весь комментарий
09.06.2020 12:00 Ответить
почему не поделить 2.18?
показать весь комментарий
09.06.2020 12:16 Ответить
вот бы все это была исключительно фауна военных частей...
показать весь комментарий
09.06.2020 12:00 Ответить
Гражданский свинособаки чем-то лучше? Пусть все подохнут
показать весь комментарий
09.06.2020 12:03 Ответить
Странные люди . Их не жалко . Весь мир с интересом наблюдает .
показать весь комментарий
09.06.2020 12:07 Ответить
статистики заставили взять вирус вынужденную передышку. проведут парад, обнулят, а там будут посмотреть, публиковать новые данные или засекретить, как потери в мирное время ))
показать весь комментарий
09.06.2020 12:31 Ответить
rfrfz какая разница
показать весь комментарий
09.06.2020 12:32 Ответить
Ocen mnogo raske bolnix koronoj I virusa nositelej,im nemozno vydavat vizu v drugyje strani
показать весь комментарий
09.06.2020 12:34 Ответить
"Бабы еще нарожают " ( Жуков) "Лес рубят , щепки летят" и т.д. Главное реХферендум по обнулению сроков " царя батюшки Вована Питерского", марш покойного бульона , выборы там всякие. А потом посчитают "естественную" убыль холопов.
показать весь комментарий
09.06.2020 13:01 Ответить
Мелочь, но как приятно!
Жертвами COVID-19 у РФ вже стали понад 6 тис. осіб, кількість інфікованих досягла 485 тис. - Цензор.НЕТ 695
показать весь комментарий
09.06.2020 13:26 Ответить
Партия единая роися ставит задачу : догнать и перегнать америку ! #коронавируснаш !
показать весь комментарий
09.06.2020 17:28 Ответить
🇺🇳❗️Анализ структуры более 10 тысяч образцов коронавируса SARS-CoV-2 из разных регионов мира показал (https://nauka.tass.ru/nauka/8683867), что сейчас по миру распространяется шесть его разновидностей. Свои выводы ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv (https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.08.139055v1).
(https://t.me/coronavirusN/7860)Мы создали алгоритм, с помощью которого можно быстро секвенировать и объединять в группы полные геномы возбудителей быстро распространяющихся эпидемий. Используя эту методику, мы изучили 10,4 тыс. штаммов SARS-CoV-2 и выяснили, что существует шесть клональных групп этого вируса, которые циркулируют по миру", - пишут ученые.
Географически представители этих групп были распределены очень неравномерно. К примеру, вирусы из групп СС256 и CC258 встречаются в основном (https://t.me/coronavirusN/7860)в США, представители групп СС70 и CC225 - в Европе, а на территории Южной Америки распространяется "европейский" коронавирус из группы CC300.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:55 Ответить
 
 