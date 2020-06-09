Жертвами COVID-19 в РФ уже стали более 6 тыс. человек, число инфицированных достигло 485 тыс.
В России за последние сутки зарегистрировано 8595 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с вирусом.
Накануне прирост составил 8985 человек. Общее число заболевших достигло 485 253.
Скончался за последние сутки 171 человек, общее число погибших достигло 6142. Выздоровели 11 709 человек, за все время - 242 397.
Больше всего зараженных за сутки:
- в Москве — 1572 (за все время выявлено 198 590),
- в Московской области — 39 (45 722),
- в Санкт-Петербурге — 318 (19 153),
- в Нижегородской области — 292 (12 734),
- в Свердловской области — 242 (7910).
Как сообщалось ранее, мэр Москвы Сергей Собянин отменил самоизоляцию и режим пропусков с 9 июня. Он объяснил это снижением распространения коронавируса в столице. Ограничения будут снимать поэтапно с 9, 16 и 23 июня. Однако обозначенные в указе мэра сроки могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации. Обязательное ношение масок и перчаток сохраняется.
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Вирус, однако, испугался Собянина, и отступил в Москве.
https://graniru.org/Politics/Russia/Election/m.279203.html
(https://t.me/coronavirusN/7860)Мы создали алгоритм, с помощью которого можно быстро секвенировать и объединять в группы полные геномы возбудителей быстро распространяющихся эпидемий. Используя эту методику, мы изучили 10,4 тыс. штаммов SARS-CoV-2 и выяснили, что существует шесть клональных групп этого вируса, которые циркулируют по миру", - пишут ученые.
Географически представители этих групп были распределены очень неравномерно. К примеру, вирусы из групп СС256 и CC258 встречаются в основном (https://t.me/coronavirusN/7860)в США, представители групп СС70 и CC225 - в Европе, а на территории Южной Америки распространяется "европейский" коронавирус из группы CC300.