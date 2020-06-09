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Днепропетровщина (3507) мост (1018) Укравтодор (663) Бондаренко Александр (16)

Понтонный мост на Днепропетровщине, который "открыл" глава ОГА, так и не заработал: "Люди приезжают и с матом разворачиваются обратно". ВИДЕО (обновлено)

20 мая в Днепропетровской области обрушился Алексеевский мост. В момент проезда многотонной фуры, конструкция не выдержала и пролет вместе с грузовиком полетел в воду. В качестве временной перепраывы, 808-й понтонно-мостовой полк построил рядом с разрушенным мостом понтонный. 4 июня понтонный мост торжественно открыли. К слову, открывал переправу лично губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко. Впрочем, как оказалось, работы ещё не закончены, а мост по-прежнему закрыт.

Об этом пишет "Наше Місто", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, узнав о торжественном открытии понтонной переправы, местные жители направились по этому маршруту. Впрочем, на переправе их ждало лишь разочарование. Мост перекрыт, а на месте ведутся сварочные работы. Не скрывая эмоций, люди вынужденны разворачиваться и ехать по кругу, — в объезд.

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"Мост ещё ЗАКРЫТ. Укравтодор дал ложную информацию про открытие понтонного моста в Алексеевке. Люди приезжают и с матом разворачиваются обратно, едут в объезд. На мосту стоит кран, проводятся сварочные работы", — цитирует издание сообщения в ообществе "OrdzhoCity сообщество г.Покров (Орджоникидзе)".

В то же время, как сообщили Цензор.НЕТ в "Укравтодоре", мост заработал в минувшую среду.

"Там движение идет в реверсном режиме для автомобилей, автобусов весом до 30 т. И с обеих сторон моста стоят светофоры, работающие в режиме 10 минут, чтобы не перегружать понтонный мост", - отметили в агентстве.

Напомним, после того, как дорожники и спасатели провели дноуглубительные работы на месте происшествия, — личный состав 808-го понтонно-мостового полка ВСУ построил понтонный мост рядом с обрушенным Алексеевским мостом. В это время дорожники обустраивали временный подъезд к переправе. В частности, — асфальтную дорогу для автомобильного транспорта.

20 мая в селе Алексеевка Никопольского района обрушился автомобильный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища. По факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства.

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Топ комментарии
+17
У зеленой пошести главный принцип работы не результат, а процесс обещания под видосики. Результат не важен. Люмпен и так схавает.
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09.06.2020 12:42
+15
Он случайно не с этой партии?
Понтонный мост на Днепропетровщине, который "открыл" глава ОГА, так и не заработал: "Люди приезжают и с матом разворачиваются обратно" - Цензор.НЕТ 7194
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09.06.2020 12:03
+6
Где Бостууга? При Пети такого точно не было
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09.06.2020 12:07
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Правила форума Совет форумчан
вавий мосто строй такой строй
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09.06.2020 12:02 Ответить
Какая в жопу сварка раскладного военного понтонного моста???
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09.06.2020 12:38 Ответить
Он случайно не с этой партии?
Понтонный мост на Днепропетровщине, который "открыл" глава ОГА, так и не заработал: "Люди приезжают и с матом разворачиваются обратно" - Цензор.НЕТ 7194
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09.06.2020 12:03 Ответить
"приезжают и с матом разворачиваются обратно ?" Дебилы , только гадить и требовать умеют .
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09.06.2020 12:03 Ответить
У зеленой пошести главный принцип работы не результат, а процесс обещания под видосики. Результат не важен. Люмпен и так схавает.
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09.06.2020 12:42 Ответить
Люди правильно обурюються. Навіщо було показово відкривати міст, якщо роботи не завершені?!
Так хто в цій ситуації дебіл?
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09.06.2020 12:50 Ответить
А что не так там, нет будки с полицаем-регулировщиком?
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09.06.2020 12:04 Ответить
Тебе нужна будка? Ты и так хорошо лаешь. Косточка хоть от мин. культа перепадает?
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09.06.2020 12:10 Ответить
Странно, что ты в меру твоей тупости, не приплел сюда Зеленского или еще каких то там "агентов крымля".
Тебе бронелобому обьясняю смысл моих слов: понтонно-мостовая переправа - самодостаточное полноценное сооружение и там единственное что надо - это подьездные пути к первой секции.
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09.06.2020 12:15 Ответить
Любой "бронелобый" в разы умнее зебилов. и адекватнеее рыгов
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09.06.2020 12:47 Ответить
На мосту ще потрібна огорожа і автовідбійники, щоб ніхто, разом з машиною, не нирнув. А понтонний міст - це для військових і на ньому ні огорожа ні відбійники не передбачені конструкцією.
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09.06.2020 12:48 Ответить
ну !!!! если асфальт укладывают то это надолго. на носу ведь уже ямковый ремонт на участках с которых начиналась укладка. дожди то уже прошли, а они самы страшный враг асфальта!
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09.06.2020 12:07 Ответить
Где Бостууга? При Пети такого точно не было
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09.06.2020 12:07 Ответить
зе-леный еще мост, недозрел...
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09.06.2020 12:10 Ответить
Мост торжественно открыли но он еще закрыт, ведутся сварочные работы.)))
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09.06.2020 12:12 Ответить
Ну это только у нас такое, понтонный мост построили военные но открывать его приезжает глава области, да еще и раньше времени.
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09.06.2020 12:15 Ответить
Мостъ слишком сложное инженерное решение. Зачем их вообще строить я не понимаю.
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09.06.2020 12:19 Ответить
Дебилы русские! В Украине нет губернаторов!
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09.06.2020 12:22 Ответить
Понтонньій мост оказался понтовьім.
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09.06.2020 12:23 Ответить
Шо за брехня? В суботу я по ньому їхав. На кінцях екіпажі поліції та автоматичний світлофор.
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09.06.2020 12:24 Ответить
КАКАяразніца
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09.06.2020 12:27 Ответить
Они пошутили...
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09.06.2020 12:35 Ответить
Что за бред вы цитируете? А проверить нельзя? В воскресенье проезжал на том мосту. С матом разворачивались только те, кому лень ждать было.
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09.06.2020 12:37 Ответить
Понтонный мост? А где канатная дорога? В каком веке мы сейчас живем, подскажите? Зато боевикам мосты и дороги строят в считанные недели. По логике *наших* властей, если обеспечивать сепаров и окупантов всем необходимым и вылизывать им регулярно сраку то они стразу захотят вернуться в Украину где до сих пор понтонные переправы, дырявые дороги и пенсии по $80-100
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09.06.2020 12:37 Ответить
РАДЯНСЬКА ПОКАЗУХА НЕ ВМЕРЛА В ГОЛОВАХ ВАТИ
ЗВИЧКИ НЕ МІНЯЮТЬСЯ.
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09.06.2020 12:44 Ответить
Проблема намного серьезнее чем кажется. Сколько и каких понтонов должно быть в ПМП, согласно штатного расписания? А сколько фактически? Сколько из них оказались рабочими? (Кстати, понтоны на шасси КРАЗ 225 выпуск которых завершился 35 лет назад). Когда 808 ПМП последний раз проводили полевые учения? Сколько там, вообще, спецов, которые хоть что-то понимают в разворачивании понтонов? Это далеко не полный список вопросов. Через такой ручей понтон обязаны были развернуть за пару часов. А то что я читаю, говорит о полной жоп.. в 808 ПМП (и подозреваю в большинстве частей техобеспечения ВСУ). И если завтра, не дай бог, война ...
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09.06.2020 12:54 Ответить
Недавно родственник хотел там проехать, трасса Запорожье-Кривой Рог. Не пустили - сказали чтото там протекает и мост под нагрузкой уходит под воду. Неделю уже мучают! Короче шел 6 год войны, на армию есть 1 понтонный мост и тот оказался не исправен.
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09.06.2020 13:35 Ответить
Хорошо что об этом узнали не во время военного применения. Одна из лучших армий Европы!
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09.06.2020 13:39 Ответить
Очеь переживательный ватник из Усть-Каменогорска. Переживат тут за Украину.
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09.06.2020 13:53 Ответить
ты считаешь надо замалчивать?
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09.06.2020 14:02 Ответить
Повторю - поскольку ты удалил мой ответ - что лучше бы твоим ху*йлом занялся. Это твой типа прп*иИздЭнт. Чего ты тут у нас делаешь? А еще раз удалишь, то я тебя под корень - вместе с клонами твоими поудаляю на веки вечные. И не видать тебе руЭлей.
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09.06.2020 15:17 Ответить
Твой профиль sergey.bardo.9 явно и не девятый. В одноклассниках ты шире представлен. Потому, мокша, если вякнешь, я во всех сетях тебя забаню. Включая весьма редкие для твоего узкого разума.
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09.06.2020 15:26 Ответить
ты в бреду
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09.06.2020 19:29 Ответить
Нельзя прямо так сказать что "на всю армию есть 1 понтон", но где-то рядом, т.к., извините, Запорожье - прифронтовая область.
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09.06.2020 14:45 Ответить
Вообще-то с 7 февраля 2019 года нет такой области, как Днепропетровская. Ее перименовали в Сечеславскую. А сама "новость" полностью переписана из "ленты.ру". Позор!
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09.06.2020 13:51 Ответить
Президент должен уволить губернатора не за то, что мост ЗАКРЫТ, о за то что что губер сказал на камеру что мост ОТКРЫТ.
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09.06.2020 13:55 Ответить
Ну губернатор не думал что так получится. Наверно ж навели переправу, быстро проверили и отчитались что все хорошо. А оно в процессе уже оказалось что не.
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09.06.2020 14:06 Ответить
Это ложь! 07.07.20 свободно проезжал,реверсное движение. Уважаемому Бутусову нужно проверять информацию!
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09.06.2020 14:26 Ответить
Да я вот выше написал, что "новость" из "ленты.ру". А говн*носрань (люди) верят".
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09.06.2020 14:57 Ответить
*07.06.20
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09.06.2020 18:22 Ответить
Кто извинится за ложь? Или это очередная провокация?
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09.06.2020 14:44 Ответить
Вообще-то понтонный мост работает на дату публикации. Зашел в эту группу, что указана источником. Новость сделали из одного комментария от 04.06.2019, опубликовали его 09.06, когда мост работает.. цензор.нет - вы серьезно? это халатная публикация новости.
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09.06.2020 14:45 Ответить
Думаю, что Бутусову бабло дали. Вот он типа и "Ашибся".
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09.06.2020 14:59 Ответить
Мост работает, может в какие-то моменты скапливается много авто, водители не хотят ждать, и уезжают. Когда едут авто, движение только в одну сторону. А еще нужно смотреть на предельную нагрузку. Вот так появляются фейки не только на россСМИ.
Понтонний міст на Дніпропетровщині, який "відкрив" глава ОДА, так і не запрацював: "Люди приїжджають і з матом розвертаються назад" - Цензор.НЕТ 6944
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09.06.2020 15:11 Ответить
понтовый мост
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09.06.2020 15:37 Ответить
НАДО ДУБИНСКОГО ТУДА ПОСЛАТЬ !)
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09.06.2020 16:47 Ответить
Так переправа понтонная открыта уже четвертый день !!!!
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09.06.2020 19:48 Ответить
 
 