Глава Минкульта Ткаченко просит Шмыгаля рассмотреть вопрос о возврате 2 млрд грн финансирования на поддержку культуры
Министр культуры Александр Ткаченко просит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть на заседании правительства вопрос о возврате 2 млрд грн финансирования на поддержку культуры.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По нашей оценке, от 10-20 млрд грн потеряли креативные индустрии во время кризиса. Поэтому сейчас стоит вопрос выживания. Нужно вернуть секвестрированные средства на поддержку художников и институтов, которые они представляют. Это первый шаг. Сегодня уже передал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю относительно возврата финансирования на поддержку культуры. Сейчас - это 2 млрд. грн. Буду лоббировать оперативное рассмотрение обращения", - написал Ткаченко.
По его словам, далее будет создана концепция, кому именно выделяются эти средства. Среди прочего он отметил, что в связи с кризисом стратегия развития отрасли будет изменена.
Пожалуйста, подождите...
а. первый тур(там не 25)
б. сколько набрала т.н. ЕС.(там даже и не 10)
ибо "Кивалов мне друг, но истина дороже"
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко поставив під сумнів доцільність запровадженої в Україні заборони на показ низки російських фільмів.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "UA: Перший".
"По-перше я вважаю, що і санкції були запроваджені необгрунтовано. По-друге, давайте розрізняти. Є заборона в'їзду. Яким чином заборона в'їзду може стосуватися аудіовізуального продукту. …На мій погляд, одна справа, коли є порушена кримінальна справа проти когось, наприклад Охлобистіна, Пореченкова, тоді це має стосуватися так званих чорних списків. Інша справа, коли автоматом всі ці люди заносяться в чорні списки, і сотні годин аудіовізуального продукту, в тому числі фільм Романа Балаяна, кладуться на полицю", - сказав Ткаченко.
Він наголосив, що заборона певним акторам на в'їзд до України не може одночасно слугувати підставою для заборони фільмів з їхньою участю.
Разом з тим, Ткаченко виключає можливість виділення бюджетних коштів на спільне з Росією виробництво серіалів.
Нагадаємо, у червні 2015 року в Україні було запроваджено заборону на показ в кінотеатрах і трансляцію в телеефірі фільмів та серіалів російського виробництва.
Зазначимо, станом на 2018 рік українське Держкіно заборонило трансляцію 780 російських фільмів і серіалів.
Хіба що - знімуть Якова Смолія, посталять на його місце Рабиновича, і почнуть друкувати "гроші".
А он хотел..... Всего два миллиарда..... Но ему не дали....
И вот наконец он сможет об этом объявить во всеуслышанье:
"Я хотел, но мне не дали, поэтому хрен вам, а не культура. Звоните в прачечную!"
Сейчас минкультуры.