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Министерство культуры и информационной политики (755) Ткаченко Александр (429)

Глава Минкульта Ткаченко просит Шмыгаля рассмотреть вопрос о возврате 2 млрд грн финансирования на поддержку культуры

Глава Минкульта Ткаченко просит Шмыгаля рассмотреть вопрос о возврате 2 млрд грн финансирования на поддержку культуры

Министр культуры Александр Ткаченко просит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть на заседании правительства вопрос о возврате 2 млрд грн финансирования на поддержку культуры.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По нашей оценке, от 10-20 млрд грн потеряли креативные индустрии во время кризиса. Поэтому сейчас стоит вопрос выживания. Нужно вернуть секвестрированные средства на поддержку художников и институтов, которые они представляют. Это первый шаг. Сегодня уже передал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю относительно возврата финансирования на поддержку культуры. Сейчас - это 2 млрд. грн. Буду лоббировать оперативное рассмотрение обращения", - написал Ткаченко.

По его словам, далее будет создана концепция, кому именно выделяются эти средства. Среди прочего он отметил, что в связи с кризисом стратегия развития отрасли будет изменена.

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Топ комментарии
+9
Яка саме культура мається на увазі?
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09.06.2020 12:11
+9
Креативна індустрія - квартали, квни, серіали. Тобто те, без чого отупілий нарід не може жити.
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09.06.2020 12:13
+7
Уж очень хочется масштаб для распила.
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09.06.2020 12:10
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Уж очень хочется масштаб для распила.
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09.06.2020 12:10 Ответить
73/43%зебілів, це вам всім разом пиляти...
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09.06.2020 12:23 Ответить
??? болеешь?!
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09.06.2020 12:24 Ответить
Если это случится , то за наш счёт . Они там все чем-то зелёным болеют .
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09.06.2020 12:10 Ответить
Яка саме культура мається на увазі?
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09.06.2020 12:11 Ответить
Креативна індустрія - квартали, квни, серіали. Тобто те, без чого отупілий нарід не може жити.
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09.06.2020 12:13 Ответить
Сериал "Сваты" . "Гениальное" творение . Поклонники "Слуги народа" в восторге . Мы хотим построить новую страну ? Не получится . Слишком много не очень умных .
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09.06.2020 12:19 Ответить
ткаченко-зеленковская
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09.06.2020 12:36 Ответить
а ось і фільми

Глава Минкульта Ткаченко просит Шмыгаля рассмотреть вопрос о возврате 2 млрд грн финансирования на поддержку культуры - Цензор.НЕТ 7601
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09.06.2020 12:11 Ответить
В законі вона буде тоді, коли найвеличніший протягне через свою монобільшість закон про першу лядь, як він хоче А поки що вона - незаконне формування
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09.06.2020 12:30 Ответить
Чому Поярков не просить грошей на свої креативи? Може тут діло в іншому - хочеться попиляти лярди платників подптків.
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09.06.2020 12:12 Ответить
Пояркова финансирует на своем канале Петро!
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09.06.2020 14:00 Ответить
треба дати..... разом з пилорамою
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09.06.2020 12:13 Ответить
Какой же мерзкий. Фу!
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09.06.2020 12:13 Ответить
73/43%зебілів, ви цю мерзенність своїм галасуванням забезпечили всі разом!
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09.06.2020 12:22 Ответить
кстати за "25%" - смотреть то надо:
а. первый тур(там не 25)
б. сколько набрала т.н. ЕС.(там даже и не 10)

ибо "Кивалов мне друг, но истина дороже"
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09.06.2020 12:30 Ответить
Ткаченко анонсував зняття заборони на показ низки російських фільмів
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко поставив під сумнів доцільність запровадженої в Україні заборони на показ низки російських фільмів.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "UA: Перший".
"По-перше я вважаю, що і санкції були запроваджені необгрунтовано. По-друге, давайте розрізняти. Є заборона в'їзду. Яким чином заборона в'їзду може стосуватися аудіовізуального продукту. …На мій погляд, одна справа, коли є порушена кримінальна справа проти когось, наприклад Охлобистіна, Пореченкова, тоді це має стосуватися так званих чорних списків. Інша справа, коли автоматом всі ці люди заносяться в чорні списки, і сотні годин аудіовізуального продукту, в тому числі фільм Романа Балаяна, кладуться на полицю", - сказав Ткаченко.
Він наголосив, що заборона певним акторам на в'їзд до України не може одночасно слугувати підставою для заборони фільмів з їхньою участю.
Разом з тим, Ткаченко виключає можливість виділення бюджетних коштів на спільне з Росією виробництво серіалів.
Нагадаємо, у червні 2015 року в Україні було запроваджено заборону на показ в кінотеатрах і трансляцію в телеефірі фільмів та серіалів російського виробництва.
Зазначимо, станом на 2018 рік українське Держкіно заборонило трансляцію 780 російських фільмів і серіалів.
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09.06.2020 12:14 Ответить
Аваков просит в два раза больше на поддержку пострадавших при борьбе с пандемией органов мвд.
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09.06.2020 12:16 Ответить
у клованів бабла нема в принципі.

Хіба що - знімуть Якова Смолія, посталять на його місце Рабиновича, і почнуть друкувати "гроші".
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09.06.2020 12:17 Ответить
"хорошо, пускай у нас разные вкусы, давайте спорить. я вообще за условное искусство! да, я не реалист, я вижу мир иначе, чем вы". но деньги - вперёд!
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09.06.2020 12:18 Ответить
Не успел сесть в кресло а уже просит грошей.
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09.06.2020 12:18 Ответить
этого следовало ожидать. затем и шел в министры. Каломой реши лразвалить и культуру Украины, толкает в бок етого"министра" - давай, к распилу готовы.
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09.06.2020 13:01 Ответить
І яку сумму відвалять ;варталу-95;?
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09.06.2020 12:19 Ответить
На скільки це збільшить діру в бюджеті? На що підуть кошти? Якщо прізвище цього "культурника" пов'язують з історією одеської кіностудії, то, мабуть, він напрвить ці кошти на розвиток саме неї? Нє? Може на новий серіал? В головній ролі буде Порєчєнков?
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09.06.2020 12:21 Ответить
"Ликвидация-2" . Только в украинском варианте .
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09.06.2020 12:23 Ответить
Вот, он, новый молодой министр!
А он хотел..... Всего два миллиарда..... Но ему не дали....
И вот наконец он сможет об этом объявить во всеуслышанье:
"Я хотел, но мне не дали, поэтому хрен вам, а не культура. Звоните в прачечную!"
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09.06.2020 12:23 Ответить
Пропоную зняти гроші з медагогів і педиків, які несамовито підтримували владу кловунів і передати їх креативщикам для фінансування сватів і тролів.
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09.06.2020 12:26 Ответить
Таксиситы и официанты тоже пострадали, кто им 2 лярда даст?
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09.06.2020 12:30 Ответить
Санек, может сначала программу напишешь, по распилу?
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09.06.2020 12:34 Ответить
Минкульта это было во время стецька.
Сейчас минкультуры.
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09.06.2020 12:49 Ответить
сваты же надо за что-то снимать...
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09.06.2020 15:36 Ответить
 
 