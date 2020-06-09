Ермак про обвинения "слуги народа" Лероса: Скоро общество узнает, кто был заказчиком и в чьих интересах это происходило

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отказался комментировать обвинения нардепа "Слуги народа" Гео Лероса в свой адрес.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

В интервью Цензор.НЕТ Лерос заявил, что Ермак якобы отрезал его от общения с президентом Зеленским.

"Это полная ложь. Да, он был советником президента, но я знаю, что президент встречался с ним считанные разы. Он обращался с какими-то странными проектами. Президент сам принимает решение, с кем ему встречаться, общаться и как строить отношения", - отметил глава ОП.

Про обвинения Лероса в свой Адрес Ермак сказал: "Вы же видите, что мне есть многое что сказать. Но я воздерживаюсь от этого; пускай все, что говорит народный депутат, остается на его совести. Я не буду комментировать его слова".

В то же время, по словам Ермака, с такими людьми, как Лерос, лучший ответ - это правда.

"Ну, вы знаете, эта правда станет известна в результате работы правоохранительных органов; эта правда станет известна в результате дальнейшей жизни. Я думаю, скоро все общество получит ответы на эти и многие другие вопросы: кто был заказчиком, в чьих интересах это происходило, и так далее", - объяснил глава Офиса Президента.

Интервью с нардепом "Слуги народа" Гео Леросом читайте здесь.

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