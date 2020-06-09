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Ермак Андрей (1240) Лерос Гео (378)

Ермак про обвинения "слуги народа" Лероса: Скоро общество узнает, кто был заказчиком и в чьих интересах это происходило

Ермак про обвинения

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отказался комментировать обвинения нардепа "Слуги народа" Гео Лероса в свой адрес.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

В интервью Цензор.НЕТ Лерос заявил, что Ермак якобы отрезал его от общения с президентом Зеленским.

"Это полная ложь. Да, он был советником президента, но я знаю, что президент встречался с ним считанные разы. Он обращался с какими-то странными проектами. Президент сам принимает решение, с кем ему встречаться, общаться и как строить отношения", - отметил глава ОП.

Про обвинения Лероса в свой Адрес Ермак сказал: "Вы же видите, что мне есть многое что сказать. Но я воздерживаюсь от этого; пускай все, что говорит народный депутат, остается на его совести. Я не буду комментировать его слова".

В то же время, по словам Ермака, с такими людьми, как Лерос, лучший ответ - это правда.

"Ну, вы знаете, эта правда станет известна в результате работы правоохранительных органов; эта правда станет известна в результате дальнейшей жизни. Я думаю, скоро все общество получит ответы на эти и многие другие вопросы: кто был заказчиком, в чьих интересах это происходило, и так далее", - объяснил глава Офиса Президента.

Интервью с нардепом "Слуги народа" Гео Леросом читайте здесь.

Читайте: "Слуга народа" Лерос: Ермак собеседует весь Кабмин, возложил на себя функцию премьера, главы ОП и вице-президента Украины

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Топ комментарии
+83
То чиїх інтересах твій братєльнік торгував посадами?
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09.06.2020 12:32
+52
Єрмак,розкажи,хто замовив убивство твого брата і хто його воскресив
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09.06.2020 12:35
+46
Ермак про обвинения "слуги народа" Лероса: Скоро общество узнает, кто был заказчиком и в чьих интересах это происходило - Цензор.НЕТ 9482
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09.06.2020 12:34
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Да похрен , кто заказчик и тд . Одно понятно всем .что ты мразь кгбешная . тупое -жирное существо . которое торгует Украиной . а должно мести улицы с Педаликом на пару .
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09.06.2020 18:26 Ответить
при Зеле дермак стала самой успешной блондинкой, фавориткой Вошьдя.. и по факту эта секретарша двух господ (хйла и клоуна) рулит страной, на которую внуку НКВДшника насрать, оно сейчас тупо наслаждается властью, которую ему "нареферендили по сериалу" умудрённые опытом 73%ные дебилы-экспериментаторы.. жрите, зебилы
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09.06.2020 19:08 Ответить
Да уже все знают что ты такое и куда ты тянешь
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09.06.2020 19:20 Ответить
ща угадаю......
....Порох?
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09.06.2020 20:49 Ответить
100%
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09.06.2020 21:02 Ответить
Закажчиком чего?
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09.06.2020 21:01 Ответить
Пан Ермак, ты такой всесильный, с уважением к Вам просьба:
- на протяжении карантина в Станице Луганской, (ну это где ваш президент был уже дважды за свою вяло-текущую каденцию) неизвестный человек на мотоцикле или мифическом роввере без глушителя и днем и ночью - подчеркиваю, если Вам еще не довели правила общежития - то после 23-00 , носится - невзирая на КАРАНТИН-ДЕТЕЙ-СТАРИКОВ и скажу вам по-секрету - его никто не останавливает. К вам вопрос, кто так может поступать:
- члены 95 квартала;
- менты;
- бандиты????
ПС: позвоните Авакову - он сможет.
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09.06.2020 21:03 Ответить
Єрмак, чого ти у кожній дирі качан кукурудзи? Куратори навчили?
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09.06.2020 21:24 Ответить
Час вже з цім космічним дуетом закінчивати.
Країна не кабаре, а Єрмак не Мата Харі, пикою не вийшов.
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09.06.2020 21:27 Ответить
Так на записях не брат Ермака, что ли? Актер какой-то?
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09.06.2020 21:36 Ответить
хитрожопое, ватное Гавно думает что оно с козаком самые умные и хитрые....общество давно поняло кто сидит в кресле гаранта и благодаря чему ты Животное стало его "руководителем"....
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09.06.2020 22:15 Ответить
Вот паскуда, всё придумывает,лишь бы выйти сухим из воды. Да хрен тебе в твою хитрую жопу, за всё, что натворил будешь отвечать, времена уже не те, чтоб скрыть все твои махинации и т.д и т.п.
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09.06.2020 22:32 Ответить
Ермак! Поговаривают что ты сч сомнительными проектами мутишь воду в АП и якшаешься с русскими свиньями. А Лерос- никто, один из депутатов, всего лоишь. И брат у тебя явный коррупционер. Народ за тобой следит. Помни это!
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09.06.2020 22:41 Ответить
Єрмак про звинувачення "слуги народу" Лероса: Скоро суспільство дізнається, хто був замовником і в чиїх інтересах це відбувалося - Цензор.НЕТ 4684
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09.06.2020 22:45 Ответить
Смешно и жалко то, что Ермак не говорит "это не правда"..Он говорит , что знает кто эту правду засветил и ему эти люди (почему-то) не нравятся ...
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09.06.2020 23:04 Ответить
и никто ж не сажает Ермака ибо власть у этой ОПГ сейчас. Только уже следующая власть будет судить или если люди восстанут...
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09.06.2020 23:21 Ответить
дЕрьмак прямо говорит, что в его коррупции и взяточничистве виноват Лерос.

это Лерос насрал ему и его брату в штаны.
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10.06.2020 00:27 Ответить
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