СБУ сегодня не вручила подозрение Стерненко: возможно, решили взять время и поменять текст, - адвокат Коломиец

Служба безопасности не вручила сегодня подозрение активисту Сергею Стерненко.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Виталий Коломиец, передает Цензор.НЕТ.

"Странные дела, по делу Сергея Стерненко . Пришли сегодня в СБУ и поцеловали ручку. Несмотря на то, что мы никого не звали, но все же под СБУ собралось около тридцати блогеров и журналистов. Благодарю вас за неравнодушие. Подозрение вновь не вручили, возможно в СБУ все же решили прислушаться к здравому смыслу и букве закона о надлежащем уведомлении лица о таком важном процессуальном действии. А возможно решили взять время и поменять текст сообщения о подозрении. Потому что в предыдущем варианте "умышленность" причинения смерти Кузнецову хотели обосновывать тем, что Сергей специально для этого носил с собой "холодное оружие". Даже подогнали экспертизу для этих целей. Хотя как видите, этот и подобные ножи свободно продаются во всех оружейных сетях и в интернет-магазинах. Будем видеть, в любом случае у следствия есть все необходимые средства, чтобы хотя бы формально соблюдать процесс, чего и будем требовать", - заявил адвокат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения. ДОКУМЕНТ





Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).

Один из напавих на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей.

Адвокат Стерненко Виталий Коломиец считает, что сообщение о предъявлении подозрения "похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.