Смертельное ДТП на Житомирщине: одним из участников оказался инспектор полиции, он задержан

Одним из участников смертельного ДТП в Житомирской области оказался инспектор следственного отделения Лугинского отделения полиции, он задержан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Напомним, вчера в результате столкновения двух автомобилей, которое произошло утром 8 июня в Овручском районе вблизи с. Скребеличи погибли трое взрослых и малолетний ребенок (водитель и пассажиры автомобиля Lanos: 50-летняя жительница Овручского района, 46-летняя женщина и девочка, которой 1 год и 9 месяцев, жительницы Овруча).

Предварительно было установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi, 23-летний житель Овруча, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos под управлением 24-летнего жителя райцентра. Водитель Mitsubishi и 20-летняя пассажирка Lanos получили телесные повреждения и были доставлены в местную райбольницу.

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"В ходе первоочередных действий установлено, что за рулем автомобиля Mitsubishi находился инспектор следственного отделения Лугинского отделения полиции. Поэтому о происшествии сообщено Государственное бюро расследований, куда будут переданы материалы досудебного расследования. Водитель задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины. Продолжается установление всех обстоятельств, также проводится служебное расследование", - говорится в сообщении полиции.