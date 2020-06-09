"Слуга народа" Лерос о делах против Порошенко: Докажите, либо извинитесь перед человеком и распишитесь в своей никчемности
Офис Генпрокурора и ГБР должны либо доказать вину пятого президента Петра Порошенко, либо извиниться перед ним.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Гео Лерос.
Парламентарий отмечает, что "Венедиктова зашла на должность Генерального прокурора, пообещав, что посадит Порошенко".
"Но все же еще перед выборами говорили, что Свинарчук под ковшей Порошенко ворует на "оборонке". Это же ключевой гвоздь был! Так докажите! Либо - выйдите и извинитесь перед человеком, распишитесь в своей никчемности", - считает Лерос.
В то же время, нардеп не поддерживает Порошенко.
"Но если декларировалось, что этот человек ворует на "оборонке", он должен сесть конкретно за это. А его тягают за какие-то картины. Это просто смешно. сейчас ГБР и Генеральная прокуратура набивают рейтинг Порошенко своими действиями", - объяснил Лерос.
Полный текст интервью с нардеп фракции "Слуга народа" Гео Леросом читайте здесь.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.
В ГБР опровергают информацию о штурме здания музея и поясняют, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.
Пожалуйста, подождите...
И увязнет, если ему не помогут народные массы избавится от ылитного барыжья.
На примере выборов мэра Киева станет ясно, способна Украина выбрать
подобных Дубинскому вместо Кличков, чтобы обуздать коррупцию, или не способна.
Давно видно, что порохоботные мечут в Дубинского потому, что он сумел отодвинуть от Корыта одного из людей Порошенко. А может и не одного. И не одного еще отодвинет. От того и порохоботный фейкомётный лай на Дубинского.
https://vgolos.com.ua/news/lyshe-v-trusah-kyyevom-bigav-golyj-nardep-yakyj-proponuvav-sebe-za-intym-foto-video_1251631.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
он видит что ему показывают вслед люди ?
Годовщине "Бега" Порошенко посвящается !
Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота! Среди бегущих
Первых нет и отстающих -
Бег на месте общепримиряющий!
А ты верни Пороху систему ПВО Киева, снайперские винтовки, снаряжение врачам против коронавируса и проч. и проч. и проч.
Это все куплено Порохом на его деньги
КГБГБР во главе с Вовочкой это перешло все границы разумного.
Але всі такі "гріхи" Порошенка підлягають, як максимум покаранню відповідно норм до адміністративного кодексу, і не більше того. Того, чого нині в ДБР шиють йому по кримінальному - на глобус не налазить.
Что же до преследования Порошенко, то я отчасти согласен с Леросом. Пора уже либо доводить хоть одно дело до суда, либо закрывать их все, как бесперспективные. Ибо это уже какой-то балаган. Ну а на счёт извинений- облезет!))
Что же до зажиточности, то далеко не каждый богатый человек по своей натуре барыга. Это слабо зависящие друг от друга понятия. Барыги довольно часто встречаются и в среде не сильно преуспевших индивидуумов. Просто их цели гораздо мелочнее, а выгода незначительна. Но стремление к её получению и пренебрежение чужим абсолютно такое же.
Абсолютно не верным с вашей стороны является уравнение, где большинство представлено в роли сторонников ЗЕвласти. Большинству действительно не нравится игра Порошенко, но это отнюдь не означает, что это же большинство в восторге от Зеленского. Весьма инфантильные утвержения и часть заблуждений.
Насчет не верного якобы моего уравнения. Пардон, но это ваше высказывание:" одураченные 15% ", а за Зеленского отдали голоса 73%(даже если они не за него все равно голос пошел за нынешнего гаранта). Поэтому я и провел сравнительный анализ "достоинств" большинства
Что же касается моего обывательского мнения, то оно очень простое. Я убеждён, что один из ярчайших представителей паразитарной системы власти, которая десятилетиями разъедала страну изнутри, в один миг не может превратиться в патриота-альтруиста. Ибо в силу своего возраста имею некий жизненный опыт, который утверждает, что человеческая личность не способна к таким резким и разительным трансформациям. Вы же и какая-то часть общества поверили в такие волшебные преобразования, чудесным образом произошедшие с одной конкретной личностью. Или же вы правда считаете что в СДПУо Кучмы-Медведчука-Суркиса Порошенко уже тогда хлопотал об армии? Или может полагаете что учредил партию Регионов с языковедом Азаровым, что бы отстаивать мову? Или может вы всерьёз убеждены, что в кабмине Януковича он хлопотал за веру?)))
Вы поверили пройдохе, большинство нет. В этом вся разница. Но большинство так же весьма не однородно. Оно весьма ситуативно, а значит не стабильно. К 2024г вполне может образоваться какое-то новое большинство. Ведь и в 2014-ом большинстао (54%) было иным.
И напоследок, начало Вашего предыдущего высказывания:"Я не прокурор и не судья" и конец: "Вы поверили пройдохе", то есть Вы признаетесь, что мало знаете и не имеете право судит и тут же выносите вердикт: Порошенко - пройдоха. Мне мало импонирует фигура Тимошено, но я специально смотрел когда ее судили, чтобы понять степень ее вины - не дождался, получилось как в басне:" ты виноват уж в том, что хочется мне кушать" Понимаете, Георгий, я против огульных обвинений против кого-либо, даже если моего оппонента упекут в тюрьму на ложных показаниях, я буду за него воевать. Ну как то так.
Очередное вскрытие консервы, внедрившейся в СН.
Не зря у моники фамилия НЕЛОХ, не будет она нигде расписываться.
Повторяю - не человек - сторонник кого-то, а автоматическая генерация!