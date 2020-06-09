"Слуга народа" Лерос о делах против Порошенко: Докажите, либо извинитесь перед человеком и распишитесь в своей никчемности

Офис Генпрокурора и ГБР должны либо доказать вину пятого президента Петра Порошенко, либо извиниться перед ним.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Гео Лерос.

Парламентарий отмечает, что "Венедиктова зашла на должность Генерального прокурора, пообещав, что посадит Порошенко".

"Но все же еще перед выборами говорили, что Свинарчук под ковшей Порошенко ворует на "оборонке". Это же ключевой гвоздь был! Так докажите! Либо - выйдите и извинитесь перед человеком, распишитесь в своей никчемности", - считает Лерос.

В то же время, нардеп не поддерживает Порошенко.

"Но если декларировалось, что этот человек ворует на "оборонке", он должен сесть конкретно за это. А его тягают за какие-то картины. Это просто смешно. сейчас ГБР и Генеральная прокуратура набивают рейтинг Порошенко своими действиями", - объяснил Лерос.

Полный текст интервью с нардеп фракции "Слуга народа" Гео Леросом читайте здесь.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

В ГБР опровергают информацию о штурме здания музея и поясняют, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.

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