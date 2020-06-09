Наступление на менеджмент Коломойского в компании "Центрэнерго" стало одной из причин моей отставки, - Гончарук

Намерения правительства Гончарука сменить руководство государственной компании "Центрэнерго", которую контролирует Игорь Коломойский, спровоцировали отставку премьер-министра.

Об этом заявил экс-премьер Алексей Гончарук в комментарии журналистам Bihus.info.

Экс-премьер отметил, что подозревал в принадлежности руководителя "Центрэнерго" Владимира Потапенко к группе влияния олигарха Игоря Коломойского, и хотел его уволить. По мнению Гончарука, именно это намерение стало одной из причин его увольнения с должности премьера.

"Я считаю, что это могло быть одним из поводов. Но причина точно глубже", - сказал Гончарук.

Напомним, по данным обнародованного ранее журналистского расследования программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и UA: Первый) компании, связанные с олигархом Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 млрд грн на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго". Фонд госимущества подтвердил 4 млрд дебиторской задолженности "Центрэнерго".

Как сообщалось, летом 2019 году в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн).

В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. По информации издания "Цензор.НЕТ", уголь поставлялся по цене 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну. Кроме того, "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепразот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

Кроме того, поставкой угля на "Центрэнерго" занималась близкая к Коломойскому компания "Синтез Ойл". В ее собственности находится автомобиль, который использовался в сопровождении Владимира Зеленского, когда он был кандидатом в президенты, а олигарх Коломойский с партнерами - его группой поддержки.

12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.