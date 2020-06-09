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Наступление на менеджмент Коломойского в компании "Центрэнерго" стало одной из причин моей отставки, - Гончарук

Наступление на менеджмент Коломойского в компании

Намерения правительства Гончарука сменить руководство государственной компании "Центрэнерго", которую контролирует Игорь Коломойский, спровоцировали отставку премьер-министра.

Об этом заявил экс-премьер Алексей Гончарук в комментарии журналистам Bihus.info.

Экс-премьер отметил, что подозревал в принадлежности руководителя "Центрэнерго" Владимира Потапенко к группе влияния олигарха Игоря Коломойского, и хотел его уволить. По мнению Гончарука, именно это намерение стало одной из причин его увольнения с должности премьера.

"Я считаю, что это могло быть одним из поводов. Но причина точно глубже", - сказал Гончарук.

Напомним, по данным обнародованного ранее журналистского расследования программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и UA: Первый) компании, связанные с олигархом Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 млрд грн на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго". Фонд госимущества подтвердил 4 млрд дебиторской задолженности "Центрэнерго".

Как сообщалось, летом 2019 году в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн).

В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. По информации издания "Цензор.НЕТ", уголь поставлялся по цене 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну. Кроме того, "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепразот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

Кроме того, поставкой угля на "Центрэнерго" занималась близкая к Коломойскому компания "Синтез Ойл". В ее собственности находится автомобиль, который использовался в сопровождении Владимира Зеленского, когда он был кандидатом в президенты, а олигарх Коломойский с партнерами - его группой поддержки.

12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.
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Топ комментарии
+3
1,4 ярда прибыли для госпредприятия - результат "смотрящего за ЦЭ Кононенко и 2,5 ярда убытка - результат нового смотрящего. Так кто же здесь "барыги"?
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09.06.2020 16:08
+2
Наступление на менеджмент Коломойского в компании "Центрэнерго" стало одной из причин моей отставки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 226
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09.06.2020 12:48
+2
А хто йому дозволив поставити там свій менеджмент ?
Чи не малий хриплий пісюаніст ?
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09.06.2020 12:54
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Наступление на менеджмент Коломойского в компании "Центрэнерго" стало одной из причин моей отставки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 226
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09.06.2020 12:48 Ответить
о, самокатист нарисовался.
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09.06.2020 12:53 Ответить
А хто йому дозволив поставити там свій менеджмент ?
Чи не малий хриплий пісюаніст ?
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09.06.2020 12:54 Ответить
Да ладно, вот только руководство Центрэнерго все равно сменили и без тебя.
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09.06.2020 12:54 Ответить
на бумаге да а по факту им до сих пор руководит коломойша
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09.06.2020 12:57 Ответить
Леша, иди уже по добру-по-здорову. Специалист, ты наш.
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09.06.2020 12:56 Ответить
зе нужно было мочить каломойшу, фирташей, ахметов, ****** соевых, медвепутов,... с первых дней. эти мега крысы никогда не нажрутся для них Украина это лакомый кусок для теребана между собой и не более.
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09.06.2020 13:08 Ответить
Думаю, что Леша так ничего и не понял. Рупь за сто даю, что была какая-то шнобелястая телка, которая его порекомендовала на пост премьер министра. А потом акции той носатой плечевички пошли вниз. Причину мы не знаем. Или плохо плясала, или плохо там чего-то делала... А Леша сейчас мучается
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09.06.2020 13:41 Ответить
а как туда этот менеджмент туда попал,чучелко? косить под идиота-новая внутренняя политика государства
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09.06.2020 14:32 Ответить
Наступление на менеджмент Коломойского / Я не такая я жду трамвая. Такая , такая. Гончарук перед назначением встречался с Коломойским, - 10 сентября, 2019, 01:12
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09.06.2020 15:13 Ответить
вот это зеленые коррупционеры, завалили дрим-тим
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09.06.2020 15:35 Ответить
1,4 ярда прибыли для госпредприятия - результат "смотрящего за ЦЭ Кононенко и 2,5 ярда убытка - результат нового смотрящего. Так кто же здесь "барыги"?
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09.06.2020 16:08 Ответить
Кроме этих убытков еще и 3,9 миллиарда кредиторской задолженности сделали . Т.е. если все сложить --получается за зеленый год украдено 7, 5 миллиардов ---и кто мародер и барыга?
Правильно беня с зелей!
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10.06.2020 00:58 Ответить
 
 