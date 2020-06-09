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Зеленский (19064) местное самоуправление (251) сепаратизм (11301) Бутусов Юрий (4250)

Зеленский приравнял к "сепаратистам" глав местного самоуправления - единственное звено власти, которое не подчиняется "слугам народа", - Бутусов

Зеленский приравнял к

Зеленский считает выступления мэров против президента "сепаратизмом" и мечтает забрать деньги местных бюджетов в Киев.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Борьба с местным самоуправлением - это все-таки одна из самых неожиданных нелепостей, которых можно было ожидать от президента Зеленского", - написал Бутусов.

Так он отреагировал на слова Зеленского в интервью "УП":  "Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это - против государства. Это - чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией...".

По словам Зеленского, он бы забрал все дороги из местных бюджетов на государственный уровень. "Но это будет война", - предполагает президент.

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"Во время коронакризиса только местная власть показала быстрые действия по борьбе с эпидемией, только местные бюджеты выделили средства для немедленных закупок. Напомню, что сам Зеленский провел совещание по коронавирусу 31 января, но так и не организовал вовремя закупку масок и других необходимых средств, и из Украины вывезли почти 1000 тонн медицинских принадлежностей, и в стране возник острый дефицит.

Первые средства для помощи медицине в борьбе с коронавирусом государство перечислило в апреле, когда местное самоуправление уже действовало и помогало больницам.

Именно местное самоуправление организовало карантинный режим на основе решений правительства. Президентские облгосадминистрации в виду полной недееспособности не взяли на себя организацию карантина, и просто самоустранились от принятия решений, перебросив на местные власти всю ответственность. Вспомните, чем вообще отличились главы ОГА, что они сделали?" - пишет Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ напоминает, что деньги у местного самоуправления в свое время полностью забирал Янукович, и это привело к тотальной коррупции и развалу.

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"А сейчас у президента разве малые ресурсы? План доходов на таможне сократили на 10 миллиардов, и все равно сборы в мае были провалены уже по сокращенному плану, а план сбора налогов в стране выполнен только потому, что перестали возмещать НДС - то есть просто нарисовали цифры. Зачем же мечтать забрать деньги местных бюджетов, если гораздо логичней обеспечить наполнение центрального бюджета в рамках своих полномочий?

На мой взгляд "сепаратизм", это не критика президента мэрами, это попытки подыграть Путину в вопросе Донбасса, это попытки создать Консультативный совет, это поставки угля и электроэнергии из РФ, это медиа-холдинг Медведчука, который расширяет российскую информационную повестку при полном потакании власти.

Может быть президент прекратит поощрять реальный сепаратизм и начнет наводить порядок в сферах, которые ему подчинены и за которые он несет ответственность?" - заключает Бутусов.
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Топ комментарии
+54
Зеленский приравнял к "сепаратистам" глав местного самоуправления - единственное звено власти, которое не подчиняется "слугам народа", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1045
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09.06.2020 12:50
+34
Зеленский приравнял к "сепаратистам" глав местного самоуправления - единственное звено власти, которое не подчиняется "слугам народа", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5956
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09.06.2020 12:57
+31
Зеленский приравнял к "сепаратистам" глав местного самоуправления - единственное звено власти, которое не подчиняется "слугам народа", - Бутусов - Цензор.НЕТ 8523
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09.06.2020 12:56
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Зеленский приравнял к "сепаратистам" глав местного самоуправления - единственное звено власти, которое не подчиняется "слугам народа", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1045
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09.06.2020 12:50 Ответить
Я на Зе тоже возлагал надежды. Я надеялся, что эта тварь он не сдаст Украину!
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09.06.2020 13:27 Ответить
і де був твій мозок, твої очі, твій здоровий глузд???? повилазило??? невже ти очіковав чогось від інфантильного наркозалежного ідіота? СМАЧНОГО....
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09.06.2020 16:28 Ответить
не для того пуцькин 15 лет оплачивал "95-квартал", чтоб сейчас разрешить зелупкину препятствовать РФии.
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09.06.2020 12:51 Ответить
А чего вы хотели?
Зеленский приравнял к "сепаратистам" глав местного самоуправления - единственное звено власти, которое не подчиняется "слугам народа", - Бутусов - Цензор.НЕТ 3768
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09.06.2020 12:51 Ответить
Певно, Зеля не наважиться відвідати Львів
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09.06.2020 12:52 Ответить
В Тернополі ще восени минулого року йому кричали Ганьба!
https://www.youtube.com/watch?v=r_IbsDmsVA8 Ганьба Зеленському!
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09.06.2020 12:58 Ответить
Ото Тернопіль померанчем майорить вище на мапі?
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09.06.2020 14:00 Ответить
Ну і? Ідіотів всюди вистачає. От тільки одні мають шанс до тями прийти, а інші невиліковні. Перебіг хвороби в них різний.
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09.06.2020 14:23 Ответить
До речі, Порошенко 46,6%, а зеленський 50%. Так що не все так однозначно... Майже половина населення так і була притомною, а частина приколістів опритомніла, хоч і пізніше, але ж опритомніла!
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09.06.2020 14:27 Ответить
індик теж думав що купається, поки вода не закипіла
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09.06.2020 16:29 Ответить
Із того, що бачу і чую - поки немає впевненості у притомністі свідомості. Матеріальне перемагає, готові жити серед бандерівців, але гнобити все українське. Може мені так везе, хто зна
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09.06.2020 19:03 Ответить
https://www.segodnya.ua/ukraine/kak-zelenskiy-novogo-gubernatora-predstavlyal-i-po-lvovu-gulyal-opublikovany-yarkie-foto-1296706.html

Специально поискал.
А не во Львове ли на ПАП-а сказали "ви зрадник"?
На Зелю вроде бы не. ну, пока шо.
Или ты не знал и не читал что он ездил везде после избрания то? Только Кринжополь забыл отведать и проведать)
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09.06.2020 13:04 Ответить
ЗВО був за Пороха
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09.06.2020 13:04 Ответить
да-да-да, как вот на востоке - объединили с гражданскими = "армия за Зелю"
так и там - может не объединили = "армия не за Зелю".
но вроде все улучшается, а если нет - то статистика она такая...
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09.06.2020 13:07 Ответить
Гаранту мало власти. Презик хочет быть владычицей морскою сцарьком.
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09.06.2020 12:51 Ответить
Ему в детстве мама сказок не читала. Оно не знает результат таких хотелок.
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09.06.2020 12:55 Ответить
Читала, скоріш за все, але в того народу свої казки... І фінали тих казок зовсім не схожі на слов'янські
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09.06.2020 13:13 Ответить
Бо має царські замашки.
Акі хутін.
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09.06.2020 12:51 Ответить
оно ж там увидело что-то в глазах Пукина - вот что он увидел -царские замашки.
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09.06.2020 12:56 Ответить
Нема гірше пана, ніж колишній хам.
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09.06.2020 13:14 Ответить
а чого "колишній" ти фолькльор не перекручуй
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09.06.2020 15:54 Ответить
"Хам" і "пан" це не лише спосіб поводження, але і суспільний статус. Власне, про нього й мова у прислів'ї.
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09.06.2020 17:07 Ответить
А ті, шо його своєю дурістю привели до влади, зараз кліпають оченятами

Зеленский приравнял к "сепаратистам" глав местного самоуправления - единственное звено власти, которое не подчиняется "слугам народа", - Бутусов - Цензор.НЕТ 4680
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09.06.2020 12:52 Ответить
Зеленский приравнял к "сепаратистам" глав местного самоуправления - единственное звено власти, которое не подчиняется "слугам народа", - Бутусов - Цензор.НЕТ 8523
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09.06.2020 12:56 Ответить
Ну побачидюли, що стаж є, а мізків нема. І їх відсутність ніякий стаж не замінить.
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09.06.2020 13:02 Ответить
Главный сепаратюга недоволен?)
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09.06.2020 12:52 Ответить
дібіл ти сцикло.
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09.06.2020 12:53 Ответить
Ему мало было ободрать местные бюджеты по "самое нихочу", отобрав средства, положенные им по децентрализации. Ему мало было, вопреки закону о ЧС, спихнуть на местные бюджеты всю нагрузку борьбы с пандемией. Оно теперь хочет еще везде своих холуев насадить.
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09.06.2020 12:53 Ответить
А чего ж, в Госбюджете м
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09.06.2020 14:57 Ответить
А чего ж, в Госбюджете мыши дыру прогрызли побольше чем в Госрезерве, "порноактриссой" стать не получается, вот и приходится вскрывать невскрытые резервы.
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09.06.2020 15:01 Ответить
Этого клоуна и ублюдка без Майдана убрать не получится. Уже ясно
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09.06.2020 12:54 Ответить
Я надіюсь на передоз.)))
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09.06.2020 12:55 Ответить
Зеленский приравнял к "сепаратистам" глав местного самоуправления - единственное звено власти, которое не подчиняется "слугам народа", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5956
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09.06.2020 12:57 Ответить
Еще нужно закон о вторых лядях, а на случай если бабу выберут - про первого ледя!
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09.06.2020 13:59 Ответить
по сути рейтинг зелу°° нулевой, ему надо ставить квартал на рельсы
и нахлобучивать лохов
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09.06.2020 12:57 Ответить
А ты же лично тут до выборов топил против Пороха, аж из штанов выпрыгивал.
Так что скажи спасибо себе любимому в числе тех кому "абы не порох"
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09.06.2020 13:20 Ответить
ця дрянь і зараз топить. Більше того, цей ворог senia - ольгінський бот, провокатор, розганяє зраду на обидва боки (і проти клована також).
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09.06.2020 14:23 Ответить
наприклад:
"https://censor.net/user/82546

а главное, что зеленский - гнида
https://censor.net/comments/locate/3200749/019214e5-f2fb-70d7-b71f-89bb2a25def3"
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09.06.2020 14:29 Ответить
Вот что удивительно!

Умный Порох, который действительно мог управлять страной, провел реформу самоуправления, передав на места и полномочия и ДЕНЬГИ (50% налогов)

Дерак ЗЕБЕнька, которому булава как погремушка, хочет подмять под себя всех, наверное чтоб "чертей" мэров можно было гонять

не прокатит !
Украина не Россия !
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09.06.2020 13:01 Ответить
Как жеж бубочке хочется,что бы было все как на россии.
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09.06.2020 13:01 Ответить
Зеленский живет в своем мирке, который ему создал Ермак, в нем тепло и приятно и у него рейтинги под 99%, единственное, что ему мешает "править", а его окружению воровать бесконтрольно, это децентрализация, то есть местная власть, выиграть местные выборы не удастся это уже понятно, а значит власть нужно тупо отобрать. Зегенративное стадо, это все сделали вместе!
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09.06.2020 13:02 Ответить
"Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти.
Это - против государства. Это - чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией...".- Зеленский.

Источник: https://censor.net/n3200810

Сильно.
Далеко пойдет...
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09.06.2020 13:04 Ответить
Зеленський прирівняв до "сепаратистів" глав місцевого самоврядування - єдину ланку влади, яке не підпорядковується "слугам народу", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1066
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09.06.2020 13:16 Ответить
Сьогодні була інфа шо міській лікарні в Волновасі райадміністрація заборонила прийняти гумдопомогу від фонду Порошенка. Лікарня сама запросила допомоги, а коли привезли то відмовились. Ось такі кадри назначає головами адміністрацій клоун
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09.06.2020 23:32 Ответить
Дойти всего лишь до принятия закона о сеператизме и пересадить мэров.
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09.06.2020 15:05 Ответить
Далеко пойдет...
минимум до Ростова, а может и до полыньи в озере Байкал
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09.06.2020 18:57 Ответить
Все фігня, потоки як ділили так і ділять, питання лише в тому на скільки ефективно використовують кошти, от цього залежить розвиток держави.
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09.06.2020 13:07 Ответить
Какой розвиток,малахольный? Еще немного такого ************* и Неньки не станет!(((
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09.06.2020 13:15 Ответить
Та мене вже мільйон разів намагалися образити, не бере, є реальність, одні сидять щоб прокрутити бюджет, інщі його освоюють, виконуючи роботи, нехай навіть і через своїх... Все пізнається у порівнянні.
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09.06.2020 13:21 Ответить
Помнится один журналист писал, что хуже не будет
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09.06.2020 13:14 Ответить
сцоря зелёного обижают его власть не принимают вова в каком веке живёт то полу покер комнатный какойто
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09.06.2020 13:14 Ответить
Хочет самолично решать сколько кому и за что отстегивать с барского плеча, чтоб неповадно было на высочайшего "батон крошить"🙂
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09.06.2020 13:16 Ответить
нуну сцарь вова 1й
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09.06.2020 13:18 Ответить
зеДибіл янеЛох Оманський сам кончений сепар, який знищує все українське.
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09.06.2020 13:20 Ответить
Зеленський прирівняв до "сепаратистів" глав місцевого самоврядування - єдину ланку влади, яке не підпорядковується "слугам народу", - Бутусов - Цензор.НЕТ 9700
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09.06.2020 13:22 Ответить
Они не сеператисты. Они просто ворье.
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09.06.2020 13:26 Ответить
Жил бы мирно, не психуя,
Развлекал бы всех окрест!
Ну скажи, какого уя
В Президенты ты полез?
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09.06.2020 13:33 Ответить
По высказыванию Сары, Абрам вступит как не в партию так в гамно.
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09.06.2020 15:07 Ответить
зезвездидент уже себя государством возомнил. Запомни, зезасмоктышь, ты всего лишь слуга, нанятый не совсем адекватной частью украинского народа.
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09.06.2020 13:37 Ответить
Не. Нанятый кремлём!
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09.06.2020 14:00 Ответить
Бутусов продажная шл-ха
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09.06.2020 13:38 Ответить
"На мой взгляд "сепаратизм", это не критика президента мэрами, это попытки подыграть Путину в вопросе Донбасса, это попытки создать Консультативный совет, это поставки угля и электроэнергии из РФ, это медиа-холдинг Медведчука, который расширяет российскую информационную повестку при полном потакании власти."
_Истинно так!
"Может быть президент прекратит поощрять реальный сепаратизм и начнет наводить порядок в сферах, которые ему подчинены и за которые он несет ответственность?" - заключает Бутусов."
_Не может. Зерашист - сознательный враг украинской государственности и сообща с расией ведёт войну против Украины.
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09.06.2020 13:59 Ответить
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https://twitter.com/durdominua
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durdom.in.ua

@durdominua


Поел грибочков. У вас всё хорошо https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #дурдом

Зеленський прирівняв до "сепаратистів" глав місцевого самоврядування - єдину ланку влади, яке не підпорядковується "слугам народу", - Бутусов - Цензор.НЕТ 7479
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09.06.2020 14:41 Ответить
Сепаратисты сейчас у власти - отводят войска, не стреляют. А мы пацанов хороним....
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09.06.2020 15:53 Ответить
ВЫступление мэров против Президента - явный сепаратизм, в условиях конституционной парламентско - президентской страны. Психотравма из совка, превратившаяся в устойчивый условный рефлекс, не позволяет даже умным активистам СМИ и региональным управленцам осваивать механизм взаимоотношений по вопросам хозяйственно - экономиче кой жизнедеятельности при непрезидентской форме правления. Не мы первые. В Италии после авторитарного Дуче понадобилось 5 досрочных парламентских пока люди поумнели и перешли на цивилизованные технологии взамоотношений. Если энтузиастам не нравится фракция "Слуга народу" или иная, следует обращаться к Президенту с просьбой мотивированной о досрочных парламентских.Региональные управленцы все это знают, но привычное иждивенчество и безответственность позволяет им десятилетиями при случае все еще совковому электорату вопить -" Не виноватые мы!. ОН сам..!." - и при отсутствии защитных масок, при наличии швейных предприятий в каждом городе, и по поводу любому другому.Совок радуется, есть кем возмущаться, ибо даже фамилий своих местных руководителей многих даже не знает.
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09.06.2020 18:20 Ответить
Зеля, вообще-то мы все президенты и нас больше на много миллионов - а значит ты один со своим альфонсом дермаком - никто.. ты ж сам, клоун, по тупости своей сказал об этом вначале..
и главный сепаратист - это как раз сейчас ты.. заглядываешь хйлу в глаза как преданая собака, ты, кто привселюдно оскорбил украинцев, назвав Украину порноактрисой, "шутил" про эбонитовые палочки на Майдане и чморил Голодомор,и до сих пор не извинился перед всеми нами, украинцами, стоя на коленях.. хотя перед диктатором-садистом, предателем чеченцев, Кадыровым упал ниже пояса аж бегом.. ты, чмо безродное-безвольное, а не президент Украины - ты никто для патриотов Украины
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09.06.2020 18:38 Ответить
Слава Украине!!!
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09.06.2020 21:12 Ответить
Зеленский продолжает углублять дно Июнь 9, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%83%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%bd%d0%be.html#comments Комментарии: 4

«Сепаратизм», это не критика президента мэрами, это попытки подыграть Путину в вопросе Донбасса, это попытки создать Консультативный совет, это поставки угля и электроэнергии из РФ, это медиа-холдинг Медведчука, который расширяет российскую информационную повестку при полном потакании власти…
Зеленский считает выступления мэров против президента «сепаратизмом» и мечтает забрать деньги местных бюджетов в Киев.
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAn2C4Q5W1jl0rM-Y1EsmZ9ojL1fqDGSpWvwy77F0W7U2EpFjLq6Owk9yKDGOt-edbv8830_uby2kV-&hc_ref=ARSK_KeYDxQ-LrA3-8qonH3xgSOzj3dR3sXdr7DykfKBGH4ynqpQ83-KwgD0CAImYe4&fref=nf пишет сегодня в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
От власти не ждешь интеллектуальных решений, но борьба с местным самоуправлением - это все-таки одна из самых неожиданных нелепостей, которых можно было ожидать от президента Зеленского, цитирую:
«Не можуть мери бути проти президента, проти вертикалі влади. Це - проти держави. Це - чистий сепаратизм, який вони прикривають децентралізацією…
За словами Зеленського, він би забрав всі дороги з місцевих бюджетів на державний рівень.
- Але це буде війна, - передбачає він».
Единственное звено власти, которое не подчиняется «слугам народа» - главы местного самоуправления, приравнены к «сепаратистам»!
А с каких это пор критика президента является преступлением против государства?
Во время коронакризиса только местная власть показала быстрые действия по борьбе с эпидемией, только местные бюджеты выделили средства для немедленных закупок. Напомню, что сам Зеленский провел совещание по коронавирусу 31 января, но так и не организовал вовремя закупку масок и других необходимых средств, и из Украины вывезли почти 1000 тонн медицинских принадлежностей, и в стране возник острый дефицит.
Первые средства для помощи медицине в борьбе с коронавирусом государство перечислило в апреле, когда местное самоуправление уже действовало и помогало больницам.
Именно местное самоуправление организовало карантинный режим на основе решений правительства. Президентские облгосадминистрации в виду полной недееспособности не взяли на себя организацию карантина, и просто самоустранились от принятия решений, перебросив на местные власти всю ответственность.
Вспомните, чем вообще отличились главы ОГА, что они сделали?
Деньги у местного самоуправления в свое время полностью забирал Янукович - и к чему это привело? К тотальной коррупции и развалу.
А сейчас у президента разве малые ресурсы?
План доходов на таможне сократили на 10 миллиардов, и все равно сборы в мае были провалены уже по сокращенному плану, а план сбора налогов в стране выполнен только потому, что перестали возмещать НДС - то есть просто нарисовали цифры. Зачем же мечтать забрать деньги местных бюджетов, если гораздо логичней обеспечить наполнение центрального бюджета в рамках своих полномочий?
На мой взгляд, «сепаратизм», это не критика президента мэрами, это попытки подыграть Путину в вопросе Донбасса, это попытки создать Консультативный совет, это поставки угля и электроэнергии из РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), это медиа-холдинг Медведчука, который расширяет российскую информационную повестку при полном потакании власти.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-2.html «Батькивщина» требует от Зеленского прекратить давление на мэров - заявление партии
- https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%BC%D1%8D%D1%80-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0.html Мэр Черкасс: «Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты»
Может быть, президент прекратит поощрять реальный сепаратизм и начнет наводить порядок в сферах, которые ему подчинены и за которые он несет ответственность?
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09.06.2020 20:42 Ответить
А сам Бутусов верит в то что Зеленский и может и хочет "наводить порядок" и бороться с сепаратизмом в сферах Зеленскому подчиненных? Только протест активной части общества мешает Зеленскому "устроить сабантуй с Путиным" по поводу превращения Украины в малороссию....
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09.06.2020 21:18 Ответить
Зеленський прирівняв до "сепаратистів" глав місцевого самоврядування - єдину ланку влади, яке не підпорядковується "слугам народу", - Бутусов - Цензор.НЕТ 9158
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09.06.2020 21:22 Ответить
 
 