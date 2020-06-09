Зеленский приравнял к "сепаратистам" глав местного самоуправления - единственное звено власти, которое не подчиняется "слугам народа", - Бутусов
Зеленский считает выступления мэров против президента "сепаратизмом" и мечтает забрать деньги местных бюджетов в Киев.
Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Борьба с местным самоуправлением - это все-таки одна из самых неожиданных нелепостей, которых можно было ожидать от президента Зеленского", - написал Бутусов.
Так он отреагировал на слова Зеленского в интервью "УП": "Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это - против государства. Это - чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией...".
По словам Зеленского, он бы забрал все дороги из местных бюджетов на государственный уровень. "Но это будет война", - предполагает президент.
"Во время коронакризиса только местная власть показала быстрые действия по борьбе с эпидемией, только местные бюджеты выделили средства для немедленных закупок. Напомню, что сам Зеленский провел совещание по коронавирусу 31 января, но так и не организовал вовремя закупку масок и других необходимых средств, и из Украины вывезли почти 1000 тонн медицинских принадлежностей, и в стране возник острый дефицит.
Первые средства для помощи медицине в борьбе с коронавирусом государство перечислило в апреле, когда местное самоуправление уже действовало и помогало больницам.
Именно местное самоуправление организовало карантинный режим на основе решений правительства. Президентские облгосадминистрации в виду полной недееспособности не взяли на себя организацию карантина, и просто самоустранились от принятия решений, перебросив на местные власти всю ответственность. Вспомните, чем вообще отличились главы ОГА, что они сделали?" - пишет Бутусов.
Главред Цензор.НЕТ напоминает, что деньги у местного самоуправления в свое время полностью забирал Янукович, и это привело к тотальной коррупции и развалу.
"А сейчас у президента разве малые ресурсы? План доходов на таможне сократили на 10 миллиардов, и все равно сборы в мае были провалены уже по сокращенному плану, а план сбора налогов в стране выполнен только потому, что перестали возмещать НДС - то есть просто нарисовали цифры. Зачем же мечтать забрать деньги местных бюджетов, если гораздо логичней обеспечить наполнение центрального бюджета в рамках своих полномочий?
На мой взгляд "сепаратизм", это не критика президента мэрами, это попытки подыграть Путину в вопросе Донбасса, это попытки создать Консультативный совет, это поставки угля и электроэнергии из РФ, это медиа-холдинг Медведчука, который расширяет российскую информационную повестку при полном потакании власти.
Может быть президент прекратит поощрять реальный сепаратизм и начнет наводить порядок в сферах, которые ему подчинены и за которые он несет ответственность?" - заключает Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=r_IbsDmsVA8 Ганьба Зеленському!
Специально поискал.
А не во Львове ли на ПАП-а сказали "ви зрадник"?
На Зелю вроде бы не. ну, пока шо.
Или ты не знал и не читал что он ездил везде после избрания то? Только Кринжополь забыл отведать и проведать)
так и там - может не объединили = "армия не за Зелю".
но вроде все улучшается, а если нет - то статистика она такая...
владычицей морскоюсцарьком.
Акі хутін.
и нахлобучивать лохов
Так что скажи спасибо себе любимому в числе тех кому "абы не порох"
"https://censor.net/user/82546
а главное, что зеленский - гнида
https://censor.net/comments/locate/3200749/019214e5-f2fb-70d7-b71f-89bb2a25def3"
Умный Порох, который действительно мог управлять страной, провел реформу самоуправления, передав на места и полномочия и ДЕНЬГИ (50% налогов)
Дерак ЗЕБЕнька, которому булава как погремушка, хочет подмять под себя всех, наверное чтоб "чертей" мэров можно было гонять
не прокатит !
Украина не Россия !
Это - против государства. Это - чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией...".- Зеленский.
Источник: https://censor.net/n3200810
Сильно.
Далеко пойдет...
минимум до Ростова, а может и до полыньи в озере Байкал
Развлекал бы всех окрест!
Ну скажи, какого уя
В Президенты ты полез?
_Истинно так!
"Может быть президент прекратит поощрять реальный сепаратизм и начнет наводить порядок в сферах, которые ему подчинены и за которые он несет ответственность?" - заключает Бутусов."
_Не может. Зерашист - сознательный враг украинской государственности и сообща с расией ведёт войну против Украины.
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Поел грибочков. У вас всё хорошо https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #дурдом
и главный сепаратист - это как раз сейчас ты.. заглядываешь хйлу в глаза как преданая собака, ты, кто привселюдно оскорбил украинцев, назвав Украину порноактрисой, "шутил" про эбонитовые палочки на Майдане и чморил Голодомор,и до сих пор не извинился перед всеми нами, украинцами, стоя на коленях.. хотя перед диктатором-садистом, предателем чеченцев, Кадыровым упал ниже пояса аж бегом.. ты, чмо безродное-безвольное, а не президент Украины - ты никто для патриотов Украины
«Сепаратизм», это не критика президента мэрами, это попытки подыграть Путину в вопросе Донбасса, это попытки создать Консультативный совет, это поставки угля и электроэнергии из РФ, это медиа-холдинг Медведчука, который расширяет российскую информационную повестку при полном потакании власти…
Зеленский считает выступления мэров против президента «сепаратизмом» и мечтает забрать деньги местных бюджетов в Киев.
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAn2C4Q5W1jl0rM-Y1EsmZ9ojL1fqDGSpWvwy77F0W7U2EpFjLq6Owk9yKDGOt-edbv8830_uby2kV-&hc_ref=ARSK_KeYDxQ-LrA3-8qonH3xgSOzj3dR3sXdr7DykfKBGH4ynqpQ83-KwgD0CAImYe4&fref=nf пишет сегодня в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
От власти не ждешь интеллектуальных решений, но борьба с местным самоуправлением - это все-таки одна из самых неожиданных нелепостей, которых можно было ожидать от президента Зеленского, цитирую:
«Не можуть мери бути проти президента, проти вертикалі влади. Це - проти держави. Це - чистий сепаратизм, який вони прикривають децентралізацією…
За словами Зеленського, він би забрав всі дороги з місцевих бюджетів на державний рівень.
- Але це буде війна, - передбачає він».
Единственное звено власти, которое не подчиняется «слугам народа» - главы местного самоуправления, приравнены к «сепаратистам»!
А с каких это пор критика президента является преступлением против государства?
Во время коронакризиса только местная власть показала быстрые действия по борьбе с эпидемией, только местные бюджеты выделили средства для немедленных закупок. Напомню, что сам Зеленский провел совещание по коронавирусу 31 января, но так и не организовал вовремя закупку масок и других необходимых средств, и из Украины вывезли почти 1000 тонн медицинских принадлежностей, и в стране возник острый дефицит.
Первые средства для помощи медицине в борьбе с коронавирусом государство перечислило в апреле, когда местное самоуправление уже действовало и помогало больницам.
Именно местное самоуправление организовало карантинный режим на основе решений правительства. Президентские облгосадминистрации в виду полной недееспособности не взяли на себя организацию карантина, и просто самоустранились от принятия решений, перебросив на местные власти всю ответственность.
Вспомните, чем вообще отличились главы ОГА, что они сделали?
Деньги у местного самоуправления в свое время полностью забирал Янукович - и к чему это привело? К тотальной коррупции и развалу.
А сейчас у президента разве малые ресурсы?
План доходов на таможне сократили на 10 миллиардов, и все равно сборы в мае были провалены уже по сокращенному плану, а план сбора налогов в стране выполнен только потому, что перестали возмещать НДС - то есть просто нарисовали цифры. Зачем же мечтать забрать деньги местных бюджетов, если гораздо логичней обеспечить наполнение центрального бюджета в рамках своих полномочий?
На мой взгляд, «сепаратизм», это не критика президента мэрами, это попытки подыграть Путину в вопросе Донбасса, это попытки создать Консультативный совет, это поставки угля и электроэнергии из РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), это медиа-холдинг Медведчука, который расширяет российскую информационную повестку при полном потакании власти.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-2.html «Батькивщина» требует от Зеленского прекратить давление на мэров - заявление партии
- https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%BC%D1%8D%D1%80-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0.html Мэр Черкасс: «Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты»
Может быть, президент прекратит поощрять реальный сепаратизм и начнет наводить порядок в сферах, которые ему подчинены и за которые он несет ответственность?