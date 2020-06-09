Зеленский приравнял к "сепаратистам" глав местного самоуправления - единственное звено власти, которое не подчиняется "слугам народа", - Бутусов

Зеленский считает выступления мэров против президента "сепаратизмом" и мечтает забрать деньги местных бюджетов в Киев.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Борьба с местным самоуправлением - это все-таки одна из самых неожиданных нелепостей, которых можно было ожидать от президента Зеленского", - написал Бутусов.

Так он отреагировал на слова Зеленского в интервью "УП": "Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это - против государства. Это - чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией...".

По словам Зеленского, он бы забрал все дороги из местных бюджетов на государственный уровень. "Но это будет война", - предполагает президент.

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"Во время коронакризиса только местная власть показала быстрые действия по борьбе с эпидемией, только местные бюджеты выделили средства для немедленных закупок. Напомню, что сам Зеленский провел совещание по коронавирусу 31 января, но так и не организовал вовремя закупку масок и других необходимых средств, и из Украины вывезли почти 1000 тонн медицинских принадлежностей, и в стране возник острый дефицит.

Первые средства для помощи медицине в борьбе с коронавирусом государство перечислило в апреле, когда местное самоуправление уже действовало и помогало больницам.

Именно местное самоуправление организовало карантинный режим на основе решений правительства. Президентские облгосадминистрации в виду полной недееспособности не взяли на себя организацию карантина, и просто самоустранились от принятия решений, перебросив на местные власти всю ответственность. Вспомните, чем вообще отличились главы ОГА, что они сделали?" - пишет Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ напоминает, что деньги у местного самоуправления в свое время полностью забирал Янукович, и это привело к тотальной коррупции и развалу.

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"А сейчас у президента разве малые ресурсы? План доходов на таможне сократили на 10 миллиардов, и все равно сборы в мае были провалены уже по сокращенному плану, а план сбора налогов в стране выполнен только потому, что перестали возмещать НДС - то есть просто нарисовали цифры. Зачем же мечтать забрать деньги местных бюджетов, если гораздо логичней обеспечить наполнение центрального бюджета в рамках своих полномочий?

На мой взгляд "сепаратизм", это не критика президента мэрами, это попытки подыграть Путину в вопросе Донбасса, это попытки создать Консультативный совет, это поставки угля и электроэнергии из РФ, это медиа-холдинг Медведчука, который расширяет российскую информационную повестку при полном потакании власти.

Может быть президент прекратит поощрять реальный сепаратизм и начнет наводить порядок в сферах, которые ему подчинены и за которые он несет ответственность?" - заключает Бутусов.