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Минцифры планирует за три года перевести все госуслуги в онлайн-формат, - Федоров

Минцифры планирует за три года перевести все госуслуги в онлайн-формат, - Федоров

Министерство цифровой трансформации Украины планирует за три года перевести все государственные услуги в онлайн-формат, а также развить всю необходимую инфраструктуру для этого.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире одного из телеканалов.

"Ми хотим полностью перевести все государственные услуги в онлайн за три года. Если не будет государственной услуги онлайн, значит ее вообще не будет существовать", - сказал он.

Также вице-премьер сообщил о планах обучить за три года 6 миллионов украинцев цифровой грамотности.

"Вторая наша цель - обучить 6 миллионов украинцев базовой цифровой грамотности для того, чтобы люди могли использовать технологии на полную мощь", - сказал Федоров.

Он добавил, что, по оценкам Министерства цифровой трансформации, около 52% украинцев уже владеют базовыми цифровыми навыками.

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Также Федоров выделил развитие интернет-связи как третью ключевую цель работы министерства.

"Третья наша цель – покрыть всю страну, до 95%, интернетом. Не может развиваться цифровая экономика, если не будет интернета", - отметил он.

Федоров добавил, что сейчас уровень проникновения высокоскоростного интернета в Украине составляет около 80%.

Четвертой целью вице-премьер выделил развитие IT-бизнеса.

"Четвертая наша цель – увеличить долю IT-индустрии до 10% ВВП", - сказал он.

Как сообщалось, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в течение этого года в онлайн на портале государственных услуг "Дія" будет переведено 50 приоритетных публичных услуг.
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Топ комментарии
+5
Диджитализация , цифротрансформация ... Эти "гении" давно были в магазине и ездили в общественном транспорте ?
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09.06.2020 12:54
+4
Федоров, ти типу продвинутий айтішнік, поясни мені як я можу підключити свій дівайс до ваших послуг?
Минцифры планирует за три года перевести все госуслуги в онлайн-формат, - Федоров - Цензор.НЕТ 7522
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09.06.2020 12:51
+2
саме для Вас політиками впроваджено карантин =( щоб ті, хто має кнопкові телефони померли від голоду...
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09.06.2020 13:00
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Федоров, ти типу продвинутий айтішнік, поясни мені як я можу підключити свій дівайс до ваших послуг?
Минцифры планирует за три года перевести все госуслуги в онлайн-формат, - Федоров - Цензор.НЕТ 7522
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09.06.2020 12:51 Ответить
саме для Вас політиками впроваджено карантин =( щоб ті, хто має кнопкові телефони померли від голоду...
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09.06.2020 13:00 Ответить
так можно в sim-меню функции добавить. Не так информативно как в смартфонах, но какую-то базовую функциональность можно впихнуть. Только прийдётся все симки привязать к паспортам, чтоб знать наверняка кому услуга предоставляется
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09.06.2020 14:03 Ответить
а ещё можно за бюджетные деньги "провести тендер" и каждому гражданину закупить по смартфону
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09.06.2020 14:04 Ответить
Диджитализация , цифротрансформация ... Эти "гении" давно были в магазине и ездили в общественном транспорте ?
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09.06.2020 12:54 Ответить
в них своя ніша - звьозди нє йєздят в мєтро (С)
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09.06.2020 13:00 Ответить
налоговая в "цифре" 20 лет (двадцать) не может исправить мой адрес проживания согласно прописке в паспорте! диджитализация говорите????
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09.06.2020 12:54 Ответить
За три года!? Лучше за 10 лет.....идиоты.
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09.06.2020 12:57 Ответить
а куди дінете дідусів та бабусь овер 60+
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09.06.2020 12:59 Ответить
саме для них політиками впроваджено карантин =( щоб ті, хто має кнопкові телефони або не мають мобільних телефонів взагалі, померли від голоду...
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09.06.2020 13:00 Ответить
???
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09.06.2020 13:00 Ответить
На які кнопки тицяти для цього?
Минцифры планирует за три года перевести все госуслуги в онлайн-формат, - Федоров - Цензор.НЕТ 2200
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09.06.2020 13:00 Ответить
а в мене ше така машинка на ходу
Мінцифри планує за три роки перевести всі держпослуги в онлайн-формат, - Федоров - Цензор.НЕТ 2076
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09.06.2020 13:06 Ответить
Очередной придурок, записанный "предпринимателем" в городе Васильевка. Бедняжка даже на знает, что говорит. Вот, например ""Третья наша цель - покрыть всю страну, до 95%, интернетом. Не может развиваться цифровая экономика, если не будет интернета". Интересно, а знает ли это подставнеое лицо чьего-то бизнеса, что в интернет Украина за все время существования вообще ничего не вложила? Т.е. весь интернет частный. Или он что-то не понял, когда говорит от имени правителсьтва "мы собираемся"? Кто это "мы"? Придурок или мне показалось?
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09.06.2020 13:33 Ответить
проблема не в тому щоб навчити громадян, а в тому щоб навчити Мінцихри орагнізовувати сервіси та систему безпеки.
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09.06.2020 13:45 Ответить
Т.е. мінцихри буде работи захист приватним сіткам? Це неможливо. Краще собі дачу спорудити - питань буде менше.
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09.06.2020 15:53 Ответить
Що там з впровадженням 5Джи? Чи хоча б покласти нормальні магістралі аби 4Джи запрацювало нормально.
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09.06.2020 13:49 Ответить
 
 