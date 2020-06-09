Аваков просит Кабмин выделить 2,5 млрд для МВД из Фонда борьбы с коронавирусом. ДОКУМЕНТ
Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой выделить 2,67 млрд из Фонда борьбы с коронавирусом на структуры МВД.
Об этом сообщает организация StateWatch со ссылкой на письмо МВД, передает Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, в мае Министерство внутренних дел обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю с официальным письмом по вопросу выделения средств из Фонда борьбы с COVID-19.
В обращении МВД отмечается, что "средства в размере 2,5 миллиарда гривен планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения", как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.
Также МВД попросило 171 миллион гривен на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным COVID-19 в медучреждениях Министерства внутренних дел.
Пожалуйста, подождите...
вот и аваков хочет "долю малую", бо увеличенное финансирование-2020 на мвд - уже оприходовали))
Рада поддержала в первом чтении законопроект о направлении средств из Фонда борьбы с COVID-19 на ямочный ремонт дорог. Теперь Зеленский может быть абсолютно уверен, что в требованиях МВФ появится пункт об аудите этого фонда.
Дефицит Пенсионного фонда на конец мая 2020 года уже составляет около 32 млрд. гривен. Пенсионный фонд просит выделить из "Фонда борьбы с COVID-19" 15,2 млрд на первичное покрытие дефицита. ПФ немножко опоздал - ВР Украины уже закопало деньги в ямочный ремонт дорог.
Поджилки у них трясутся при упоминании денег. бабломаны.
imho, конечно.
Транши МВФ куда - то уплывают. Помощь ЕС используется не по назначению. Это бесхозяйственность.
А так у меня независимое мнение, и я его высказываю без оглядки. Даже не читая комменты.
Юморист Зеленский может их осмеять, а вот перекрыть пока не может, ибо не имеет для этого нужных диктаторских полномочий, да и компетенцию интенцией не заменишь.
Нужно всенародное неприятие схематоза и коррупционеров, в какие бы вышиванки они не рядились. А есть ли оно? Не-выборы Кличко в Киеве могут стать индикатором.
Рюкзаки - позорная страница, но что-то я не слышал про рецидивы, а потому
готов верить Авакову больше, чем младо-порошне и соросью в окружении Зеленского,
и лаю порохоботских гиен на Цензоре.
Но я не соглашусь, чтоб трынькать деньги Европы не по назначению.
По соевым я , конечно, в одной лодке с тобой.
а соевые - порошенковское ылитное барыжьё.
(і молоко-за врєдность !)
теперь оказывается, что единственное как он может "разобраться" это увеличить доить населения и бюджет
3 ч.
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ПОДАЙТЕ Авакову на премии - холопы мало бабла данью платят...
"Міністерство внутрішніх справ офіційним листом звернулось до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання 2,5 мільярда гривень на доплати поліцейським..."
П.С.: для особо одаренных - картинка из гугля просто для визуализации того, что происходит в Киеве возле станций метро и по всей стране.
Нечем уркам платить?