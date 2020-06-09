Аваков просит Кабмин выделить 2,5 млрд для МВД из Фонда борьбы с коронавирусом. ДОКУМЕНТ

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой выделить 2,67 млрд из Фонда борьбы с коронавирусом на структуры МВД.

Об этом сообщает организация StateWatch со ссылкой на письмо МВД, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, в мае Министерство внутренних дел обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю с официальным письмом по вопросу выделения средств из Фонда борьбы с COVID-19.

В обращении МВД отмечается, что "средства в размере 2,5 миллиарда гривен планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения", как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.

Также МВД попросило 171 миллион гривен на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным COVID-19 в медучреждениях Министерства внутренних дел.

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