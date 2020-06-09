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Аваков просит Кабмин выделить 2,5 млрд для МВД из Фонда борьбы с коронавирусом. ДОКУМЕНТ

Аваков просит Кабмин выделить 2,5 млрд для МВД из Фонда борьбы с коронавирусом. ДОКУМЕНТ

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой выделить 2,67 млрд из Фонда борьбы с коронавирусом на структуры МВД.

Об этом сообщает организация StateWatch со ссылкой на письмо МВД, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, в мае Министерство внутренних дел обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю с официальным письмом по вопросу выделения средств из Фонда борьбы с COVID-19.

В обращении МВД отмечается, что "средства в размере 2,5 миллиарда гривен планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения", как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.

Также МВД попросило 171 миллион гривен на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным COVID-19 в медучреждениях Министерства внутренних дел.

Аваков просит Кабмин выделить 2,5 млрд для МВД из Фонда борьбы с коронавирусом 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврейская конфедерация Украины выступила в поддержку министра внутренних дел Авакова

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Топ комментарии
+11
...рюкзаков, причем фонд на борьбу с COVID к зарплатам мусоров?
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09.06.2020 13:10
+10
давай деньги!
Аваков просит Кабмин выделить 2,5 млрд для МВД из Фонда борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2786
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09.06.2020 13:10
+7
Це серьйозно??? Це пи...ць!!
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09.06.2020 13:10
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У Авакова руки чешутся подмять всю власть под себя. Если б не ЕС под боком, 100% портреты его висели по всей стране.
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09.06.2020 13:10 Ответить
Їж, Мартине, мати ще підкине.
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09.06.2020 13:18 Ответить
не всё ж бабло только на распил бене и его животным - вислюку и Ко)
вот и аваков хочет "долю малую", бо увеличенное финансирование-2020 на мвд - уже оприходовали))

Рада поддержала в первом чтении законопроект о направлении средств из Фонда борьбы с COVID-19 на ямочный ремонт дорог. Теперь Зеленский может быть абсолютно уверен, что в требованиях МВФ появится пункт об аудите этого фонда.

Дефицит Пенсионного фонда на конец мая 2020 года уже составляет около 32 млрд. гривен. Пенсионный фонд просит выделить из "Фонда борьбы с COVID-19" 15,2 млрд на первичное покрытие дефицита. ПФ немножко опоздал - ВР Украины уже закопало деньги в ямочный ремонт дорог.
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09.06.2020 13:35 Ответить
Атаки на Авакова - перевод стрелок с Порошенко. Не зря порохоботники подтянулись.
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09.06.2020 14:16 Ответить
Це серьйозно??? Це пи...ць!!
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09.06.2020 13:10 Ответить
Дайте мені та ще й моїм дітям!
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09.06.2020 13:19 Ответить
давай деньги!
Аваков просит Кабмин выделить 2,5 млрд для МВД из Фонда борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2786
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09.06.2020 13:10 Ответить
А у меня другая ассоциация сыграла "Сбор денег для ремонта провала"Аваков просит Кабмин выделить 2,5 млрд для МВД из Фонда борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 1947
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09.06.2020 13:16 Ответить
Напав нежить, ніде й шматок хліба не влежить.
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09.06.2020 13:21 Ответить
...рюкзаков, причем фонд на борьбу с COVID к зарплатам мусоров?
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09.06.2020 13:10 Ответить
при том, как и к ямочному ремонту дорог: РАСПИЛ и воровство денег.))
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09.06.2020 13:38 Ответить
Рада поддержала в первом чтении законопроект о направлении средств из Фонда борьбы с COVID-19 на ямочный ремонт дорог.
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09.06.2020 13:39 Ответить
ніхрєна сібє аппєтіт у Бєніно Муссоріні !!!
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09.06.2020 13:11 Ответить
Аваков має бути звільнений за те що не вміє керувати МВС та економити державні кошти! Розвів бардак, корупцію та кримінал в поліції і ще дайте йому 2,5 млрд грн! Бюджет МВС і так вже наближається до армійського бюджету! Де поділись виділені кошти? Перерозподіляйте в себе в міністерстві, економте!
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09.06.2020 13:11 Ответить
Собі на прибиль, другим на погибель.
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09.06.2020 13:23 Ответить
Жадність - як річка: чим далі, тим ширше.
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09.06.2020 13:26 Ответить
нужно было не подыгрывать аваковским шавкам, когда предвыборная компания была, и все бегали за Порошенко. что бы ему нагадить. Тогда это было самое важное для подстилок кацапских, и вот выбрали, пусть садит.
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09.06.2020 13:29 Ответить
Богатая страна Украина, и населена удивительными людьми, имя им нарид!!!
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09.06.2020 13:15 Ответить
Ненаситному все мало.
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09.06.2020 13:26 Ответить
По другому он не может делать реформы, только за деньги и,притом, не малые, чтобы и себе, любимому, выкроить ЛАКОМЫЙ КУСИЩЕ !!!!
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09.06.2020 14:34 Ответить
Врачам поднять зп с бюджета нет
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09.06.2020 13:18 Ответить
по горло в воді, а пити просить.
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09.06.2020 13:28 Ответить
бедненький побираться начал..
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09.06.2020 13:21 Ответить
На рюкзаки?
Поджилки у них трясутся при упоминании денег. бабломаны.
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09.06.2020 13:22 Ответить
Что-то мне подсказывает, что на этот раз вы не правы и что-то подцепили у порохоботных.
imho, конечно.
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09.06.2020 14:13 Ответить
Прям. Соевые - отдельно, но историю с рюкзаками мы не забыли, даже если её постарались закрыть. ЕС дал Украине на COVID, который ещё продлится пару лет (по мнению профессионалов), то зачем в эту казну протягивать руки. Осенью вирус реактивизируется, и Украина будет снова просить?
Транши МВФ куда - то уплывают. Помощь ЕС используется не по назначению. Это бесхозяйственность.
А так у меня независимое мнение, и я его высказываю без оглядки. Даже не читая комменты.
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09.06.2020 14:44 Ответить
Транши МВФ уплывают по барыжьим и соросятским схематозным каналам.
Юморист Зеленский может их осмеять, а вот перекрыть пока не может, ибо не имеет для этого нужных диктаторских полномочий, да и компетенцию интенцией не заменишь.
Нужно всенародное неприятие схематоза и коррупционеров, в какие бы вышиванки они не рядились. А есть ли оно? Не-выборы Кличко в Киеве могут стать индикатором.
Рюкзаки - позорная страница, но что-то я не слышал про рецидивы, а потому
готов верить Авакову больше, чем младо-порошне и соросью в окружении Зеленского,
и лаю порохоботских гиен на Цензоре.
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09.06.2020 18:00 Ответить
Я ему не очень доверяю в смысле немеркантильности, т.к. в прошлые времена он в Харькове что-то крутил (не помню точно, что).
Но я не соглашусь, чтоб трынькать деньги Европы не по назначению.
По соевым я , конечно, в одной лодке с тобой.
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09.06.2020 19:31 Ответить
шантаж авакяна .
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09.06.2020 13:23 Ответить
мусора легче убить чем прокормить ))
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09.06.2020 13:24 Ответить
А коррупционный олигархат Порошенкоподобных барыг?
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09.06.2020 14:11 Ответить
то самое ворье .я его что вспоминал .? или ты бот кацапский ?
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09.06.2020 16:55 Ответить
боты кацапские защищают чекистский олигархат и пуйловский паханат,
а соевые - порошенковское ылитное барыжьё.
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09.06.2020 17:09 Ответить
а ты значит за всемирный еврейский паханат ?
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09.06.2020 17:15 Ответить
значит у нулёвки нет извилин, чтобы думать. Скажи-ка, нулёвка, кто фюрер русни и чей Крым? Внятно скажи, убедительно.
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09.06.2020 17:38 Ответить
рюкзаков мало?
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09.06.2020 13:26 Ответить
Как начинают дерибанить фонд борьбы с коронавирусом. Сначала ободрали всех для фонда (ну это необходимость нужная), а теперь растаскивают на дороги и МВД под видом благих намерений. И как всегда деньги не дойдут до цели.
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09.06.2020 13:27 Ответить
Под шум хлопушек обвинений Зеленского, Авакова и Ермака порохоботное барыжьё стремится именно к этому - такова цель и суть вышиванно-дерибанного петьриотизма.
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09.06.2020 17:12 Ответить
Когда вирус хочет бороться против вируса и требует бабла , вывод простой =аваковирус , короновирус останутся, а бабло исчезнет.
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09.06.2020 13:28 Ответить
ага. а Порох пусть со своего фонда больницы костюмами снабжает. ДБ.
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09.06.2020 13:28 Ответить
2 лярда себе,как пить дать,не...
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09.06.2020 13:29 Ответить
Разбой. беспредел. рейдерство, ДТП, изнасилование - и дайте 2,5 млр. грн? А что еще тебе дать? Под жопу мешалкой и на нары.
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09.06.2020 13:36 Ответить
Лікарі пальчик смокчуть,але мєнти-то святе !
(і молоко-за врєдность !)
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09.06.2020 13:37 Ответить
Петр 1 говорил - эту сволочь кормить не надо, она сама себя прокормит!
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09.06.2020 13:37 Ответить
а говорил же что "главное выжить - потом разберемся"
теперь оказывается, что единственное как он может "разобраться" это увеличить доить населения и бюджет
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09.06.2020 13:43 Ответить
Аваков, по ходу, деньги от геликоптеров уже проел.
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09.06.2020 13:58 Ответить
Гроші зараз йому конче необхідні для придбання лояльності підлеглих.
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09.06.2020 14:21 Ответить
Им сколько ни дай им будет мало.
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09.06.2020 14:30 Ответить
А какую продукцыю выпускает данная организацbя...ответ только один.
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09.06.2020 14:31 Ответить
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZXHXOY7-lQcIpINNAwr0E-ueuHkqgIEpOzI4grfxKdIzFT21GrtISM1BFlhtdk2A7Cl3DYdKmrATIkgTEi1Os-tY6c6Sd_6rHpdZuBRrR0bycmyMU12JRyL-Z_0Ai7iFjI&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

3 ч.
·

ПОДАЙТЕ Авакову на премии - холопы мало бабла данью платят...

"Міністерство внутрішніх справ офіційним листом звернулось до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання 2,5 мільярда гривень на доплати поліцейським..."

П.С.: для особо одаренных - картинка из гугля просто для визуализации того, что происходит в Киеве возле станций метро и по всей стране.Аваков просить Кабмін виділити 2,5 млрд для МВС з Фонду боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2861
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09.06.2020 14:48 Ответить
Обнищал, болезный?
Нечем уркам платить?
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09.06.2020 15:42 Ответить
Аваков просить Кабмін виділити 2,5 млрд для МВС з Фонду боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7456
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09.06.2020 16:10 Ответить
НА МАСКИ ШОУ !?)
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09.06.2020 16:32 Ответить
Мда...Ми багата країна виявляється, якщо можемо по 2,5 млрд. роздавати на право й на ліво....
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09.06.2020 16:46 Ответить
---Якось НЕ солідно... Взяв би приклад із "- братанів по ремеслу .СУДДІВ ... На період карантину --знизили " нещасним " платню із 120 . до 47 тис. грн. і нічого : страйкують собі потехенько...інколи на роботу з*являються .../і хабарів не беруть . і нікого не гвалтують і не катують.../
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09.06.2020 16:46 Ответить
А шо короновирус побежден окончательно, что фонд вовсю разворовывается?
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09.06.2020 19:38 Ответить
Яку житєдіяльність забезпечуєте. Краще вас тварєй взагалі б не було.
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09.06.2020 22:04 Ответить
 
 