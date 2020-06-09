В центре Киева трое мужчин напали на врача и, угрожая ножом, отобрали у него медоборудование стоимостью 290 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТО

Киевские правоохранители в течение нескольких минут задержали группу мужчин за разбойное нападение на врача. Угрожая ножом злоумышленники отобрали у потерпевшего медоборудование стоимостью 290 тыс. грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Киева в Facebook.

По данным правоохранителей, ночью в полицию позвонил мужчина и сообщил, что на бульваре Тараса Шевченко на него напали неизвестные. За несколько минут на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции и экипаж патрульных полицейских.

Как рассказал начальник отдела полиции № 4 Шевченковского управления полиции Игорь Падюк, потерпевший назвал приметы правонарушителей правоохранителям и они начали их поиски: "Мы выяснили, что потерпевший приехал в столицу с целью приобретения дорогостоящего медицинского оборудования, которое отобрали неизвестные. Во время отработки информации на улице Саксаганского мы задержали одного из нападавших, а его сообщников неподалеку от Центрального железнодорожного вокзала. Все фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".

Задержанные - уроженцы Харькова, Ворзеля и житель Черкасской области, 1975, 1995 по 1992 годов рождения. Кроме того, сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции установили, что 45-летний харьковчанин был ранее судим за совершение грабежа. Из мест лишения свободы он освободился в прошлом году и сразу совершил преступление и в настоящее время находится под следствием.

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"Мы изъяли вещественные доказательства: мобильный телефон, деньги, ноутбук и медицинское оборудование. По данному факту начато уголовное производство по части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавил правоохранитель.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.





