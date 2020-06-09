Военно-политическое руководство РФ может войти в список подозреваемых по делу MH17, - Енин

В список подозреваемых в судебном процессе по делу о сбитом самолете рейса MH-17 "Малайзийских авиалиний" могут войти не только непосредственные исполнители этого преступления, но и те, кто отдавал соответствующие преступные приказы, вплоть до военно-политического руководства Российской Федерации, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Насколько мне известно, международная следственная группа, состоящая из следователей и прокуроров из Голландии, Малайзии, Австралии, Бельгии, Украины продолжает досудебное расследование. Я не исключаю, что список подозреваемых будет расширен, и в него войдут не только непосредственные исполнители этого преступления, но и те, кто отдавали соответствующие преступные приказы, вплоть до военно-политического руководства РФ", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Енин также напомнил, что дело о сбивании Боинга "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом является частью иска Украины в Международный суд ООН, и осенью россияне подадут контрмеморандум.

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"То есть процесс продолжается, и это является достаточно ярким свидетельством неотвратимости наказания, справедливости за преступления террористического характера", - подчеркнул замминистра.

На вопрос о том, верит ли он в то, что на скамье подсудимых по этому делу реально окажется высшее военное руководство РФ, заместитель министра подчеркнул, что Украина очень тщательно формирует свои юридические позиции, собирает доказательства, обеспечивает коммуникацию с международными партнерами и рассчитывает на объективность, беспристрастность как нидерландской судебной ветви власти, так и судей Международного суда ООН.

"Каждый большой путь начинается с маленького шага. Мы верим в то, что все увидят, что справедливость существует, но для этого мы очень тщательно формируем наши юридические позиции, собираем доказательства, обеспечиваем коммуникацию с нашими международными партнерами и рассчитываем на объективность, беспристрастность как нидерландской судебной ветви власти, так и судей Международный суд ООН", - пояснил Енин.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.