Правила отдыха детей в лагерях должны быть продуманы с учетом ситуации с COVID-19, - Зеленский
За прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций. Поэтому работа таких заведений в условиях эпидемии коронавируса имеет повышенные риски.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ежегодно в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей.
"Это много детей, и правила их отдыха в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. В то же время большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии. Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей", - подчеркнул Зеленский.
Степанов добавил, что Кабинет Министров уже разрешил работу баз отдыха и рассмотрит предложение президента по улучшению качества работы летних лагерей.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство внимательно относится к информации ВОЗ относительно ухудшения ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе и того, что наибольшей угрозой сегодня является самоуспокоение.
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ТА НЕВЖЕ?
ВООЗ нарешті визнала, що безсимптомні носії коронавірусу не мають помітного впливу на розповсюдження інфекції (але притомні люди знали про це вже давно: серед іншого від незалежних вчених). Представниця організації наголосила, що натомість треба працювати з "симптомними випадками".
Що це означає?
1) Будь-які карантини повинні бути негайно повністю завершені.
2) Відслідковування контактів, носіння масок УСІМА, соціальне дистанціювання повинні бути припинені як міри, що не мають під собою ніякого наукового підгрунтя.
3) Обов'язкове вакцинування від КВ, що вже прийняте в низці країн, повинно бути визнане абсолютно зайвим і безглуздим.
Виродкам при владі ще треба визнати, що діти не є розповсюджувачами вірусами. І тому припинити обмеження роботи шкіл, дитсадків, таборів. А батькам заборонити вдягати намордники на своїх дітей, бо це вбиває їх здоров'я та імунітет.
що далі? знову стрілки переводитимеш, як дитинка, що обісралася в дитсадку?
обісране кацапентяко,оці дурниці які ти постив якраз використовують кацапські дурнуваті троллі,такі як ти і до чого тут сабаков він тобі особисто в штани наклав?