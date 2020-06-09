РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4001 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 798 18
дети (6346) Зеленский (19064) карантин (16728) Степанов Максим (2062) Шмыгаль Денис (2591) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Правила отдыха детей в лагерях должны быть продуманы с учетом ситуации с COVID-19, - Зеленский

Правила отдыха детей в лагерях должны быть продуманы с учетом ситуации с COVID-19, - Зеленский

За прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций. Поэтому работа таких заведений в условиях эпидемии коронавируса имеет повышенные риски.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ежегодно в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей.

"Это много детей, и правила их отдыха в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. В то же время большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии. Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей", - подчеркнул Зеленский.

Степанов добавил, что Кабинет Министров уже разрешил работу баз отдыха и рассмотрит предложение президента по улучшению качества работы летних лагерей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство внимательно относится к информации ВОЗ относительно ухудшения ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе и того, что наибольшей угрозой сегодня является самоуспокоение.

Также читайте: Зеленский приравнял к "сепаратистам" глав местного самоуправления - единственное звено власти, которое не подчиняется "слугам народа", - Бутусов

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Правила отдыха детей в лагерях должны быть продуманы с учетом ситуации с COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2466
показать весь комментарий
09.06.2020 13:26
+2
в каждую дырку свой зеленый член сует - агония
показать весь комментарий
09.06.2020 13:31
+2
То пресс-секретарем по авиаперевозкам из Китая, то консультантом по сан-эпид режиму? Похоже заставить клоуна думать о государстве, в качестве президента, просто невозможно. Нарид, у вас моск был вообще, когда вы это ЧЮДО выбирали?
показать весь комментарий
09.06.2020 13:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бла. Бла. Бла надо бы. Абырвал!!!!
показать весь комментарий
09.06.2020 13:26 Ответить
Правила отдыха детей в лагерях должны быть продуманы с учетом ситуации с COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2466
показать весь комментарий
09.06.2020 13:26 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cnbc.com%2F2020%2F06%2F08%2Fasymptomatic-coronavirus-patients-arent-spreading-new-infections-who-says.html https://www.cnbc.com/2020/06/08/asymptomatic-coronavirus-patients-arent-spreading-new-infections-who-says.html
ТА НЕВЖЕ?
ВООЗ нарешті визнала, що безсимптомні носії коронавірусу не мають помітного впливу на розповсюдження інфекції (але притомні люди знали про це вже давно: серед іншого від незалежних вчених). Представниця організації наголосила, що натомість треба працювати з "симптомними випадками".
Що це означає?
1) Будь-які карантини повинні бути негайно повністю завершені.
2) Відслідковування контактів, носіння масок УСІМА, соціальне дистанціювання повинні бути припинені як міри, що не мають під собою ніякого наукового підгрунтя.
3) Обов'язкове вакцинування від КВ, що вже прийняте в низці країн, повинно бути визнане абсолютно зайвим і безглуздим.

Виродкам при владі ще треба визнати, що діти не є розповсюджувачами вірусами. І тому припинити обмеження роботи шкіл, дитсадків, таборів. А батькам заборонити вдягати намордники на своїх дітей, бо це вбиває їх здоров'я та імунітет.
показать весь комментарий
09.06.2020 13:29 Ответить
ще не всі кацапи від коронавірусу сдохли?
показать весь комментарий
09.06.2020 13:32 Ответить
що за хвороба, коли усюди крємль та путєн ввижаються? психіатр вже краплі виписав?
показать весь комментарий
09.06.2020 13:35 Ответить
чого в тебе підгоріло,кацапчику, ,я просто запитав
показать весь комментарий
09.06.2020 13:39 Ответить
спитав про те, що тобі найрідніше? на злодюжці і шапка горить
що далі? знову стрілки переводитимеш, як дитинка, що обісралася в дитсадку?
показать весь комментарий
09.06.2020 13:41 Ответить
обісране кацапентяко,оці дурниці які ти постив якраз використовують кацапські дурнуваті троллі,такі як ти
показать весь комментарий
09.06.2020 13:46 Ответить
стрілочник жалюгідний
показать весь комментарий
09.06.2020 13:49 Ответить
лапоть дірявий
показать весь комментарий
09.06.2020 13:57 Ответить
є щось за темою? або ж тільки пустопорожнє гівно з твого рота може литися, як прописано в методичці від Сабакова?
показать весь комментарий
09.06.2020 14:20 Ответить
за темою я вже написав,дурко кацапське
показать весь комментарий
09.06.2020 14:22 Ответить
де, серед того гівна, що ллється з твого помийного рота, є щось за темою, дурко аваківське?) час вкажи
показать весь комментарий
09.06.2020 14:29 Ответить
дублюю відповідь на твоє гівно
обісране кацапентяко,оці дурниці які ти постив якраз використовують кацапські дурнуваті троллі,такі як ти Правила відпочинку дітей у таборах мають бути продумані з урахуванням ситуації з COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2824 і до чого тут сабаков він тобі особисто в штани наклав?
показать весь комментарий
09.06.2020 14:34 Ответить
в каждую дырку свой зеленый член сует - агония
показать весь комментарий
09.06.2020 13:31 Ответить
То пресс-секретарем по авиаперевозкам из Китая, то консультантом по сан-эпид режиму? Похоже заставить клоуна думать о государстве, в качестве президента, просто невозможно. Нарид, у вас моск был вообще, когда вы это ЧЮДО выбирали?
показать весь комментарий
09.06.2020 13:32 Ответить
Коли вже виздихають борці з коронавірусом.
показать весь комментарий
09.06.2020 13:47 Ответить
И какова детская смертность от коронавируса?
показать весь комментарий
09.06.2020 16:33 Ответить
 
 