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Зеленский (19064) путин (30489) Донбасс (26950)

Зеленский о переговорах с Путиным: "Тут, уж извините, дайте мне делать так, как я вижу"

Зеленский о переговорах с Путиным:

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что люди, критикующие власть за политику и шаги, направленные на прекращение войны на Донбассе и реинтеграцию оккупированных территорий, не владеют достаточном объемом информации обо всей этой ситуации.

"Это – как лабиринт (война на Донбассе. - Ред.). Но в нем, я уверен, есть выход. Люди достаточно эмоциональны, когда бастуют или негодуют, это понятно. Мои выводы до того, как я стал президентом, были примерно такими же. Тебе кажется, что ты полностью плаваешь, купаешься в информации. И это – озеро, вот оно наполнено информацией. Но это не озеро, это – океан! Просто я – в океане. Из–за своего статуса, в котором сейчас нахожусь. Из–за того, что я наполнен этой информацией", - сказал он в интервью "Украинской правде" во время поездки в Хмельницкую область 3-4 июня, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский пояснил, что именно поэтому он не сильно реагирует на информацию "людей, которые находятся в озере". "А глубина – она не такая! Она другая вообще-то. Но цель у нас одна – что у людей в океане, что у людей в озере. Мы из одной страны. Мы все – украинцы. Мы хотим одного и того же. Ныряйте ко мне – я готов! Ныряйте ко мне, и там помогайте", - указал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский приравнял к "сепаратистам" глав местного самоуправления - единственное звено власти, которое не подчиняется "слугам народа", - Бутусов

Зеленский также отметил, что его в решении вопроса с войной на Донбассе не сильно интересуют человеческие качества президента России Владимира Путина.

"Я считаю, что до конца таких людей никто не может знать. До конца может знать, наверное, он сам. Считаю, ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи о личном. Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей. Я не собой рискую, не своими рейтингами. Я рискую жизнями людей – всё! И тут, уж извините, дайте мне делать так, как я вижу", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На вопрос о Бандере должно ответить время. Не нужно провоцировать украинское общество, - Зеленский

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Топ комментарии
+46
Зеленский о переговорах с Путиным: "Тут, уж извините, дайте мне делать так, как я вижу" - Цензор.НЕТ 8272
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09.06.2020 13:34
+46
ты кем себя возомнило?-государем-императором? "Делать" ты должно в рамках Конституции и законов.
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09.06.2020 13:37
+46
открытия от вислюка оманського: "Зеленский пояснил, что ...."А глубина - она не такая! Она другая вообще-то."
Зеленський про переговори з Путіним: "Тут, уже вибачте, дайте мені робити так, як я бачу" - Цензор.НЕТ 4810
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09.06.2020 13:49
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Решение не простое но единственное. Территории возвращаются без каких либо особых статусов, полностью демилитаризуется от всякого оружия до травмата, под это не попадают только украинская армия СБУ и МВД которые и будут контролировать там ситуацию и проводить разминирование и поиск преступников, все кто нарушил законы Украины и воевал на стороне оккупантов ( или за другие подобные преступления) идут под суд без всякой амнистии, ( или покидают страну без права возвращения с лишением гражданства) паспорта РФ, ЛНРоДНРий изымаются, рублевая зона перестает действовать ( конфисковывается), граница берется под контроль Украиной , численность вводимого туда контингента Украины не менее 40 тысяч, граница с Рф перекрывается на замок на срок не менее 6 - 8 месяцев, в ОРДЛо вводится военно- гражданская администрация сроком от 4 до 5 лет,( выборы в этот срок не проводятся).. Это пожалуй основное. Ну и кроме этого переговоры с Рф о компенсации понесенных ущербов ( это предмет переговоров). И тут хоть плавай в ПРУДУ, хоть в "ОКЕАНЕ, хоть в УНИТАЗЕ. хоть топись в СТАКАНЕ. Так что нечего нам тут рассказывать о глубинах. , если не умеешь плавать не чего было идти на пост главнокомандующего воюющей страны. Правда есть еще другой выход - капитуляция, только это надеюсь не про нас.
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09.06.2020 14:12 Ответить
у него там кадровый голод. но я сомневаюсь, что Вы попрётесь в зетакманду. слишком логичны, чтобы портить себе репутацию. )
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09.06.2020 14:39 Ответить
За буйки не заплывай, чудак на букву "М"!
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09.06.2020 14:13 Ответить
...- И тогда, когда тому, одному, которому не ученому, будет белое так уже ему, ученому, которому, будет уже как...
- Зеленое?
- Нет, рябое! (с)
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09.06.2020 14:14 Ответить
...Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой и ум у него не для танцевания, а для устройства себя для развязки своего существования, для сведения обхождения и когда такой человек, ежели он ученый поднимется умом своим за тучи, и там умом своим становиться еще выше лаврской колокольни и когда он студова глянет вниз, на людей так они ему покажутся...
кажутся такие махонькие-махонькие... все равно как мыши.
Пардон, как крисы!
Потому, что это же человек!
А тот, который он...
это...
он...
он тоже человек, не ученый, но...
Зачем же?..
Это ж ведь очень и очень!
Но...
нет!
Ну и разумный!
Аж страшно.
Позвольте закурить?
Курите на здоровье. (с)
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09.06.2020 14:20 Ответить
щоб тобі повилазило...
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09.06.2020 14:21 Ответить
ОЙ дурак !!!!!!!!!
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09.06.2020 16:02 Ответить
а как же слуга народа и без народа - чей он тогда слуга? риторический вопрос...
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09.06.2020 14:23 Ответить
Слуга п'ятої колони, унесенний ветром в океан. Про Бандеру судить по-московськи.
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10.06.2020 07:41 Ответить
ссанич практолог-офтальмолог))
Дууже досвідчений переговорник та фахівець з міжнародних відносин.
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09.06.2020 14:24 Ответить
Те, що об'єм інформації у президента незрівняно більший, ніж у пересічних громадян, це очевидно.
Але ж є ключові речі, які зрозумілі і рядовим: РФ агресор, який НЕ ХОЧЕ МИРУ, а хоче капітуляції України. Зупинити його можна тільки завдаючи ніщивних ударів у всіх сферах гібридної війни - на фронті, в економіці, політиці.
А воно меле, що не буде називати .уйла .уйлом, бо він розгніватись може!
Біда, що зупинити цю зелень законним шляхом не видно як.
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09.06.2020 14:27 Ответить
А пока Украина показывает свою сцикливость в лице власти перед оккупантом Россией,у Финляндии был тоже сильный противник в лице советской армии,основателя Троцкого,но фины были едины и президент был фином и потому маленькая Финляндия дала звездюдей ссср, многие читали что в 1941г Москва опять послала на Финляндию свою армию но проиграла благодаря другу сралина адольфу гитлеру.
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09.06.2020 14:27 Ответить
"Тут, уже вибачте, дайте мені робити так, як я бачу"
у 2014-у зіц-Зєлупа бачила на Майдані "********* палички", а його дружина бачила необхідність попереджати росіян про пересування ВСУ.
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09.06.2020 14:28 Ответить
Цю "солодку парочку треба зупиняти будь-яким способом, поки не завели в болото. У них і квартира є в Москві.
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10.06.2020 07:46 Ответить
"А глубина - она не такая! Она другая вообще-то. Но цель у нас одна - что у людей в океане, что у людей в озере. Мы из одной страны. Мы все - украинцы. Мы хотим одного и того же. Ныряйте ко мне - я готов! Ныряйте ко мне, и там помогайте" (с)
Это нечто! В мемориз, однозначно!
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09.06.2020 14:29 Ответить
Таки Яник був професором...
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09.06.2020 17:10 Ответить
Про це теж ще минулого року говорили. Перед другим туром през. виборів:

Зеленський про переговори з Путіним: "Тут, уже вибачте, дайте мені робити так, як я бачу" - Цензор.НЕТ 8105
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10.06.2020 11:14 Ответить
Цитаты вяликих бл..людей

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09.06.2020 21:58 Ответить
короче, Моника попросила:

"НЕ МЕШАЙТЕ МНЕ ТИХОНЬКО ПИСАТЬСЯ В ТРУСИКИ"
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09.06.2020 14:32 Ответить
зеЛеная мародерина!
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09.06.2020 14:33 Ответить
Знову буде ху#лу в очі заглядати. Наша ти бубочка нєдороблена.
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09.06.2020 14:39 Ответить
Зовнішню політику визначає Верховна Рада, а не Президент. Почитав би вже цей блазень Конституцію України, чи що.
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09.06.2020 14:41 Ответить
Та да, роби, як хочеш. Але потім не плач ))
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09.06.2020 14:41 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZUeLAKmfRy-jCQ8ID_c1TP5sDt1AGzb77JYu3swGnx3DWuydXLfjHFqwAH1wYCcesUlLoOJwh7saTodFGRArdQT4NhPRQ6-iv9g9tAmfHa3cTha_EmtfUlqDf8Q80NiZ4UNAUulNB-FOw7mVxHjS2Bn&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZUeLAKmfRy-jCQ8ID_c1TP5sDt1AGzb77JYu3swGnx3DWuydXLfjHFqwAH1wYCcesUlLoOJwh7saTodFGRArdQT4NhPRQ6-iv9g9tAmfHa3cTha_EmtfUlqDf8Q80NiZ4UNAUulNB-FOw7mVxHjS2Bn&__tn__=-]C%2CP-R Alex N Alex Noyt
с https://www.facebook.com/profile.php?id=100013014708456&__cft__[0]=AZUeLAKmfRy-jCQ8ID_c1TP5sDt1AGzb77JYu3swGnx3DWuydXLfjHFqwAH1wYCcesUlLoOJwh7saTodFGRArdQT4NhPRQ6-iv9g9tAmfHa3cTha_EmtfUlqDf8Q80NiZ4UNAUulNB-FOw7mVxHjS2Bn&__tn__=-]C%2CP-R
Alex Noyt .
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3257734500913228?__cft__[0]=AZUeLAKmfRy-jCQ8ID_c1TP5sDt1AGzb77JYu3swGnx3DWuydXLfjHFqwAH1wYCcesUlLoOJwh7saTodFGRArdQT4NhPRQ6-iv9g9tAmfHa3cTha_EmtfUlqDf8Q80NiZ4UNAUulNB-FOw7mVxHjS2Bn&__tn__=%2CO%2CP-R 45 мин. ·

Цитата из свежего интервью Зеленского на УП. У него, судя по всему, реально кукуха поехала.

"Мои выводы (по Донбасу - УП) до того, как я стал президентом, были примерно такими же. Тебе кажется, что ты полностью плаваешь, купаешься в информации. И это - озеро, вот оно наполнено информацией. Но это не озеро, это - океан!
Просто я - в океане. Из-за своего статуса, в котором сейчас нахожусь. Из-за того, что я наполнен этой информацией.
Я - в океане. Поэтому не сильно реагирую на информацию людей, которые находятся в озере. А глубина - она не такая! Она другая вообще-то. "
Читать текст - это просто нужно стальные нервы иметь.
Один пример, как именно Зеленского разводят все, кто имеет доступ к телу. Секрет простой - имитируй деятельность сленговым словоблудием в стиле дешевых российских сериалов и клоун тебя будет всерьез считать крутым профессионалом.
Кирилл Тимошенко, ярый прихожанин РПЦ ФСБ, с его подачи российский гражданин Баум получил доступ на многие вкусные многомиллиардные бюджетные темы, привычно отрабатывает на клоуне этот простой прием имитации деятельности, "решая" вопрос строительства дороги. Они сидят в машине кортежа, которая едет по Хмельницокй области. После вопроса журналиста по дорогам, Тимошенко тут же телефонує Кубракову: "Алё, ну, ищи бабки (сміється). Да, Житомир-Черновцы. Ну, тут реально жесть. Тебе особенно подфартило, что мы сейчас писали интервью в машине (сміється). Ладно, давай!".
Вот вам и тип мышления Зеленского. Это просто полный пздц. Он ведь реально считает, что именно так нужно руководить государством.
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09.06.2020 14:45 Ответить
Це зелений непотріб не в океані сидить, а брудній калюжі і пердить в неї, лохторат залюбки смакує його виперди.
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09.06.2020 16:26 Ответить
очень и очень...


яке ж воно тупе...ЗеБiли, ви, сволото, вибрали клiнiчного iдiота та авантюриста.
i це ще добре, якщо не кремлiвську консерву...але швидше всього все ж таки консерву.

Зеленський про переговори з Путіним: "Тут, уже вибачте, дайте мені робити так, як я бачу" - Цензор.НЕТ 9524
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09.06.2020 16:32 Ответить
Они даже не представляют,чем для вся их так называемая "государственная деятельность" закончится! Как в 2014г. до самолета точно не добегут.
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09.06.2020 16:38 Ответить
Він не в океані а після дози плаває. І розуміє тільки про капітуляцію.
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10.06.2020 07:52 Ответить
я можу сказати бубі шо ми плавали в океані коли він в озері плескався і качечок надувних пускав. Так шо нєх тут соплі розпускати. Путін тебе лоха залякав глибиною? Ну так знай, в нас тут поглибше і якшо шо ми "звільнимо кракена" )))
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09.06.2020 14:53 Ответить
нет тут уж ты зэбил подожди
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09.06.2020 14:58 Ответить
Это - как лабиринт
И это - озеро, вот оно наполнено информацией. Но это не озеро, это - океан!
Просто я - в океане
А глубина - она не такая! Она другая вообще-то.
Ныряйте ко мне - я готов!

---

что он мля несет?
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09.06.2020 15:28 Ответить
все слышали? зебики, чтоб потом не говорили что его заставили, что он был вынужден...
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09.06.2020 15:29 Ответить
Клоун, для океана информации надо иметь мозги!
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09.06.2020 15:41 Ответить
Вот это его: "....как я вижу" меня пиз..ц как пугает!
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09.06.2020 15:54 Ответить
Товарищи призывники, надо понимать всю глубину наших глубин (с)))
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09.06.2020 16:03 Ответить
Информация твоя - гавно!
Расия прекратит конфликт только на своих условиях, впихнув ОРДЛО в Украину с правом вето ЕС-НАТО.
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09.06.2020 16:06 Ответить
Воно бачить мир в очах *****.
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09.06.2020 16:13 Ответить
Прикиньте чтоб Петя так заявил...

Зеленський про переговори з Путіним: "Тут, уже вибачте, дайте мені робити так, як я бачу" - Цензор.НЕТ 9257
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09.06.2020 16:22 Ответить
Зеленський про переговори з Путіним: "Тут, уже вибачте, дайте мені робити так, як я бачу" - Цензор.НЕТ 8428
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09.06.2020 17:10 Ответить
Не люблю,коли вмре і дивиться,а ще як бреше по пунктам,то вже той труп петераса розклався-аж смердить.Які породосягнення,якщо боротьба за помістну церкву ще почалася 1-3 листопада 1991 року на соборі УПЦ(Порошенко став дячком,та й то- МП Гундяя тільки 2009-го).Проект Асосіації з ЕС був ще у січні 2012-го року(За Порошенко РФ повернулася до Ради Европи у травні 2019-го).Коаліція підтримки Української Держави зявилася в ООН 27 березня 2014 р(Порошенко-25 травня 2014 р став).Армія України та мобілізація народу при офшорному під знаком питання(Іловайський котел та Мінська Змова).Комплексна реформа медицини почалася ще за Ющенка й досі незавершена.Доріг відремонтовано та побудовано найбільше в 2009-2010 р. Kyiv Boryspil Express - специализирований экспресс-поїзд -договір закупки -17квітня 2013 року.А тоннель, побудований ще при Австро-Угорській імперії відремонтували за 2млрд.грн-смішніше й не придумаєш.Проте по всій Україні Порошенкових компаній налічується 76-ть,а за кордоном 28-м.Досягнення епта.
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09.06.2020 21:14 Ответить
СОВКА И МАННЫ НЕБЕСНОЙ В РОТ !
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10.06.2020 02:21 Ответить
Звиклого рабства, меншовартості, зубожіння бракувало.
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10.06.2020 08:00 Ответить
100 відсотків.
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10.06.2020 09:09 Ответить
Нырнешь за Зеленским, а вынырнешь в Малороссиском уезде Российской империи.
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09.06.2020 16:29 Ответить
по словам Зели, в океане надо просто перестать грести
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09.06.2020 16:40 Ответить
Несомненно,что при президентстве Клоуна Украина топчется на месте, а то и отходит назад и чем дольше весь этот клоунский абсурд будет продолжаться, тем труднее Украине будет восстановиться , тем хуже будет жить каждый украинец и не дай Бог, все это может закончится большой кровью.
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09.06.2020 16:44 Ответить
Какие вещества он принимает? Блин, это бред какой-то, что он несёт...
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09.06.2020 17:00 Ответить
Белиньі об'елся.
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10.06.2020 08:07 Ответить
Читаю я його опуси і розумію ("А глубина - она не такая!..."), що у шмарклі мозок 5-річної дитини. Це неможливо читати.
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09.06.2020 17:23 Ответить
Покидек квартальний! Шмаркля недолуга! Що ти знаєшь довбень, що ти бачишь телепень - зелепень? Ти вже всіх дістав!! Вертайся в свій квартал, або на Ростов до вітька, віж дуже сумний, треба допомогти!
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09.06.2020 17:28 Ответить
Вон ! Плавун, поки не викинули тебе сраною мітлою з України.
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10.06.2020 08:10 Ответить
Голобородько произнес спич в стиле Голохвастова.
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09.06.2020 17:47 Ответить
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мишы… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет! (Монолог Голохвастова из кинофильма «За двома зайцями»)

НАПОМНИЛО....закончит,думаю, так же...пинком под зад)
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09.06.2020 18:04 Ответить
Ну а че правильно сказал,-я повар ,значит и кушайте шо получилось..говно так говно.
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09.06.2020 18:26 Ответить
Из очередного бреда этого существа лично я очередной раз убедилась, что у него безумная вакханалия в голове, логика отсутствует полностью и он ПОСТОЯННО на наркоте, из этого и следует бессвязное бессмысленное голохвастовское высказывание
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09.06.2020 19:24 Ответить
Бла бла бла.....
И давай бубочка сравним число погибших во время твоей политики и политики порохни.....
А также площадь отвоеванных кровью украинских земель и потерянных в связи с твоими "инициативами"!!!!
Циферки ведь они такие - не врут.......
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09.06.2020 19:37 Ответить
выглядит это приблизительно так . Едет поезд , пассажир ( Зеленский) смотрит в окно и видит как люди играют в футбол . Зеля решает , что он может быть тренером по футболу .И верит в то , что он есть лучший в этом деле . Политикой надо заниматься годами , лучше десятилетиями , чтобы броться с такими как карлик.Зеленский - любитель , дилетант , который живёт эмоциями и внушает свои мысли украинцам. Эксперты -политологи годами утверждают главную мысль - ключ от окончания войны на Донбассе лежит у ********** , ты можешь что хочешь делать и говорить , но пока московиты не посчитают эту войну невыгодной для себя , она не окончится . Разве это трудно понять ? Надо заниматься бойкотом всего касапского в Украине , развивать пропаганду , особенно в восточных и южных областях Украины , ежедневно крутить ролики об агресси московии , об убийствах , об истории оккупации московией Украины . Даже простой факт , почему столицей Украины до 1934 года был Харьков , а не Киев ? Какая причина , никто не знает этого .А вместо этого идёт травля добровольцев , бывшего Президента , мелется всякая чушь про 500 000 рабочих мест , про прирост ВВП на 40% за пять лет и т.д.
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09.06.2020 19:38 Ответить
но пока московиты не посчитают эту войну невыгодной для себя , она не окончится . Разве это трудно понять ?

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Понять это всё не трудно,практически выполнить невозможно.Если он просто будет "омораживаться",то запад может снять санкции и тогда останемся даже без "разбитого корыта" и без должной поддержки.Все телодвижения делаются не для Москвы,а для запада,то есть мы пытаемся,а рф тормозит и причина эта заложена, и одобрена западом в "Минских соглашениях".
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10.06.2020 08:53 Ответить
Как он видит? Вот это и пугает!
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09.06.2020 20:20 Ответить
Вот тут Зеленский ошибается! Падлашенково кодло умищем постигло все премудрости жизни и смерти!
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09.06.2020 20:23 Ответить
"...Ныряйте ко мне - я готов! ..."

А може краще втопити?
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09.06.2020 20:54 Ответить
Треба добавити "ся"
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09.06.2020 21:17 Ответить
А що воно за рік протирання штанів хоч одне щось зробило. Ти зебобік будеш завжди під пристальним оком народу. Шаг вправо, шаг вліво по здачі інтересів України знаєш, що буде.
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09.06.2020 22:09 Ответить
И это - озеро, вот оно наполнено информацией. Но это не озеро, это - океан! Просто я - в океане. Из-за своего статуса, в котором сейчас нахожусь. Из-за того, что я наполнен этой информацией"
"А глубина - она не такая! Она другая вообще-то. Но цель у нас одна - что у людей в океане, что у людей в озере. Мы из одной страны. Мы все - украинцы. Мы хотим одного и того же. Ныряйте ко мне - я готов! Ныряйте ко мне, и там помогайте", - указал он. Источник: https://censor.net/n3200824

Господи Проффесор это Гениально!
Мы с Тобой хоть в Океан на днище, хоть на планету горящих пердаков Плутон..всю свою жалкую жизнь проквакали идиоты в этом болоте !
Прости пожалуйста нас тупых и отсталых..мм.

Черчиль ,Македонский и Хаям, опустили головы и молча пошли в ночной за водкой...
-тю...сигареты как сигареты подумал Штирлиц..
в океане поднялись волны и ветер закачал старый дуб у Лукоморья,
а на дереве сидит Гоголь и др..чит.
мда! смекнул Наполеон,им не понять глубину Наших глубин !! поправил треуголку,достал маузер,вытер го..но с сапога и постучал..В ворота Госрезерва!!
мыши от такой наглости сделали вид что напряглись.

И только Дарвин лукаво прищурился и нервно почухал свою Премию..
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09.06.2020 22:53 Ответить
Океан информации--это прекрасно! Но у тебя мозгов нет, чтобы этот океан осмыслить и сделать правильные выводы! Ты мыслишь клиповово, на уровне постановщика мыльной оперы и это твой потолок.

Наглядный пример--Вассерман( из одесских знатоков) ---в голове океан всевозможной информации, но ни одного разумного вывода, ни одной логической цепочки...
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10.06.2020 00:46 Ответить
Треба спробувати те шо він нюхав чи курив, бо до мене, навіть після літри оковитої, булгаківське красномовство не приходить.
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10.06.2020 01:19 Ответить
Правильные разумные слова.
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10.06.2020 02:58 Ответить
Мерзенна скотина !
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10.06.2020 03:02 Ответить
Боже! Стільки балабольства про його розумові здібності. Навіть примат розуміє, що коли бандит вліз у твою хату, треба її захищати, а бандита вбивати.
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10.06.2020 08:20 Ответить
- Ти хто?
- Хто-хто... Президент! ©
Пздць, яке одоробло на булаву обрали.


Зеленський про переговори з Путіним: "Тут, уже вибачте, дайте мені робити так, як я бачу" - Цензор.НЕТ 7417
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10.06.2020 11:50 Ответить
ЯКА ОБМЕЖЕНІСТЬ!!! Скажіть нелоху, що є конституція і народ!!! Будеш своєму папіку розповідать, як бачиш!!
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10.06.2020 13:26 Ответить
Ни хрена не извиняем !! С россией надо вести дела так как видит и хочет народ Украины, а не как, владелец 95 квартала, зеленский!! Вы же президент страны Украины!! А через 3-4 года, когда закончится срок, будете с путиным общаться так как вам захочется!! Хотя я лично думаю, что после вашего президентства он с вами вообще разговаривать не будет!! А вообще, Мышление у него, на этот счёт, очень убогое и это очень пугает!!
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10.06.2020 13:44 Ответить
Щось мені здається що коли ЗеЛебобік глянув вперше в оченятка його Плешивстевства всея Кацапстану,то був відразу загіпнотизований! ЗеЛебубочка втратив залишкі розуму,ось звідки ця маячня сивої кобили!!!
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10.06.2020 13:57 Ответить
Зеленський про переговори з Путіним: "Тут, уже вибачте, дайте мені робити так, як я бачу" - Цензор.НЕТ 1819https://www.youtube.com/watch?v=EftX_qPN9S4
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11.06.2020 00:09 Ответить
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