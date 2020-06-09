Зеленский о переговорах с Путиным: "Тут, уж извините, дайте мне делать так, как я вижу"
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что люди, критикующие власть за политику и шаги, направленные на прекращение войны на Донбассе и реинтеграцию оккупированных территорий, не владеют достаточном объемом информации обо всей этой ситуации.
"Это – как лабиринт (война на Донбассе. - Ред.). Но в нем, я уверен, есть выход. Люди достаточно эмоциональны, когда бастуют или негодуют, это понятно. Мои выводы до того, как я стал президентом, были примерно такими же. Тебе кажется, что ты полностью плаваешь, купаешься в информации. И это – озеро, вот оно наполнено информацией. Но это не озеро, это – океан! Просто я – в океане. Из–за своего статуса, в котором сейчас нахожусь. Из–за того, что я наполнен этой информацией", - сказал он в интервью "Украинской правде" во время поездки в Хмельницкую область 3-4 июня, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский пояснил, что именно поэтому он не сильно реагирует на информацию "людей, которые находятся в озере". "А глубина – она не такая! Она другая вообще-то. Но цель у нас одна – что у людей в океане, что у людей в озере. Мы из одной страны. Мы все – украинцы. Мы хотим одного и того же. Ныряйте ко мне – я готов! Ныряйте ко мне, и там помогайте", - указал он.
Зеленский также отметил, что его в решении вопроса с войной на Донбассе не сильно интересуют человеческие качества президента России Владимира Путина.
"Я считаю, что до конца таких людей никто не может знать. До конца может знать, наверное, он сам. Считаю, ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи о личном. Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей. Я не собой рискую, не своими рейтингами. Я рискую жизнями людей – всё! И тут, уж извините, дайте мне делать так, как я вижу", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
- Зеленое?
- Нет, рябое! (с)
кажутся такие махонькие-махонькие... все равно как мыши.
Пардон, как крисы!
Потому, что это же человек!
А тот, который он...
это...
он...
он тоже человек, не ученый, но...
Зачем же?..
Это ж ведь очень и очень!
Но...
нет!
Ну и разумный!
Аж страшно.
Позвольте закурить?
Курите на здоровье. (с)
Дууже досвідчений переговорник та фахівець з міжнародних відносин.
Але ж є ключові речі, які зрозумілі і рядовим: РФ агресор, який НЕ ХОЧЕ МИРУ, а хоче капітуляції України. Зупинити його можна тільки завдаючи ніщивних ударів у всіх сферах гібридної війни - на фронті, в економіці, політиці.
А воно меле, що не буде називати .уйла .уйлом, бо він розгніватись може!
Біда, що зупинити цю зелень законним шляхом не видно як.
у 2014-у зіц-Зєлупа бачила на Майдані "********* палички", а його дружина бачила необхідність попереджати росіян про пересування ВСУ.
Это нечто! В мемориз, однозначно!
"НЕ МЕШАЙТЕ МНЕ ТИХОНЬКО ПИСАТЬСЯ В ТРУСИКИ"
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Цитата из свежего интервью Зеленского на УП. У него, судя по всему, реально кукуха поехала.
"Мои выводы (по Донбасу - УП) до того, как я стал президентом, были примерно такими же. Тебе кажется, что ты полностью плаваешь, купаешься в информации. И это - озеро, вот оно наполнено информацией. Но это не озеро, это - океан!
Просто я - в океане. Из-за своего статуса, в котором сейчас нахожусь. Из-за того, что я наполнен этой информацией.
Я - в океане. Поэтому не сильно реагирую на информацию людей, которые находятся в озере. А глубина - она не такая! Она другая вообще-то. "
Читать текст - это просто нужно стальные нервы иметь.
Один пример, как именно Зеленского разводят все, кто имеет доступ к телу. Секрет простой - имитируй деятельность сленговым словоблудием в стиле дешевых российских сериалов и клоун тебя будет всерьез считать крутым профессионалом.
Кирилл Тимошенко, ярый прихожанин РПЦ ФСБ, с его подачи российский гражданин Баум получил доступ на многие вкусные многомиллиардные бюджетные темы, привычно отрабатывает на клоуне этот простой прием имитации деятельности, "решая" вопрос строительства дороги. Они сидят в машине кортежа, которая едет по Хмельницокй области. После вопроса журналиста по дорогам, Тимошенко тут же телефонує Кубракову: "Алё, ну, ищи бабки (сміється). Да, Житомир-Черновцы. Ну, тут реально жесть. Тебе особенно подфартило, что мы сейчас писали интервью в машине (сміється). Ладно, давай!".
Вот вам и тип мышления Зеленского. Это просто полный пздц. Он ведь реально считает, что именно так нужно руководить государством.
яке ж воно тупе...ЗеБiли, ви, сволото, вибрали клiнiчного iдiота та авантюриста.
i це ще добре, якщо не кремлiвську консерву...але швидше всього все ж таки консерву.
И это - озеро, вот оно наполнено информацией. Но это не озеро, это - океан!
Просто я - в океане
А глубина - она не такая! Она другая вообще-то.
Ныряйте ко мне - я готов!
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что он мля несет?
Расия прекратит конфликт только на своих условиях, впихнув ОРДЛО в Украину с правом вето ЕС-НАТО.
НАПОМНИЛО....закончит,думаю, так же...пинком под зад)
И давай бубочка сравним число погибших во время твоей политики и политики порохни.....
А также площадь отвоеванных кровью украинских земель и потерянных в связи с твоими "инициативами"!!!!
Циферки ведь они такие - не врут.......
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Понять это всё не трудно,практически выполнить невозможно.Если он просто будет "омораживаться",то запад может снять санкции и тогда останемся даже без "разбитого корыта" и без должной поддержки.Все телодвижения делаются не для Москвы,а для запада,то есть мы пытаемся,а рф тормозит и причина эта заложена, и одобрена западом в "Минских соглашениях".
А може краще втопити?
"А глубина - она не такая! Она другая вообще-то. Но цель у нас одна - что у людей в океане, что у людей в озере. Мы из одной страны. Мы все - украинцы. Мы хотим одного и того же. Ныряйте ко мне - я готов! Ныряйте ко мне, и там помогайте", - указал он. Источник: https://censor.net/n3200824
Господи Проффесор это Гениально!
Мы с Тобой хоть в Океан на днище, хоть на планету горящих пердаков Плутон..всю свою жалкую жизнь проквакали идиоты в этом болоте !
Прости пожалуйста нас тупых и отсталых..мм.
Черчиль ,Македонский и Хаям, опустили головы и молча пошли в ночной за водкой...
-тю...сигареты как сигареты подумал Штирлиц..
в океане поднялись волны и ветер закачал старый дуб у Лукоморья,
а на дереве сидит Гоголь и др..чит.
мда! смекнул Наполеон,им не понять глубину Наших глубин !! поправил треуголку,достал маузер,вытер го..но с сапога и постучал..В ворота Госрезерва!!
мыши от такой наглости сделали вид что напряглись.
И только Дарвин лукаво прищурился и нервно почухал свою Премию..
Наглядный пример--Вассерман( из одесских знатоков) ---в голове океан всевозможной информации, но ни одного разумного вывода, ни одной логической цепочки...
- Хто-хто... Президент! ©
Пздць, яке одоробло на булаву обрали.