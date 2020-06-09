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прокурор (1120) Баканов Иван (301) Венедиктова (726) Ермак Андрей (1240) Лерос Гео (378)

Ермак, Баканов и Венедиктова встречались с прокурором Киева и обсуждали, как меня остановить, - "слуга народа" Лерос

Ермак, Баканов и Венедиктова встречались с прокурором Киева и обсуждали, как меня остановить, -

Глава СБУ Иван Баканов является другом главы Офиса Президента Андрея Ермака, когда материалы попадают в СБУ, по сути, он должен расследовать преступление против своего друга.

Об этом рассказал нардеп фракции "Слуга народа" Гео Лерос в интервью Цензор.НЕТ.

Парламентарий рассказал, что недавно журналист Янина Соколова опубликовала записи, которых у него не было. На них Денис Ермак говорит о том, что Иван Баканов - его очень близкий друг. И что если надо о чем-то договориться, он это без проблем сделает, что он его крыша, дословно.

"Плюс к этому важно понимать, что на самом деле Баканов является близким другом Андрея Ермака. И когда материалы попадают к нему в ведомство, это он, по сути, должен расследовать преступление против своего друга. Ну, и какое там может быть объективное расследование дела?", - объяснил Лерос.

"По моей информации, была встреча Ермака, Баканова и Венедиктовой с новонаречённым киевским прокурором. Встреча была посвящена тому, как меня остановить. План согласовали, я выясняю подробности", - добавил нардеп.

Интервью с народным депутатом "Слуги народа" Гео Леросом читайте здесь.

Читайте: "Слуга народа" Лерос: Ермак собеседует весь Кабмин, возложил на себя функцию премьера, главы ОП и вице-президента Украины

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Топ комментарии
+15
Да этот Лерос походу еще хуже Порошенка будет для зебилов скоро
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09.06.2020 13:40
+12
Зелебобы, вы точно голосовали за Ермака, Венедиктову, Баканова ?
Это те самые "новые лица" ?
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09.06.2020 13:50
+6
твари ************ , гниды-дешевки отрабатывают 🤑🤑портнову , свои места у корыта 🤮
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09.06.2020 13:56
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Да этот Лерос походу еще хуже Порошенка будет для зебилов скоро
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09.06.2020 13:40 Ответить
лерос забавний.
У него вся коррупция от дерьмака, а вот кто того крышует он в упор не видит)
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09.06.2020 13:45 Ответить
Шоу для простого народа.
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09.06.2020 13:51 Ответить
Бригада гопников против Лероса.
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09.06.2020 13:46 Ответить
Мне пока непонятно на кого работает Лерос, но то, что он далеко не самостоятельная единица в политике - это понятно. Натуральный цирк! Всякие леросы-арахамии-саакашвили воюют с кацапоидами медведчуками, бенедиктовой, ермаком.. Где украинские лидеры, где украинская интеллигенция, где они? Я не расист, но засилие черных, кацапов и евреев в украинской политике, как-то уже напрягает. Националисты наши - то же идиоты, все делали под ********** дудку, чтобы свалить украинскую власть, а сейчас сидят по кустам и даже не чирикают.
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09.06.2020 14:08 Ответить
ЭТОТ очкастый "честный" СБУшник --крепко влип !!!!!!
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09.06.2020 16:00 Ответить
Зелебобы, вы точно голосовали за Ермака, Венедиктову, Баканова ?
Это те самые "новые лица" ?
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09.06.2020 13:50 Ответить
Лохторат зебанутых говорит , что Порошенко все равно виноват во всем , а у клована видите-ли ,не было своей команды !
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09.06.2020 14:00 Ответить
Люди голосовали за изменения в стране и против Порошенко не обеспечившего эти изменения. Новые лица в старой системе вещь бесполезная. На следующих выборах люди снова будут пробовать что-то менять.
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09.06.2020 14:10 Ответить
Правительство Порошенко-Гройсмана:
- создало поместную церковь,
- сделало Украину ассоциированным членом ЕС,
- создало мощную международную коалицию в поддержку Украины;
- воссоздало с полного нуля боеспособную армию;
- начало реформу медицины, и успело провести реформу первичного звена по европейской модели;
- отремонтировало 7000 км дорог;
- завершило строительство Бексидского тоннеля;
- построило железную дорогу в аэропорт Борисполь.
Население решило что всё это не надо и неправильно.

Перечислите достижения квартального режима за прошедший год, вот так же, по пунктам.
Я вас внимательно слушаю.
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09.06.2020 14:31 Ответить
Тупые люди в очередной раз подумают, что они что-то поменяют, проголосовав за распаренного на олигарх-ТВ очередного популиста, называя при этом оппонентов если не порохоботами то соросятами...
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09.06.2020 19:02 Ответить
твари ************ , гниды-дешевки отрабатывают 🤑🤑портнову , свои места у корыта 🤮
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09.06.2020 13:56 Ответить
Шатуны трудятся не покладая рук.денно и нощно.Без перерыва в туалет.Украина пасла задних все 30 лет из-за шатунов- шайтанов.
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09.06.2020 14:08 Ответить
Кто такое этот Лерос, что от него столько пыли? Хоть бы сказал что нибудь про свои успехи или предложил что толковое.
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09.06.2020 14:12 Ответить
Ой вей як конструктивно таварищ критикует критикующего,так когда-ж ему успеть шото сделать, старая гвардия вожжи забрала,теперь таварищ зеновец наша телега котится по старой колее назад.
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09.06.2020 18:22 Ответить
Лукавить Лерос. В таких випадках є цілком дієвий метод, яким не гребувала жодна влада: у під'їзді помешкання на жертву чекає пара тітуханів. Дочекавшись, кілька разів дадуть по організму і порадять більше не вібрувати.
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09.06.2020 18:03 Ответить
Єрмак, Баканов і Венедіктова зустрічалися з прокурором Києва й обговорювали, як мене зупинити, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 7463
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09.06.2020 19:20 Ответить
А за чем эту чурку останавливать? Пусть говно воняет, засохнет перестанет!
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09.06.2020 20:21 Ответить
 
 