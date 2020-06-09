Ермак, Баканов и Венедиктова встречались с прокурором Киева и обсуждали, как меня остановить, - "слуга народа" Лерос

Глава СБУ Иван Баканов является другом главы Офиса Президента Андрея Ермака, когда материалы попадают в СБУ, по сути, он должен расследовать преступление против своего друга.

Об этом рассказал нардеп фракции "Слуга народа" Гео Лерос в интервью Цензор.НЕТ.

Парламентарий рассказал, что недавно журналист Янина Соколова опубликовала записи, которых у него не было. На них Денис Ермак говорит о том, что Иван Баканов - его очень близкий друг. И что если надо о чем-то договориться, он это без проблем сделает, что он его крыша, дословно.

"Плюс к этому важно понимать, что на самом деле Баканов является близким другом Андрея Ермака. И когда материалы попадают к нему в ведомство, это он, по сути, должен расследовать преступление против своего друга. Ну, и какое там может быть объективное расследование дела?", - объяснил Лерос.

"По моей информации, была встреча Ермака, Баканова и Венедиктовой с новонаречённым киевским прокурором. Встреча была посвящена тому, как меня остановить. План согласовали, я выясняю подробности", - добавил нардеп.

Интервью с народным депутатом "Слуги народа" Гео Леросом читайте здесь.

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