Ермак, Баканов и Венедиктова встречались с прокурором Киева и обсуждали, как меня остановить, - "слуга народа" Лерос
Глава СБУ Иван Баканов является другом главы Офиса Президента Андрея Ермака, когда материалы попадают в СБУ, по сути, он должен расследовать преступление против своего друга.
Об этом рассказал нардеп фракции "Слуга народа" Гео Лерос в интервью Цензор.НЕТ.
Парламентарий рассказал, что недавно журналист Янина Соколова опубликовала записи, которых у него не было. На них Денис Ермак говорит о том, что Иван Баканов - его очень близкий друг. И что если надо о чем-то договориться, он это без проблем сделает, что он его крыша, дословно.
"Плюс к этому важно понимать, что на самом деле Баканов является близким другом Андрея Ермака. И когда материалы попадают к нему в ведомство, это он, по сути, должен расследовать преступление против своего друга. Ну, и какое там может быть объективное расследование дела?", - объяснил Лерос.
"По моей информации, была встреча Ермака, Баканова и Венедиктовой с новонаречённым киевским прокурором. Встреча была посвящена тому, как меня остановить. План согласовали, я выясняю подробности", - добавил нардеп.
Интервью с народным депутатом "Слуги народа" Гео Леросом читайте здесь.
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У него вся коррупция от дерьмака, а вот кто того крышует он в упор не видит)
Это те самые "новые лица" ?
- создало поместную церковь,
- сделало Украину ассоциированным членом ЕС,
- создало мощную международную коалицию в поддержку Украины;
- воссоздало с полного нуля боеспособную армию;
- начало реформу медицины, и успело провести реформу первичного звена по европейской модели;
- отремонтировало 7000 км дорог;
- завершило строительство Бексидского тоннеля;
- построило железную дорогу в аэропорт Борисполь.
Население решило что всё это не надо и неправильно.
Перечислите достижения квартального режима за прошедший год, вот так же, по пунктам.
Я вас внимательно слушаю.