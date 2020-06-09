Украинские дипломаты должны быть готовы оказать максимальное содействие бизнесу в выходе на новые рынки Азии, - замглавы МИД Енин
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин считает, что задача дипломатического корпуса - быть готовыми оказать максимальное содействие украинскому бизнесу в выходе на новые рынки Азии.
Об этом Енин сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Глядя на потенциал азиатского рынка, можно сказать, что ниша для украинского экспорта есть, фактически, везде. Вопрос в том, насколько наш бизнес готов использовать указанный потенциал. Наша задача, как для дипломатического корпуса - быть готовыми оказать максимальное содействие нашему бизнесу в выходе на новые рынки, то есть речь идет о том, что это должно быть определено одним из ключевых направлений нашей дипломатической активности на восточном направлении внешней политики. Если мы знаем, что получению доступа к иностранным рынкам будут способствовать именно политические контакты, поддержка наших посольств в государствах аккредитации, то наши учреждения должны занимать проактивную роль в этом процессе", - сказал Енин.
Замглавы МИД отметил, что одним из весомых факторов политического и экономического развития государств азиатского региона является Ассоциация государств юго-восточной Азии, или АСЕАН.
"Украинская сторона недавно подала заявку о присоединении к этой структуре, и мы активно работаем с тем, чтобы это произошло. Трудно пока прогнозировать конкретные сроки, но мы идем по этому пути", - добавил он.
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Ребята, да кто же с вами дело иметь будет, если вы против компании Лимак, строящей метро в Днепре, выкатили целое уголовное дело ? Ваш режим воспринимают как юродивых.
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Каким боком тут дипломаты
Кабмин проводит переговоры о квотах, предприятия получают сертификат качества.
Та часть кабмина, которые дипломаты, при этом даже кофе не подаёт.
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Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1270261262300086273 3 ч
Кулеба їхав до Будапешту на авто більше 2 тис. кілометрів туди і назад, щоб прогнутися і домовитися про створення суто угорського району на Закарпатті. Об'єднання громад за національною ознакою призведе до того, що вони спочатку почнуть вимагати автономії, а потім захочуть