Украинские дипломаты должны быть готовы оказать максимальное содействие бизнесу в выходе на новые рынки Азии, - замглавы МИД Енин

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин считает, что задача дипломатического корпуса - быть готовыми оказать максимальное содействие украинскому бизнесу в выходе на новые рынки Азии.

Об этом Енин сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Глядя на потенциал азиатского рынка, можно сказать, что ниша для украинского экспорта есть, фактически, везде. Вопрос в том, насколько наш бизнес готов использовать указанный потенциал. Наша задача, как для дипломатического корпуса - быть готовыми оказать максимальное содействие нашему бизнесу в выходе на новые рынки, то есть речь идет о том, что это должно быть определено одним из ключевых направлений нашей дипломатической активности на восточном направлении внешней политики. Если мы знаем, что получению доступа к иностранным рынкам будут способствовать именно политические контакты, поддержка наших посольств в государствах аккредитации, то наши учреждения должны занимать проактивную роль в этом процессе", - сказал Енин.

Замглавы МИД отметил, что одним из весомых факторов политического и экономического развития государств азиатского региона является Ассоциация государств юго-восточной Азии, или АСЕАН.

"Украинская сторона недавно подала заявку о присоединении к этой структуре, и мы активно работаем с тем, чтобы это произошло. Трудно пока прогнозировать конкретные сроки, но мы идем по этому пути", - добавил он.

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