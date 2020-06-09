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Украинские дипломаты должны быть готовы оказать максимальное содействие бизнесу в выходе на новые рынки Азии, - замглавы МИД Енин

Украинские дипломаты должны быть готовы оказать максимальное содействие бизнесу в выходе на новые рынки Азии, - замглавы МИД Енин

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин считает, что задача дипломатического корпуса - быть готовыми оказать максимальное содействие украинскому бизнесу в выходе на новые рынки Азии.

Об этом Енин сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Глядя на потенциал азиатского рынка, можно сказать, что ниша для украинского экспорта есть, фактически, везде. Вопрос в том, насколько наш бизнес готов использовать указанный потенциал. Наша задача, как для дипломатического корпуса - быть готовыми оказать максимальное содействие нашему бизнесу в выходе на новые рынки, то есть речь идет о том, что это должно быть определено одним из ключевых направлений нашей дипломатической активности на восточном направлении внешней политики. Если мы знаем, что получению доступа к иностранным рынкам будут способствовать именно политические контакты, поддержка наших посольств в государствах аккредитации, то наши учреждения должны занимать проактивную роль в этом процессе", - сказал Енин.

Замглавы МИД отметил, что одним из весомых факторов политического и экономического развития государств азиатского региона является Ассоциация государств юго-восточной Азии, или АСЕАН.

"Украинская сторона недавно подала заявку о присоединении к этой структуре, и мы активно работаем с тем, чтобы это произошло. Трудно пока прогнозировать конкретные сроки, но мы идем по этому пути", - добавил он.

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Топ комментарии
+2
А правительство не хочет спасти остатки бизнеса внутри страны? Сначала экономикой здесь заняться, а не дополнительными налогами обкладывать?
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09.06.2020 13:56
+1
знову млять в тайожний союз
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09.06.2020 13:48
+1
Хоть хтось, в цій країні хочить допомги бізнесу. Це вже добре.
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09.06.2020 14:07
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знову млять в тайожний союз
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09.06.2020 13:48 Ответить
так то ж ти зробив разом! Намащуй на хліб!
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09.06.2020 14:16 Ответить
я в першому турі голосував за порошенка а в другому порошенка перемогли б навіть кіт чи собака
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09.06.2020 14:19 Ответить
как же так получилось, что у тебя в "друзьях" столько ольгинских?
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09.06.2020 15:57 Ответить
хто і з чого ти взяв що вони ольгінські хоча лалашка можливо
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09.06.2020 16:02 Ответить
абсолютно не важно их "происхождение", главное - пропихивают ольгинскую пропаганду
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09.06.2020 16:11 Ответить
я проти російської пропаганди з 2009 року тут зареєстрований і пам'ятаю як іх тут орди ходили (раніше іх не банили)
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09.06.2020 16:21 Ответить
Xa-xa.
Ребята, да кто же с вами дело иметь будет, если вы против компании Лимак, строящей метро в Днепре, выкатили целое уголовное дело ? Ваш режим воспринимают как юродивых.

https://youtu.be/GbccTEsIvOM
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09.06.2020 13:48 Ответить
Венедиктова, а вы в курсе что затевая дело против Лимака, вы поставили Украину в ситуацию в которой с вашей страной вообще никто никаких бизнес-дел иметь не станет ?
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09.06.2020 13:53 Ответить
Казел.
Каким боком тут дипломаты
Кабмин проводит переговоры о квотах, предприятия получают сертификат качества.
Та часть кабмина, которые дипломаты, при этом даже кофе не подаёт.
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09.06.2020 13:56 Ответить
А правительство не хочет спасти остатки бизнеса внутри страны? Сначала экономикой здесь заняться, а не дополнительными налогами обкладывать?
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09.06.2020 13:56 Ответить
Хоть хтось, в цій країні хочить допомги бізнесу. Це вже добре.
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09.06.2020 14:07 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1270261262300086273 3 ч

Кулеба їхав до Будапешту на авто більше 2 тис. кілометрів туди і назад, щоб прогнутися і домовитися про створення суто угорського району на Закарпатті. Об'єднання громад за національною ознакою призведе до того, що вони спочатку почнуть вимагати автономії, а потім захочуть
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09.06.2020 14:28 Ответить
Эмм...Есть АСЕАН,о котором и говорит Есин,а есть ASEM (Asia-Europe Meeting).Что это за организация:около 30-ти стран ЕС+Норвегия,Швейцария+около 20-ти стран Азии+секретариат АСЕАН.По сути,это не организация,а просто форум неформального общения и словоблудия.И именно туда Украина подала заявку еще в 14-ом году так,как уж очень Питроликсеич любил впустую полялякать и выглядеть поэффектней.Судя по всему,зеленая власть переняла этот талант,пудря обывателю мозги.Или шановный пан Есин тупо не отличает АСЕАН от ASEM?
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09.06.2020 16:03 Ответить
 
 