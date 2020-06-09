На оккупированный Донбасс прибыли дополнительные группы российских инструкторов для проведения учений, - разведка

С 8 июня с.г. в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российских оккупационных войск восстановлены интенсивные мероприятия по боевой подготовке на всех полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, противником проводятся занятия с экипажами боевых бронированных машин и танков, артиллерийскими расчетами с выполнением практических стрельб, учебные сборы по отдельным военно-учетным специальностям.

Также, одновременно с ВС РФ в российских оккупационных войсках продолжаются мероприятия недели мобилизационной готовности.

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Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что для проведения указанных мероприятий и контроля за их выполнением в 1 и 2 АК оккупантов прибыли дополнительные группы российских инструкторов и представители высших органов управления ВС РФ в составе комиссий.