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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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армия РФ (18059) Минобороны (9046) разведка (4120)

На оккупированный Донбасс прибыли дополнительные группы российских инструкторов для проведения учений, - разведка

На оккупированный Донбасс прибыли дополнительные группы российских инструкторов для проведения учений, - разведка

С 8 июня с.г. в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российских оккупационных войск восстановлены интенсивные мероприятия по боевой подготовке на всех полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, противником проводятся занятия с экипажами боевых бронированных машин и танков, артиллерийскими расчетами с выполнением практических стрельб, учебные сборы по отдельным военно-учетным специальностям.

Также, одновременно с ВС РФ в российских оккупационных войсках продолжаются мероприятия недели мобилизационной готовности.

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Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что для проведения указанных мероприятий и контроля за их выполнением в 1 и 2 АК оккупантов прибыли дополнительные группы российских инструкторов и представители высших органов управления ВС РФ в составе комиссий.
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"другая сторона" не хочет мира (В Зеленский )
Что за "другая сторона" - ХЗ
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09.06.2020 13:53 Ответить
Как бы, уже - ну российские войска, а для нас это ужу тупо статистика.
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09.06.2020 13:58 Ответить
у них в глазах было желание закончить войну?
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09.06.2020 14:19 Ответить
Очень сильное.
Поэтому и приехали.
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09.06.2020 14:22 Ответить
Войну можно закончить победив, или потерпев поражение. кацапы сдаваться явно не собираются, а войну закончить хотят. Видимо это "хотение" разглядел в глазах ***** клован.
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09.06.2020 14:32 Ответить
Інструктуватимуть шахтьоров що потрібно викопати в шахтах.
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09.06.2020 14:22 Ответить
Почалося літо і рутинні занняття з підтримання боєздатності ворога. Як я розумію з української сторони теж запланована низка заходів з підготовки протидії ворожій стороні. Як я розумію українська радіо-електронна служба зараз має працювати, як у жнива.
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09.06.2020 15:42 Ответить
мы учимся не полигонах
они суки в наших селах и городах...
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09.06.2020 16:49 Ответить
 
 